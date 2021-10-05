Нацбанк Украины выпустил монету с «украинским богатырем» Поддубным

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник ввел в обращение памятную монету «Иван Поддубный» в честь 150-летия со дня рождения знаменитого спортсмена, шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, монета номиналом 2 гривны из нейзильбера выпущена тиражом 35 тыс. На аверсе монеты размещена надпись «Украинский богатырь» и «Чемпион чемпионов» вокруг изображения земного шара в центре, по бокам – стилизованные сцены борьбы. Согласно описанию, на реверсе размещен портрет Ивана Поддубного, указаны годы жизни спортсмена 1871-1949, и сделана надпись «Украинский богатырь», передает ТАСС.

Поддубный родился в селе Богодуховка Золотоношского уезда Полтавской губернии (ныне Национальный банк Украины Чернобаевский район Черкасской области Украины) в 1871 году. Весь род его славился силой. Иван также унаследовал от предков большой рост, феноменальную силу и необычайную выносливость. За 40 лет Поддубный не проиграл ни одного чемпионата и имел поражения только в отдельных поединках. «Чемпион чемпионов», «король чемпионов» Национальный банк Украины титуловала его тогдашняя европейская пресса. По сей день людей большой физической силы сравнивают с Поддубным.

В ноябре 1939 года Поддубному в Кремле за выдающиеся заслуги «в деле развития советского спорта» был вручен орден Трудового Красного Знамени и присвоено звание «Заслуженного артиста РСФСР». Ковер он покинул в 1941 году в 70-летнем возрасте. В 1945 году Поддубному присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».

В годы войны проживал в городе Ейске (Краснодарский край) на берегу Азовского моря. Когда город оккупировали немцы, на их предложение поехать в Германию и готовить немецких спортсменов ответил отказом: «Я – русский борец. Им и останусь».

Поддубный скончался в Ейске 8 августа 1949 года на 78-м году жизни от инфаркта. Похоронен там же в городском парке, ныне носящем его имя. Здесь же ему установлен памятник, а неподалеку расположены Музей Поддубного и спортивная школа его имени. На могиле Поддубного высечено: «Здесь русский богатырь лежит».

Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».