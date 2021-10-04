Ученые проследили изменение климата Сибири за последние 9 тыс. лет

Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с другими российскими и зарубежными учеными смогли реконструировать изменения климата в Восточной Сибири за последние 9 тыс. лет, примененный исследователями комплексный подход позволил заметно уточнить данные прежних исследований.

Результаты были опубликованы в журнале Boreas, передает РИА «Новости».

Чтобы восстановить динамику климатических трансформаций Восточной Сибири за последние 9 тыс. лет, специалисты СФУ проанализировали болотные отложения около Красноярска, а затем сравнили полученные результаты с данными из разных районов региона. Они применили новый подход, включающий более десяти различных методик, что позволило выявить ряд новых палеоэкологических индикаторов, указывающих на конкретные климатические условия в прошлом.

«Мы впервые применили для территории бассейна Енисея метод изучения непыльцевых палиноморф, к которым относятся споры грибов, водоросли и остатки беcпозвоночных. Также мы смогли определить возраст торфа и проанализировали присутствующие в нем прослойки минеральных частиц. Это помогло расширить и сильно детализировать данные, полученные ранее классическим спорово-пыльцевым анализом», – рассказала старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Александра Михайлова.

Выяснилось, что температурный максимум в регионе приходился на период около 8150-7400 лет назад. Потепление сочеталось с повышением влажности и увеличением доли пихты в составе лесов. Период 7400-5100 лет назад отличался засушливым климатом, что отмечено большим количеством пожаров. Около 4,5 тыс. лет назад увлажнение достигло максимума – ученые обнаружили в строении болота свидетельства разливов ближайшего водотока.

В торфяной толще накопились многочисленные следы кратковременной засухи 1400-1300 лет назад, а также влажного и теплого средневекового климатического оптимума 1300-650 лет назад.

Для отложений малого ледникового периода (450-300 лет назад) характерно кратковременное увеличение роли ели в составе лесов и рост числа раковинных амеб, которые служат индикатором повышенного увлажнения. Последние 300 лет, по словам ученых, можно описать как умеренно влажные.

«Совместив классические палеоэкологические методы с новыми методами, к которым можно отнести анализ непыльцевых палиноморф, раковинных амеб, подсчет микро- и макроугольков и ряд других, мы смогли на качественно новом уровне оценить характер природных условий региона в голоцене, то есть текущей геологической эпохе», – объяснила доцент кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Анна Гренадерова.

Полученные результаты подтверждают и расширяют ранее опубликованные реконструкции палеоэкологической среды для юга Сибири, отметили авторы работы. Сравнение данных нового исследования с результатами ряда других реконструкций позволило также проследить влияние циркуляции атмосферы в разные этапы голоцена на региональные изменения климата в Сибири и ближайших регионах.

В исследовании принимали участие ученые Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Геттингенского университета (Германия), Пензенского государственного университета. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00091.

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