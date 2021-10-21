|
|
Зеленский выбрал приоритетный вопрос для мирового сообщества
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, какой вопрос, по его мнению, должен стать приоритетом мирового сообщества.
Во время своего визита в Черкасскую область Зеленский заявил, что Украина и ее «друзья», «международные партнеры» озвучили позицию по Черноморскому региону. Они «указали», что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины».
Зеленский сказал, что «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества», передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом
Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости».
«Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий.
Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
СНБО предложил переименовать Великую Отечественную войну
|
|
Необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая, заявили в Совете нацбезопасности Украины.
Аппарат СНБО создал словарь «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» и рекомендовал использовать его властям, дипломатам и СМИ, передает РИА «Новости».
Термин «Великая Отечественная война» в нем помещен в графе «Фейк/клише», а взамен предлагается использовать варианты «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».
Также в графу помещены понятия Русский мир, Малороссия и Новороссия. Русский мир предлагается писать в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина «Новороссия» использовать названия конкретных областей.
В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Украина подтвердила отказ признать «Спутник V»
|
|
Лица, которые вакцинированы от коронавируса российским препаратом «Спутник V», при въезде на Украину должны будут пройти десятидневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, заявил глава украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
Демченко подтвердил «ранее установленные правила» и заявил, что Киев «не признает российскую вакцину». Он также отметил, что этой вакциной «пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях». По его словам, «вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
При этом «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Украина передала США танк «Оплот» на несколько лет позже обещанного
|
|
Украина передала США один танк «Оплот». Отгрузка совпала с визитом американского министра обороны Ллойда Остина в Киев.
Пентагон заказал у ГК «Укрспецэкспорт» эту боевую машину еще в 2018 году, однако танк поставили только сейчас, передает «Военное дело».
Отмечается, что «Оплот» был изготовлен предприятием уже давно. В последнее время он активно принимал участие в различных международных выставках и военных парадах. Известно, что для США данный танк изготавливался в самой современной комплектации.
Директор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздр уточнил, что «танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком», передает ТАСС.
«Оплот» производят на харьковском Заводе имени Малышева. Он предназначен для поражения наземных и низколетящих воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Эта боевая машина может выполнять широкий круг задач в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов.
Между тем ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион. «Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА Новости заявление ведомства.
Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они осуществили дозаправку над морем.
В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию. Напомним, во вторник глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
О том, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», стало известно в конце зимы 2018 года. Однако позже в США признали ненадежность украинского танка. В 2019 году единственный танк «Оплот» так и не был передан заказчику.
Газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала о развале украинское танкостроения.
Украинские военные потренировались отражать сухопутную атаку из Крыма
Украинские военные провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники противника на полигоне в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.
«В группировке войск «Юг», которое подчинено командованию объединенных сил ВСУ, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника. Мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, неподалеку административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
По данным пресс-службы, военные на учениях демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям. По легенде учений, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления к морским пехотинцам прибыло противотанковое подразделение.
«Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель – поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае резкого изменения обстановки, в случае необходимости – они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу», – цитирует пресс-служба командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Ранее минобороны Украины анонсировало военно-учебную миссию ЕС до конца года.
ОБСЕ пожаловалась на «ограничения свободы передвижения» миссии на Украине
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине «столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения», заявила спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер.
Де Риддер выразила тревогу в связи со сложившейся ситуацией и заявила, что миссия ОБСЕ – «не только самая крупная и заметная операция» организаци, но и «одна из самых важных». Подчеркивается, что миссия, «обязанная с 2014 года вести наблюдение и беспристрастно сообщать о ситуации», оказалась «бесценным инструментом для документирования нарушений режима прекращения огня, предоставления важных данных политикам и облегчения диалога между воюющими сторонами».
Спецпредставитель ПА ОБСЕ подчеркнула, что миссия была санкционирована «консенсусными решениями всех 57 государств», которые входят в организацию. Де Риддер заявила, что свобода передвижения наблюдателей «должна безоговорочно соблюдаться», передает ТАСС.
Она заявила, что после решения России не продлевать мандат миссии на российско-украинской границе, СММ является «последним оставшимся инструментом» организации «для обеспечения некоторой прозрачности в семилетнем конфликте с более 14 тыс. погибшими».
Напомним, в МИД России заявили, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. Россия не нашла оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года.
«Оператор ГТС Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2»
Компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в «Фейсбуке».
«Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur [«Бундеснетцагентур», Федеральное сетевое агентство] на участие в процедуре сертификации Nord Stream – 2 AG – оператора «Северного потока — 2», – цитирует его заявление ТАСС.
Ранее «Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2».
На Украине заявили об энергетической катастрофе
Федерация работодателей Украины заявила о катастрофической ситуации, сложившейся на рынках энергетических ресурсов.
Заявление было обнародовано после того, как партия «Батькивщина» потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и повышением цен на тарифы ЖКХ.
Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти, – сообщается на сайте организации.
Эксперты предупреждают, что это может оказать пагубное влияние на национальную экономику. Ситуация может вызвать сокращения на предприятиях, закрытие компаний, увеличение трудовой миграции и уменьшение поступлений в бюджеты.
Ранее депутат Рады Людмила Буймистер заявила, что Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
В Крыму допустили введение новых ограничений для туристов
Власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов, сообщил источник в крымском правительстве.
«Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег», – передает слова источника РИА «Новости».
Собеседник агентства уточнил, что пока нет окончательного списка планируемых ограничений. Обсуждается заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.
Ранее в Крыму для работников сферы общепита, образования и здравоохранения ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.
В Крыму ввели обязательные QR-коды в отелях и кафе
|
|
Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, ограничения также коснутся посещения баров и кафе, соответствующие поправки внесены в указ главы республики о повышенной готовности.
«Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия – шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – не более семи дней): в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации», – приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, QR-коды и тесты необходимы для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов, фитнес-центров и иных объектов спорта, организаций досуга, в том числе кинотеатров (кинозалов), театров, библиотек, музеев, цирков, чтобы получить доступ к пешим и автобусным экскурсиям, в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.
«Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения», – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов.
Нафтогаз заявил об отсутствии госрегулирования цен на газ
Нынешняя зима станет для Украины первой, когда в стране не будет действовать госрегулирование цен на газ для населения, заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще», – цитирует УНИАН Витренко.
Ранее Федерация работодателей Украины заявила о катастрофической ситуации, сложившейся на рынках энергетических ресурсов.
Депутат Рады Людмила Буймистер заявила, что Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени».
На Украине физлицам запретили пополнять депозиты в банках в рублях
Национальный банк Украины с 21 ноября запретит банковским учреждениям принимать от физических лиц рубли для пополнения депозитов, сообщили украинские СМИ.
По информации издания «Страна», согласно постановлению регулятора, банку запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных «иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».
Ранее в Киеве был обнаружен колл-центр, в котором, используя мошеннические схемы, вынуждают клиентов банков из России переводить деньги на чужие счета.
Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Азарова по делу о «Харьковских соглашениях»
Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова, он подозревается в государственной измене при подписании «Харьковских соглашений» о продлении пребывания Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет.
«Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года», – приводит сообщение Государственного бюро расследований РИА «Новости».
Следствие считает, что Азаров полностью понимал последствия данного соглашения и способствовал реализации интересов России.
В апреле в украинском МИДе заявили, что не поддерживают денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считают их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах.
В марте на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Тбилиси запросил у Киева помощь в расследовании нарушения Михаилом Саакашвили госграницы
Генпрокуратура Грузии обратилась к Украине в контексте расследования дела о нарушении границы Грузии украинским гражданином экс-президентом Михаилом Саакашвили, главой украинского исполкома реформ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с предъявлением Саакашвили обвинением по этому делу, посредством управления по международным отношениями Генеральной прокуратуры направлено ходатайство «компетентным органам Украины», сообщила прокуратура Грузии в среду.
В настоящее время в тюрьму в Рустави прибыл прокурор Леван Вепхвадзе, чтобы проинформировать Саакашвили о выдвинутом обвинении, которое грозит ему штрафом либо осуждением на срок от двух до пяти лет.
«Проведены следственные действия, затребованы видеоматериалы, изъяты телефоны», – отметил прокурор, напомнив о том, что уже задержаны 4 сообщника бывшего президента.
По этому делу допрошено 69 человек.
Саакашвили вернулся в Грузию 28 сентября из Украины, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией на пароме «Вильнюс».
Выйдя из грузовика в Грузии в порту Поти в 1 час 4 минуты местного времени, он таким образом незаконно пересек границу. отметили в Генеральной прокуратуре Грузии.
Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.
МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.
Грузинские СМИ сообщили, что два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти.
Поездки украинцев в страны ЕС оказались под угрозой из-за низких темпов вакцинации
Евросоюз может запретить гражданам Украины свободный доступ на его территорию в условиях пандемии коронавируса из-за низких темпов вакцинации в стране, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Действительно есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении Украины из этого списка... В этом вопросе нет политики, ЕС принимает решение на основе четких регуляций и показателей. Все зависит от развития эпидемической ситуации и количества новых случаев заболевания COVID-19. Брюссель действует в соответствии с рекомендациями Совета Евросоюза о внесении изменений во временные ограничения на необязательные поездки граждан», – сообщил он на брифинге, передает РИА «Новости».
С начала вакцинации на Украине от коронавируса привили 8 207 903 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек. При этом на территории страны наблюдается рост заболевших коронавирусом.
Ранее из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом.
На Украине вступили в силу новые карантинные нормы. Теперь после выхода из «зеленой» зоны вакцинированные граждане могут избежать ограничений. Новые правила начали действовать с 20 сентября. Ограничения начнут вводить только после перехода страны в «желтую» зону.