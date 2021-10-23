КНДР обвинила США в подстрекательстве Тайваня к независимости

Власти США занимаются подстрекательством Тайваня к независимости от Китая, нагнетая военную напряженность в Тайваньском проливе, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В последние дни США, подстрекая к независимости Тайваня – неотъемлемой части территории Китая, нагнетают военную напряженность. Только с начала нынешнего года США под предлогом «свободы судоходства» в любое время перебрасывали военные корабли различного назначения в Тайваньский пролив. А недавно задействовали даже военный корабль союзника и поэтапно обостряют ситуацию в Тайваньском проливе», – приводит слова замглавы МИД КНДР ТАСС.

Пак Мен Хо также заявил, что «безрассудное вмешательство США в тайваньский вопрос чревато потенциальной опасностью дальнейшего нагнетания напряженности тревожной ситуации на Корейском полуострове».

Накануне Байден заявил о готовности США защищать Тайвань от Китая. Китай призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, поднимать шум вокруг Тайваня и пытаться подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность, так как подобные действия «ведут ситуацию в опасном направлении».

В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты якобы привержены политике «одного Китая», однако будут воспринимать как угрозу миру и безопасности любые усилия по определению будущего Тайваня не мирными средствами.

В октябре США обвинили Китай в подрыве мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав Пекин «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня». В Белом доме и Пентагоне заявляли, что США продолжат помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн спрогнозировал, что к 2025 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет полностью готова к полномасштабному вторжению на Тайвань. Он также говорил, что Тайбэй не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.