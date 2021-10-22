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Украинцы пожаловались на качество газа
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На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.
По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.
Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».
Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.
«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову.
В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство.
Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2».
Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
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Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».
«До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.
Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.
«Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.
Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.
«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.
Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.
Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот приехал [на Украину] министр обороны [США], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право», – приводит слова Путина ТАСС.
«Никто не говорит нет», – добавил Путин, имея в виду отношение стран – членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.
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Ранее глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. В МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Британия подтвердила поставку ракет Украине
Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
«Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании.
В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материал об упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца.
Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах.
Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
В ВСУ призвали готовить все регионы Украины «к вторжению России»
Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества заявил, что не исключает «вторжения» со стороны России, призвав подготовить к этому все регионы.
Командующий ССО ВСУ выступил с утверждением, что «отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует». Поэтому, считает Галаган, Украина должна быть готова к этому, «в каждой области». При это он назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки регионов к организации «движения сопротивления», передает ТАСС.
Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес Москвы, подчеркнув, что у Украины нет шансов в случае военного конфликта с Россией. В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник заявлял, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Москва не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.
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Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России
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Принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Генсек НАТО [Йенс] Столенберг вновь заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Верится с трудом: слишком много было таких заявлений и слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения всяческих отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. Украина рвется. Но в альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Депутаты от партии Порошенко исполнили в зале Рады песню про Бандеру
Депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру, соответствующее видео разместил на своей странице депутат от партии Владимир Вятрович.
«Не только школьники знают, что «Отце наш Бандера (отец наш – Бандера)!» – написал депутат и выложил видео, на котором депутаты «Европейской солидарности» поют припев песни, сообщает РИА «Новости».
Ранее издание «Страна.UA» сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд – школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «Батько наш Бандера, Украина – мати» (отец наш – Бандера, Украина – мать).
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в Росссии), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Напомним, депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере.
Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине
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Страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Путин отметил, что конституция Украины запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы, «но учебные центры никто не запрещает», а под этим видом «можно все что угодно разместить». «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, слова которого приводит ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что последствием расширения НАТО на восток уже стало приближение военной инфраструктуры альянса к границам России. «Вот в Польше и Румынии установили системы противоракетной обороны, но с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить «Томагавки», ударные системы, и сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение поменять. Этого даже никто не заметит», – сказал Путин.
«Там же могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет?» – продолжил президент России. «Разве кто-то отреагировал на наше заявление о том, что мы не будем размещать в европейской части [России] ракеты подобного рода, если мы их произведем? Но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных Штатов и Европы. Нет, ведь не отвечают. Нам-то что делать в этой ситуации?» – задался вопросом российский лидер.
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В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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На Украине рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце, заявил советник главы украинского офиса президента Алексей Арестович.
Родные и близкие политика просили не комментировать тему здоровья Кравчука, однако Арестович рассказал некоторые детали в эфире украинского телевидения, передает УНИАН.
«Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она достаточно успешна. Сможем ли мы его увидеть до конца года – неизвестно. Но уже хорошо то, что в его возрасте это проходит удачно, потому что он сам говорил накануне операции, что процент на успех не такой большой. 87 лет человеку, операция на сердце. Но тем не менее, все удачно. Я надеюсь, что он оправится, выздоровеет», – заявил он.
Арестович добавил, что вопрос об управлении украинской делегацией на переговорах в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Кравчуком будут решать врачи и сам первый президент Украины.
В начале сентября сообщалось, что Кравчук после операции на сердце находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic.
Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу. Украинский художник и телеведущий Сергей Поярков сообщил, что после операции на сердце Кравчук поехал в Германию.
Генерал ВСУ пригрозил России британскими ракетами
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Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят «уничтожать» российские военные корабли, с таким утверждением выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям». При этом он считает, что британские ракеты можно использовать и по наземным целям, передает РИА «Новости».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
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Молдавия собралась вводить режим ЧП из-за дефицита газа
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям для введения режима ЧП из-за дефицита газа в стране.
Гаврилица заявила, что в пятницу «соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия ряда решений», они собираются попросить парламент и правительство «ввести чрезвычайное положение», передает ТАСС.
«Имеющихся рычагов недостаточно для преодоления (кризисной) ситуации в энергетическом секторе», – добавила она.
Ранее власти Молдавии решили ввести в стране «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке. В Молдавии приготовились к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
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В Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС
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Председатели комитетов Бундестага – комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию – Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр – заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Эрнст и Рамзауэр сослались на ответ, предоставленный правительством Германии на запрос от 11 октября. В правительстве ФРГ заявляли об отсутствии данных о «несоблюдении контрактных обязательств» со стороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.
В этой связи главы комитетов бундестага раскритиковали слова сопредседателя «зеленых» Анналены Бербок, которая ранее в свете рекордно высоких цен на газ обвинила Россию в «игре в покер». По словам претендента на пост канцлера, Россия поставляет газ в Европу в соответствии с контрактами, однако при этом «газохранилища сравнительно пусты».
Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Лидер немецких «зеленых» назвала «Северный поток – 2» ошибкой
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналена Бербок считает ошибкой реализацию проекта «Северный поток – 2», а также утверждает, что Россия якобы приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе.
Бербок указала в интервью журналу Der Spiegel, что Европа зависит от России в области энергетики, и «сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», передает ТАСС.
По ее мнению, Европа в вопросах энергоснабжения «уязвима для шантажа», и это демонстрирует, что «безопасность и внешняя политика – это не только военные вопросы».
Она также утверждала, что при эксплуатации «Северного потока – 2» «должны соблюдаться европейские правовые предписания».
«Они предусматривают, что Газпром не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. Сейчас это не так. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», – полагает сопредседатель «зеленых».
Ранее Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. При этом в Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европа требует от России стать благотворителем.
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В Британии раскритиковали Польшу за нападки на Россию
Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.
Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в «Северном потоке – 2» нет нужды. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ», – передает РИА Новости комментарий пользователя MShepp.
«Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?» – задался вопросом RichOn.
«Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно», – заметил Monaisland.
«Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?» – отметил MichaelLumley.
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«Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?» – сыронизировал JSM.
«Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?» – спросил WGC.
«ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина», – заявил TheRicardo.
Ранее в Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса. При этом большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
-
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Украинцы высмеяли «словарь терминов» по Крыму и Донбассу
Читатели украинских изданий «Страна.ua» и «Главред» с юмором восприняли появление нового словаря, основной целью которого называется «противодействие российской агрессии».
«Получили настоящую свободу слова. Скачите дальше, придурки», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Я так понимаю, если брать в кавычки название Крымский мост, то он исчезнет. А если мы будем говорить «АТО» вместо «гражданская война» – она сама собой закончится», – прокомментировал новость другой читатель.
«Гениально! Долго, видно, думали», – говорится еще в одном сообщении.
«У нас теперь СНБО занимается изданием словарей? Вот от того-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт на Донбассе», – считает Зоя Пархоменко.
«Не зря про киевскую власть определили в начало списка. Знают собаки, чье мясо съели. Кто-то не самый глупый начал список. Но дальше пустил все на самотек, отдав дуракам», – написал еще один пользователь.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.