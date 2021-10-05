На Украине решили учитывать «досье Пандоры» при проверке декларации Зеленского

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции проверяет декларации президента страны Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова, используя данные «досье Пандоры», сообщил руководитель НАПК Александр Новиков.

«Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена», – передает ТАСС со ссылкой на «Новое время» слова Новикова. Он добавил, что проверяется и декларация упомянутого в «досье Пандоры» главы СБУ.

По словам Новикова, еще один фигурант «досье» – первый помощник президента Украины Сергей Шефир – регулятором не проверяется. «Первый помощник президента на общественных началах и не должен подавать декларацию, а следовательно, мы не можем проверить декларацию», – пояснил он.

В то же время Новиков подчеркнул, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности. «Первая декларация, которая проверяется в стране, – это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле, и ее результаты будут опубликованы до 18 октября», – заверил он.

Глава агентства также сообщил, что до проведения полной проверки данных декларации нельзя говорить о действительном наличии оснований для привлечения чиновника к ответственности.

«Неотражение средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Является нарушением неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. <...> Средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми являются компании. <...> Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать по состоянию на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали – это предмет полной проверки», – пояснил Новиков.

Он добавил, что действия 2012 года, о которых, в частности, идет речь в расследовании, «в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК». Кроме того, Новиков сообщил, что пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в расследовании, в агентство не поступало.

Напомним, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом. Она ответила: «Я бы не сказала, что это что-то меняет, наоборот придает важность тому, чтобы это было в международной повестке». Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщили, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.