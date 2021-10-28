Иванов счел чушью обвинения в адрес России по ситуации с газом в Европе

Обвинения в адрес России, звучащие в Европе в свете ситуации с ростом цен на газ, являются чушью, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Иванов в ответ на просьбу прокомментировать звучащие в Европе в адрес России упреки, что Москва якобы использует газ как политическое оружие, заявил, что он может «простым человеческим языком» охарактеризовать это как чушь, передает ТАСС.

«С точки зрения политики я прекрасно понимаю глав многих государств, не только глав, но и чиновников, которые, я так по-молодежному скажу, сами все накосячили. Надо найти виновного, а виновный, как известно, всегда Россия. Что бы ни случилось в мире, во всем виновата Россия, это позиция европейцев, которая никогда не изменится», – продолжил спецпредставитель президента.

Отвечая на вопрос о том, поможет ли переход к углеродной нейтральности найти России новых союзников в мире, Иванов отметил, что это «сложный вопрос», и у него нет конкретного ответа: «Может быть – да, а может быть – нет».

«Может быть, наоборот, появится количество государств, которые будут требовать с России новые какие-то уступки, новые полубесплатные поставки энергоносителей, водорода, например», – пояснил спецпредставитель президента.

В пример он привел последние события в Молдавии.

«Это самый характерный пример», – отметил Иванов, добавив, что «желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много».

Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.

Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.

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