|
|
Под Иваново 12 человек пострадали в крупном ДТП с пассажирским автобусом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, ДТП произошло на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района, сообщили в УМВД по региону.
«Автомашина Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим во встречном направлении. В результате лобового столкновения в автобусе пострадали 10 человек, вероятно, они будут госпитализированы, водитель автобуса получил тяжелые травмы. В Ford Focus пострадали два человека», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД.
Он отметил, что автобус вез пассажиров в город Фурманов.
Ранее при столкновении трамваев в Петербурге пострадали 12 человек.
Газпром разочаровал США
|
|
Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа, заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Как заявил Хохштейн, Вашингтон «разочарован тем, что Россия, что Газпром не стали увеличивать инвестиции в добычу с тем, чтобы иметь возможность поставлять дополнительные объемы газа в кризис», передает РИА «Новости».
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
По мнению Хохштейна, наблюдается «энергетический кризис». Он указал на рост цен на бензин и недостаточные запасы газа в Европе. В Госдепе отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
Молдавия отказалась выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС
|
|
Молдавия не хочет выбирать между дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом (ЕС) и собирается подписать контракт с Газпромом на условиях, близких к прежним, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну сообщил на странице в Facebook, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с Газпромом, «дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон».
Кишинев озвучил российской стороне свою позицию: Молдавия хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. Также там считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита, передает РИА «Новости».
По словам Спыну, власти не хотят выбирать между «дешевым газом» и близкими отношениями с ЕС. При этом если соглашения не будет, то Молдавии понадобятся крупные средства (порядка 800 млн евро) на импорт энергоносителей, и без помощи европейских партнеров страна не справится.
Накануне газеты ВЗГЛЯД писала, что ЕС отказался доплачивать за молдавский газ.
Напомним, Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки.
22 октября в стране ввели режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». После глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа.
Сечин рассказал о причинах нехватки американских «молекул свободы» в Европе
|
|
Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне напомнил об обещаниях США поставлять Европе американский природный газ, который Вашингтон назвал «молекулами свободы».
«Широко разрекламированные предыдущей администрацией США «молекулы свободы», которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, за первые 7 месяцев этого года поставки американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года. Однако поставки в страны АТР за тот же период выросли в 2,6 раза.
«Как видим, политические и экономические приоритеты США различаются. Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности поставки осуществляются в совершенно ином направлении. В результате в нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигла 200 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает цену нефти», – подчеркнул Сечин.
Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.
Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
В Киеве обвинили Россию в «убийстве» украинской энергетики
|
|
Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» украинскую энергетическую систему, заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила в эфире «4 канала», что на данный момент ситуация в украинской энергетике катастрофическая, этим, по ее мнению, власти и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ситуация, по ее словам, объясняется провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий.
«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. (...) Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», – считает она.
Из-за этого якобы недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно функционировать атомная генерация.
«У нас, в принципе, сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», – заключила парламентарий.
Напомним, на Украине образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.
В июле Украина запросила аварийную помощь у России и Белоруссии из-за нехватки электричества.
Позже сообщалось, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
Белорусский политолог Петр Петровский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран».
Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом»
Переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Молдавия хочет получить лучшую цену на газ, заявила на брифинге президент страны Майя Санду.
«Переговоры с «Газпромом» длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Авиакомпаниям США срочно потребовалось больше полетов над Россией
|
|
Госдеп должен добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России для американских авиаперевозчиков, говорится в письме отраслевого объединения ведомству.
В группу Airlines for America входят как пассажирские, так и грузовые перевозчики. В частности, речь идет об American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и других компаниях. Они считают, что в ситуацию должен вмешаться непосредственно глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Авиакомпании заявили, что «учитывая потребности рынка», им «срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России». В противном случае компаниям придется пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.
Напомним, Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России. Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной.
Цукерберг объявил новое название Facebook
|
|
Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook сменит название на Meta с четверга.
«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta», – заявил Цукерберг в ходе презентации «метавселенной» компании, передает РИА «Новости».
Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.
«Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после». Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», – сказал Цукерберг. Он отметил, что новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
Ранее появилась информация о планах компании Facebook сменить. Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зюганову напомнили о крепостном положении крестьян в СССР
«Вспомним, когда вы им дали паспорта, в 1964 году за три года до 50-летия советской власти», - заявил Геннадию Зюганову председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарном заседании Госдумы в четверг. В рамках рассмотрения бюджета на 2022-24 годы в первом чтении фракция ЕР предложила увеличить финансирование программы развития сельских территорий.
«Начну со слов Геннадия Андреевича – «это первый бюджет, который мы рассматриваем после принятия поправок в Конституции». Вы забыли добавить, Геннадий Андреевич: Конституции, за которую вы не голосовали. Та Конституция, которая установила, что нельзя, чтобы права людей зависели от того, насколько много средств есть или нет в том регионе», – обратился к Геннадию Зюганову Макаров.
Он пояснил, что сейчас очень много говорят о том, куда России двигаться дальше: то ли назад к социализму, то ли вперед к социализму, причем привязывая это к президенту.
«Когда наш президент говорит, все аплодируют, а потом каждый трактует, как ему больше нравится: здесь читаю, здесь не читаю, здесь рыбу заворачиваю. А дальше возникает очень интересное – трудная жизнь крестьян, село вымирает. Цитирую: и забота о финансировании сельского хозяйства. В том постановлении, которое предлагается, реально говорится то, что нужно сделать для социального развития села, чтобы деньги на село пошли», — заявил глава бюджетного комитета. Макаров сообщил, что предлагаемое постановление направлено именно на решение данной проблемы и социального развития села.
«Только не надо нам рассказывать о том, в какое прошлое вы хотите вернуть крестьян. Может быть вспомним, когда вы им дали паспорта, в 1964 году за три года до 50-летия советской власти! 50 лет вы их держали за крепостных, вы платили им трудоднями. Может это ваше представление о счастливой жизни крестьян на земле? Так вот мы против такого понимания счастливой жизни на селе!», – подчеркнул Макаров.
Госдума в в четверг в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, второе чтение пройдет 23 ноября. За принятие бюджета проголосовало 338 депутатов, против – 82, воздержался – 1.
«Главный приоритет бюджетной политики – это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах», – заявил на заседании нижней палаты парламента в ходе рассмотрения проекта бюджета министр финансов Антон Силуанов.
Он поддержал инициативу «Единой России» об увеличении бюджетного финансирования программы комплексного развития сельских территорий.
Стало известно о решении США отложить испытания «гиперзвука» из-за России
|
|
За несколько дней до июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Белый дом велел Пентагону отложить испытания гиперзвукового оружия, заявили источники в Пентагоне и Конгрессе США.
Politico со ссылкой на три источника пишет, что приказ «задержать давно запланированные испытания» был отдан «менее чем за неделю» до саммита. Такое решение Белый дом принял, чтобы «не усиливать напряженность с Москвой». Источник в Пентагоне также заявил, что и Россия «не устраивала разных вещей перед саммитом». Однако в администрации США заявили, что публикация Politico «неточна», передает РИА «Новости».
В октябре Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». При этом в сентябре Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) сообщило, что США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука.
Президент России Владимир Путин сообщал, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве.
Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
|
|
«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Молдавия заключила контракт с «Нафтогазом»
|
|
Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз», сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при кабмине республики.
«Украинская компания «Нафтогаз» стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», – приводит РИА «Новости» сообщение, опубликованное на сайте Агентства публичной собственности.
Уточняется, что газ решено закупить, чтобы оценить возможность его импорта из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Президент Молдавии Майя Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом» получением лучшей цены на газ.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Подмосковье в начале ноября столкнется с «резиновым туризмом»
|
|
Если в ближайшую неделю погода ухудшится и температура вновь перешагнет через ноль, то москвичам-автомобилистам следует поменять резину на зимнюю. Однако, поскольку в нерабочие дни в Москве шиномонтажи работать не будут, они могут попробовать воспользоваться подмосковными сервисами, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев.
«В первую очередь автомобилистам следует думать о своей безопасности и о безопасности других участников движения. Соответственно, если в ближайшую неделю погода ухудшится и температура вновь перешагнет через ноль, то совершенно точно следует либо перейти на общественный транспорт, отказавшись от использования частного, либо менять резину на зимнюю», – говорит Бахарев.
Он отмечает, что ряд автомобилистов способны поменять летнюю резину на зимнюю самостоятельно, однако напоминает, что необходимо при этом соблюдать технику безопасности.
«Если же резину нужно менять в сервисе, то я бы рекомендовал воспользоваться шиномонтажами в Подмосковье, где они во время нерабочих дней будут открыты. Думаю, так большинство автомобилистов и сделают. Время менять резину пришло, и не стоит обращать большого внимания на то, что погода сейчас нестабильна и иногда уходит в некий плюс. Нет больше причин откладывать смену резины», – заключил эксперт.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Позже мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни, подчеркнув, что будет приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города, включая сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, включая шиномонтажи. Тем не менее, в Подмосковье шиномонтажи продолжили работу в прежнем режиме.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон сравнил военную мощь России, Китая и США
|
|
Китай способен в ближайшие годы обойти по военной мощи Россию и Соединенные Штаты, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Его попросили пояснить, считает ли Пентагон, что не Россия, а Китай в связи с быстрым ростом военного потенциала теперь представляет главную потенциальную угрозу США. «Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто потому, что располагает 1550, плюс-минус, ядерными боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас. А у Китая примерно 20% от этого», – передает ТАСС слова американского военачальника на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.
На его взгляд, США следует «беспокоиться по поводу России в ближайшей перспективе». «Однако «надвигающаяся угроза» – это полезный термин применительно к Китаю. Поскольку темпы, которыми Китай движется, являются попросту ошеломительными. Исходя из траектории, на которой они находятся, (можно сделать вывод о том, что) они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, такое произойдет, если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту (ситуацию)», – считает Хайтен.
По его словам, «если речь идет только о США», без их зарубежных союзников, то положение «станет проблематичным через пять лет». Генерал не пояснил, что именно имеет в виду. «Однако, если речь идет о США и союзниках, то, думаю, у нас все будет хорошо в течение какого-то времени», – добавил замглавы КНШ.
Хайтен призвал к продолжению российско-американских межведомственных переговоров по стратегической стабильности и запуску полноформатного военного диалога между Вашингтоном и Пекином. «Надеюсь, мы в какой-то момент сядем (за стол переговоров) с Китаем, Россией – по отдельности или вместе, мне все равно, – и будем обсуждать все. Самое важное – это понимать, что они думают. А единственный способ понять, что думает другой, – это сесть и вести переговоры», – заявил генерал.
Он напомнил, что США «ведут переговоры с Россией, переговоры по стратегической стабильности продолжаются». «Это хорошо, это продуктивно», – подчеркнул замглавы КНШ. «Однако, – отметил он, – мы не ведем переговоры с Китаем, во всяком случае масштабные, а нам нужно».
Генерал также заверил, что США после продолжительных операций в Афганистане и Ираке совершенно не стремятся к новым военным конфликтам. «Надеюсь, все знают, что мы не хотим войны с Ираном. Мы не хотим войны с Китаем. Мы не хотим войны с Россией. Мы не хотим войны с Северной Кореей. Мы не хотим войны. В действительности мы устали от войны. Мы не хотим опять воевать. Мы бы хотели, чтобы работала дипломатия», – сказал Хайтен.
Вместе с тем, он предупредил, что Соединенные Штаты намерены и далее придерживаться концепции проведения превентивных военных операций. «Мы сохраним за собой право нападать, если нам это необходимо для самообороны», – провозгласил Хайтен. «Но мы не хотим войны», –- утверждал при этом генерал.
Кроме того, Хайтен несколько раз посетовал на то, каким неповоротливым и медленным стал бюрократический процесс в США, связанный с разработкой и внедрением новых систем вооружений и военным строительством. «Несмотря на то, что у нас есть несущественный прогресс, министерство обороны США все еще является невероятно бюрократизированным и медленным. <...> Бюрократия, которую мы внедрили, просто зверская», – полагает заместитель председателя КНШ.
Напомним, Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
Генерал-майор ВДВ в отставке Белянин покончил с собой в Подмосковье
Генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил жизнь самоубийством в подмосковной Ивантеевке, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время», – сообщил источник ТАСС.
По данному факту Следственный комитет проводит проверку. В 1990-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.
Немцев напугали российские Ил-76 со «смертоносными» бомбами
Немецкая газета Bild опубликовала материал о «внушающих беспокойство» тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76.
В материале издания под авторством журналиста Юлиана Репке приводится сообщение Минобороны России о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам. Как отмечали в российском военном ведомстве, во время сборов с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23, при этом особое внимание было уделено технике безопасности при выполнении практического бомбометании и выполнении стрельб.
«Полеты на практическое бомбометание и боевые стрельбы являются наиболее сложным видом полетов и уникальными исходя из задач военно-транспортной авиации», – говорилось в заявлении.
Как говорится в заголовке к статье Bild, российские военные «устанавливают бомбы» на транспортных самолетах, в связи с чем задается вопрос о возможном «планировании неожиданного нападения», передает РИА «Новости».
Фотографии со сборов внушили Репке «беспокойство». Так, на подписи к одному из фото с Ил-76 указано: «Солдаты даже установили пулемет в корме транспортного самолета», притом, что кормовая установка с двумя спаренными пушками ГШ-23 является штатной для старых модификаций этого военно-транспортного самолета.
Автор статьи задается вопросом, почему российские военные устанавливают «смертоносные бомбы на самолеты, совершенно непригодные для бомбардировки вражеских целей».
За комментарием издание обратилось к «независимому военному блогеру» из Финляндии Петри Мякеля, который сообщил, это такие мероприятия проводятся уже некоторое время. При этом он высказал Bild «тревожное объяснение» подобных сборов. «Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или «внезапную высадку десанта» на врага, который не знает, что его ждет», – утверждает он. Данная теория, как заявляет Репке, «беспокоит» не только финнов, так как некоторые полигоны в Псковской области «находятся менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО».
Напомним, в сентябре в Минобороны сообщили, что на полигоне струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.