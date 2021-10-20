Россиянам пообещали доступность товаров первой необходимости в нерабочие дни

Американист назвал цель обысков в домах родни Дерипаски в США

«В США пытаются связать деятельность Дерипаски с «вмешательством» России в американские выборы 2016 года», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Формальным поводом для обысков послужило расследование минюста США, который уполномочен контролировать соблюдение введенных санкций против персоналий и компаний России», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Процедура простая: поскольку санкции по определению относятся к вопросам национальной безопасности США, то судебный ордер на обыск в доме нарушителя санкционного режима можно получить достаточно быстро», – добавил он.

По словам политолога, точных данных о том, что конкретно искали в доме Дерипаски или его родственников, пока нет. «Мы знаем, что бизнесмен находится под американскими санкциями и долгое время выводил из-под них объединенную компанию «Русал» за счет сокращения своего присутствия там, – пояснил Дробницкий. – Но в данном случае для проведения обысков достаточно было только подозрений в обходе американских санкций».

Однако подоплека этого дела уходит корнями в давнишнюю историю «вмешательства» России в американские выборы 2016 года. «В этом плане логика основывается на следующей цепочке: российский бизнесмен с большими активами – это обязательно «олигарх, связанный с Владимиром Путиным». Более того, известно, что Дерипаска вел какие-то дела с американским лоббистом и первым руководителем президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. Следуя этой «логике», выходит, что Путин якобы финансировал выдвижение Трампа на пост президента США, – рассказал собеседник. – Именно эта версия сейчас раскручивается и всячески притягивается за уши в США».

«До этого в Вашингтоне уже практически признали «русское дело» выдумкой и подлогом. Но как только начали арестовывать людей, стоявших во главе этого обмана, произошли обыски в доме Дерипаски и начались новые спекуляции на тему вмешательства России в американские выборы», – указал американист.

Эксперт также напомнил, что похожим образом пытались привязать деятельность Пола Манафорта на посту советника экс-президента Украины Виктора Януковича к «российскому вмешательству» в дела Украины. «Сделали все просто – стали утверждать, что Манафорт работал на «пророссийского» президента, хотя мы знаем, насколько он был «пророссийский», – отметил Дробницкий.

«С Трампом же Манафорт работал очень недолго. Он очень хороший аппаратчик, знающий все нюансы американской партийной кухни, и к тому же известный лоббист. Именно поэтому его сделали главой предвыборного штаба Трампа. В его задачу входило успешное выступление Трампа на праймериз и получение одобрения со стороны Республиканской партии. Со своей задачей он справился и отправился заниматься своими делами», – объяснил эксперт.

«Сейчас предполагается, что Дерипаска имел какие-то бизнес-отношения с Манафортом. Но в этом нет ничего противозаконного, он же лоббист. Если какая-то компания хочет улучшить свой имидж среди инвесторов на американских биржах, значит, ей необходимо создать положительный образ, чем и мог заниматься Манафорт. И, насколько я понимаю, именно эти деньги могли быть задекларированы в полном соответствии с американским законодательством», – предполагает Дробницкий.

Эксперт обратил внимание на то, что эта ситуация должна заставить российских и других бизнесменов, имеющих доступ к стратегическим предприятиям, серьезно задуматься. «Если в Китае, России и других странах человек достаточно приближен к стратегическим ресурсам, то ему лучше минимизировать свои отношения с Западом. В противном случае за ним придет ФБР и начнет всячески «трясти», а формальный повод найти легко. Так что в США нет неприкасаемых людей», – заключил собеседник.

Во вторник сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обысками в два дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которыми владеют, предположительно, родственники российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Сначала начались обыски в огороженном двухэтажном особняке по адресу дом 2501, 30-я улица, Северо-Запад, Вашингтон. Они заняли более десяти часов. Примерно в 20.40 вторника по местному времени (03.40 среды мск) около 15 сотрудников ФБР начали выносить из дома коробки и чемоданчики. Они погрузили их в служебные внедорожники и уехали. Также они забрали припаркованный у дома черный джип Ford Edge.

Чуть раньше завершились обыски в доме № 12 на Гэй-стрит в Нью-Йорке. Пока американские спецслужбы работали, улица была перекрыта. Сотрудники ФБР также выносили из дома коробки с вещами. Погрузив их в фургон, они уехали в сопровождении автомобилей с мигалками.

Агенты ФБР отказались комментировать произошедшее, однако представитель бизнесмена сообщил, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались. Известно также, что на фоне обысков стоимость акций «Русала» упала на 4,09%.

Напомним, в сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая Дерипаску.

Ранее окружной суд по округу Колумбия отказал Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело.

Весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

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