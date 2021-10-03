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В Сенате США потребовали решительных мер против «Северного потока – 2»
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Сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение 59 американских послов в попытке подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2», сообщила New York Times.
Круз не в состоянии в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии, но в отсутствие «единодушного согласия» Сенату США приходится тратить на обсуждение кандидатур многие часы, которые далеко не всегда удается выкроить в плотном рабочем графике, передает РИА «Новости».
«Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники [администрации президента США Джо] Байдена называют кадровым кризисом – действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 [назначений] на посольские позиции», – говорится в публикации.
Крузу принадлежит авторство наиболее жестких санкций против «Северного потока – 2». Он недоволен тем, что администрация Байдена освободила от рестрикций некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
Глава международного комитета сената Боб Менендез назвал действия Круза «беспрецедентными» и заявил, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры. «Они на самом деле подрывают процесс национальной безопасности [США]. Мы видим... задержку всех назначений без разбора – вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политическим вопросам на кону», – цитирует сенатора издание.
У Круза уже нашлись подражатели. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули угрожает блокировать все назначения в аппарате национальной безопасности до тех пор, пока госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, взяв ответственность за неудачи финала афганской кампании, говорится в статье.
Накануне заявил замглавы МИД Александр Грушко не исключил, что противники проекта могут попытаться помешать сертификации «Северного потока – 2».
В прошлую пятницу Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ пункт о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Wintershall и Газпром решили нацелить часть газопроводов в Северном море на CO2
Немецкая Wintershall Dea начинает реализацию научно-исследовательского проекта для изучения потенциала использования части газопроводов в южном секторе Северного моря, которые принадлежат совместному с Gazprom EP International предприятию Wintershall Noordzee B. V., для транспортировки CO2 и его последующего хранения, сообщила компания.
В сообщении Wintershall Dea указывается, что «в южном секторе Северного моря пролегают свыше 4 тыс. 800 километров трубопроводов, из которых 1 тыс. 200 километров эксплуатируются компанией Wintershall Noordzee, совместным предприятием Wintershall Dea AG и Gazprom EP International B.V. (50:50)», передает РИА «Новости».
Отмечается, что «данные трубопроводы могли бы быть частично использованы для транспортировки СО2».
«Кроме того, Wintershall Noordzee эксплуатирует множество истощенных месторождений. Их также можно было бы потенциально использовать для хранения СО2, что может внести значительный вклад в защиту климата», – добавляется в релизе.
Уточняется, что предварительные расчеты по данному вопросу вселяют надежду. Так, полученные на сегодня результаты свидетельствуют о том, что перепрофилирование морских трубопроводов для безопасной и эффективной транспортировки сжиженного СО2 возможно. Поэтому, по мере продвижения исследовательских работ, будет выполнен анализ технической осуществимости и проведена соответствующая сертификация.
«У континентального шельфа Нидерландов – огромный потенциал: по оценкам экспертов в этом районе возможно обеспечить хранение свыше 800 миллионов тонн СО2. Этого достаточно, чтобы хранить 30 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Нидерландов или 8 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Германии (по данным за 2018 год)», – отмечает Wintershall Dea.
Подчеркивается, что предприятия, у которых неизбежно возникают технологически обусловленные выбросы, например, в сталелитейной, цементной и химической промышленности, в скором времени будут зависеть от доступности близлежащих объектов для улавливания и безопасного хранения выбросов СО2.
Кроме того, данным способом можно было бы безопасно хранить и двуокись углерода, образующуюся при получении «голубого водорода» из природного газа.
В марте сообщалось, что Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе.
Эксперт оценил риски для «Северного потока – 2» из-за прекращения транзита через Украину газа для Венгрии
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«Претензии Украины из-за контракта Газпрома с Будапештом никак не повлияют на процесс сертификации «Северного потока – 2», потому что он четко прописан в европейском законодательстве», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Киеве обвинили Газпром в монополизации газовых маршрутов из-за остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины.
«Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
По мнению экспертов, тем самым Киев пытается выдать подписание газового контракта между Россией и Венгрией за якобы нарушение сделки по «Северному потоку – 2» между Германией и США, что в теории может повлечь за собой проблемы с процедурой сертификации газопровода.
«В германо-американском соглашении никто никому ничего не гарантирует после 2024 года, то есть после истечения срока действия газового контракта между Украиной и Россией», – напомнил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Там сказано, что Германия приложит все усилия для заключения транзитного договора между Россией и Украиной. Но если этого договора не будет, то санкции никто вводить не обязан», – подчеркнул эксперт.
При этом прекращение транзита газа через Украину в Венгрию не повлияет на сертификацию «Северного потока – 2». «Процесс сертификации прописан в европейском законодательстве. Там есть четкие нормы. Более того, говорить о том, что таким образом Украине нанесен какой-то серьезный урон, нельзя. Она будет получать деньги за транзит и сохранит возможность виртуального реверса, – добавил собеседник. – Пусть европейские компании заказывают у Газпрома поставки газа с доставкой на Украину и там перепродают его украинским компаниям. Для этого не нужен транзит российского газа в Венгрию».
«Более того, претензии Украины могут привести к обратному эффекту. В Европе все понимают, что Киев постоянно создает проблемы, вмешиваясь в газовые вопросы по политическим мотивам. К тому же Европе сейчас не до разборок – ей нужно обеспечить надежность газоснабжения на отопительный сезон, – рассказал Юшков. – В таких условиях европейцы могут решить, что им проще взаимодействовать напрямую с Газпромом, чем содействовать сохранению украинского транзита».
Что касается отрезка трубы, идущего в Венгрию, по которой ГТС Украины законтрактовала до октября 2022 года мощности в размере 24,6 млн кубометров в сутки для прокачки российского газа.
«Сейчас главный вопрос будет заключаться в том, перераспределит ли Газпром объемы прокачки, предусмотренные транзитным договором (109 млн кубометров в сутки), в другие страны или же будет физически прокачивать около 80 млн кубометров газа, а за оставшиеся 24,6 млн кубометров будет просто платить Украине, – предположил Юшков. – Если Газпром решит перераспределить объемы поставок в другие страны, тогда украинская труба может использоваться для поставок топлива в Польшу или Австрию. Если не перераспределит, то труба будет простаивать еще год».
«В таком случае Украина может использовать ее в режиме обратного реверса. Но зачем? Сейчас Киев хочет понять, будет ли Россия когда-либо пользоваться этой и другими трубами украинской ГТС или нет, – уверен собеседник. – Но для этого надо не истерику поднимать, а сесть за стол и поговорить с Россией и Европой о том, сколько газа европейские компании готовы покупать, какую цену за транзит предлагает Украина и устраивают ли эти условия Газпром. Если устраивают, то можно качать газ через Украину, если нет – тогда выгоднее качать в обход нее». «Скорее всего, на границе с Венгрией Газпрому уже никогда не понадобятся трубы, так что Украина может их разобрать», – резюмировал он.
В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
Напомним, также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Ранее в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
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Тиньков согласился выплатить США 506 млн долларов
Российский бизнесмен Олег Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, он должен выплатить свыше 500 млн долларов.
«Виновен», – сказал Тиньков в суде, передает РИА «Новости». Приговор должны вынести 29 октября.
Напомним, в четверг Тиньков в американском суде отказался признать вину по делу о налоговых нарушениях.
Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф.
В Британии предрекли Европе драку за российский газ
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Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.
В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из России в Венгрию в обход страны. Автор отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства из-за зависимости от российского голубого топлива, передает РИА «Новости».
Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и заявили, что Россия якобы намеренно «зажала Евросоюз в тиски».
«Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них – гражданами второго сорта в большой европейской семье», – считает JohnJ.
Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями.
«Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра (Великобритании) Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России», – подчеркнул Grazi.
«Это чушь. ЕС не сертифицирует «Северный поток – 2», поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, (венгерский премьер Виктор) Орбан. Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС», – отметил Mikeuk.
«Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина – плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия», – заявил Hey Ho.
Между тем стоимость газа в Европе в начале торгов 30 сентября превысила 1 тыс. 73 доллара. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления.
Вместе с тем стало известно, что ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Главу ФСВТС ужаснуло количество брошенных в Афганистане оружия и техники США
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Сообщения о том, что США оставили в Афганистане оружие и технику на 85 млрд долларов, «просто ужасают», заявил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Вдумайтесь в цифры: 22 тыс. бронированных автомобилей, 358 тыс. автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тыс. грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов», – приводит его слова «Звезда».
Шугаев отметил, что американцы своим оружием вооружили новые власти Афганистана «до зубов», и «одному Богу известно, чем это все закончится». Он сообщил, что еще в 2011 году Рособоронэкспорт подписал контракт «на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов», причем «контрактодержателями были американцы, а не афганцы». «Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться», – заявил Шугаев.
Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
В МИД рассказали о процессе сертификации «Северного потока – 2»
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Процедура сертификации «Северного потока – 2» проводится, но противники проекта могут пытаться мешать этому, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», – заявил Грушко РИА «Новости».
Он пояснил, что сложно предсказать, как будут действовать противники проекта.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября.
Ранее Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
Пентагон объяснил Сенату США планы возможного использования военных баз России
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Сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз.
Politico со ссылкой на ряд членов Сената США, которые участвовали в слушаниях, сообщает, что «трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран». По данным издания, обсуждается размещение «загоризонтных» средств для контртеррористических операций в Афганистане, причем обсуждаемые «объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах».
В открытой части слушаний глава Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны России прозвучало на встрече лидеров двух стран в Женеве. В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова, передает РИА «Новости».
Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии.
США заявили о готовности «искоренять» хакеров в России
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Если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире» и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA.
Как заявил Блинкен, «будь то Россия или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа.
Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США.
Названо условие проведения новых переговоров России и США
Решение о проведении нового раунда переговоров России и США будет принято после того, как начнут действовать две рабочие группы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности.
«Мы должны лучше разобраться в сути некоторых аспектов подхода США. Затем мы поймем, когда настанет момент очной встречи», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
По его словам, пока стороны не назначали дату новой встречи. А на переговорах в Женеве в четверг обсуждались те вопросы, которая каждая из сторон ранее направила оппоненту.
Ранее Рябков заявил, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.
До этого США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией. По словам посла США в России Джона Салливана, после саммита президентов России и США в Женеве, страны ведут переговоры по стратегической стабильности.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.
Пентагон заверил, что Россия и Китай не получат оставленные США в Афганистане вооружения
У Вашингтона нет опасений в получении Россией, Китаем или террористическими группировками оставленных американскими военными в Афганистане вооружений, заявила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
«Я не беспокоюсь об этом», – заявила Хикс, отвечая на вопрос, вызывает ли у руководства США эта тема опасения, передает ТАСС.
По ее словам, военные США проделали «серьезную работу» для недопущения подобного сценария.
Военное снаряжение, предназначенное для США, вывезли из Афганистана или вывели из строя, теперь его нельзя применить, уверена Хикс.
«Я бы особо подчеркнула, что в этой категории не было новейшей техники. Снаряжение, которое американцы посчитали бы новейшим, среди того, что мы вывезли или вывели из строя», – добавила представитель Пентагона.
Она пояснила, что Конгресс запросил полный отчет об этом, и Пентагон готов отчитаться.
Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что сообщения об оставленных в Афганистане оружии и технике на 85 млрд долларов «просто ужасают».
В США призвали отомстить России за «гаванский синдром»
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Соединенным Штатам необходимо отомстить России за «гаванский синдром» у американцев, уверен обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер.
Случаи недомогания у американских государственных служащих, которых называют «гаванским синдромом», случаются не без «вмешательства извне», заявил Киллмейер, передает РИА «Новости».
«Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия. <...> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», – отметил он.
По его мнению, Россия бросила США вызов и ждет ответной реакции. Вашингтон при этом в затруднительном положении, руководство страны собирает доказательства и пытается выявить механизм, провоцирующий недомогания.
«Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни <...> Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего», – заключил Киллмейер.
В конце сентября один из сотрудников команды директора ЦРУ США Уильяма Бернса во время поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на «гаванский синдром».
Ранее Бернс заявлял, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных.
Напомним, в августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.
Эксперт оценил способности США «искоренить» хакеров в России
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«Американцы уже второе десятилетие занимаются борьбой с российскими хакерами, выманивая их в другие страны и арестовывая руками местных правоохранителей», – пояснил газете ВЗГЛЯД хакер Александр Варской. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности США «искоренять» хакеров на территории России.
«Угроза американского внешнеполитического ведомства сделана ради громкого звучания. Сейчас модно хайпить на теме хакеров. Но по сути, американцы не могут реализовать эту инициативу ничем иным, кроме как вылавливать отдыхающих на Мальдивах и Кипре российских хакеров. Тут вспоминается шутка: хакеры из США хотели повлиять на российские выборы, но не смогли зарегистрироваться на сайте госуслуг», – сказал хакер Александр Варской.
«Кроме того, американцы плохо осведомлены о том, что российские силовики борются с компьютерными преступниками на территории России. Также у нас есть несколько хакерских группировок, которые конкурируют и между собой. Возможно, они захотят каким-то образом привлечь США на свою сторону, но тогда уже сами американцы рискуют нарваться на преследование наших правоохранителей», – добавил собеседник.
Он также напомнил, что Россия неоднократно призывала США начать переговоры по кибербезопасности, но США отказывались. «Думаю, сейчас от нас таких предложений поступать не будет. Дело в том, что Москва и Вашингтон поняли сложность взаимодействия в этой сфере. Обмен чувствительными данными легко может перейти границу борьбы с киберпреступностью и вылиться во что-то нежелательное», – сказал хакер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире», и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA.
Как указал дипломат, «будь то Россия или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа.
Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США.
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Рябков назвал вбросом сообщения об использовании США российских баз в Средней Азии
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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что позиция России о неприемлемости военного присутствия США в Средней Азии неизменна, а сообщения об использовании российских баз американцами из-за Афганистана вбросом.
«Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух. В общем, идут по пути информационных вбросов, в надежде на то, что за ними произойдет сдвиг в нашей позиции», – приводит РИА «Новости» слова Рябкова.
Он также подчеркнул, что в позиции России по вопросу присутствия США в Центральной Азии «нет ни малейших изменений».
«Это окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости, о чем американцам неоднократно говорилось», – добавил дипломат.
Ранее сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз.
Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии.
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Россия и США достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности
Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, Россия и США договорились о создании двух рабочих групп по вопросам стратегической стабильности, передает ТАСС.
Ранее Рябков прилетел в Женеву для переговоров с США по стратегической стабильности.
Ранее США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией. По словам посла США в России Джона Салливана, после саммита президентов России и США в Женеве, страны ведут переговоры по стратегической стабильности.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.
Пригожин потребовал от США завести дело против автора «досье» на Трампа
Российский бизнесмен Евгений Пригожин направил в американский минюст и ФБР запросы на возбуждение дел против ряда лиц за ложные показания и сговор с целью обмана США, сообщила его компания «Конкорд».
На странице компании в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Пригожин направил запросы «на возбуждение уголовных дел против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила», а также других лиц. Указывается, что в «заявлении обращается внимание на важные факты и обстоятельства, которые прольют свет на истоки «Рашагейт».
Как отмечает «Конкорд», в публичном доступе находятся доказательства того, что Глен Симпсон не раз давал показания по делу, известному как «США против «Конкорд». Материалы дела против адвоката Майкла Сассманна, уличенного властями США в даче ложных показаний, свидетельствуют, что Сассманн тесно сотрудничал с Fusion GPS, которой владеет Симпсон, передает РИА «Новости».
«Конкорд» призывает «проверить все заявления, ранее сделанные Гленном Симпсоном в адрес Конгресса, ФБР и других федеральных органов по «российскому следу».
Кроме того, задокументирована роль экс-агента MI-6 Стила, который предоставлял ФБР ложные данные о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США. Из материалов дела следует, что именно по просьбе Симпсона были даны ложные показания и было введено в заблуждение ФБР. Стил, работавший на Симпсона, составил «российское досье», наполненное ложными обвинениями против россиян, заявили в компании.
«Конкорд» заявил, что все это подтверждает необоснованность обвинений «во вмешательстве в выборы президента США» и санкций против Пригожина, который «продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила».
На странице «Конкорда» опубликованы «запросы на возбуждение следствия против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила в министерство юстиции США и ФБР».
Напомним, спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Дональда Трампа и российских структур. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization с одним из российских банков.
Кроме того, Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Среди материалов дела есть и фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина.
Стил был автором профинансированного американскими демократами «антитрамповского досье».