Пленарная сессия Всероссийского форума «Растим гражданина» прошла в Ульяновске

Федеральные, региональные и международные эксперты приняли участие в пленарной сессии Всероссийского социального патриотического форума «Растим гражданина» в Ульяновске.

Всероссийский форум «Растим гражданина» – это комплексный проект, направленный на развитие и распространение социально активных технологий воспитания детей и молодежи. За пять лет существования в нем приняли участие более 10 тыс. педагогов из всех регионов России. Организаторами форума выступают Агентство социальных технологий и коммуникаций и Ульяновская областная молодежная общественная организация «Вектор». Форум поддержан Министерством просвещения России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Участниками пленарной сессии стали более 300 человек (200 из них в онлайн-формате), в том числе педагоги и специалисты, использующие социально активные технологии воспитания обучающихся, ставшие лучшими среди 800 участников заочного этапа конкурса «Растим гражданина», участники Акселератора образовательных, туристических и культурных проектов городов трудовой доблести, участники стратегической сессии регионального клуба молодых педагогов «Клуб неравнодушных».

«Уверен, что подобные встречи помогают нам создавать новые стимулы для развития широкого патриотического движения, формируют большую и сплоченную команду друзей и единомышленников в масштабах всей страны. Все мы хорошо понимаем, что реализуемый сегодня комплекс мер по патриотическому воспитанию, должен давать адекватные и эффективные ответы на вызовы времени, на реалии 21-го века. И говоря о развитии, о необходимых изменениях, мы делаем особый акцент на социально активных технологиях воспитательной работы, на вовлечении подростков и молодежи в такую совместную деятельность, которая способна пробудить чувства и эмоции, необходимые для формирования духовной культуры патриотизма, и личной, и общественной. Для нашего педагогического вуза эта задача вдвойне актуальна. Мы не только осуществляем воспитательную работу со студентами как любые другие университеты, но и готовим будущих педагогов, тех, кому предстоит профессионально заниматься вопросами воспитания. Поэтому, один из ключевых наших подходов – это практикоориентированность. Здесь и прямое вовлечение студентов в практику просветительской работы со школьниками, и их участие в военно-исторических реконструкциях, и сохранение исторической памяти через работу с архивными данными, создание виртуальных музеев и так далее», - заявил ректор Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова Игорь Петрищев.

Он добавил, что «можно и нужно выходить на организацию совместных мероприятий, посвященных урокам Великой Отечественной, с нашими партнерами из стран СНГ, со студенческой молодежью в первую очередь, со школьниками», так как «это наша общая история, и единство подходов к ее пониманию крайне важно для настоящего и будущего на всем постсоветском пространстве».

В адрес участников Форума также поступил приветственный адрес от первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова.

«Чувство патриотизма, система ценностей и нравственных ориентиров закладываются у человека в детстве и юности. Именно от полноты решения задачи гражданско-патриотического воспитания зависит, сможет ли Россия сберечь себя как нация и не утратить свою национальную самобытность. Сегодня наше общество нуждается в новейших методиках и технологиях популяризации в молодежной среде знаний о духовном, культурном, историческом, национальном наследии России, укреплении гражданской ответственности, формировании чувства гордости за историю страны. Желаю организаторам и участникам Форума творческих успехов, новых интересных идей и плодотворной работы!», – сказал он.

Член Общественной палаты России, директор АНО АСТИК и автор Всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания «Растим гражданина» Елена Родионова отметила, что ежегодно «конкурс демонстрирует, что в нашей стране огромное количество профессиональных неравнодушных педагогов», которые «не просто дают нашим детям крепкие знания школьной программы, но и используют нестандартные методы и подходы в трансляции материала».

«Вы – настоящие герои, совершающие ежедневный подвиг!», – подчеркнула она.

«Мы, как и большинство государственных компаний не остаемся в стороне от социальных проблем общества. Реализуя цели устойчивого развития, через конкурсные механизмы поддерживаем, в том числе и проекты, воспитывающие гражданина своей страны. Вместе с предприятиями Росатома города становятся лучше», – сказала главный эксперт по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Елена Хряпова.

«Ветераны сейчас осваивают современные технологии, новые формы работы с подростками и молодежью, готовы отдавать себя нашим детям: и дошколятам, и старшим школьникам. Важно, чтобы они были востребованы образовательными организациями. Наставничество – это важный элемент патриотического воспитания, связь поколений. Приглашаем всех педагогов к сотрудничеству», – добавила руководитель Всероссийского проекта «Эстафета поколений» Александра Вилисова.

В рамках пленарного заседания подключились в онлайн-формате участники Международного детского клуба, проекта, который реализуется на площадке и при поддержке Общественной палаты. Опытом гражданско-патриотического воспитания в своих странах поделились представители Беларуси и Казахстана.

«Учреждения образования Республики Беларуси открыты для сотрудничества в вопросах патриотического воспитания. Готовы организовывать совместные мероприятия, в том числе в онлайн форматах. Форум «Растим гражданина» способствует презентации и обмену опытом в области патриотического воспитания. Всегда ждем вас на наших проектах!», – заявила директор учреждения образования «Республиканский центр экологии и краеведения» (Республика Беларусь) Елена Онуфрович.

«Общая проблема для наших стран – это статус педагога. В 2020 г. в Казахстане был принят «Закон о статусе педагога», который направлен на защиту прав учителей, определяет их основные обязанности и социальные гарантии. Закон предусматривает снижение нагрузки на педагогических работников, их защиты от несвойственных функций и чрезмерной отчетности. С 1 января 2020 года заработная плата учителей увеличивается на 25% и так поэтапно каждый год в течение четырех лет», – заявила председатель РОО «ЕДЮО «Жас Улан» (Республика Казахстан) Динара Садвакасова.

В финале пленарной сессии мастер-класс «Формирование положительного имиджа педагога в социальных сетях» провела Наталья Мартынова – заместитель губернатора Ульяновской области по социальной политике.

Она отметила, что присутствие педагогов в социальных сетях дает возможность лучше понимать своих учеников, составлять более полное впечатление о семьях и условиях воспитания, выстраивать доверительные отношения с родителями и самими школьниками, влиять на инфокультуру своих учеников, продвигать себя как бренд, а также создавать и управлять своей репутацией.

Впереди у участников день конкурсных испытаний. 27 октября педагоги посоревнуются в защите проектов, педагогическом стендапе и интеллектуальном биатлоне, также узнают больше о регионе, который принимает форум.

Проведение форума поддержано крупнейшими общероссийскими патриотическими организациями: Общественной палатой, Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России», общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», всероссийским проектом «Эстафета поколений», Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Государственным музеем современной истории России.

В 2020 году проект «Растим гражданина» был включен в официальный план мероприятий по проведению Года памяти и славы. В 2021 году конкурс проводится на средства субсидии Министерства просвещения.