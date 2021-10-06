Гражданского мужа Раковой задержали в Москве

Гражданского супруга обвиняемой в мошенничестве бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой Артура Стеценко задержали в столице, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Артур Стеценко, гражданский муж Раковой, задержан в Москве 4 октября. Он также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова», – сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что Раковой планируется предъявить обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«После этого сотрудники правоохранительных органов выйдут в столичный суд с ходатайством об избрании в отношении бывшей чиновницы меры пресечения», – указал источник.

Он не уточнил, когда и какую меру пресечения намерены просить следователи для не.

Между тем источник в Сбербанке сообщил, что Ракова больше не работает там. «С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства», – указал он.

В пресс-службе банка подтвердили это сообщение.

Сама Ракова также была задержана в среду, она находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве, с ней ведутся следственные действия.

Ранее Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, она объявлена в федеральный розыск. «Коммерсант» сообщал, что Ракова может попытаться сбежать от следствия на Украину.

До этого Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».