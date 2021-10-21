Названы возможные сроки экспертизы «Спутника V» регулятором ЕС

Немецкий эксперт: В Берлине нашли новый повод для обвинений в адрес России

«Европе нужно торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать – считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию и поймут, что это не так», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который назвал Россию ключом к решению проблемы нелегальной миграции в ЕС через Белоруссию.

«Для ФРГ нынешний приток нелегалов – колоссальная проблема, потому что беженцы не хотят в Польше оставаться и бегут дальше в Германию. А Германия не хочет получить второй миграционный кризис, подобный тому, что был в 2015 году. Но министр внутренних дел Хорст Зеехофер не прав – беженцы, которые находятся в Белоруссии, попадают туда не по указаниям России», – сказал немецкий политолог Александр Рар в кулуарах XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Правительство ФРГ считает, что ключом к решению проблемы притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию является Россия. Об этом глава МВД Зеехофер заявил в среду. «Через территорию Белоруссии происходит организованная или как минимум поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов», – передал ТАСС слова немецкого министра.

По утверждению Зеехофера, руководство Белоруссии значительно расширило список стран, в отношении которых действует безвизовый режим. Министр упомянул, в частности, Иран, Пакистан, ЮАР и Иорданию. Глава МВД Германии назвал действия Минска «гибридной угрозой». При этом Зеехофер подчеркнул, что белорусские власти «не могут ничего этого делать как минимум без знания или одобрения Москвы».

Пытаться решить проблему беженцев путем торга с Россией – по вопросу о «Северном потоке – 2», о снятии санкций и чему-то бы то ни было – не имеет смысла, ведь не Россия ответственна за ситуацию с нелегалами, попадающими в Европу через Белоруссию, отметил Рар.

«Есть мода винить во всем Россию. В том, что Россия не поставляет достаточно газа в Европу и Европа будет мерзнуть зимой, опять виновата Москва. Хотя Европа могла бы закупать газ у России заранее. В этом случае та же самая проблема, – подчеркнул эксперт. – При чем тут Москва? Европе нужно разговаривать и торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать. Считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию, на политику и поймут, что это не так».

Рар добавил, что в вопросе о беженцах власти стран ЕС проявляют явную непоследовательность. «Люди бегут в Европу, в том числе и через Средиземное море, и через границу Турции и Греции. Этих беженцев принимают, как только они попадают на территорию Европейского союза. Когда такие же мигранты попадают в ЕС через Белоруссию, то это какой-то криминал, и на людей смотрят, как на людей второго сорта», – заметил немецкий политолог.

Число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло с начала октября. В понедельник федеральный профсоюз полицейских ФРГ выступил за введение временного пограничного контроля на германо-польской границе в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.

Напомним, что в начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Ранее в августе польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на польско-белорусской границе. Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы этого прибалтийского государства с Белоруссией – этот участок считается наиболее уязвимым с точки зрения проникновения нелегальных мигрантов в ЕС.

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