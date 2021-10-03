Стало известно о планах Азербайджана и Турции провести учения у границы с Арменией

Дерипаска рассказал, как американская мечта превратится в трагедию

У США есть ряд неразрешенных проблем, представляющих для нее максимальную угрозу, в числе которых неконтролируемый рост долга, торговый дефицит и другие недостатки, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Дерипаска обратил внимание на публикацию Economist, в которой рассказывается о кампании главы КНР Си Цзиньпина по «очищению Китая» от проблем капитализма.

«Америка может, конечно, помечтать, что председатель Си наделает слишком много ошибок в ближайшее время или китайская бюрократия взбунтуется. Но это не решит тех проблем, которые для нее представляют максимальную угрозу», – написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Предприниматель перечислил ряд самых важных угроз США. К их числу он отнес неконтролируемый рост федерального долга без создания источников для его погашения или рефинансирования; торговый дефицит; отсутствие компетенций в модернизации базовой инфраструктуры на территории США; сильное военно-промышленное лобби, требующее конфликтов по всему миру.

Также в число проблем он записал отсутствие программы по развитию ядерной энергетики (как основы низкоуглеродной экономики) и зависимость от импорта по многим сырьевым позициям из не очень дружественных стран.

«США хотелось бы выиграть немного времени, но Китай-то не остановишь: финтехнологии и цифровой юань обеспечат ему перевес в глобальной торговле, особенно когда долларовые расчеты серьезно осложнены санкционными обязательствами (привет старперам в Сенате), а воссоединение с Тайванем в 2025-2026-м не только решит оставшиеся технологические проблемы, но и сделает Тихий океан внутренним китайским водоемом. Так вот незаметно американская мечта может стать американской трагедией», – указал бизнесмен.

При этом России не будет легче в том мире, где Китай «уже не добрый плюшевый панда, а сильный дракон», предупредил он. В связи с этим Дерипаска призвал как можно скорее опубликовать обновленную стратегию России в Азии с серьезным ускорением в развитии регионов за Уральским хребтом, учитывающую новую роль Китая.