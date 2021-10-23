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США собрались проводить политику «одного Китая» при поддержке Тайваня
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Соединенные Штаты привержены политике «одного Китая», однако будут воспринимать как угрозу миру и безопасности любые усилия по определению будущего Тайваня не мирными средствами, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Президент США [Джо Байден] не объявлял о каком-либо изменении нашей политики. Изменений нет. Отношения в оборонной сфере регулируются законом об отношениях с Тайванем. Мы подтвердим наши обязательства по соглашению», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
«Продолжим поддерживать самооборону Тайваня и выступать против любых односторонних изменений статус-кво. Мы остаемся привержены политике «одного Китая», – отметил Прайс. По его словам, Вашингтон продолжит помогать Тайваню в поддержании потенциала самообороны. «Другой принцип [состоит] в том, что США будут воспринимать как угрозу миру и безопасности в западной части Тихого океана любые усилия по определению будущего Тайваня, кроме мирных средств», – отметил чиновник администрации США.
Накануне Байден заявил о готовности США защищать Тайвань от Китая. Китай призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, поднимать шум вокруг Тайваня и пытаться подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность, так как подобные действия «ведут ситуацию в опасном направлении».
В октябре США обвинили Китай в подрыве мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав Пекин «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня». В Белом доме и Пентагоне заявляли, что США продолжат помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны.
Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн спрогнозировал, что к 2025 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет полностью готова к полномасштабному вторжению на Тайвань. Он также говорил, что Тайбэй не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.
В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.
В Киеве назвали условие совершения диверсий в России
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Сейчас Киеву не выгодно организовывать диверсии на российской территории, но их допустимо совершать во время полномасштабной войны, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka.
Арестович заявил, что сейчас не выгодно устраивать диверсии по нескольким причинам. «Это сложнее, чем хотелось бы <…> россияне все равно быстро все восстановят», – передает его слова РИА «Новости».
Также, по его словам, Украина может прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны.
«Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война <…> а сейчас это слишком хрупкий баланс, и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас», – заявил советник.
Ранее Арестович заявил, что Киев имеет военный паритет с Москвой. «У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего не хватает Украине для военного паритета с Россией.
Застреленная Алеком Болдуином женщина-оператор родилась в СССР
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Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном сайте погибшей женщины.
«Родом из Украины Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками», – говорится в биографическом разделе сайта.
Как сообщается, женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.
В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020).
Хатчинс в среду опубликовала последний пост как раз со съемок фильма. «Одно из преимуществ съемок вестерна – в выходной день можно покататься на лошадях», – написала она.
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Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.
Путин объяснил Меркель и Макрону неадекватность призывов Киева созвать нормандский саммит
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Президент Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Украины созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне того, что Киев не выполняет прошлые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал, что между тремя лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого наши западные коллеги активно убеждали президента России «как можно скорее провести саммит в «нормандском формате», на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», передает РИА «Новости».
Путин «объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями».
Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным в любом формате.
Немецкие СМИ: НАТО приготовилось к конфликту с Россией
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В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны, сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
«В четверг в Брюсселе министры обороны стран НАТО приняли новый всеобъемлющий план по обороне европейской и североатлантической зоны альянса. В нем западный альянс определяет, как он будет реагировать на возможные атаки со стороны России, а также на сохраняющуюся угрозу терроризма. Это первый всеобъемлющий план такого рода с момента окончания холодной войны. Он охватывает различные сценарии, начиная от обычных военных атак и гибридной войны до кибератак и дезинформации, а также их комбинаций и одновременных атак, например, в Балтийском и Черноморском регионах», – передает РИА Новости текст автора издания Пауля-Антона Крюгера.
«Так альянс делает выводы из «изменившейся с 2014 года ситуации в сфере безопасности», как говорят в Брюсселе. Толчком к переориентации НАТО на оборону альянса послужила аннексия Крыма Россией. План обороны также является ответом на то, что Москва вооружается ядерным оружием средней дальности и разрабатывает новые системы вооружений. Так, недавно российские вооруженные силы испытали на учениях боевых роботов, они также работают над использованием искусственного интеллекта и модернизируют системы космического базирования», – говорится в статье.
«Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) заявила, что НАТО должно занять «очень четкую позицию в отношении поведения и угроз России». (...) Она указала на нарушения воздушного пространства над странами Прибалтики и агрессивное поведение России в Черноморском регионе».
«В то же время альянс должен оставаться открытым для диалога с Кремлем, сказала Крамп-Карренбауэр. Недавно Россия объявила о разрыве отношений с НАТО и закрытии своего представительства в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал в среду, что отношения с Россией достигли низшей точки со времен окончания холодной войны. Предпосылкой к этому послужила высылка восьми российских дипломатов, аккредитованных при НАТО. Альянс обосновал это разведывательной деятельностью дипломатов».
«В четверг, однако, стало ясно, что конфликты имеют более глубокий характер: заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил НАТО, что любой дальнейший шаг в направлении членства Украины в альянсе будет иметь последствия».
«Наряду с новым планом обороны и сдерживания, министры стран НАТО приняли четырехлетние планы развития военного потенциала, необходимого для реализации стратегии. Речь идет о противовоздушной обороне, кибервозможностях и разведывательном потенциале. (...) Министры обороны также договорились о создании фонда в размере одного миллиарда евро для поддержки разработки частными компаниями технологий, важных для обороны, особенно в киберсекторе. Будущие конфликты будут вестись «не только с помощью пуль и бомб, но и с помощью байтов и больших данных», заявил Столтенберг».
«Впрочем, оборонному альянсу предстоят и дальнейшие дебаты о его стратегическом курсе. Прежде всего Франция настаивает на большей европейской автономии, в то время как США хотят, чтобы НАТО играло более значительную роль в напряженных отношениях с Китаем. На встрече министров обороны стран ЕС перед заседанием НАТО Крамп-Карренбауэр представила совместно с Финляндией, Нидерландами, Португалией и Словенией предложение о создании сил быстрого реагирования ЕС. (...) После поспешного вывода войск из Афганистана в очередной раз стало ясно, что европейские союзники зависят от поддержки США», – пишет Süddeutsche Zeitung.
Ранее в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.
Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро
Генерал ВСУ пригрозил России британскими ракетами
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Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят «уничтожать» российские военные корабли, с таким утверждением выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям». При этом он считает, что британские ракеты можно использовать и по наземным целям, передает РИА «Новости».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
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Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России
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Принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Генсек НАТО [Йенс] Столенберг вновь заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Верится с трудом: слишком много было таких заявлений и слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения всяческих отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. Украина рвется. Но в альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Украинцы пожаловались на качество газа
На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.
По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.
Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».
Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Зеленский предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – цитирует Зеленского Bloomberg, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов». «Хотел бы подчеркнуть – я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», – добавил он.
Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Лидер немецких «зеленых» назвала «Северный поток – 2» ошибкой
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналена Бербок считает ошибкой реализацию проекта «Северный поток – 2», а также утверждает, что Россия якобы приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе.
Бербок указала в интервью журналу Der Spiegel, что Европа зависит от России в области энергетики, и «сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», передает ТАСС.
По ее мнению, Европа в вопросах энергоснабжения «уязвима для шантажа», и это демонстрирует, что «безопасность и внешняя политика – это не только военные вопросы».
Она также утверждала, что при эксплуатации «Северного потока – 2» «должны соблюдаться европейские правовые предписания».
«Они предусматривают, что Газпром не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. Сейчас это не так. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», – полагает сопредседатель «зеленых».
Ранее Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. При этом в Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европа требует от России стать благотворителем.
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Биолог раскритиковал уборку коммунальщиками листьев во дворах
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«В большинстве случаев листья полностью удаляют, собирают в мешки и вывозят. При такой неконтролируемой уборке нарушается нормальное функционирование почвы – она уплотняется, высыхает, превращается в пыль, которая разносится ветром и оседает в легких людей», – рассказал газете ВЗГЛЯД энтомолог Тигран Оганесов, комментируя уборку опавших листьев в городе.
«Опавшая листва является важной частью лесных экосистем. Она выполняет несколько функций. В первую очередь она защищает почву и корни растений от зимнего промерзания, создавая так называемую тепловую подушку. Также она играет важную роль в почвообразовании – при разложении листьев почва становится более дышащей, рыхлой и насыщается органическими и минеральными веществами, необходимыми для ее нормальной работы», – объяснил эксперт.
Он пояснил, что защитный слой, образуемый листвой, является домом для тысяч различных организмов, в основном разнообразных беспозвоночных. «Это в первую очередь потребители и переработчики самой листвы. Также в опаде живут многочисленные хищники, которые регулируют численность других организмов, в том числе вредных для растительных сообществ», – отметил Оганесов.
«Насекомые – важнейшая часть экосистемы. Если они вымрут, то нарушатся пищевые цепочки. Никто не будет регулировать численность вредителей. Насекомоядные птицы улетят, так как не будет пищи. Почва обеднеет, так как многие насекомые принимают участие в почвообразовании», – сказал энтомолог.
В городских условиях функции опавшей листвы точно такие же, и к ее уборке следует применять селективный подход, подчеркнул эксперт. «То есть убирать надо там, где это действительно необходимо, и оставлять там, где нет причин для ее уборки. Конечно, листва должна быть убрана с искусственных покрытий, тротуаров, а также по обочинам дорог, потому что она мешает людям ходить и создает скользкие опасные участки. Кроме того, в ней накапливаются многие вредные вещества, например тяжелые металлы. А вот в парках надо соблюдать баланс между сохранением декоративного вида и нормальным функционированием почвы. В лесопарках же листья не надо убирать совсем», – рассказал специалист.
Он подчеркнул, что самые большие вопросы касаются уборки листьев во дворах, потому что в большинстве случаев листья полностью удаляют, собирают в мешки и вывозят. При такой неконтролируемой уборке нарушается нормальное функционирование почвы, и она превращается в пыль, которая разносится ветром и оседает в легких людей. «С этой пылью разносятся различные загрязняющие вещества, которые во многих случаях вызывают аллергию. При сохранении листвы эти вещества связываются органикой и остаются в почве, не нанося человеку вреда», – заявил ученый.
«Кроме того, при такой уборке гибнет большое количество животных – регуляторов вредных фитофагов, которые в свою очередь могут зимовать в других укрытиях, например под корой или в щелях под асфальтом. Обычно за этим следует вспышка размножения вредителей, которых никто не сдерживает», – заключил Оганесов.
В Москве ответили на вопрос о сделках по Украине в ходе визита Нуланд
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В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
Источник заверил, что «никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в Россию в новой должности.
«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной ее задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», – подчеркнул диписточник.
При этом Россия всегда открыта к контактам «и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», подчеркнул он.
«Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации (Барака) Обамы, при (экс-помощнике президента России Владиславе) Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес», – отметил источник.
Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Twitter, что он провел телефонный разговор с Нуланд, обсудив итоги ее визита в Россию и американскую поддержку в контексте урегулирования конфликта в Донбассе.
Нуланд в Twitter назвала хорошим разговор с украинским чиновником. Она указала, что была подтверждена «поддержка со стороны США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ».
Напомним, заместитель госсекретаря посещала Москву 11-13 октября. Она провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.
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Столтенберг посоветовал России не опасаться вступления Украины в НАТО
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России не следует бояться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.
«НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение [о вступлении Украины в НАТО] будет принимать Украина и 30 стран – членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина – это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития», – передает его слова РИА «Новости».
Так Столтенберг прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что министр обороны США, по сути, открывает Украине двери в НАТО, приехав в Киев.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией.
Эксперт: России не стоит соглашаться на скидку Зеленского
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«Зеленский стал говорить с Россией на экономическом языке, а не на языке политических ультиматумов. Но соглашаться на его предложение России не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Константин Симонов. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который предложил России 50-процентную скидку на транзит газа по украинской территории.
«Украина пытается сохранить транзит по своей территории и хочет как-то выкрутиться из ситуации, потому что понимает: расклад сил против нее. Главная задача Украины – это показать, что Газпром искусственно не хочет наращивать транзит газа по ее территории», – считает заведующий кафедрой прикладной политологии Финансового университета при правительстве РФ, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
О том, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. «Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – заявил Зеленский.
С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Этим заявлением, подчеркнул эксперт, Зеленский фактически признал, что нынешняя цена украинского транзита абсолютно нерыночная. «Раз Украина готова ужаться на 50%, это значит, что она пользовалась своим положением монополиста и брала за это деньги. Это, кстати, важный аргумент в пользу строительства обходной трубы, потому что монополия приводит к завышению цены как минимум в два раза», – пояснил Симонов.
Россия ранее изложила набор аргументов в пользу транзита газа по «Северному потоку – 2», а не по украинской территории, напомнил собеседник. Первый аргумент экономический – по «Северному потоку – 2» маршрут транзита короче на 1900 километров. «С этим аргументом до Киева наконец-то дошло, что можно говорить о предоставлении скидки на транзит. Наконец-то Украина перешла к каким-то экономическим аргументам и вступила в диалог. Это хорошо, потому что до этого аргумент сводился к просьбам к Брюсселю и Вашингтону запретить Германии сертифицировать «Северный поток – 2» и заставить Газпром прокачивать газ через Украину. То есть вся апелляция была исключительно к политике – спасите нас, заставьте их качать газ через нашу трубу», – рассказал Симонов.
Предложение Зеленского о скидке – это ответ на аргумент России о более коротком маршруте транзита по «Северному потоку – 2», говорит эксперт. Однако Киев не ответил на другие два аргумента, которые неоднократно озвучивал в последнее время президент России Владимир Путин, в том числе на прошедшем накануне заседании клуба «Валдай». Это вопрос технического состояния украинской 40-летней трубы, выдержит ли она дополнительные объемы транзита. «И наконец, новый аргумент – экологический, который абсолютно оправдан с точки зрения современных реалий. Путин говорил, что экологический эффект «Северного потока – 2» в разы лучше, чем старой трубы через Украину», – напомнил собеседник.
Поэтому соглашаться на предложение Зеленского России не стоит, так как скидка в 50% – это мало, отмечает Симонов. Украине, по его мнению, нужно доказать, что ее газотранспортная система справится и что она отвечает современным экологическим требованиям. «Северный поток – 2», как говорил Путин, это современные технологии и трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение газа по дну Балтийского моря происходит без всяких выбросов. «На поставках по «Северному потоку – 2» Газпром сэкономит больше чем в два раза. Более того, Газпром инвестировал в новую трубу и заинтересован в ее заполнении. Но Европу интересуют свои расходы, а не доходы России. Хотя Газпром пытался объяснить, что себестоимость важна, потому что от нее зависит конечная цена на газ», – подытожил эксперт.
Эксперт оценил украинские угрозы России британскими ракетами
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Сверхзвуковые ракеты Brimstone, которые Британия поставит Украине, будут представлять опасность не для России, а для ДНР и ЛНР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее экс-замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил «уничтожать» новым оружием российские военные корабли.
«Ракеты Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов и относятся к противотанковым ракетным комплексам. Снаряд имеет массу всего 49 кг, тандемную кумулятивную боевую часть – от пяти до десяти килограммов, дальность поражения – 11,5 км. Она нужна для пробивания брони», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, лазерная или радиолокационная в миллиметровом диапазоне головка наведения очень сильно ограничивает применение этих ракет в сложных метеоусловиях, например – в дождь и туман. «Кораблям она не сможет нанести существенный урон. После пробития корпуса кумулятивная струя разрушит одно или два сопредельных помещения. Для того, чтобы серьезно ударить, например, по корвету – нужна ракета с боевой частью в пять раз превышающей ту, что имеет Brimstone», – пояснил специалист.
Кроме того, российские корветы имеют всепогодную радиолокационную систему наведения и вооружение с дальностью поражения около 15 км и темпом огня 200 выстрелов в минуту. «Таким образом, наши военные корабли просто не допустят украинские катера с Brimstone на дистанцию залпа и осуществят их упреждающее уничтожение. Их ракеты будут представлять угрозу только для танков, автомобилей и наземных стационарных сильно укрепленных целей. Даже против пехоты она будет малоэффективна, поскольку почти вся энергия удара уйдет в землю», – указал эксперт.
«Зачем Украина их взяла? Им важно два условия: чтобы вооружение было непременно из стран НАТО и чтобы оно хоть куда-нибудь стреляло. При этом сам альянс поставит эти ракеты для того, чтобы ВСУ совершали атаки на ДНР и ЛНР на приморском направлении, например – около Мариуполя», – резюмировал Сивков.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении.
Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности.
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Талибы казнили не успевшую сбежать из Афганистана волейболистку сборной страны
Волейболистку афганской сборной Махаджабид Хакими казнили представители движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим), сообщают СМИ.
Дату казни сообщили только родным, событие могло произойти летом или осенью, передает РЕН-ТВ.
Родные не сообщали о казни, так как они получили угрозы в свой адрес. В международной федерации волейбола сообщили, что «экстренно ищут разъяснение» по поводу произошедшего.
СМИ отметили, что после прихода талибов* к власти сбежать из Афганистана удалось только двум волейболисткам молодежной сборной Афганистана, остальным пришлось скрываться.
Ранее в Афганистане казнили двух человек, обвиненных в вооруженном ограблении жилого дома.