Объявлен состав нового правительства Японии

Новый состав правительства объявили в понедельник в Японии после того, как сотым премьер-министром страны стал глава правящей Либерально-Демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.

Состав правительства объявил новый генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Из 19 министров 13 получат министерские портфели впервые, передает РИА «Новости».

Семь человек из 20, не считая генерального секретаря Мацуно, ранее имели опыт руководства министерствами. Некоторые из них входили в состав прежнего министерства – это, например, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, младший брат экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Они вновь возглавят свои ведомства.

В составе нового правительства три женщины, одна из них – Сэйко Нода, соперничавшая с Кисидой за кресло главы партии. В правительстве она займется проблемами снижения рождаемости, гендерным равенством, а также вопросами оживления экономики регионов. Она же возглавит управление по делам детей, а также будет заниматься вопросами деятельности женщин.

Две другие - Норико Хориути и Карэн Макисима. Хориути переданы дела главного соперника Кисиды на партийных выборах Таро Коно – вопросы вакцинаци, она также займется вопросами Олимпиады и Паралимпиады. Макисима возглавит министерство цифровизации.

Созданный впервые пост министра по делам экономической безопасности займет 46-летний Такаюки Кобаяси, который был парламентским секретарем при министре обороны, когда премьер-министром был Абэ.

Министром по делам восстановления стал Косабуро Нисимэ, он же будет отвечать за проблемы Окинавы и «северных территорий» – так в Японии называют Южнокурильские острова.

Далее премьер-министр Фумио Кисида и его кабинет пройдут церемонию утверждения императором Японии Нарухито в императорском дворце.

Об итогах выборов премьер-министра Японии сообщалось ранее в понедельник.