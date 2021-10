Банкир призвал обеспеченных россиян постыдиться брать выплаты на детей Киноэкипаж высадился на МКС Росатом освоил производство циркониевой губки для ядерного топлива 5 октября 2021, 18:10 В Удмуртии, на Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство циркониевой губки, церемония запуска производственной линии прошла во вторник с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой. «Освоение производства циркониевой губки – знаковая веха для развития циркониевого производства в топливном дивизионе Росатома. Создание собственной российской технологии с нуля и строительство нового производства – это огромное достижение наших ученых и производственников, настоящий трудовой подвиг, важный вклад в повышение нашей глобальной конкурентоспособности. Циркониевая губка может широко применяться в производстве топлива для всех основных энергетических реакторов, как российского, так и зарубежного дизайна», – приводятся слова Никипеловой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. До настоящего времени АО ЧМЗ, предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и единственный в России завод по выпуску циркониевой продукции, производил в качестве материала для своих изделий только электролитический циркониевый порошок по фторидной технологии. При этом в мировой практике конструкционные материалы для производства ядерного топлива производятся из циркониевой губки. По сравнению со фторидной технологией новое производство губки содержит в два раза меньше технологических операций, снижается потребление сырья и энергоресурсов, при этом обеспечивается высокая чистота циркония. Путь создания собственного производства циркониевой губки потребовал решения многих задач, с которыми российские ученые и промышленность столкнулись впервые. Полный технологический цикл и все оборудование производства циркониевой губки разработаны и изготовлены российскими организациями. В ходе освоения технологии разработано более 100 новых технических решений, зарегистрировано 17 изобретений и патентов. Важнейшим этапом проекта стало освоение последнего – 12-го технологического передела – ректификационного разделения хлоридов циркония и гафния. На площадке ЧМЗ был построен и введен в эксплуатацию уникальный для России производственный объект – установка разделения хлоридов циркония и гафния. Высота установки – более 80 м, в составе установки – 147 единиц оборудования, более 2 тыс. датчиков контрольно-измерительных приборов и автоматики. Внедренная в России технология разделения хлоридов циркония и гафния позволила получить тетрахлорид циркония крайне высокой чистоты (с содержанием гафния менее 100 ppm), что является важным параметром для эффективной эксплуатации ядерного топлива.

Молдавия захотела добиться резкого снижения цены на газ из России 5 октября 2021, 05:45

Фото: MoldovaGaz Press/YouTube

Текст: Антон Антонов

Молдавия хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре, заявил вице-премьер, министр по инфраструктуре страны Андрей Спыну. Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз». Молдавия «рассчитываем продлить контракт на этих условиях, чтобы в ноябре-декабре платить 220 долларов за 1 тыс. кубометров и максимум 280 долларов в первый триместр следующего года», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV. Министр сказал, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ. Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2» 5 октября 2021, 11:59 Текст: Евгения Шестак

Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. «Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача. По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности. Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. В России подсказали Молдавии способ снижения цен на газ 5 октября 2021, 11:24

Фото: Денисов Вадим/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Газпрому выгоднее заключить новый долгосрочный контракт с Молдавией в обход Украины, но здесь Кишинев может столкнуться с острой реакцией Киева, ЕС и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Молдавии добиться резкого снижения цены на российский газ. «Молдавия должна действовать адекватно, если она хочет договориться с Газпромом о новом долгосрочном контракте», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Однако когда молдавские власти заявляют, что хотят жить, как в Европе, и идут по пути евроинтеграции через критику России, то цена за газ в 750 долларов за тысячу кубометров должна их устраивать – это европейская цена на газ с привязкой к спотовым рынкам», – добавил он. По его словам, Молдавия резко почувствовала разницу в цене по сравнению с прошлым контрактом. «Согласно истекшему контракту с довольно уникальными для Молдавии условиями, Кишинев покупал российский газ примерно за 200-250 долларов за тысячу кубометров, – пояснил эксперт. – Кроме того, в том контракте была зафиксирована довольно выгодная для Кишинева схема – в летний период цена на газ была привязана к спотовым рынкам, поскольку спрос на энергию ниже, а в зимний период – к цене на нефть. Это позволяло в течение года получать российский газ по довольно низкой цене». По мнению Юшкова, для заключения выгодного Молдавии газового контракта Газпром может выдвинуть некоторые условия. «Во-первых, на государственном уровне Москва хочет добиться нормального диалога с Кишиневом по Приднестровью. Во-вторых, речь может идти об изменении точки сдачи-приемки газа для Молдавии, – предположил эксперт. – Сейчас российский газ проходит транзитом через Украину, затем идет через Приднестровье в Молдавию. В этой ситуации Молдавия не может отключить Приднестровье от снабжения газом, иначе сама окажется без него». «С другой стороны, Газпрому было бы логичнее заключать новые контракты в обход Украины, чтобы после 2024 года не подписывать с ней новый договор о транзите. Следуя этой логике, газ будет заходить в Молдавию с юга – из Румынии. Но здесь возникает вопрос – как снабжать газом Приднестровье? То есть необходимо получить от Кишинева гарантии того, что он не будет перекрывать Приднестровью газовые поставки», – полагает собеседник. При этом Молдавии изменение точки приемки российского газа может быть невыгодно, что и является причиной конфликта интересов. «Из-за переноса точки приемки газа Молдавия может испортить отношения с Украиной, как это было с Венгрией. Кроме того, возможно, на Молдавию давят ЕС и США. Более того, молдавские власти сами поднимают вопрос долга Приднестровья перед Газпромом, заявляя, что не будут его выплачивать. Это неконструктивный путь, что могло вынудить Газпром потребовать возвращения долгов. Поэтому если они хотят подписать новый уникальный контракт, то им необходимо договариваться с Газпромом», – резюмировал Юшков. Ранее вице-премьер, министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре. Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз». Министр отметил, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ. Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за тысячу кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зампостпреда России при ООН преподал коллегам «урок» химии 5 октября 2021, 09:05

Фото: LI MUZI/Xinhua/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме химоружия в Сирии указал на неверное трактование западными партнерами законов физики, химии и математики, когда они обвиняют Дамаск в применении химического оружия. В СБ ООН ежемесячно проходят заседания по сирийскому химдосье. Западные члены Совбеза регулярно обвиняют власти Сирии в применении химоружия и в отказе сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). В июле 2020 года исполнительный совет ОЗХО дал Сирии 90 дней на то, чтобы сообщить в организацию о заводах, на которых производилось химоружие, якобы использованное в марте 2017 года, а также на то, чтобы заявить о якобы имеющемся сейчас у Дамаска химическом оружии. Как сообщали СМИ, в ноябре 2020 года гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что Сирия не смогла уложиться в 90-дневный срок. Вслед за этим на конференции в апреле 2021 года страны-члены ОЗХО приняли резолюцию, приостанавливающую права и привилегии Сирии в организации. «Уверен, что и сегодня мои западные коллеги по традиции вопреки фактам и здравому смыслу бросятся восхвалять это решение (поразить САР в правах в ОЗХО) и превозносить его якобы широкую поддержку со стороны стран-членов ОЗХО. Что ж, если меньше полвины голосов «за» и лишь 6 из 15 голосов от членов СБ в поддержку – это для вас широкая поддержка, не будем с вами спорить. Видимо, нас с вами по-разному учили арифметике», – передает РИА Новости слова Полянского. Он подчеркнул, что Дамаск продолжает добросовестно выполнять свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не отказывается от сотрудничества с ОЗХО. Дипломат указал и на разницу в трактовании законов физики. «В наших учебниках, например, говорится о силе гравитации, которая при падении предметов с высоты вызывает их деформацию. То есть, цилиндры с хлором, якобы сброшенные с воздуха в городе Думе в апреле 2018 года, не могли не иметь характерных повреждений, как и кровать, на которую один из них якобы упал, не говоря уже о том, что при прохождении через балки перекрытий не может остаться неповрежденным клапан баллона», – заявил первый зампостпреда. Полянский также упомянул о кратере от якобы падения авиабомбы в Хан-Шейхуне. Как заявил дипломат, он по всем признакам выглядит как результат подрыва наземного снаряда. «В этой же «коллекции» фантастические заключения МУФС (Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии), где-то снаряды попадают в вентиляционные шахты, «заточенные» ровно под их диаметр, то ненаводящиеся авиабомбы вместо свободного падения подлетают по горизонтальной траектории по 5 километров до цели. Вас и инспекторов ОЗХО это, похоже, не смущает. Такими темпами ОЗХО сможет претендовать на еще одну Нобелевскую премию – на этот раз по альтернативной физике, за открытые новых законов», – заявил Полянский. «Да и, пожалуй, у нас с вами разные представления о законах химии. Наши представления, например, предполагают, что баллон не может успеть, как это утверждается в докладе ГРИ (Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия ) по Саракибу, наполовину заржаветь менее чем через 12 часов после падения на землю. Это опять же какая-то фантастическая скорость химических реакций», – отметил первый зампостпреда. Также, по его словам, никакой научной критики не выдерживают «попытки выдать за боевое химическое вещество мизерные частицы хлора, обнаруженные в Думе, которые могли образоваться по множеству разных, в том числе бытовых, причин». Ранее Россия отвергла доклады группы ОЗХО по химоружию в Сирии. Напомним, Москва уже указывала на фактические ошибки в докладе группы ОЗХО по химатакам в Сирии. Россия и другие страны – участники Конвенции о запрещении химического оружия убеждены, что создание «нелегитимного по своему характеру» механизма в виде ГРИ, в составе которого «доминируют представители стран Запада», противоречит положениям конвенции. Немецкие СМИ призвали избавиться от энергетической зависимости от России с помощью Украины и Африки 5 октября 2021, 11:24

Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Денежные переводы из Европы, которая сильно зависит от нефти, угля и газа из России, укрепляют Москву, что является нежелательным, так как официально Евросоюз (ЕС) ведет санкционный курс в отношении Кремля, пишет немецкое издание Handelsblatt. Автор статьи указывает, что зависимость ЕС от российского сырья нежелательна на фоне санкций против Москвы, однако на данный момент этого не изменить, так как «альтернативы нефти и газу из России нет», передает InoPressa. «Но европейским политикам и компаниям следует извлечь из сложившейся ситуации один урок: в постнефтяную эпоху зависимость от России нужно будет срочно уменьшать. Конкретно для нынешних планов водородной стратегии это означает, что Германия и ЕС должны способствовать развитию возобновляемых источников энергии и производству водорода в других странах: на Украине, в Северной Африке и других соседних странах старого континента», – указывается в материале. Это, по мнению автора, укрепляет сотрудничество и «стабилизирует европейское соседство», что целесообразно в долгосрочной перспективе, «как в политическом, так и в экономическом плане, но прежде всего по соображениям защиты климата». «Россия хочет продвигать на рынок водород из природного газа и ядерной энергии, в случае необходимости еще и гораздо более дешевый, чтобы убрать с дороги таких конкурентов, как Украина или Марокко. Но Европа должна противостоять этим соблазнам любой ценой – прежде всего, из-за защиты климата», – подчеркивают в Handelsblatt. Ранее в Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ. Между тем в Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Во вторник цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Генерал перечислил ошибки, из-за которых Украина сбила российский лайнер 4 октября 2021, 21:45

Фото: VN Новости Новосибирска и области/YouTube

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы доставали обломки самолета в Сочи. Раскладывали их полностью все на бетонной площадке – конфигурацию этого самолета – и смотрели. При этом украинцы все отказывались, говорили, что не их рук дело», – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал Айтеч Бижев, вспоминая последствия катастрофы 4 октября 2001 года, когда украинские военные сбили российский пассажирский лайнер. «У катастрофы было три причины. Во-первых, полигон, на котором украинские зенитчики решили проводить учения, был просто катастрофически не оборудован, неприспособлен для этого», – вспоминает бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. Осенью 2001 года он занимал пост первого заместителя начальника Главного штаба ВВС России. «Кстати, мы тогда предлагали Украине эти стрельбы провести у нас, на нашем полигоне. Отношения в те времена у нас были прекрасные. Но они решили переоборудовать под полигон бывшую позицию зенитно-ракетного комплекса С-200 под Феодосией, которая для этого плохо подходила. И это первое в цепи рокового стечения обстоятельств», – говорит военный. Второй ошибкой Бижев считает решение Киева не закрывать в районе учений небо для полетов авиации, что грубо нарушает практику проведения такого рода стрельб. «Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-200 составляет 255 километров. Но минобороны Украины не стало его официально обозначать. В итоге гражданские самолеты понятия не имели, что в этом районе проводятся учения. И как раз через него пролегала международная трасса гражданской авиации. Группа из разведывательно-информационного центра должна была разобраться и запретить стрельбу в тот момент, напомнив, что в это время через зону идет рейс Тель-Авив – Новосибирск. Есть же расписание полетов гражданских самолетов. После пролета можно было выполнять стрельбы. Но никто этим не занимался, не отслеживал обстановку», – посетовал генерал. «Наконец, третья причина – низкая выучка украинских расчетов ПВО. С этим видом ракет, с комплексом С-200, они очень давно не проводили учений. А учения были очень ответственные – на них прибыли и министр обороны Украины Александр Кузьмук, и российская оперативная группа во главе с командующим ВВС Анатолием Корнуковым», – вспоминает эксперт. «Именно третья причина – слабый уровень подготовки личного состава – и стала главной. По некоторым показателям оказавшийся в зоне учений пассажирский Ту-154 походил на ракету-мишень с параметрами самолета разведчика АВАКС. У них с Ту-154 параметры отражающей поверхности и скорости примерно одинаковы. Когда начались стрельбы, украинцы произвели выстрел, после чего ракета сделала перезахват цели – и новой целью оказался гражданский самолет», – указывает Бижев. «Расчеты перед пуском ракеты были обязаны запросить «свой-чужой». Но они этого не сделали. Потому что они лихорадочно держали штурвалами этот самолет в прицеле, чтоб он не ушел, не соскользнул с экранов. После пуска ракеты – еще повторно надо делать запрос – «ошибка или не ошибка». Если бы украинские военные соблюдали регламент, катастрофы бы не произошло», – подчеркивает генерал. «В случае ошибки они могли успеть выключить «высокое», то есть отворотом антенны отвернуть ракету от цели. Был и второй вариант – нажать кнопку СМ, то есть «самоликвидироваться». В таком случае ракета меняет курс, свечой уходит в небо и там взрывается. Но ничего этого сделано не было. В результате все закончилось трагедией», – пояснил Бижев. «Причем все это произошло у всего командного состава на глазах: у министра обороны Украины и у нашего главкома ВВС. Я в это время был в Москве на центральном командном пункте и руководил российским расчетом – мы оттуда наблюдали за этими учениями», – говорит собеседник. Бижев вспоминает, что первой реакцией Киева было полное отрицание какой бы то ни было причастности к катастрофе. «Украинское командование до последнего отнекивалось. И министр обороны, и президент Леонид Кучма уверяли, что это не они», – вспоминает генерал. «После катастрофы с нашей стороны была создана правительственная комиссия во главе с секретарем Совбеза Владимиром Рушайло. Мои офицеры входили в эту комиссию. Мы доставали обломки самолета возле Сочи. Раскладывали их полностью все на бетонной площадке – конфигурацию этого самолета, – и смотрели. А украинцы все отказывались, говорили, что не их рук дело. Приходилось им доказывать обратное», – подчеркивает генерал. При этом Бижев не верит слухам о том, что расчеты украинской ПВО были нетрезвы. Этой версии придерживаются некоторые родственники погибших. «Этого не может быть. Про пьяных – это наговор. Ракетчики не могли быть пьяными. Там дежурило целое звено офицеров, обязанных пресечь даже намеки на такое дело. Поймите, рядовые зенитчики не могли сами открыть огонь. Там целая цепочка докладов идет – от оператора до командира группы. Он тоже докладывает наверх – и так вплоть до главкома. Докладывает: «Цель захвачена, цель в зоне поражения». Получает команду: «Боевой пуск разрешаю». Это все записывается, фотографируется. Там не могло быть случайностей», – подытожил Бижев. 4 октября 2001 года над Черным морем, недалеко от Сочи взорвался пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший авиарейс 1812 по маршруту Тель-Авив – Новосибирск. Все 78 человек, находившиеся на борту – 66 пассажиров и 12 членов экипажа, – погибли. Виновниками катастрофы оказались украинские военные: лайнер сбила ракета «земля – воздух», выпущенная во время учений в Крыму. Киев официально так и не признал свою вину за трагедию. Правда, в 2005 году правительство Украины выплатило родственникам погибших компенсацию из расчета 200 тыс. долларов за каждого погибшего. Родственники жертв катастрофы, объединившиеся в Фонд помощи семьям погибших пассажиров рейса 1812, неоднократно добивались установления виновных в катастрофе и судебного решения по компенсациям, однако украинские суды раз за разом отклоняли их требования. Ургант сравнил дом Королева на Байконуре и квартиру Наташи Королевой в Москве 5 октября 2021, 04:25

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант рассказал о доме, в котором жил советский конструктор ракетной техники Сергей Королев на Байконуре. Ургант в эфире своей программы на Первом канале рассказал, что посетил «домики», в одном из которых «ночевал Юрий Гагарин», а в другом «жил на Байконуре Сергей Павлович Королев». Оценивая жилище Королева, Ургант обратил внимание на то, что дом «простой», «совершенно спартанский», в нем «очень скромные условия». «Если сравнивать это с квартирой Наташи Королевой в Москве – это просто колоссальная пропасть, хотя Наташа не так много сделала для российской космонавтики. Разве что она долгие годы живет с ракетоносителем»,– заявил ведущий. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, запланирован на 5 октября. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами 4 октября 2021, 20:12

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Дмитрий Александров

Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Из Поти в трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской. Эта квартира также принадлежит Цомая. Ранее стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта. В понедельник несколько сот сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави, кричали «Миша!», «Миша!» и требовали освободить «политического заключенного». Экс-президент заявил, что не намерен прекращать голодовку, начатую 1 октября. Он отказался от медицинской помощи. Сатановский объяснил призыв Египта к Турции и США покинуть Сирию 5 октября 2021, 11:42

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Требование Египта ко всем иностранным силам, незаконно находящимся в Сирии, в том числе США и Турции, покинуть страну продиктовано неудачей турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. «Заявление главы МИД Египта Самеха Шукри было сделано очень вовремя: сразу после того, как у Эрдогана состоялся неприятный разговор с Путиным по Идлибу, где сирийская армия отутюжила позиции боевиков», – напомнил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. По его словам, Турция – самое мощное государство в своем регионе, а Египет – самая сильная страна в арабском мире. «При этом между Анкарой и Каиром очень плохие отношения. Да и с администрацией Байдена у Египта отношения не слишком хорошие. Тема защиты прав человека, которую так настойчиво продвигает Белый дом, раздражает Каир давно. Кроме того, египетские военные не забыли, как Обама сдал Египет запрещенным в России «Братьям-мусульманам» и грозил пальцем, требовал не трогать Мурси, грозил Ас-Сиси и остановил военную и финансовую помощь», – добавил эксперт. Что касается сирийской проблематики, то нынешний президент Египта всегда выражал скепсис в отношении попыток свергнуть Башара Асада. «Зачем ему еще одно государство, управляемое боевиками на Ближнем Востоке, когда у него своя война с незаконными вооруженными формированиями на Синае?» – пояснил собеседник. В то же время, по мнению Сатановского, турки и американцы не обратят внимание на требование Каира, но голос такой крупной страны, как Египет, все равно очень важен. Во вторник глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что все иностранные силы, чье присутствие в Сирии не имеет легитимного основания, должны покинуть сирийскую территорию. Его спросили, относится ли это к США. Шукри заявил: «Это относится ко всем». По словам министра, в Сирии «не должно быть сил, не имеющих на то легитимных полномочий, предусмотренных международным правом». Министр полагает, что «это позволит обеспечить уважение принципа независимости и территориальной целостности» Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Напомним, президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад провели встречу в Москве. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. Путин, комментируя ситуацию в Сирии, сказал Асаду: «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО генерала ДНР 5 октября 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

Мосгорсуд продлил бывшему министру самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Тимофееву срок содержания под стражей. По версии следствия, подозреваемый причастен к покушению на мошенничество в особо крупном размере согласно ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тимофеева обвиняют в том, что он обещал 5 млн долларов за прекращение уголовного дела, передает «Коммерсант». При продлении содержания фигуранта в СИЗО судья не учел даже того, что подозреваемый является генералом и героем ДНР. Александр Тимофеев известен также как Ташкент. Он получил травмы при убийстве главы ДНР Александра Захарченко 31 августа 2018 года, в результате которых у него возникли проблемы со здоровьем. После этих событий Тимофеев перебрался в Россию из ДНР. Защита Тимофеева обжаловала решение Пресненского суда, который продлил ему срок пребывания под арестом. Адвокаты указали, что экс-министр не может ни на кого оказать давление и не собирается скрываться от следствия, в том числе потому, что Украина объявила его в международный розыск. Они также заявили, что обвинения в адрес их подзащитного необоснованны и ничем не подтверждены. Тимофеев ранее не привлекался к уголовной ответственности в России, не реализовывал имущество на территории страны и не имеет дохода за границей, также отметила сторона защиты. Однако СК подозревает, что фигурант может воспользоваться личными связями в правоохранительной системе и госорганах, чтобы помешать расследованию. Именно по этой причине Тимофеева решено было оставить в СИЗО. Следствие по данному делу будет длиться до 27 октября. В 2019 году бывший министр финансов и сборов провозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев (прозвище Ташкент) был задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа 5 октября 2021, 12:07

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег». Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. «Российских наемников» в ЦАР обвинили в пытках, убийствах и изнасилованиях 5 октября 2021, 11:44

Фото: Pfc. Patrick King/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

«Российские наемники» якобы совершали зверства в Центральноафриканской Республике (ЦАР), в то время как правительство страны пыталось защитить себя от повстанцев, заявляют британские СМИ. Газета The Times пишет со ссылкой на некий правительственный доклад, что «российские наемники» из ЧВК Вагнера якобы «несут ответственность за убийства мирных жителей, групповые изнасилования и пытки», передает InoPressa. «Сотни российских военных находятся в этом центральноафриканском государстве, поддерживая осажденный режим президента Туадеры против повстанцев, стремящихся обратить вспять результаты прошлогодних выборов, которые, как он утверждает, он выиграл (...) Бои были ожесточенными, и власти страны согласились на расследование на фоне растущего числа свидетельств зверств, в том числе убийства детей россиянами во время боев в столице Банги и вокруг нее», – заявляют авторы статьи. Так, «103 инцидента были совершены российскими «инструкторами», как их официально называют, а также их собственными войсками и повстанцами», речь идет о внесудебных казнях, произвольных арестах и пытках. «Что касается доказанных инцидентов, то некоторые из них приписываются российским инструкторам», – говорится в докладе без перечисления конкретных деталей или доказательств. Ранее Лондон обвинил ЧВК Вагнера в «разжигании конфликтов» после того, как в Мали задумались о сотрудничестве с компанией. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Глава МИД Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству. В Кремле заявили, что не видят противоречий законодательству в оказании российскими ЧВК (частные военные компании) консультативных и охранных услуг. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем российских военных зовут в еще одну зону Африки. Песков прокомментировал глобальные сбои в работе соцсетей 4 октября 2021, 21:28

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем из-за глобального сбоя в социальных сетях. «Сайт президента работает. Проблем нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не испытывают ли проблем в администрации президента на фоне глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, а также на российских ресурсах, в частности «ВКонтакте», передает РИА «Новости». Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. В Европе цена на газ упала на фоне новостей о заполнении «Северного потока – 2» 4 октября 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября резко снизилась после новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2», котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Чуть позже динамика скорректировалась и падение замедлилось до 40 долларов. На 18.20 мск стоимость фьючерса на бирже составляет 1160 долларов за тыс. кубометров, передает ТАСС. Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила исторический рекорд и превысила 1200 долларов за тысячу кубометров. Nord Stream 2 AG подал апелляцию на решение суда Германии по «Северному потоку – 2» 5 октября 2021, 13:20 Текст: Наталья Ануфриева

Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС), сообщили в пресс-службе компании. В компании указали, что «Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ», передает ТАСС. Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».