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Мошенники стали активнее продавать «сертификаты о вакцинации»
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На фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации. Стоимость достигает 15 тыс. рублей.
«Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. В них злоумышленники сообщают о возможности получить фейковый сертификат с внесением необходимых данных на Госуслугах», – передает РИА Новости со ссылкой на директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина.
Продавцы просят выслать им паспортные данные, водительское удостоверение и номер телефона, подключенный к госуслугам.
По словам Волошина, для оформления некоторых сертификатов достаточно только СНИЛС, стоимость колеблется от 5 до 15 тыс. рублей. Авторы объявления сообщают о том, что данные о якобы полученной вакцине вносятся в реестр задним числом, а о второй инъекции – через 21 день. Появление информации на госуслугах придется ждать два-четыре дня. Сертификат о вакцинации могут отправить по почте.
Ранее всплеск мошенничества наблюдался летом, когда в столице впервые ввели систему QR-кодов для посещения общепитов.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Президент Владимир Путин ввел
нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по COVID-19
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Наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в семи субъектах заняты больше 95% коронавирусных коек – это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области, передает РИА «Новости».
В свою очередь коллективный иммунитет больше всего выработался в Подмосковье, Москве, Туве, Чечне, Петербурге, Чукотке, Карелии и Белгородской области. Среди отстающих – Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.
Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация в России с COVID-19 и другими вирусами имеет тенденцию к усложнению, поскольку уже более месяца наблюдается рост. «Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тыс.», – рассказала она.
«Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», – сказала она.
По ее мнению, нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно, «чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить негативные тенденции».
Кроме того, Голикова отметила, что в 79 российских регионах уже введена вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. «Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», – уточнила она.
Вице-премьер подчеркнула, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом фиксируется в 35 субъектах.
Ранее Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб.
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Психолог объяснил отказ пенсионеров прививаться от COVID-19
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«Старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – сказал газете ВЗГЛЯД декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге назвал тревожной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения, подчеркивая, что из трех миллионов москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек. В связи с этим он принял решение ввести ограничительные меры для жителей столицы старше 60 лет: с 25 октября до 25 февраля 2022 года они должны соблюдать режим самоизоляции.
«Сейчас сложилась такая ситуация, на которую сложно не отреагировать эмоционально или поведенчески, потому что она всемирная и затрагивает каждого из нас. Здесь необходимо учитывать возрастно-психологические особенности людей старшего возраста, когда, например, скорость обработки информации, принятия решения, анализа в целом не такая быстрая, как у молодежи. Добавляем к этому перенасыщенность информационного потока и понимаем, что пенсионерам требуется еще больше времени для того, чтобы детально проанализировать ситуацию и принять верное для себя решение», – говорит Зинченко, отвечая на вопрос, почему люди старшего возраста не стремятся сделать прививку против коронавируса, несмотря на рекомендации специалистов.
Он подчеркивает, что это молодежь может за минуту пролистать несколько интернет-источников и достаточно быстро выбрать наиболее адекватный для себя способ реагирования. А для старшего поколения такая форма поведения не является близкой, иногда даже, наоборот, воспринимается как неверная. Поэтому мы можем наблюдать, что более старшее поколение не спешит не только с вакцинацией, но и в целом с принятием каких-либо решений, означающих изменение привычной жизни или насыщенных чем-то новым и неизведанным.
«Мы можем также отметить, что именно когнитивные функции начинают работать по-другому в старшем возрасте. А для нас это вопрос переноса аффекта от услышанного и увиденного в сознательный анализ происходящего. И вот этот переход может, с одной стороны, быть более длинным, а с другой – может быть и вовсе затруднен из-за того, что иногда в СМИ распространяются фейки. Они пугают пенсионеров за счет ярких образов, громких неаргументированных высказываний и воздействия на эмоции человека. Для кого-то столкновение с таким типом фейковых новостей может стать сильно эмоционально окрашенным фактом, который трудно будет перебороть даже путем аргументированного убеждения в необходимости вакцинироваться», – объясняет психолог.
Для того, чтобы убедить граждан старшего возраста в необходимости пройти вакцинацию против коронавируса, во-первых, по мнению собеседника, следует разговаривать с пожилыми людьми на их языке, объяснять доступно и не нагружать излишней информацией. Когда все будет четко и понятно, то и поводов для сомнения не будет.
«Во-вторых, необходимо использовать адекватные инструменты мотивации пенсионеров и людей старшего возраста. Сейчас появилось большое количество социальной рекламы, рассказывающей про вакцинацию, ее преимущества. Однако такой формат не совсем привычен для старшего поколения. Здесь следует понимать, что старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей, людей с жизненным и научным опытом. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – считает Зинченко.
Поэтому необходимо постараться действовать согласованно, предоставляя полную, адекватную и понятную информацию пенсионерам, учитывая их потребность в ощущении защищенности и безопасности. «Сама просветительская работа должна гармонично сочетать в себе и информационное пространство, и офлайн реальные мероприятия в социальных и медицинских учреждениях, например. Так мы сможем снизить когнитивную нагрузку на пожилых людей от динамичного информационного потока и обеспечить последовательность и планомерность их восприятия и принятия решения о сохранении своего здоровья», – заключил специалист.
Пригожин назвал вероятную сумму потерь на концерте Игоря Николаева из-за антиковидных мер
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«В Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введение во всей стране нерабочей недели, во время которой планируется запретить все культмассовые мероприятия.
Президент Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести на территории всей страны нерабочую неделю в ноябре. Кроме того, он не исключил, что при необходимости ее могут продлить.
«Я, как сознательный гражданин, отношусь с пониманием к подобным решениям и трезво оцениваю ситуацию, понимая, что смертность, заболеваемость растут, статистика по вакцинации в стране низкая. Лично я к этому готов. Думал, конечно, что нас раньше закроют, но что есть, то есть», – говорит Пригожин.
Он выразил надежду, что власти не заинтересованы в долговременной парализации малого бизнеса. «Конечно, наша индустрия сейчас в полном ауте, многим артистам приходится очень тяжело», – рассказывает собеседник. Кроме того, продюсер подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом в стране потребует продления нерабочей недели с сохранением запрета на проведение массовых мероприятий, то он понесет большие потери.
«17 ноября в Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Конечно, если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду на 10 млн рублей, потому что именно столько стоят расходы, связанные с рекламной кампанией, арендой зала и другими нюансами. То есть для меня это будет очередной минус в организации концерта», – поделился Пригожин.
Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Во время нерабочей недели будут запрещены все общественные мероприятия, а также закрыты рестораны и кафе. Кроме того, после 7 ноября она порекомендовала открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Предложение вице-премьера РФ также поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России
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Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране.
Глава государства добавил, что важно сбить темпы распространения коронавируса. По его словам, нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, по его словам, это безответственно.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Путин подчеркнул, что темпы распространения вируса выросли, а темпы вакцинации невысокие.
«Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции», – сказал президент на совещании.
Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
Сергей Безруков заболел коронавирусом
Народный артист России Сергей Безруков сообщил, что у него диагностировали COVID-19.
«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного... Не переживайте, всё под контролем, переношу легко... Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать», – написал актер на своей странице в Instagram.
Безруков добавил, что спектакли будут перенесены на другие даты.
Ранее спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за подозрения на COVID-19.
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Путин заявил о возможности продлить нерабочие дни после 7 ноября
При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
«При необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября», – цитирует его РИА «Новости».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
Милявская призвала не покупать справки о вакцинации
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Певица Лолита Милявская ужаснулась статистикой смертности от COVID-19 в России и призвала россиян не покупать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса.
«Статистика смертности из-за коронавируса меня удручает уже второй день. Не покупайте справки, пожалуйста! Или честно не прививайтесь, или сделайте ее. Я понимаю, что в нашей стране 20 лет рассказывали из всех утюгов, что все прививки вред», – написала Милявская в Instagram.
Певица призвала «думать своей головой» и обязательно проконсультироваться с лечащим врачом на аллергены и прочие индивидуальные противопоказания.
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Ранее в подмосковной Электростали задержали двух медработников и шестерых посредников, подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также в получении взяток.
Накануне сообщалось, что за подделку ПЦР-тестов Федерация гребли на байдарках и каноэ на полгода дисквалифировала трех российских спортсменов. Также они были лишены права участвовать в тренировочных мероприятиях сборной команды России.
В июле на юге Москвы задержали продавцов поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Объявления они размещали в интернете, а во время передачи листка мужчина представлялся врачом.
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Регионам России разрешили продлить нерабочие дни после 7 ноября с учетом эпидситуации
Регионы России могут продлить нерабочие дни после 7 ноября с сохранением зарплаты с учетом эпидситуации, говорится в указе президента России Владимира Путина.
«Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России с учетом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте России, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Напомним, Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
Онищенко призвал россиян «не бражничать» на нерабочей неделе
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«Я настоятельно рекомендую всем побыть в кругу семьи в предстоящую нерабочую неделю. Положительные эмоции тоже стимулируют выработку антител, если вы привились от коронавируса», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он рассказал, как россиянам лучше провести время в предстоящие нерабочие дни в начале ноября.
«Россиянам нужно забыть про суетность мира, провести нерабочую неделю в семье, побыть с детьми, внуками», – советует экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Для многих россиян предстоящая нерабочая неделя – с учетом закрытия торговых центров, ресторанов и кафе – окажется непривычной, «может даже возникнуть стрессовая ситуация», предупредил эксперт. Ситуацию с количеством заболевших прежде всего определяет ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому Онищенко советует по мере возможностей уехать за город, где «можно гулять».
Он призвал россиян отказаться от поездок в Крым и другие места массового отдыха. Врач выразил недоумение по поводу сообщений в СМИ о намерении многих людей воспользоваться предстоящими нерабочими днями и рвануть на отдых на Черное море. «Ребята, окститесь. Вам государство дает возможность разобщиться, а вы лезете в эту не очень комфортную «трубу» под названием самолет, летите 2 часа 40 минут, вас там кормят и вы с носа стягиваете маску. Я уже не говорю о том, что можно заразиться через посуду или в результате похода в туалет. Потом вы будете находиться в гостинице и ходить в места общественного питания. Поэтому давайте не будем экспериментировать», – призвал Онищенко.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Кроме того, собеседник посоветовал носить маску в любых общественных местах, например, в продуктовых магазинах, от посещения которых никуда не денешься. «Кто еще не привился, прививайтесь. Во всяком случае, поликлиники будут работать и можно будет сделать прививку от коронавируса. На сегодняшний день у нас переболело 7,5 млн человек, еще порядка 42 млн привились. Это уже почти 50 млн. Также советую привиться от гриппа, эта зараза уже стучится в двери, начинается подъем заболеваемости», – отметил Онищенко.
Тем не менее бывший санитарный врач призвал не забывать о предстоящем государственном празднике 4 ноября – Дне народного единства. «Не надо бражничать, а вот пообедать всем вместе в кругу семьи – это хорошо. Если кто-то в семье начнет кашлять и чихать, повысится температура – обязательно обратитесь за медицинской помощью. Тут нужен профессиональный дифференциальный диагноз, чтобы в результате дополнительных выходных дней не заразить всю семью. Даже если 4 ноября будет хорошая погода, откажитесь от поездок в центр города, потому что метро сегодня – это одно из самых уязвимых мест с точки зрения распространения инфекции», – подытожил Онищенко.
В среду президент Владимир Путин поддержал
предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент.
Глава государства считает важным сбить темпы распространения коронавируса, разрывать цепочки распространения инфекции, не занижать и приукрашивать картину в регионах.
В свою очередь власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
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В Крыму допустили введение новых ограничений для туристов
Власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов, сообщил источник в крымском правительстве.
«Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег», – передает слова источника РИА «Новости».
Собеседник агентства уточнил, что пока нет окончательного списка планируемых ограничений. Обсуждается заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.
Ранее в Крыму для работников сферы общепита, образования и здравоохранения ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.
В Крыму ввели обязательные QR-коды в отелях и кафе
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Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, ограничения также коснутся посещения баров и кафе, соответствующие поправки внесены в указ главы республики о повышенной готовности.
«Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия – шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – не более семи дней): в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации», – приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, QR-коды и тесты необходимы для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов, фитнес-центров и иных объектов спорта, организаций досуга, в том числе кинотеатров (кинозалов), театров, библиотек, музеев, цирков, чтобы получить доступ к пешим и автобусным экскурсиям, в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.
«Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения», – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов.
Инфекционист рассказала, как отличить желудочный грипп от кишечного коронавируса
Одним из симптомов штамма «дельта» коронавирусной инфекции является расстройство желудка, чаще всего наблюдается оно у детей, рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина.
Бывает, что родители путают этот симптом коронавируса с обычной ротавирусной инфекцией, которую часто называют «кишечным гриппом», рассказала медик «Вечерней Москве».
По словам врача, разницу определить легко: при ковиде позывы в туалет не такие частые, диарея проявляется два-три раза в течение дня, а при ротавирусе у человека диарея может проявляться от 10 до 20 раз в сутки. симптомы будут сопровождаться частыми рвотами.
Ранее газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, что в медицине есть случаи, когда разные вирусы атакуют один орган, вступая в конкуренцию друг с другом.
Медик сообщил, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», так как в прошлые волны случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас люди стали чаще болеть и другими вирусами.
В пример он привел эпидемию полиомиелита. Тогда было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.
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Песков: Путин примет рамочное решение по нерабочим дням
Президент Владимир Путин примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, президент принимает рамочные концептуальные решения.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Путин предложил расширить объемы тестирования на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус, сказал он во время совещания с членами правительства.
«Нужно расширить объемы тестирования. Чтобы своевременно выявлять инфицированных», – цитирует Путина РИА Новости.
Он отметил, что уже обсуждал эту тему с главой Роспотребнадзора Анной Поповой несколько дней назад.
По словам главы страны, тестирование на коронавирус пока идет медленно.
«Протестировали человека – он идет, если он заболел, он же не знает, что он болеет, у многих это не проявляется никак в начале болезни, контачит, контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи», –сказал глава страны, призвав заняться совершенствованием системы тестирования.
Путин отметил, что вовремя можно будет уйти на самоизоляцию зараженному, а также контактировавшим с ним людям.
Ранее сообщалось, что в Москве начали работать дополнительные точки тестирования на коронавирус.
Голикова: Коронавирус ежедневно уносит жизни более тысячи россиян
Коронавирус ежедневно уносит жизни более одной тысячи россиян, это страшная цифра, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания у президента страны.
«Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19, в последнее время мы ежедневно теряем более одной тысячи наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей и, к сожалению, ушедшие безвозвратно», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее Голикова рассказала, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
За минувшие сутки в России выявили 34 073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 1028 летальных исходов.