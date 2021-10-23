В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19

Пушков указал на исходящую от Украины угрозу для НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков заявил об исходящей от Киева угрозе для Европы и НАТО, так как нынешние украинские власти стремятся втянуть альянс в вооруженный конфликт с Россией.

Пушков отметил в Telegram, что «не вполне понятно, на кого рассчитаны заверения (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, что России не следует опасаться включения Украины в НАТО, поскольку это «оборонительный альянс».

«Удивительная «наивность». Весь мир видел, как ВВС НАТО бомбили весной 1999 года Белград. В центре города долго стояли здания, разрушенные бомбами и ракетами НАТО. Какую страну-члена альянса защищала НАТО от сербов? Весной 2011 года этот «оборонительный» альянс начал ракетно-бомбовую войну против Ливии, которая привела к расколу этой страны и социальной катастрофе. Кого из своих членов «оборонял» альянс в этой войне? 25 стран-членов НАТО в той или иной форме поддержали агрессию США и Британии в Ираке. А сейчас США еще намерены подключить альянс к своей стратегии против Китая», – напомнил сенатор.

В связи с этим он призвал не рассказывать «сказки» об «оборонительном» характере НАТО –военно-политической организации, в военном плане вплотную подошедшей к границам России».

«И, кстати, бояться включения Украины в альянс должны прежде всего сами его участники. Причина в том, что Украина во главе с ее нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле ряда стран-членов альянса. Вот где таится подлинная угроза для Европы и для самой НАТО», – заключил Пушков.

Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс. Пушков сравнивал принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.

На ваш взгляд Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО? НАТО

Россия

Обе стороны в равной степени

Ни одна из сторон



Также страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.

Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, российский лидер обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс.

Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

Между тем глава Пентагона уже посетил Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.

Столтенберг заявлял, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. Зеленский говорил о якобы способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.

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