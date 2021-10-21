Мошенники стали активнее продавать «сертификаты о вакцинации»

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21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
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Нефть может повторить взрывное подорожание газа

Трейдеры ждут нефть по 200 долларов за баррель REUTERS/Isaac Urrutia
В декабре 2021 года нефть подорожает выше 100 долларов за баррель, а в декабре 2022 года – до 200 долларов за баррель. Такие ожидания по ценам транслируют трейдеры на рынке нефтяных опционов. Учитывая, как в прошлом году нефтяная цена провалилась в отрицательную плоскость, а в этом году газовая цена ушла к заоблачным 2000 долларам за тысячу кубов, исключать уже ничего нельзя. Что будет значить для рубля и для России рекордный взлет стоимости нефти? Подробности...
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Прокисший джем и водку Дерипаски используют против России

Дерипаска заявил об украденной во время обысков ФБР водке Алексей Дружинин/РИА «Новости»
ФБР провело обыски в домах родни бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. В ответ бизнесмен матом раскритиковал действия американских силовиков. Каковы реальные основания для обысков и чем пример Дерипаски показателен для крупных бизнесменов России и Китая? Подробности...
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Гибель гордости русского флота до сих пор вызывает споры

Линкоры типа «Севастополь» включили в себя многие передовые разработки того времени общественное достояние
В октябре 1911 года на заводе «Руссуд» в Николаеве началось строительство линкора «Императрица Мария», яркая жизнь которого прервалась 20 октября 1916-го, ровно 105 лет назад. Всего за полтора года службы корабль успел стать флагманом адмирала Колчака, а его загадочная гибель до сих пор вызывает споры среди историков и будоражит фантазию писателей. Чем еще был уникален «русский суперкорабль»? Подробности...
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Политику США на Балканах меняют опасные люди

Посол США в Сербии Кристофер Хилл и спецпредставитель по Балканам Габриэль Эскобар U.S. Department of State
В Белград приезжает новый посол США – Кристофер Хилл, карьерный дипломат, прекрасно знакомый с местными реалиями. А пост спецпредставителя президента по Балканам ранее занял Габриэль Эскобар, личность еще более примечательная и опасная. Вашингтон как будто проснулся и резко меняет политику в регионе – она станет более наглой, жесткой и антисербской. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию»? Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...
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ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинское руководство, уверенное в своей безнаказанности, творит полный произвол. А ОБСЕ вместо того, чтобы протестовать, наносит смертельный удар по и так еле дышащему Минскому процессу. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Борьба за климат стала новой религией

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поражает религиозный фанатизм молодых людей, которым промыли мозги настолько, что они действительно думают, что после них, а может, уже даже при них планета Земля прекратит своё существование. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

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Цены продолжат расти

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Мошенники стали активнее продавать «сертификаты о вакцинации»

    21 октября 2021, 08:23

    Текст: Кристина Коваленко

    На фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации. Стоимость достигает 15 тыс. рублей.

    «Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. В них злоумышленники сообщают о возможности получить фейковый сертификат с внесением необходимых данных на Госуслугах», – передает РИА Новости со ссылкой на директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина.

    Продавцы просят выслать им паспортные данные, водительское удостоверение и номер телефона, подключенный к госуслугам.

    По словам Волошина, для оформления некоторых сертификатов достаточно только СНИЛС, стоимость колеблется от 5 до 15 тыс. рублей. Авторы объявления сообщают о том, что данные о якобы полученной вакцине вносятся в реестр задним числом, а о второй инъекции – через 21 день. Появление информации на госуслугах придется ждать два-четыре дня. Сертификат о вакцинации могут отправить по почте.

    Ранее всплеск мошенничества наблюдался летом, когда в столице впервые ввели систему QR-кодов для посещения общепитов.

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    Обсуждение:  30 комментариев
    Президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта. 


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    Голикова назвала регионы с критической ситуацией по COVID-19
    		    20 октября 2021, 14:53
    Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    По ее словам, в семи субъектах заняты больше 95% коронавирусных коек – это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области, передает РИА «Новости»

    В свою очередь коллективный иммунитет больше всего выработался в Подмосковье, Москве, Туве, Чечне, Петербурге, Чукотке, Карелии и Белгородской области. Среди отстающих – Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.

    Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация в России с COVID-19 и другими вирусами имеет тенденцию к усложнению, поскольку уже более месяца наблюдается рост. «Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тыс.», – рассказала она.

    «Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», – сказала она. 

    По ее мнению, нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно, «чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить негативные тенденции». 

    Кроме того, Голикова отметила, что в 79 российских регионах уже введена вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. «Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», – уточнила она. 

    Вице-премьер подчеркнула, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом фиксируется в 35 субъектах.

    Ранее Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями. 

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб. 

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    Коментарии (108)
    Психолог объяснил отказ пенсионеров прививаться от COVID-19
    		    20 октября 2021, 20:15
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – сказал газете ВЗГЛЯД декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге назвал тревожной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения, подчеркивая, что из трех миллионов москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек. В связи с этим он принял решение ввести ограничительные меры для жителей столицы старше 60 лет: с 25 октября до 25 февраля 2022 года они должны соблюдать режим самоизоляции.

    «Сейчас сложилась такая ситуация, на которую сложно не отреагировать эмоционально или поведенчески, потому что она всемирная и затрагивает каждого из нас. Здесь необходимо учитывать возрастно-психологические особенности людей старшего возраста, когда, например, скорость обработки информации, принятия решения, анализа в целом не такая быстрая, как у молодежи. Добавляем к этому перенасыщенность информационного потока и понимаем, что пенсионерам требуется еще больше времени для того, чтобы детально проанализировать ситуацию и принять верное для себя решение», – говорит Зинченко, отвечая на вопрос, почему люди старшего возраста не стремятся сделать прививку против коронавируса, несмотря на рекомендации специалистов.

    Он подчеркивает, что это молодежь может за минуту пролистать несколько интернет-источников и достаточно быстро выбрать наиболее адекватный для себя способ реагирования. А для старшего поколения такая форма поведения не является близкой, иногда даже, наоборот, воспринимается как неверная. Поэтому мы можем наблюдать, что более старшее поколение не спешит не только с вакцинацией, но и в целом с принятием каких-либо решений, означающих изменение привычной жизни или насыщенных чем-то новым и неизведанным.

    «Мы можем также отметить, что именно когнитивные функции начинают работать по-другому в старшем возрасте. А для нас это вопрос переноса аффекта от услышанного и увиденного в сознательный анализ происходящего. И вот этот переход может, с одной стороны, быть более длинным, а с другой – может быть и вовсе затруднен из-за того, что иногда в СМИ распространяются фейки. Они пугают пенсионеров за счет ярких образов, громких неаргументированных высказываний и воздействия на эмоции человека. Для кого-то столкновение с таким типом фейковых новостей может стать сильно эмоционально окрашенным фактом, который трудно будет перебороть даже путем аргументированного убеждения в необходимости вакцинироваться», – объясняет психолог.

    Для того, чтобы убедить граждан старшего возраста в необходимости пройти вакцинацию против коронавируса, во-первых, по мнению собеседника, следует разговаривать с пожилыми людьми на их языке, объяснять доступно и не нагружать излишней информацией. Когда все будет четко и понятно, то и поводов для сомнения не будет.

    «Во-вторых, необходимо использовать адекватные инструменты мотивации пенсионеров и людей старшего возраста. Сейчас появилось большое количество социальной рекламы, рассказывающей про вакцинацию, ее преимущества. Однако такой формат не совсем привычен для старшего поколения. Здесь следует понимать, что старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей, людей с жизненным и научным опытом. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – считает Зинченко.

    Поэтому необходимо постараться действовать согласованно, предоставляя полную, адекватную и понятную информацию пенсионерам, учитывая их потребность в ощущении защищенности и безопасности. «Сама просветительская работа должна гармонично сочетать в себе и информационное пространство, и офлайн реальные мероприятия в социальных и медицинских учреждениях, например. Так мы сможем снизить когнитивную нагрузку на пожилых людей от динамичного информационного потока и обеспечить последовательность и планомерность их восприятия и принятия решения о сохранении своего здоровья», – заключил специалист.

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    Пригожин назвал вероятную сумму потерь на концерте Игоря Николаева из-за антиковидных мер
    		    20 октября 2021, 18:51
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «В Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введение во всей стране нерабочей недели, во время которой планируется запретить все культмассовые мероприятия.

    Президент Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести на территории всей страны нерабочую неделю в ноябре. Кроме того, он не исключил, что при необходимости ее могут продлить.

    «Я, как сознательный гражданин, отношусь с пониманием к подобным решениям и трезво оцениваю ситуацию, понимая, что смертность, заболеваемость растут, статистика по вакцинации в стране низкая. Лично я к этому готов. Думал, конечно, что нас раньше закроют, но что есть, то есть», – говорит Пригожин.

    Он выразил надежду, что власти не заинтересованы в долговременной парализации малого бизнеса. «Конечно, наша индустрия сейчас в полном ауте, многим артистам приходится очень тяжело», – рассказывает собеседник. Кроме того, продюсер подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом в стране потребует продления нерабочей недели с сохранением запрета на проведение массовых мероприятий, то он понесет большие потери.

    «17 ноября в Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Конечно, если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду на 10 млн рублей, потому что именно столько стоят расходы, связанные с рекламной кампанией, арендой зала и другими нюансами. То есть для меня это будет очередной минус в организации концерта», – поделился Пригожин.

    Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Во время нерабочей недели будут запрещены все общественные мероприятия, а также закрыты рестораны и кафе. Кроме того, после 7 ноября она порекомендовала открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Предложение вице-премьера РФ также поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

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    Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России
    		    20 октября 2021, 15:12
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента
    РФ/ТАС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.

    При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране.

     

    Глава государства добавил, что важно сбить темпы распространения коронавируса. По его словам, нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, по его словам, это безответственно.

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    Обсуждение:  30 комментариев

    Путин подчеркнул, что темпы распространения вируса выросли, а темпы вакцинации невысокие.

    «Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции», – сказал президент на совещании.

    Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом.  

    Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.

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    Сергей Безруков заболел коронавирусом
    		    20 октября 2021, 09:07
    Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Народный артист России Сергей Безруков сообщил, что у него диагностировали COVID-19.

    «Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного... Не переживайте, всё под контролем, переношу легко... Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать», – написал актер на своей странице в Instagram.

    Безруков добавил, что спектакли будут перенесены на другие даты.

    Ранее спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за подозрения на COVID-19.

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    Путин заявил о возможности продлить нерабочие дни после 7 ноября

    20 октября 2021, 15:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

    «При необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября», – цитирует его РИА «Новости».

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    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


    Обсуждение:  30 комментариев

    Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.

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    Милявская призвала не покупать справки о вакцинации
    		   20 октября 2021, 16:12
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Певица Лолита Милявская ужаснулась статистикой смертности от COVID-19 в России и призвала россиян не покупать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса.

    «Статистика смертности из-за коронавируса меня удручает уже второй день. Не покупайте справки, пожалуйста! Или честно не прививайтесь, или сделайте ее. Я понимаю, что в нашей стране 20 лет рассказывали из всех утюгов, что все прививки вред», – написала Милявская в Instagram

    Певица призвала «думать своей головой» и обязательно проконсультироваться с лечащим врачом на аллергены и прочие индивидуальные противопоказания.

    Ранее в подмосковной Электростали задержали двух медработников и шестерых посредников, подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также в получении взяток. 

    Накануне сообщалось, что за подделку ПЦР-тестов Федерация гребли на байдарках и каноэ на полгода дисквалифировала трех российских спортсменов. Также они были лишены права участвовать в тренировочных мероприятиях сборной команды России. 

    В июле на юге Москвы задержали продавцов поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Объявления они размещали в интернете, а во время передачи листка мужчина представлялся врачом. 

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    Коментарии (24)
    Регионам России разрешили продлить нерабочие дни после 7 ноября с учетом эпидситуации

    20 октября 2021, 18:09

    Текст: Елена Мирошниченко

    Регионы России могут продлить нерабочие дни после 7 ноября с сохранением зарплаты с учетом эпидситуации, говорится в указе президента России Владимира Путина.

    «Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России с учетом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте России, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Напомним, Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

    Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.

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    Онищенко призвал россиян «не бражничать» на нерабочей неделе
    		    20 октября 2021, 17:47
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    «Я настоятельно рекомендую всем побыть в кругу семьи в предстоящую нерабочую неделю. Положительные эмоции тоже стимулируют выработку антител, если вы привились от коронавируса», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он рассказал, как россиянам лучше провести время в предстоящие нерабочие дни в начале ноября.

    «Россиянам нужно забыть про суетность мира, провести нерабочую неделю в семье, побыть с детьми, внуками», – советует экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

    Для многих россиян предстоящая нерабочая неделя – с учетом закрытия торговых центров, ресторанов и кафе – окажется непривычной, «может даже возникнуть стрессовая ситуация», предупредил эксперт. Ситуацию с количеством заболевших прежде всего определяет ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому Онищенко советует по мере возможностей уехать за город, где «можно гулять».

    Он призвал россиян отказаться от поездок в Крым и другие места массового отдыха. Врач выразил недоумение по поводу сообщений в СМИ о намерении многих людей воспользоваться предстоящими нерабочими днями и рвануть на отдых на Черное море. «Ребята, окститесь. Вам государство дает возможность разобщиться, а вы лезете в эту не очень комфортную «трубу» под названием самолет, летите 2 часа 40 минут, вас там кормят и вы с носа стягиваете маску. Я уже не говорю о том, что можно заразиться через посуду или в результате похода в туалет. Потом вы будете находиться в гостинице и ходить в места общественного питания. Поэтому давайте не будем экспериментировать», – призвал Онищенко.

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    Кроме того, собеседник посоветовал носить маску в любых общественных местах, например, в продуктовых магазинах, от посещения которых никуда не денешься. «Кто еще не привился, прививайтесь. Во всяком случае, поликлиники будут работать и можно будет сделать прививку от коронавируса. На сегодняшний день у нас переболело 7,5 млн человек, еще порядка 42 млн привились. Это уже почти 50 млн. Также советую привиться от гриппа, эта зараза уже стучится в двери, начинается подъем заболеваемости», – отметил Онищенко.

    Тем не менее бывший санитарный врач призвал не забывать о предстоящем государственном празднике 4 ноября – Дне народного единства. «Не надо бражничать, а вот пообедать всем вместе в кругу семьи – это хорошо. Если кто-то в семье начнет кашлять и чихать, повысится температура – обязательно обратитесь за медицинской помощью. Тут нужен профессиональный дифференциальный диагноз, чтобы в результате дополнительных выходных дней не заразить всю семью. Даже если 4 ноября будет хорошая погода, откажитесь от поездок в центр города, потому что метро сегодня – это одно из самых уязвимых мест с точки зрения распространения инфекции», – подытожил Онищенко. 

    В среду президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент.

    Глава государства считает важным сбить темпы распространения коронавируса, разрывать цепочки распространения инфекции, не занижать и приукрашивать картину в регионах.

    В свою очередь власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке.

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    В Крыму допустили введение новых ограничений для туристов
    		    20 октября 2021, 18:04
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов, сообщил источник в крымском правительстве.

    «Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег», – передает слова источника РИА «Новости».

    Собеседник агентства уточнил, что пока нет окончательного списка планируемых ограничений. Обсуждается заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.

    Ранее в Крыму для работников сферы общепита, образования и здравоохранения ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

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    В Крыму ввели обязательные QR-коды в отелях и кафе
    		   20 октября 2021, 20:05
    Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, ограничения также коснутся посещения баров и кафе, соответствующие поправки внесены в указ главы республики о повышенной готовности.

    «Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия – шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – не более семи дней): в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации», – приводит сообщение ТАСС.

    Кроме того, QR-коды и тесты необходимы для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов, фитнес-центров и иных объектов спорта, организаций досуга, в том числе кинотеатров (кинозалов), театров, библиотек, музеев, цирков, чтобы получить доступ к пешим и автобусным экскурсиям, в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

    «Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения», – говорится в документе.

    Ранее сообщалось, что власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов.

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    Инфекционист рассказала, как отличить желудочный грипп от кишечного коронавируса

    20 октября 2021, 09:25

    Текст: Кристина Коваленко

    Одним из симптомов штамма «дельта» коронавирусной инфекции является расстройство желудка, чаще всего наблюдается оно у детей, рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина.

    Бывает, что родители путают этот симптом коронавируса с обычной ротавирусной инфекцией, которую часто называют «кишечным гриппом», рассказала медик «Вечерней Москве».

    По словам врача, разницу определить легко: при ковиде позывы в туалет не такие частые, диарея проявляется два-три раза в течение дня, а при ротавирусе у человека диарея может проявляться от 10 до 20 раз в сутки. симптомы будут сопровождаться частыми рвотами.

    Ранее газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, что в медицине есть случаи, когда разные вирусы атакуют один орган, вступая в конкуренцию друг с другом.

    Медик сообщил, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», так как в прошлые волны случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас люди стали чаще болеть и другими вирусами.

    В пример он привел эпидемию полиомиелита. Тогда было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.

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    Песков: Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

    20 октября 2021, 13:01

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров», – цитирует ТАСС Пескова. 

    По его словам, президент принимает рамочные концептуальные решения.

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    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями. 

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    Путин предложил расширить объемы тестирования на коронавирус

    20 октября 2021, 15:20

    Текст: Кристина Коваленко

    Президент России Владимир Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус, сказал он во время совещания с членами правительства.

    «Нужно расширить объемы тестирования. Чтобы своевременно выявлять инфицированных», – цитирует Путина РИА Новости.

    Он отметил, что уже обсуждал эту тему с главой Роспотребнадзора Анной Поповой несколько дней назад.

    По словам главы страны, тестирование на коронавирус пока идет медленно.

    «Протестировали человека – он идет, если он заболел, он же не знает, что он болеет, у многих это не проявляется никак в начале болезни, контачит, контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи», –сказал глава страны, призвав заняться совершенствованием системы тестирования.

    Путин отметил, что вовремя можно будет уйти на самоизоляцию зараженному, а также контактировавшим с ним людям. 

    Ранее сообщалось, что в Москве начали работать дополнительные точки тестирования на коронавирус. 

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    Голикова: Коронавирус ежедневно уносит жизни более тысячи россиян

    20 октября 2021, 15:07

    Текст: Елена Мирошниченко

    Коронавирус ежедневно уносит жизни более одной тысячи россиян, это страшная цифра, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания у президента страны.

    «Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19, в последнее время мы ежедневно теряем более одной тысячи наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей и, к сожалению, ушедшие безвозвратно», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Ранее Голикова рассказала, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.

    За минувшие сутки в России выявили 34 073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 1028 летальных исходов. 

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