В Латвии ввели жесткий локдаун до середины ноября

Онищенко призвал россиян «не бражничать» на нерабочей неделе

«Я настоятельно рекомендую всем побыть в кругу семьи в предстоящую нерабочую неделю. Положительные эмоции тоже стимулируют выработку антител, если вы привились от коронавируса», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он рассказал, как россиянам лучше провести время в предстоящие нерабочие дни в начале ноября.

«Россиянам нужно забыть про суетность мира, провести нерабочую неделю в семье, побыть с детьми, внуками», – советует экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Для многих россиян предстоящая нерабочая неделя – с учетом закрытия торговых центров, ресторанов и кафе – окажется непривычной, «может даже возникнуть стрессовая ситуация», предупредил эксперт. Ситуацию с количеством заболевших прежде всего определяет ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому Онищенко советует по мере возможностей уехать за город, где «можно гулять».

Он призвал россиян отказаться от поездок в Крым и другие места массового отдыха. Врач выразил недоумение по поводу сообщений в СМИ о намерении многих людей воспользоваться предстоящими нерабочими днями и рвануть на отдых на Черное море. «Ребята, окститесь. Вам государство дает возможность разобщиться, а вы лезете в эту не очень комфортную «трубу» под названием самолет, летите 2 часа 40 минут, вас там кормят и вы с носа стягиваете маску. Я уже не говорю о том, что можно заразиться через посуду или в результате похода в туалет. Потом вы будете находиться в гостинице и ходить в места общественного питания. Поэтому давайте не будем экспериментировать», – призвал Онищенко.

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Кроме того, собеседник посоветовал носить маску в любых общественных местах, например, в продуктовых магазинах, от посещения которых никуда не денешься. «Кто еще не привился, прививайтесь. Во всяком случае, поликлиники будут работать и можно будет сделать прививку от коронавируса. На сегодняшний день у нас переболело 7,5 млн человек, еще порядка 42 млн привились. Это уже почти 50 млн. Также советую привиться от гриппа, эта зараза уже стучится в двери, начинается подъем заболеваемости», – отметил Онищенко.

Тем не менее бывший санитарный врач призвал не забывать о предстоящем государственном празднике 4 ноября – Дне народного единства. «Не надо бражничать, а вот пообедать всем вместе в кругу семьи – это хорошо. Если кто-то в семье начнет кашлять и чихать, повысится температура – обязательно обратитесь за медицинской помощью. Тут нужен профессиональный дифференциальный диагноз, чтобы в результате дополнительных выходных дней не заразить всю семью. Даже если 4 ноября будет хорошая погода, откажитесь от поездок в центр города, потому что метро сегодня – это одно из самых уязвимых мест с точки зрения распространения инфекции», – подытожил Онищенко.

В среду президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент.

Глава государства считает важным сбить темпы распространения коронавируса, разрывать цепочки распространения инфекции, не занижать и приукрашивать картину в регионах.

В свою очередь власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке.

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