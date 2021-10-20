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В Латвии ввели жесткий локдаун до середины ноября
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Правительство Латвии объявило о введении в стране жестких ограничений из-за коронавируса до 15 ноября, сообщило агентство ЛЕТА.
Ограничения вступят в силу 21 октября. В стране будут закрыты большинство магазинов, учебные заведения, также отменяются развлекательные мероприятия, передает ТАСС.
На время локдауна вводится комендантский час с 20.00 до 05.00. Выходить на улицу можно будет только в случае обоснованной необходимости. При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ и письменное подтверждение причин передвижения.
Предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости будут работать с 06.00 до 19.00.
Напомним, Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, на миллион жителей за неделю в стране было зафиксировано 7679,97 случая заражения.
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по COVID-19
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Наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в семи субъектах заняты больше 95% коронавирусных коек – это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области, передает РИА «Новости».
В свою очередь коллективный иммунитет больше всего выработался в Подмосковье, Москве, Туве, Чечне, Петербурге, Чукотке, Карелии и Белгородской области. Среди отстающих – Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.
Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация в России с COVID-19 и другими вирусами имеет тенденцию к усложнению, поскольку уже более месяца наблюдается рост. «Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тыс.», – рассказала она.
«Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», – сказала она.
По ее мнению, нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно, «чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить негативные тенденции».
Кроме того, Голикова отметила, что в 79 российских регионах уже введена вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. «Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», – уточнила она.
Вице-премьер подчеркнула, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом фиксируется в 35 субъектах.
Ранее Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб.
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В Британии начала распространяться более заразная форма коронавируса
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В Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2, сообщил ученый Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.
По его словам, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%, передает RT со ссылкой на The Financial Times.
Специалисты подчеркивают, что пока новая вариация фиксируется только на территории королевства, на нее приходится около 10% всех случаев заражения в стране. Эксперты подчеркнули, что рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан прежде всего с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением вариации вируса.
Как предположил профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению коронавируса так же значительно, как предыдущие формы «дельта»-штамма.
Ранее главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что дети стали намного чаще заражаться штаммом коронавирусной инфекции «дельта».
Украина подтвердила отказ признать «Спутник V»
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Лица, которые вакцинированы от коронавируса российским препаратом «Спутник V», при въезде на Украину должны будут пройти десятидневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, заявил глава украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
Демченко подтвердил «ранее установленные правила» и заявил, что Киев «не признает российскую вакцину». Он также отметил, что этой вакциной «пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях». По его словам, «вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
При этом «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Названо время проведения совещания Путина с правительством по COVID-19
Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, в 13.00 проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом и введению 9-дневных выходных дней.
«Завтрашнее совещание Путина с членами правительства, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и введение 9-дневных выходных дней во всей стране, назначено на 13.00», – сообщил Telegram-канал «Пул № 3».
Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.
Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России
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Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране.
Глава государства добавил, что важно сбить темпы распространения коронавируса. По его словам, нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, по его словам, это безответственно.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Путин подчеркнул, что темпы распространения вируса выросли, а темпы вакцинации невысокие.
«Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции», – сказал президент на совещании.
Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
Сергей Безруков заболел коронавирусом
Народный артист России Сергей Безруков сообщил, что у него диагностировали COVID-19.
«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного... Не переживайте, всё под контролем, переношу легко... Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать», – написал актер на своей странице в Instagram.
Безруков добавил, что спектакли будут перенесены на другие даты.
Ранее спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за подозрения на COVID-19.
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Путин заявил о возможности продлить нерабочие дни после 7 ноября
При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
«При необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября», – цитирует его РИА «Новости».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
Ялтинский международный экономический форум отменили из-за коронавируса
Власти Крыма приняли решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других мероприятий, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране. Приношу извинения приглашенным гостям», – написал глава региона в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что проведение форума планируется в следующем году, как только позволит ситуация.
Напомним, ранее вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.
Пригожин назвал вероятную сумму потерь на концерте Игоря Николаева из-за антиковидных мер
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«В Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введение во всей стране нерабочей недели, во время которой планируется запретить все культмассовые мероприятия.
Президент Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести на территории всей страны нерабочую неделю в ноябре. Кроме того, он не исключил, что при необходимости ее могут продлить.
«Я, как сознательный гражданин, отношусь с пониманием к подобным решениям и трезво оцениваю ситуацию, понимая, что смертность, заболеваемость растут, статистика по вакцинации в стране низкая. Лично я к этому готов. Думал, конечно, что нас раньше закроют, но что есть, то есть», – говорит Пригожин.
Он выразил надежду, что власти не заинтересованы в долговременной парализации малого бизнеса. «Конечно, наша индустрия сейчас в полном ауте, многим артистам приходится очень тяжело», – рассказывает собеседник. Кроме того, продюсер подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом в стране потребует продления нерабочей недели с сохранением запрета на проведение массовых мероприятий, то он понесет большие потери.
«17 ноября в Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Конечно, если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду на 10 млн рублей, потому что именно столько стоят расходы, связанные с рекламной кампанией, арендой зала и другими нюансами. То есть для меня это будет очередной минус в организации концерта», – поделился Пригожин.
Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Во время нерабочей недели будут запрещены все общественные мероприятия, а также закрыты рестораны и кафе. Кроме того, после 7 ноября она порекомендовала открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Предложение вице-премьера РФ также поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Милявская призвала не покупать справки о вакцинации
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Певица Лолита Милявская ужаснулась статистикой смертности от COVID-19 в России и призвала россиян не покупать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса.
«Статистика смертности из-за коронавируса меня удручает уже второй день. Не покупайте справки, пожалуйста! Или честно не прививайтесь, или сделайте ее. Я понимаю, что в нашей стране 20 лет рассказывали из всех утюгов, что все прививки вред», – написала Милявская в Instagram.
Певица призвала «думать своей головой» и обязательно проконсультироваться с лечащим врачом на аллергены и прочие индивидуальные противопоказания.
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Ранее в подмосковной Электростали задержали двух медработников и шестерых посредников, подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также в получении взяток.
Накануне сообщалось, что за подделку ПЦР-тестов Федерация гребли на байдарках и каноэ на полгода дисквалифировала трех российских спортсменов. Также они были лишены права участвовать в тренировочных мероприятиях сборной команды России.
В июле на юге Москвы задержали продавцов поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Объявления они размещали в интернете, а во время передачи листка мужчина представлялся врачом.
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Онищенко призвал россиян «не бражничать» на нерабочей неделе
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«Я настоятельно рекомендую всем побыть в кругу семьи в предстоящую нерабочую неделю. Положительные эмоции тоже стимулируют выработку антител, если вы привились от коронавируса», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он рассказал, как россиянам лучше провести время в предстоящие нерабочие дни в начале ноября.
«Россиянам нужно забыть про суетность мира, провести нерабочую неделю в семье, побыть с детьми, внуками», – советует экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Для многих россиян предстоящая нерабочая неделя – с учетом закрытия торговых центров, ресторанов и кафе – окажется непривычной, «может даже возникнуть стрессовая ситуация», предупредил эксперт. Ситуацию с количеством заболевших прежде всего определяет ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому Онищенко советует по мере возможностей уехать за город, где «можно гулять».
Он призвал россиян отказаться от поездок в Крым и другие места массового отдыха. Врач выразил недоумение по поводу сообщений в СМИ о намерении многих людей воспользоваться предстоящими нерабочими днями и рвануть на отдых на Черное море. «Ребята, окститесь. Вам государство дает возможность разобщиться, а вы лезете в эту не очень комфортную «трубу» под названием самолет, летите 2 часа 40 минут, вас там кормят и вы с носа стягиваете маску. Я уже не говорю о том, что можно заразиться через посуду или в результате похода в туалет. Потом вы будете находиться в гостинице и ходить в места общественного питания. Поэтому давайте не будем экспериментировать», – призвал Онищенко.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Кроме того, собеседник посоветовал носить маску в любых общественных местах, например, в продуктовых магазинах, от посещения которых никуда не денешься. «Кто еще не привился, прививайтесь. Во всяком случае, поликлиники будут работать и можно будет сделать прививку от коронавируса. На сегодняшний день у нас переболело 7,5 млн человек, еще порядка 42 млн привились. Это уже почти 50 млн. Также советую привиться от гриппа, эта зараза уже стучится в двери, начинается подъем заболеваемости», – отметил Онищенко.
Тем не менее бывший санитарный врач призвал не забывать о предстоящем государственном празднике 4 ноября – Дне народного единства. «Не надо бражничать, а вот пообедать всем вместе в кругу семьи – это хорошо. Если кто-то в семье начнет кашлять и чихать, повысится температура – обязательно обратитесь за медицинской помощью. Тут нужен профессиональный дифференциальный диагноз, чтобы в результате дополнительных выходных дней не заразить всю семью. Даже если 4 ноября будет хорошая погода, откажитесь от поездок в центр города, потому что метро сегодня – это одно из самых уязвимых мест с точки зрения распространения инфекции», – подытожил Онищенко.
В среду президент Владимир Путин поддержал
предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент.
Глава государства считает важным сбить темпы распространения коронавируса, разрывать цепочки распространения инфекции, не занижать и приукрашивать картину в регионах.
В свою очередь власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
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Песков: Путин примет рамочное решение по нерабочим дням
Президент Владимир Путин примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, президент принимает рамочные концептуальные решения.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Инфекционист рассказала, как отличить желудочный грипп от кишечного коронавируса
Одним из симптомов штамма «дельта» коронавирусной инфекции является расстройство желудка, чаще всего наблюдается оно у детей, рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина.
Бывает, что родители путают этот симптом коронавируса с обычной ротавирусной инфекцией, которую часто называют «кишечным гриппом», рассказала медик «Вечерней Москве».
По словам врача, разницу определить легко: при ковиде позывы в туалет не такие частые, диарея проявляется два-три раза в течение дня, а при ротавирусе у человека диарея может проявляться от 10 до 20 раз в сутки. симптомы будут сопровождаться частыми рвотами.
Ранее газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, что в медицине есть случаи, когда разные вирусы атакуют один орган, вступая в конкуренцию друг с другом.
Медик сообщил, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», так как в прошлые волны случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас люди стали чаще болеть и другими вирусами.
В пример он привел эпидемию полиомиелита. Тогда было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.
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В Крыму допустили введение новых ограничений для туристов
Власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов, сообщил источник в крымском правительстве.
«Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег», – передает слова источника РИА «Новости».
Собеседник агентства уточнил, что пока нет окончательного списка планируемых ограничений. Обсуждается заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.
Ранее в Крыму для работников сферы общепита, образования и здравоохранения ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.
Путин предложил расширить объемы тестирования на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус, сказал он во время совещания с членами правительства.
«Нужно расширить объемы тестирования. Чтобы своевременно выявлять инфицированных», – цитирует Путина РИА Новости.
Он отметил, что уже обсуждал эту тему с главой Роспотребнадзора Анной Поповой несколько дней назад.
По словам главы страны, тестирование на коронавирус пока идет медленно.
«Протестировали человека – он идет, если он заболел, он же не знает, что он болеет, у многих это не проявляется никак в начале болезни, контачит, контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи», –сказал глава страны, призвав заняться совершенствованием системы тестирования.
Путин отметил, что вовремя можно будет уйти на самоизоляцию зараженному, а также контактировавшим с ним людям.
Ранее сообщалось, что в Москве начали работать дополнительные точки тестирования на коронавирус.