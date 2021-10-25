Стали известны сроки внедрения системы выявления оружия на видео

Внедрение системы автоматического выявления оружия на кадрах с уличных видеокамер может начаться в некоторых городах России в 2022 году. Большой интерес к ней проявляют в том числе школы и вузы, заявил гендиректор компании-разработчика NtechLab Андрей Теленков.

«После недавних трагических событий в ряде российских городов появился большой запрос на детекцию оружия. У нас есть решение, которое позволяет с камер увидеть, если человек идет с оружием, и направить оповещение. Если заказчик – город, то сигнал придет в городскую систему», – передает ТАСС слова Теленкова.

«Запросы у нас есть от шести крупных заказчиков, включая регионы. Обсуждаем на разном уровне. Я думаю, что в следующем году будет внедрение», – уточнил он. По его словам, среди таких заказчиков есть владельцы коммерческой недвижимости и охранные предприятия, а также представители городских властей.

Теленков отметил, что в компании фиксируют интерес «со стороны многих регионов, школ и вузов» как в стране, так и за рубежом. «Мы считаем, что наше решение уже готово для применения, и через какое-то время оно станет более точным», – добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что система позволяет различать только оружие, которое находится на виду. «Но если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим», – сказал Теленков.

Напомним, в сентябре студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС.