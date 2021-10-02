Блогер из Китая рассказал подписчикам о русской бане

Взгляд
2 октября, суббота  |  Последнее обновление — 18:52  |  vz.ru
Разделы

Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

Новоизбранный депутат Евгений Попов обещает добиваться эффективной коммуникации между властью и обществом Марат Абулхатин/ТАСС
Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования. Подробности...
Перейти в раздел…

Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Михаил Саакашвили продолжает будоражить Грузию REUTERS/Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили, который с нарушением границы сенсационно проник в Грузию и был отправлен за решетку, снова заявил о себе. Одни считают, что он повторил успех Революции роз. Другие утверждают, что экс-президент живет прошлым, а его будущее будет ограничено камерой на многие годы. В отношении политика вынесены несколько приговоров и возбуждены уголовные дела. Чего ждать от Саакашвили и каким образом ему вообще удалось пробраться в Тбилиси? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Про Александра Невского мы знаем постыдно мало

Сергей Зацаринный
Сергей Зацаринный, писатель
Пришла пора рассказать об Александре Ярославиче уже не в работах профессиональных историков, а хотя бы киношников. Благо интриг и сюжетных поворотов хватает. А то так и останемся вместе с Эйзенштейном у Ледового побоища. Которое произошло за пять лет до того, как Александр стал великим князем. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Сибирь должна перестать быть периферией России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Настаёт момент, когда споры западников и антизападников должны прекратиться сами собой, поскольку Россия уже не может определять себя в мире относительно Запада. В новой реальности лозунг «Азия от Шанхая до Калининграда» выглядит более здравым, чем «Европа от Лиссабона до Владивостока». Подробности...
Обсуждение: 71 комментарий

Дети мигрантов станут русскими

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции. Подробности...
Обсуждение: 105 комментариев
Перейти в раздел…

В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

Перейти в раздел…

Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
Подробности...

Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

  • Медиа

  • Наука

  • Религия

  • Спорт

  • Язык
Собираете ли вы сами грибы в лесу?
  • Регулярно

  • Иногда

  • Никогда
Вакцинацию от каких болезней вы считаете для себя более необходимой?
  • От гриппа

  • От коронавируса

  • От гриппа и коронавируса

  • Не прививаюсь от гриппа и коронавируса
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва отреагировала на задержание журналиста «КП Беларусь»
    В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили Мурашко заявил об устранении барьеров для регистрации «Спутника V» в ВОЗ Черчесов прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную Водитель спорткара сгорел в машине после ДТП в Москве
    Соловьева позабавила конспирологическая версия западных СМИ о Саакашвили На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа В Афганистане направили на границу «батальон смертников» В Испании рассказали о счастье жителей России
    В Раде предсказали развал Украины без доходов от транзита газа Бабиш одобрил вызов посла Британии в МИД Чехии из-за футбольного скандала Дерипаска рассказал, как американская мечта превратится в трагедию Москвичам предсказали «барическую гору»

    Главная тема


    Зачем Саакашвили вернулся в Грузию

    противники проекта


    В МИД рассказали о процессе сертификации «Северного потока – 2»

    «белорусские партизаны»


    Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко

    «огромная власть»


    Британцы указали на виновных в повышении цены на газ в Европе

    Видео

    печальные последствия


    «Энергонезависимость от России» душит литовскую экономику

    одиозный переговорщик


    Как Виктории Нуланд попасть в Россию

    эскадры НАТО


    Как США будут искать российские подводные лодки в Атлантике

    Встреча в Осаке в 2019 году


    Красота переводчицы Путина сводит с ума американское руководство

    безвизовый режим


    Грузины и украинцы злят Старую Европу

    взять под контроль


    Олег Хавич: Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

    регулировать процессы


    Герман Садулаев: Дети мигрантов станут русскими

    поворот на Восток


    Игорь Караулов: Сибирь должна перестать быть периферией России

    на ваш взгляд


    Какие элементы «мягкой силы» России наиболее эффективны?

    Блогер из Китая рассказал подписчикам о русской бане

       2 октября 2021, 18:52
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Поездка в Россию без похода в русскую баню не означает, что турист вовсе и не был в России, уверен пользователь китайского мессенджера WeChat.

    «Многие считают, что, если вы приезжали в Россию, но так и не сходили в баню, то, значит, вы вовсе и не были в этой стране», – цитирует блогера РИА «Новости».

    Вместе с тем он назвал это утверждение несколько преувеличенным, но отметил некоторые особенности банной культуры. Он отметил, что бани есть в каждом районе, это, как правило, двухэтажные здания с заурядной отделкой.

    «Особую атмосферу славянской культуры создают дерево и традиционная русская резьба», – указал блогер.

    По его словам, в банях есть общее помещение и «комнаты для влюбленных». В них можно купить алкоголь, банные принадлежности или сладости, а также посидеть в кафе.

    «Русские любят баню равно так же, как и выпить», – отметил автор.

    «Отдых на даче, посиделки с друзьями, деловые переговоры, встречи и проводы – все это легко может проходить в русской бане», – добавил он.

    Также пользователь WeChat указал на «банную терапию» и на «порку» веником, которая способствует кровообращению. После выхода из парной некоторые могут идти в холодный душ, а особо крепкие пройти через процедуру несколько раз. По мнению автора, пар с помощью веников сравним с эффектом от массажа и помогает в профилактике болезней.

    Вместе с тем необходимо учитывать очень высокую температуру, и надевать защитную шапку, чтобы избежать перегрева.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    ЧОП попытался захватить жилую многоэтажку на западе Москвы
       1 октября 2021, 22:54
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Жилой дом на западе Москвы подвергся нападению сотрудников ЧОП. Ранее жители этого дома приняли решение сменить управляющую компанию. В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы Евгений Попов.

    «Вопиющая ситуация сегодня произошла в доме по адресу Крылатские холмы, 33 корпус 1, где пытаются жители дома избавиться от «Пик-комфорта». Сегодня к ним, выломав дверь, ворвались 12 сотрудников ЧОПа во главе с какими-то представителями «ПИК-Комфорта» якобы. Начали вскрывать двери, начали требовать документы и, собственно говоря, издеваться просто над жителями дома», – сообщил Попов в своем Telegram-канале.

    По его словам, жители хотят поменять управляющую компанию, сами управлять своим домом.

    «Факт взлома жилого дома – это преступление, за которое должны ответить, те, кто в нем виновен. Ситуацию беру на контроль. Все соответствующие запросы в правоохранительные органы обязательно напишу в течение суток», – заявил депутат

     

    Как сообщают жители дома, в ходе вторжения чоповцы выломали входную дверь в подъезд, захватили технические помещения, диспетчерскую и помещение охраны, выдворив охрану дома с территории. Также они сменили пароли на домовом оборудовании. Жильцам захватчиками было объявлено «военное положение», они заявили, что занимают дом и прекращают работу ТСЖ. Другие участники захвата пригрозили, что «они дождутся вечера, и устроят темную несогласным людям».

    После приезда сотрудников МВД, часть участников захвата разбежалась, еще несколько были задержаны и доставлены в отделение полиции.

    Коментарии (138)
    В Раде предсказали развал Украины без доходов от транзита газа
       2 октября 2021, 05:33
    Фото: Danil Shamkin/ZUM/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил мнение, что потеря доходов от транзита российского газа в перспективе приведет к развалу Украины.

    «Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» (...) начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», – написал Кива в своем Telegram-канале.

    Он высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы», которая, по данным парламентария, приносила Киеву около 3 млрд долларов ежегодно.

    «Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», – заключил Кива.

    Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.

    Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».

    Коментарии (81)
    Предвыборную кампанию «Единой России» в интернете признали лучшей

    2 октября 2021, 10:55

    Текст: Евгений Романов

    По итогам голосования политологов кампания «Единой России» в интернете признана «Открытием года», а партийное приложение «Вверх» получило премию «Лучший электоральный софт». Это приложение позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, которым в дальнейшем можно доверить значимые волонтерские проекты.

    Предвыборная кампания партии «Единая Россия» в интернете была лучшей в стране. К такому выводу пришли участники прошедшего накануне 7-го форума Электронной электоральной политики (ЭЭП). В ходе мероприятия обсуждались самые яркие события политического сезона и избирательной кампании этого года.

    Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы форума, в рамках мероприятия вручались премии за самые яркие и эффективные проекты последнего года в 11 номинациях.

    В номинации «Лучшее позиционирование региона в электронных СМИ» победила Оксана Дякина из Курской области, а «Лучший электоральный проект в России по итогам сезона выборов» достался партии «Новые люди». Наталья Мельникова победила в номинации «Лучший политический исследователь года», а Илья Стрелков – «Лучший политический блог». По оценке специалистов, «Лучшим телегам-каналом» оказался «Салам Кыргызстан».

    В марафоне участвовали более 50 экспертов. Они представили результаты исследований и проектов в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Среди них – опыт проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах, новые приложения, чат-боты, использование геймификации и других нестандартных электронных технологий в политическом процессе. Эксперты сошлись во мнении, что значение интернета в предвыборный период существенно выросло. Результат партий на минувших выборах в Госдуму прочно коррелирует с их активностью в цифровой среде.

    Как отметил президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, «большой вклад в результат «Единой России» на последних выборах внес именно интернет: партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями, вела яркую кампанию в Сети».

    «При этом раньше интернет на федеральных выборах «Единая Россия» традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло – даже закадычные противники власти признали, что партия большинства была более технологичной и активной в интернете, чем конкуренты. Поэтому предвыборная кампания «Единой России» стала однозначным лидером в номинации «Открытие года», – отметил Серавин.

    Признание экспертного сообщества получило приложение «Вверх» – онлайн-платформа «Единой России» для работы с активом партии. Оно победило в номинации «Лучший электоральный софт». Приложение, пояснили эксперты, позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, привлекать к общественной деятельности активных и неравнодушных людей, которым в дальнейшем можно доверить значимые проекты.

    Платформа позволяет депутатам быстро и эффективно реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать единомышленников в волонтерские проекты. С момента запуска приложения в феврале 2021 года на ней зарегистрировались уже свыше 250 тыс. пользователей и 50 тыс. депутатов.

    Коментарии (0)
    Бывший директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории
       1 октября 2021, 19:09
    Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории.

    «Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Российская Федерация», – цитирует сообщение портала Vijesti РИА «Новости».

    В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

    В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. Исмаилов находился в международном розыске.

    В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

    Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

    Коментарии (93)
    Тиньков согласился выплатить США 506 млн долларов
       1 октября 2021, 20:53
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский бизнесмен Олег Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, он должен выплатить свыше 500 млн долларов.

    «Виновен», – сказал Тиньков в суде, передает РИА «Новости». Приговор должны вынести 29 октября.

    Напомним, в четверг Тиньков в американском суде отказался признать вину по делу о налоговых нарушениях.

    Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф.

    Коментарии (74)
    Посла Франции вызвали в Госдеп США
       2 октября 2021, 01:58
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже, и обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между странами, говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

    «Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом [США Джо] Байденом и президентом [Франции Эммануэлем] Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции», – приводит текст заявления главы пресс-службы Госдепа США ТАСС.

    Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь США примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. Они также «обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене».

    Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с послом Франции Филиппом Этьеном после возвращения дипломата из Парижа.

    Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией.

    Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.

    В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (24)
    В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили
       2 октября 2021, 09:18
    Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Спецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава.

    «Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера.

    По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе.

    «Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – заявил Кучава.

    По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – заявил Кобахидзе.

     

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – заявил он.

    Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.

    Коментарии (34)
    Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко
       2 октября 2021, 15:18
    Фото: МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Представитель МИД Мария Захарова сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии в невыгодном свете.

    «Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего – все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN  на просторах постсоветского пространства неплохо – встречают как родных», – написала Мария Захарова в Telegram.

     

    Отреагировали на интервью и подписчики Марии Захаровой, оставив комментарии под ее постом. Пользователи написали: «Великолепный урок как CNN, так и прочим западным медиа пытающимся манипулировать. Как говорят в Германии «у лжи короткие ножки! Урок преподан», «Отвечал Лукашенко очень достойно. Молодец. Надо бы РТ сделать репортаж о репортаже CNN. Такой немного саркастический», «Батька – молодчина! Очень понравился».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на провокационный вопрос CNN, пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны.

    Кроме того, он подчеркнул, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае. 

    Коментарии (17)
    Появились первые кадры задержания Саакашвили
       1 октября 2021, 20:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.

    На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО.

    По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (40)
    Михаила Саакашвили задержали в Грузии
       1 октября 2021, 19:03
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая, Дмитрий Александров

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии.

    «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили.

    По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».


    «У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости».

    Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (101)
    Водитель спорткара сгорел в машине после ДТП в Москве
       2 октября 2021, 12:29
    Фото: Курсков Евгений/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы; за два года он насобирал более 250 штрафов, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

    «Минувшей ночью в 3.43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62, водитель автомобиля Audi R8, двигаясь <…> в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение – металлический отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

     

    Выяснилось, что погибший водитель был злостным нарушителем ПДД.

    «По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены», – уточнили в госавтоинспекции.

    Напомним,1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

    Коментарии (56)
    Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 ужаснула администрацию Байдена
       2 октября 2021, 01:26
    Фото: CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующей и ужасающей информацию о том, что число умерших от пандемии коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.

    «Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», – приводит текст заявления пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

    «Полагаю, президент [США Джо Байден] много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины», – добавила Псаки.

    По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698992 человека. По обоим показателям США занимают первое место в мире. По оценкам Reuters, число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом в США в пятницу уже превысило 700 тыс. человек.

    Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.

    В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.

    В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (125)
    Саакашвили показал новую украинскую жену
       2 октября 2021, 13:07
    Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
    Текст: Вера Басилая

    Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

    «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию.

    Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет.

    До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.

    После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    Коментарии (45)
    Раскрыта схема ввоза незаконных мигрантов в Россию под видом больных
       1 октября 2021, 21:51
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    По обвинению в поставке нелегальных трудовых мигрантов под видом нуждающихся в лечении в Москве задержаны россиянин и двое граждан Узбекистана, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

    Подозреваемые не позднее января 2021 года организовали незаконный канал миграции иностранцев через аэропорты Московского авиационного узла, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, они предоставляли должностным лицам погранслужбы ФСБ России поддельные медицинские справки о болезнях и и необходимости прохождения лечения в медицинских учреждениях Москвы.

    «Фактически иностранные граждане указанных в документах заболеваний не имели, прибыли на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности», – пояснили в надзорном органе.

    Один из обвиняемых, россиянин, полностью признал вину и сотрудничает с органами следствия, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Двух граждан Узбекистана заключили под стражу. Уголовное дело расследуется по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».

    Коментарии (14)
    Соловьева позабавила конспирологическая версия западных СМИ о Саакашвили в Грузии
       2 октября 2021, 13:09
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в соцсетях на сообщения западных СМИ о том, что Саакашвили – якобы «агент Кремля» смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».

    «Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал Соловьев в своем Telegram, сопроводив сообщение смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».

    Так Соловьев отреагировал на публикации ведущих зарубежных СМИ после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По версии New York Times, это имело атрибуты политического театра с высокими ставками, экс-президент насмехался над правительством, передает РИА «Новости».

    Washington Post считает, что «задержание Саакашвили усугубило политический разлад в Грузии и «ввергает еще одно постсоветское государство в кризис», этот инцидент может «сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников».

    «В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Коментарии (23)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •