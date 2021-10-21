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Названы возможные сроки экспертизы «Спутника V» регулятором ЕС
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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может начать экспертизу российской вакцины «Спутник V» в первом квартале 2022 года, если получит недостающие данные до конца ноября.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что если необходимая информация будет предоставлена регулятору в указанные сроки, то «решение вполне может быть принято в первом квартале следующего года», передает ТАСС.
«Принятие EMA решения (о вакцине «Спутник V») до конца (2021) года сейчас совершенно не представляется возможным», – отметил источник.
Ранее ВОЗ подтвердила переход к финальной стадии процедуры одобрения «Спутника V».
Напомним, «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Западные СМИ узнали условие увеличения поставок российского газа в Европу
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Россия готова нарастить поставки газа в Европу при условии, если ФРГ и Евросоюз выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому.
Отмечается, что Москва сейчас не намерена делать ЕС «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности в отношениях, подчеркивает агентство. По данным Оксфордского института энергетических исследований, объем экспорта газа отстает от показателей 2019 года, а ежедневные поставки сократились в октябре. Несмотря на это, Газпром не спешит восполнять запасы в своих европейских хранилищах, усиливая давление на цены на газ, передают «Ведомости».
«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», – цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
«Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», – добавил он.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Немецкий эксперт: В Берлине нашли новый повод для обвинений в адрес России
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«Европе нужно торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать – считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию и поймут, что это не так», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который назвал Россию ключом к решению проблемы нелегальной миграции в ЕС через Белоруссию.
«Для ФРГ нынешний приток нелегалов – колоссальная проблема, потому что беженцы не хотят в Польше оставаться и бегут дальше в Германию. А Германия не хочет получить второй миграционный кризис, подобный тому, что был в 2015 году. Но министр внутренних дел Хорст Зеехофер не прав – беженцы, которые находятся в Белоруссии, попадают туда не по указаниям России», – сказал немецкий политолог Александр Рар в кулуарах XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Правительство ФРГ считает, что ключом к решению проблемы притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию является Россия. Об этом глава МВД Зеехофер заявил в среду. «Через территорию Белоруссии происходит организованная или как минимум поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов», – передал ТАСС слова немецкого министра.
По утверждению Зеехофера, руководство Белоруссии значительно расширило список стран, в отношении которых действует безвизовый режим. Министр упомянул, в частности, Иран, Пакистан, ЮАР и Иорданию. Глава МВД Германии назвал действия Минска «гибридной угрозой». При этом Зеехофер подчеркнул, что белорусские власти «не могут ничего этого делать как минимум без знания или одобрения Москвы».
Пытаться решить проблему беженцев путем торга с Россией – по вопросу о «Северном потоке – 2», о снятии санкций и чему-то бы то ни было – не имеет смысла, ведь не Россия ответственна за ситуацию с нелегалами, попадающими в Европу через Белоруссию, отметил Рар.
«Есть мода винить во всем Россию. В том, что Россия не поставляет достаточно газа в Европу и Европа будет мерзнуть зимой, опять виновата Москва. Хотя Европа могла бы закупать газ у России заранее. В этом случае та же самая проблема, – подчеркнул эксперт. – При чем тут Москва? Европе нужно разговаривать и торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать. Считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию, на политику и поймут, что это не так».
Рар добавил, что в вопросе о беженцах власти стран ЕС проявляют явную непоследовательность. «Люди бегут в Европу, в том числе и через Средиземное море, и через границу Турции и Греции. Этих беженцев принимают, как только они попадают на территорию Европейского союза. Когда такие же мигранты попадают в ЕС через Белоруссию, то это какой-то криминал, и на людей смотрят, как на людей второго сорта», – заметил немецкий политолог.
Число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло с начала октября. В понедельник федеральный профсоюз полицейских ФРГ выступил за введение временного пограничного контроля на германо-польской границе в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.
Напомним, что в начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Ранее в августе польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на польско-белорусской границе. Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы этого прибалтийского государства с Белоруссией – этот участок считается наиболее уязвимым с точки зрения проникновения нелегальных мигрантов в ЕС.
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Голикова назвала регионы с критической ситуацией по COVID-19
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Наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в семи субъектах заняты больше 95% коронавирусных коек – это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области, передает РИА «Новости».
В свою очередь коллективный иммунитет больше всего выработался в Подмосковье, Москве, Туве, Чечне, Петербурге, Чукотке, Карелии и Белгородской области. Среди отстающих – Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.
Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация в России с COVID-19 и другими вирусами имеет тенденцию к усложнению, поскольку уже более месяца наблюдается рост. «Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тыс.», – рассказала она.
«Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», – сказала она.
По ее мнению, нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно, «чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить негативные тенденции».
Кроме того, Голикова отметила, что в 79 российских регионах уже введена вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. «Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», – уточнила она.
Вице-премьер подчеркнула, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом фиксируется в 35 субъектах.
Ранее Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб.
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Психолог объяснил отказ пенсионеров прививаться от COVID-19
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«Старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – сказал газете ВЗГЛЯД декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге назвал тревожной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения, подчеркивая, что из трех миллионов москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек. В связи с этим он принял решение ввести ограничительные меры для жителей столицы старше 60 лет: с 25 октября до 25 февраля 2022 года они должны соблюдать режим самоизоляции.
«Сейчас сложилась такая ситуация, на которую сложно не отреагировать эмоционально или поведенчески, потому что она всемирная и затрагивает каждого из нас. Здесь необходимо учитывать возрастно-психологические особенности людей старшего возраста, когда, например, скорость обработки информации, принятия решения, анализа в целом не такая быстрая, как у молодежи. Добавляем к этому перенасыщенность информационного потока и понимаем, что пенсионерам требуется еще больше времени для того, чтобы детально проанализировать ситуацию и принять верное для себя решение», – говорит Зинченко, отвечая на вопрос, почему люди старшего возраста не стремятся сделать прививку против коронавируса, несмотря на рекомендации специалистов.
Он подчеркивает, что это молодежь может за минуту пролистать несколько интернет-источников и достаточно быстро выбрать наиболее адекватный для себя способ реагирования. А для старшего поколения такая форма поведения не является близкой, иногда даже, наоборот, воспринимается как неверная. Поэтому мы можем наблюдать, что более старшее поколение не спешит не только с вакцинацией, но и в целом с принятием каких-либо решений, означающих изменение привычной жизни или насыщенных чем-то новым и неизведанным.
«Мы можем также отметить, что именно когнитивные функции начинают работать по-другому в старшем возрасте. А для нас это вопрос переноса аффекта от услышанного и увиденного в сознательный анализ происходящего. И вот этот переход может, с одной стороны, быть более длинным, а с другой – может быть и вовсе затруднен из-за того, что иногда в СМИ распространяются фейки. Они пугают пенсионеров за счет ярких образов, громких неаргументированных высказываний и воздействия на эмоции человека. Для кого-то столкновение с таким типом фейковых новостей может стать сильно эмоционально окрашенным фактом, который трудно будет перебороть даже путем аргументированного убеждения в необходимости вакцинироваться», – объясняет психолог.
Для того, чтобы убедить граждан старшего возраста в необходимости пройти вакцинацию против коронавируса, во-первых, по мнению собеседника, следует разговаривать с пожилыми людьми на их языке, объяснять доступно и не нагружать излишней информацией. Когда все будет четко и понятно, то и поводов для сомнения не будет.
«Во-вторых, необходимо использовать адекватные инструменты мотивации пенсионеров и людей старшего возраста. Сейчас появилось большое количество социальной рекламы, рассказывающей про вакцинацию, ее преимущества. Однако такой формат не совсем привычен для старшего поколения. Здесь следует понимать, что старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей, людей с жизненным и научным опытом. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – считает Зинченко.
Поэтому необходимо постараться действовать согласованно, предоставляя полную, адекватную и понятную информацию пенсионерам, учитывая их потребность в ощущении защищенности и безопасности. «Сама просветительская работа должна гармонично сочетать в себе и информационное пространство, и офлайн реальные мероприятия в социальных и медицинских учреждениях, например. Так мы сможем снизить когнитивную нагрузку на пожилых людей от динамичного информационного потока и обеспечить последовательность и планомерность их восприятия и принятия решения о сохранении своего здоровья», – заключил специалист.
Пригожин назвал вероятную сумму потерь на концерте Игоря Николаева из-за антиковидных мер
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«В Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введение во всей стране нерабочей недели, во время которой планируется запретить все культмассовые мероприятия.
Президент Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести на территории всей страны нерабочую неделю в ноябре. Кроме того, он не исключил, что при необходимости ее могут продлить.
«Я, как сознательный гражданин, отношусь с пониманием к подобным решениям и трезво оцениваю ситуацию, понимая, что смертность, заболеваемость растут, статистика по вакцинации в стране низкая. Лично я к этому готов. Думал, конечно, что нас раньше закроют, но что есть, то есть», – говорит Пригожин.
Он выразил надежду, что власти не заинтересованы в долговременной парализации малого бизнеса. «Конечно, наша индустрия сейчас в полном ауте, многим артистам приходится очень тяжело», – рассказывает собеседник. Кроме того, продюсер подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом в стране потребует продления нерабочей недели с сохранением запрета на проведение массовых мероприятий, то он понесет большие потери.
«17 ноября в Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Конечно, если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду на 10 млн рублей, потому что именно столько стоят расходы, связанные с рекламной кампанией, арендой зала и другими нюансами. То есть для меня это будет очередной минус в организации концерта», – поделился Пригожин.
Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Во время нерабочей недели будут запрещены все общественные мероприятия, а также закрыты рестораны и кафе. Кроме того, после 7 ноября она порекомендовала открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Предложение вице-премьера РФ также поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
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В Польше потребовали начать разбирательство против Газпрома
Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка.
Куртыка написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении», передает РИА «Новости» со ссылкой на польское агентство РАР.
Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании Евросоюза (ЕС), в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.
Отмечается, что Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.
Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.
Между тем большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы. Польский эксперт Войцех Якубик заявлял, что цены на энергию якобы устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.
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Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России
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Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране.
Глава государства добавил, что важно сбить темпы распространения коронавируса. По его словам, нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, по его словам, это безответственно.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Путин подчеркнул, что темпы распространения вируса выросли, а темпы вакцинации невысокие.
«Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции», – сказал президент на совещании.
Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
Лидер «зеленых» в Германии обвинила Россию в газовом шантаже
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Сопредседатель партии «Союз 90/»зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
«Мы видим игру в покер со стороны России», – сказала Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Она заявила, что определенную роль в росте цен на газ играют повышенный спрос и ограниченное предложение, «мы слышим о сокращении поставок газа» из России. «Мы не должны позволять себя шантажировать», – передает слова Бербок Deutsche Welle.
Политик призвала соблюдать законодательство Евросоюза, согласно которому операторы трубопроводов не могут одновременно являться производителями газа, который они транспортируют. «Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию», – отметила Бербок.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил »истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Путин заявил о возможности продлить нерабочие дни после 7 ноября
При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
«При необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября», – цитирует его РИА «Новости».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
Милявская призвала не покупать справки о вакцинации
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Певица Лолита Милявская ужаснулась статистикой смертности от COVID-19 в России и призвала россиян не покупать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса.
«Статистика смертности из-за коронавируса меня удручает уже второй день. Не покупайте справки, пожалуйста! Или честно не прививайтесь, или сделайте ее. Я понимаю, что в нашей стране 20 лет рассказывали из всех утюгов, что все прививки вред», – написала Милявская в Instagram.
Певица призвала «думать своей головой» и обязательно проконсультироваться с лечащим врачом на аллергены и прочие индивидуальные противопоказания.
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Ранее в подмосковной Электростали задержали двух медработников и шестерых посредников, подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также в получении взяток.
Накануне сообщалось, что за подделку ПЦР-тестов Федерация гребли на байдарках и каноэ на полгода дисквалифировала трех российских спортсменов. Также они были лишены права участвовать в тренировочных мероприятиях сборной команды России.
В июле на юге Москвы задержали продавцов поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Объявления они размещали в интернете, а во время передачи листка мужчина представлялся врачом.
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Намеренно заразившая себя и родных коронавирусом женщина умерла в Москве
Жительница Москвы умерла от коронавируса, ранее она якобы специально заразила себя и родственников, рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.
Бранд рассказал об этом в Facebook. Он опубликовал переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить «в легкой форме» всех членов своей семьи, передает РИА «Новости».
Женщина считала, что для легкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.
Из переписки следует, что она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и ее муж, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.
В данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и вторая дочь перенесли инфекцию в легкой форме.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о фиксировании единичных случаев формы коронавируса AY.4.2 в России. До этого сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Регионам России разрешили продлить нерабочие дни после 7 ноября с учетом эпидситуации
Регионы России могут продлить нерабочие дни после 7 ноября с сохранением зарплаты с учетом эпидситуации, говорится в указе президента России Владимира Путина.
«Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России с учетом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте России, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Напомним, Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
Онищенко призвал россиян «не бражничать» на нерабочей неделе
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«Я настоятельно рекомендую всем побыть в кругу семьи в предстоящую нерабочую неделю. Положительные эмоции тоже стимулируют выработку антител, если вы привились от коронавируса», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он рассказал, как россиянам лучше провести время в предстоящие нерабочие дни в начале ноября.
«Россиянам нужно забыть про суетность мира, провести нерабочую неделю в семье, побыть с детьми, внуками», – советует экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Для многих россиян предстоящая нерабочая неделя – с учетом закрытия торговых центров, ресторанов и кафе – окажется непривычной, «может даже возникнуть стрессовая ситуация», предупредил эксперт. Ситуацию с количеством заболевших прежде всего определяет ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому Онищенко советует по мере возможностей уехать за город, где «можно гулять».
Он призвал россиян отказаться от поездок в Крым и другие места массового отдыха. Врач выразил недоумение по поводу сообщений в СМИ о намерении многих людей воспользоваться предстоящими нерабочими днями и рвануть на отдых на Черное море. «Ребята, окститесь. Вам государство дает возможность разобщиться, а вы лезете в эту не очень комфортную «трубу» под названием самолет, летите 2 часа 40 минут, вас там кормят и вы с носа стягиваете маску. Я уже не говорю о том, что можно заразиться через посуду или в результате похода в туалет. Потом вы будете находиться в гостинице и ходить в места общественного питания. Поэтому давайте не будем экспериментировать», – призвал Онищенко.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Кроме того, собеседник посоветовал носить маску в любых общественных местах, например, в продуктовых магазинах, от посещения которых никуда не денешься. «Кто еще не привился, прививайтесь. Во всяком случае, поликлиники будут работать и можно будет сделать прививку от коронавируса. На сегодняшний день у нас переболело 7,5 млн человек, еще порядка 42 млн привились. Это уже почти 50 млн. Также советую привиться от гриппа, эта зараза уже стучится в двери, начинается подъем заболеваемости», – отметил Онищенко.
Тем не менее бывший санитарный врач призвал не забывать о предстоящем государственном празднике 4 ноября – Дне народного единства. «Не надо бражничать, а вот пообедать всем вместе в кругу семьи – это хорошо. Если кто-то в семье начнет кашлять и чихать, повысится температура – обязательно обратитесь за медицинской помощью. Тут нужен профессиональный дифференциальный диагноз, чтобы в результате дополнительных выходных дней не заразить всю семью. Даже если 4 ноября будет хорошая погода, откажитесь от поездок в центр города, потому что метро сегодня – это одно из самых уязвимых мест с точки зрения распространения инфекции», – подытожил Онищенко.
В среду президент Владимир Путин поддержал
предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент.
Глава государства считает важным сбить темпы распространения коронавируса, разрывать цепочки распространения инфекции, не занижать и приукрашивать картину в регионах.
В свою очередь власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
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В Крыму допустили введение новых ограничений для туристов
Власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов, сообщил источник в крымском правительстве.
«Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег», – передает слова источника РИА «Новости».
Собеседник агентства уточнил, что пока нет окончательного списка планируемых ограничений. Обсуждается заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.
Ранее в Крыму для работников сферы общепита, образования и здравоохранения ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.
В Крыму ввели обязательные QR-коды в отелях и кафе
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Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, ограничения также коснутся посещения баров и кафе, соответствующие поправки внесены в указ главы республики о повышенной готовности.
«Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия – шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – не более семи дней): в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации», – приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, QR-коды и тесты необходимы для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов, фитнес-центров и иных объектов спорта, организаций досуга, в том числе кинотеатров (кинозалов), театров, библиотек, музеев, цирков, чтобы получить доступ к пешим и автобусным экскурсиям, в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.
«Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения», – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов.