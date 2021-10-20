В Кремле ответили на вопрос о возможных перестановках в правительстве

Названы европейские противники членства Украины в ЕС

Богатые страны Европы не хотят оплачивать вступление Украины в Евросоюз. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление Владимира Зеленского о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС.

«Такие крупные и сильные страны Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, выступают против членства Украины в ЕС, поскольку именно они во многом отвечают там за вопросы развития экономики и устойчивости финансовой системы», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, они щепетильно относятся к тому, насколько кандидаты соответствуют установленным нормам и критериям для вступления в Евросоюз.

«Поэтому Украина может забыть об идее вхождения в ЕС, потому что она не соответствует Копенгагенским критериям вступления в Евросоюз, не разделяет ценности стран ЕС и принесет им лишь экономические и финансовые проблемы, – уверен политолог. – Все прекрасно понимают, что Украина не смогла пройти нужный путь, в отличие от той же Польши, и не усвоила сложные уроки для вхождения в европейские институты».

«Однако Польша и страны Балтии продвигают идею вступления Украины в ЕС, следуя собственным интересам. Они рассматривают ее как буфер против России, но этого недостаточно, чтобы войти в ЕС», – констатировал Рар.

«Власти Украины вряд ли оставят свои надежды на вхождение в европейские институты. Киев продолжит торговаться за место в ЕС, потому что у нынешних властей нет альтернативной политической линии», – подчеркнул собеседник.

Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Во-первых, Украина структурно не готова к вхождению в европейские институты. Во-вторых, это создаст дополнительные проблемы финансового и административно-управленческого характера для ЕС, – отметил он. –

В частности, оплачивать ее интеграцию придется Германии, Франции, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам, которые не испытывают большого желания этим заниматься.

А активные лоббисты вступления страны в ЕС – Польша и страны Балтии – вовсе не пытаются взять на себя это бремя, потому что они сами являются реципиентами структурных фондов Евросоюза».

Кроме того, помимо объективных причин, политолог указал и на целый ряд вопросов двусторонних отношений Украины со странами ЕС. «Так, у Венгрии и Румынии есть свои наборы претензий к Украине, включая политические и экономические вопросы. Так что они могут выступать против европерспектив Украины. Более того, даже в Польше есть политические силы, которые крайне критически относятся к Украине», – рассказал Кортунов.

«Таким образом, в подавляющем большинстве стран ЕС рассмотрение вопроса о вхождении Украины в объединение считается преждевременным. И вряд ли он станет предметно обсуждаться в обозримом будущем», – резюмировал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.

«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – сказал Зеленский.

По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.

Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.

В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.

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