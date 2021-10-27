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Газпром, власти Молдавии и «Молдовагаз» обсудили поставки газа
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В Санкт-Петербурге состоялись переговоры главы Газпрома Алексея Миллера, вице-премьера Молдавии Андрея Спыну и председателя правления «Молдовагаза» Вадима Чебана, сообщила российская компания.
Как сообщает Газпром в Telegram, стороны «продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа» в Молдавию. Также обсуждались «текущие вопросы взаимодействия» Газпрома и «Молдовагаза».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
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Экс-премьер Молдавии объяснил структуру долга за газ перед Россией
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Большая часть долга Молдавии перед Газпромом образовалась с 2011 по 2015 годы, «когда нынешние дирижеры были в правительстве», сообщил экс-глава кабмина страны Ион Кику.
Как сообщил премьер, без учета пени долг равен 444,1 млн долларов, он «сформирован следующим образом»: 8,8% (то есть 39,9 млн долларов) накоплены в 2006–2007 годах; 88,7% (394,1 млн долларов) – в 2011–2015 годах; еще 2,4% (10,7 млн долларов) приходятся на сентябрь 2021 года, передает РИА «Новости».
При этом с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. В период накопления основного долга нынешний президент Молдавии Майя Санду входила в кабмин, была министром образования. Кику сказал, что «394 млн долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве». «Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг», – предположил он.
Напомним, переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
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Кулеба заявил об ответных шагах в случае прекращения поставок газа из России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны сделают несколько шагов в ответ, если Россия прекратит поставлять газ на Украину. Пост опубликован в Twitter.
«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», – говорится в публикации Кулебы.
Ранее сообщалось, что депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обратился к жителям Украины с просьбой подготовиться к холоду из-за отсутствия топлива. Славянска ТЭС приостановила работу. Оказались выключены оба блока станции.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине провалена, так как власти не подготовили ни запасов угля, ни запасов газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти ошиблись, отказывавшись покупать газ весной по низким ценам. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в многомиллиардных убытках из-за несвоевременной покупки газа.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала вопрос газового разрыва Украины с Россией, а также причины газового кризиса в соседней стране.
Западные СМИ узнали условия Газпрома по скидке на газ для Молдавии
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Газпром предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ, сообщили источники Financial Times.
По данным издания, Газпром хотел, чтобы Молдавия отложила выполнение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, передает «Коммерсант».
По словам источников, Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдавией после того, как президентом страны стала Майя Санду, выступающая за развитие отношений с Евросоюзом.
Ранее Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн долларов). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Украина предложила России продлить контракт на транзит газа на 15 лет
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Украина предлагает продлить контракт с Россией на транзит газа до истечения срока действия соглашения в 2024 году на следующие 10–15 лет с ежегодным объемом прокачки не менее 45 млрд кубометров, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с Россией] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год», – сказал Макогон в интервью «ТСН», отметив, что Россия на это предложение так и не ответила, передает РИА «Новости».
По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.
«Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин «использовать газ как оружие». По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия», – сказал Макогон.
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В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия в этом году уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины сверх контрактных обязательств по транзиту примерно 10%. Он также предупредил, что «там больше увеличивать [объемы прокачки газа] нельзя», «опасно увеличивать», так как «там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, [труба] лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута».
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Стало известно о соглашении Нафтогаза с Молдавией о поставках газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости, сообщили источники в правительстве страны.
По информации издания «Европейская правда», соглашение предполагает, что в случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный Нафтогазом в Европе.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Румыния предложила обеспечить газом Молдавию без Приднестровья
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Газопровод из Румынии в Молдавию сможет покрыть нужды всей республики, за исключением Приднестровья, заявила директор управления румынской национальной системы газового транспорта Transgaz Елизабета Гидиу.
«Газопровод Унгены – Кишинев (Румыния – Молдавия) был введен в эксплуатацию с 1 октября. Он может пропускать до 6,5 млн кубических метров газа в день – количество, которое может покрыть потребности Молдавии без Приднестровского региона. Мы ждем, когда поставщики укажут объемы газа, которые мы можем транспортировать в Молдавию», – цитирует РИА «Новости» Гидиу.
По ее словам, в сентябре шли работы по установке компрессорных станций, в связи с этим газопровод был сдан в эксплуатацию 1 октября.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ
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Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
На Украине захотели импортировать газ с СПГ-терминалов в Польше
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На Украине очень заинтересованы в расширении поставок газа из Польши, украинским трейдерам необходимо предоставить возможность покупать газ с СПГ-терминалов в Свиноуйске и в Гданьске, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы потеряли около 4,5 млрд кубометров газа транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубометров в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и мы этот импорт осуществляем. Каждый день импортируется около 5 миллионов кубометров газа украинскими и международными трейдерами», – приводит РИА «Новости» слова Макогона, сказанные им в интервью «ТСН».
Он добавил, что «Оператор ГТС Украины» сейчас работает над диверсификацией маршрутов поставок газа. «У нас есть гарантированные мощности поставки из Словакии – это 27 миллионов кубометров в день. Есть возможность расширения этого газопровода. Также необходима достройка инфраструктуры с польской стороны, чтобы расширить возможности поставки газа в Украину. И мы очень заинтересованы в польском направлении, потому что там есть доступ к LNG-терминалам (построен в Свиноуйске и новый, строящийся в Гданьске). Мы заинтересованы предоставить нашим украинским трейдерам возможность покупать LNG-газ в этих терминалах. С Румынией нам не нужно ничего строить. Уже были тестовые поставки газа по LNG-терминалу в Греции. Теперь дешевле покупать в Словакии или Польше. Но техническая возможность есть», – сказал Макогон.
Напомним, в конце сентября Газпром и Венгрия заключили долгосрочный контракт на поставку газа в республику до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа. В середине октября председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщал, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза.
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На Украине допустили «оптимизацию» ГТС в случае прекращения транзита
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Украине придется «оптимизировать» газотранспортную систему в случае прекращения транзита газа из России после 2024 года, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью «ТСН.ua».
«Да, у нас будут значительные избыточные мощности. Напомню, что в свое время наша ГТС строилась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу. Общая мощность украинской ГТС – 146 млрд кубометров – это почти три «Северных потока – 2». Но, к сожалению, транзит составляет лишь 40 млрд кубометров. Это означает, что 100 млрд кубометров транзитной мощности практически не используется. И если Россия все же прекратит транзит газа через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться», – приводит слова Макогона РИА «Новости».
Как отметил глава компании-оператора ГТС Украины, будет использоваться только та часть системы, которая нужна для обеспечения поставок внутри страны. «Мы оставим часть, которая нам нужна для собственного рынка, остальное – оптимизируем. Потому что основная цель – снизить тариф для нашего потребителя. Мы не можем перевести все расходы на поддержку нашей ГТС на украинских потребителей. Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный», – сказал Макогон.
По его словам, украинский рынок газа достаточно большой, так как Украина потребляет 30 млрд кубометров газа в год. Самостоятельно украинские компании добывают 20 млрд кубометров, еще 10 млрд кубометров страна импортирует из-за границы.
В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2». В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом объемов поставки 40 млрд кубометров ежегодно.
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
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В Молдавии заявили о нехватке закупленного в Польше газа
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Молдавии не хватит даже на один день закупленного в Польше 1 млн кубометров газа; такой способ правительства повлиять на позицию «Газпрома» на переговорах по новому контракту выглядит несерьезно, заявил депутат парламента Молдавии, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман.
«Наша страна в год потребляет 3 млрд кубометров газа, и полученного у Польши 1 млн кубометров не хватит даже на один день. Возникшие на пороге зимы проблемы в энергетике, из-за которых было объявлено чрезвычайное положение, эта закупка не решит», – передает его слова ТАСС.
Рейдман добавил, что, хотя премьер Наталья Гаврилица отказалась назвать цену польского газа, сославшись на коммерческую тайну, она подтвердила, что его стоимость в районе 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
«Это почти в два раза больше, чем предлагает Газпром. Убежден, что цена покупки в Польше еще выше, так как цены на европейских биржах растут и никто продавать нам газ себе в убыток, конечно, не будет. Полагаю, что, предпринимая такие шаги, наши власти вместо того, чтобы договариваться с Газпромом, пытаются в угоду определенным кругам на Западе выставить себя в роли жертвы «энергетического шантажа» со стороны Москвы. И получить финансовую поддержку на борьбу с ним, то есть обмануть и Москву, и Запад, что, конечно, несерьезно», – отметил Рейдман.
Между тем Молдавия объявила новый тендер на закупку 1 млн куб. м газа через пункты пропуска «Алексеевка» (Украина) и «Тодирешть» (Румыния). Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.
«Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям уполномочила Energocom закупить газ на молдавской границе. <…> Поставщики приглашаются принять участие в тендере», – сообщило молдавское госпредприятие Energocom.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.
Эксперт указал на попрошайничество Молдавии на рынке газа
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«Молдавии нужно идти и договариваться с Газпромом, если она не хочет просить денег у ЕС или покупать газ у Украины по тройной цене», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Станислав Митрахович. Ранее Кишинев оказался в ситуации газового кризиса из-за долгов перед Газпромом. При этом российская компания готова к дальнейшей работе после реструктуризации задолженности.
«Молдавия должна признать свой долг, а она отказывается это делать и прячется за слово «аудит». Если нужен аудит, так проведите его! Это никак не отменяет наличие долга, который должен быть выплачен. Тогда можно будет подписать новый контракт или продлить старый», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если молдаване совсем бедные и платить не могут – пожалуйста, Газпром предлагает реструктуризацию, – пояснил эксперт. – То есть тело долга можно будет выплачивать два–три года с процентами. Это еще один возможный вариант. Предложения могут быть разные, и российская сторона к ним открыта. Главное – договориться о формуле цены в новом контракте».
Собеседник также отверг претензии Кишинева в адрес Газпрома, который якобы испытывает проблемы с поставками топлива. «Юридически к Москве здесь совершенно не за что прицепиться. Россия со своей стороны контракт не нарушала. Какие к ней могут быть претензии? Разве что надуманные. С точки зрения документации она все выполнила, а вот Молдавия – нет», – обратил внимание Митрахович.
«Более того, в последнее время в Европе стали если не признавать правоту Москвы в газовом вопросе, то как минимум перестали критиковать. Полтора месяца назад в ЕС активно звучали призывы к антимонопольному расследованию против России. Но сейчас я не слышу, чтобы в поддержку этой идеи высказывались лидеры ключевых стран Евросоюза или глава Еврокомиссии», – пояснил Митрахович.
По его мнению, Кишиневу не следует сейчас отстаивать свою независимость и самодостаточность в вопросе газовых поставок:
«Лучший способ решить проблему – работать с Газпромом, а не отрабатывать западную повестку против него».
«Все остальные варианты оставляют желать лучшего, – считает Митрахович. – Либо «обвалить» потребление газа у себя в стране, что грозит экономическим спадом и банально проблемами для граждан. Либо покупать газ в Румынии или на Украине по двойной, а то и тройной цене. Либо идти за помощью к ЕС и просить денег, мотивируя это попрошайничество бедностью и выбором в пользу евроинтеграции».
Напомним, накануне Молдавия впервые заключила контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров газа. Также сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках газа в случае необходимости.
При этом позже депутат парламента Молдавии, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман заявил, что стране даже на один день не хватит закупленного в Польше 1 млн кубометров газа, а такой способ правительства повлиять на позицию Газпрома на переговорах по новому контракту выглядит несерьезно.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Молдавия потратит больше средств на закупку газа у третьих государств, чем на покупку топлива у России.
Ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме указывают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Молдавия решила закупать газ в обход Газпрома.
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В Кремле оценили ситуацию с поставками газа в Молдавию
Российская сторона рассчитывает на продолжение диалога с Молдавией по теме газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, Газпрома предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Песков отметил, что у Путина не запланировано контактов с молдавской стороной по теме поставок газа.
Напомним, переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Путин оценил запасы газа в европейских хранилищах
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет.
По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. «А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», – сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе.
«Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», – сказал президент.
Ранее в среду цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
В Кремле не сочли нужным реагировать на слова представителя США по вопросу энергетики
Кремль не считает необходимым комментировать слова экс-представителя США по вопросам энергетического сотрудничества Амоса Хокстина по вопросам энергетики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на соответствующую просьбу, что он не считает необходимым комментировать представителя Госдепа, это «не его функции», передает РИА «Новости».
Ранее Хокстин заявил, что, по мнению Вашингтона, нынешний энергетический кризис лишь дополнительно подчеркивает необходимость перехода к новым чистым и возобновляемым источникам энергии, передает ТАСС.
«Существует представление – я бы сказал, ложное представление, – увязывающее нынешний кризис с энергетическим переходом. Но кризис вызван не переходом. Там целый ряд факторов, главные из которых связаны с глобальными моделями погоды», – сказал дипломат.
В подтверждение своих слов он сослался на «засуху в Китае и засуху в Бразилии, которые очень существенно отразились на гидроэнергетике», ураганы в Мексиканском заливе, «повлиявшие на поставки в Европу», и другие явления.
Хокстин считает, что мир сталкивается с «климатическим кризисом» и «энергетическим кризисом» одновременно, и все это приводит к бурному росту цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары.
«Это должно нас убедить, что на самом деле нам надо прилагать усилия к ускорению энергетического перехода», – сказал он.
Между тем цена на газ в Европе упала до 1035 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее в Германии заявили, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Немецкий политолог Александр Рар призывал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
В России указывали на противоречивую позицию США по поставкам газа в Европу: там призывают Москву увеличить поставки газа, но выступают против «Северного потока – 2».
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Украина предложила ЕС до 10 млрд кубометров емкости своих ПХГ
Украина предлагает Евросоюзу до 10 млрд кубометров емкости своих подземных хранилищ газа для долгосрочного хранения стратегических запасов природного газа, заявил и. о. главы компании – оператора ПХГ страны «Укртрансгаз» Сергей Перелома.
«Оператор предлагает европейским партнерам до 10 млрд куб. м объемов ПХГ для долгосрочного хранения таких стратегических запасов. Работу над реализацией этой стратегии мы вместе с коллегами из ряда государственных ведомств уже начали», – написал он в Facebook.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.