Рада временно отстранила спикера Разумкова

Верховная рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова: его отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента».

«Если есть желание сменить спикера Рады, я задерживать не буду», – цитирует ТАСС Разумкова.

Заседание открыл первый вице-спикер Руслан Стефанчук. После чего 240 депутатов проголосовали за отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных дня «за нарушение регламента».

Во время рассмотрения вопроса Разумков заявил, что для него должность не значит ничего. «Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году и уверен, что в этом зале хватит людей, которые также будут это делать», – добавил он.

Ранее президентская фракция «Слуга народа» собрала необходимые 150 подписей за рассмотрение вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Сам Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады. До этого он заявил, что Конституция Украины позволяет президенту досрочно прекратить полномочия парламента в трех случаях, но у главы государства нет основания распускать Верховную Раду.