Немцы обрадовались закачке газа в первую нитку «Северного потока – 2»

В Сенате США потребовали решительных мер против «Северного потока – 2»

Сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение 59 американских послов в попытке подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2», сообщила New York Times.

Круз не в состоянии в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии, но в отсутствие «единодушного согласия» Сенату США приходится тратить на обсуждение кандидатур многие часы, которые далеко не всегда удается выкроить в плотном рабочем графике, передает РИА «Новости».

«Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники [администрации президента США Джо] Байдена называют кадровым кризисом – действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 [назначений] на посольские позиции», – говорится в публикации.

Крузу принадлежит авторство наиболее жестких санкций против «Северного потока – 2». Он недоволен тем, что администрация Байдена освободила от рестрикций некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.

Глава международного комитета сената Боб Менендез назвал действия Круза «беспрецедентными» и заявил, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры. «Они на самом деле подрывают процесс национальной безопасности [США]. Мы видим... задержку всех назначений без разбора – вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политическим вопросам на кону», – цитирует сенатора издание.

У Круза уже нашлись подражатели. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули угрожает блокировать все назначения в аппарате национальной безопасности до тех пор, пока госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, взяв ответственность за неудачи финала афганской кампании, говорится в статье.

Накануне заявил замглавы МИД Александр Грушко не исключил, что противники проекта могут попытаться помешать сертификации «Северного потока – 2». В четверг в Сенате США обвинили администрацию Байдена в проведении политики, противоречащей решениям Конгресса касательно российского газопровода «Северный поток – 2».

В прошлую пятницу Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ пункт о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».