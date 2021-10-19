Песков: Решение о нерабочих днях будет опубликовано, когда Путин его примет Путин поднял проблему наполняемости дорожных фондов при переходе на экотранспорт Путин заявил о колоссальном потенциале России в плане научных открытий 19 октября 2021, 16:09 Текст: Наталья Ануфриева

У России – самой большой и многогранной страны мира – колоссальный потенциал для научных открытий, заявил глава государства Владимир Путин. Путин заявил об этом в видеообращении к лауреатам премии Русского географического общества. Запись опубликована на сайте Кремля. Он привел в пример Мировой океан: «Ученые говорят, что он изучен не более, чем на 7%, а Россию омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны». Президент отметил также потенциал в изучении пещер: «На сегодня нашими спелеологами выявлено без малого 5 тыс. объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны».

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате 18 октября 2021, 23:23

Фото: Свобода слова на ICTV/YouTube

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. «Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», – приводит ТАСС заявление Зеленского, сделанное политиком в интервью украинскому телеканалу ICTV. Кроме того, Зеленский сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней. «На сегодня Германия, Франция и Украина – это точно – заинтересованы во встрече в нормандском формате», – подчеркнул Зеленский, добавив, что Киев, в частности, готов «к некоторым шагам вперед, чтобы эта встреча состоялась». По его словам, Киев ждет шагов от Москвы. «Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. <…> Я думаю, что шансы для этого есть», – отметил Зеленский. Президент Украины напомнил, что обсуждал тему возможности присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с американским лидером Джо Байденом. По его словам, в Соединенных Штатах ему сообщили, «что они будут думать над форматом» и делать предложения Украине и России. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил правительству помочь построить заводы по производству метанола на Дальнем Востоке 18 октября 2021, 18:38 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Газпромом и властями Приморья и Амурской области содействовать инвесторам в строительстве заводов по производству метанола в Находке и Сковородине. «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Приморского края, правительством Амурской области и публичным акционерным обществом Газпром оказать содействие инвесторам в реализации проектов по строительству в г. Находке Приморского края и г. Сковородино Амурской области заводов по производству метанола», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Доклад по поручению должен быть представлен 1 декабря 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Василий Орлов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Также глава государства поручил правительству совместно с Газпромом обеспечить выдачу техусловий на подключение метанольного завода в Сковородино к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Срок доклада – до 1 ноября 2021 года. Песков: Решение о нерабочих днях будет опубликовано, когда Путин его примет 19 октября 2021, 15:52

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

Как только президент России Владимир Путин примет решение о введении нерабочей недели из-за коронавируса, оно будет сразу же опубликовано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем», – передает его слова РИА «Новости». Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимыми меры для борьбы с COVID-19, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова; в частности, он поддержал предложение ввести нерабочую неделю. Путин: Российские киберспортсмены на ЧМ по Dota 2 проявили лидерские качества и сплоченность 18 октября 2021, 19:46 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International. «На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», – телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти состязания. Напомним впервые российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов. Лавров счел фантазиями заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным 19 октября 2021, 14:53 Текст: Евгения Шестак

Киев регулярно делает различные, зачастую противоречащие друг другу заявления по поводу возможных контактов на разных уровнях с Москвой, власти «фантазируют повсеместно и ежедневно», заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером России Владимиром Путиным. В качестве примера глава МИД привел высказывание одного из украинских политиков о том, что окружение Путина не советует ему встречаться с украинским лидером из-за непредсказуемости итогов переговоров. «Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. Он назвал подобные заявления фантазиями. «Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно», – добавил министр. Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины. Путин поручил рассмотреть организацию регулярных грузоперевозок по Севморпути 18 октября 2021, 17:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути. «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Ранее Путин попросил иностранные компании активнее пользоваться Северным морским путем для грузоперевозок, чтобы наращивать торговые операции с Европой. Путин поручил рассмотреть выделение Сахалину средств на расселение аварийного жилья 18 октября 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность выделения Сахалину дополнительных 4,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Кабмину необходимо рассмотреть вопрос «о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджету Сахалинской области 4,6 млрд рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года», документ с перечнем поручений президента опубликован на сайте Кремля. Ранее Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути. Путин поручил создать 21,5 тыс. новых учебных мест в школах ДФО 18 октября 2021, 17:48 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил до конца 2023 года создать 21,5 тыс. новых учебных мест в школах Дальневосточного федерального округа, до конца 2026 года должно быть отремонтировано более тысячи школьных зданий. «Правительству РФ <…> обеспечить в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, создание 21 500 новых учебных мест до конца 2023 года и капитальный ремонт более тысячи зданий общеобразовательных организаций до конца 2026 года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Доклад по этим темам должен быть представлен до 1 марта 2022 года, а затем – ежегодно. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить увеличение контрольных цифр приема выпускников дальневосточных школ на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет федерального бюджета. «В целях обеспечения достижения мирового уровня федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» утвердить программу его развития на период до 2030 года, предусмотрев в этой программе дополнительные меры, направленные на поддержку академической мобильности преподавателей и ученых с мировым именем, привлекаемых к работе в этом университете, а также на обновление образовательных программ, развитие учебной и научной инфраструктуры, определив объем финансирования указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств иных источников», – сказано в перечне поручений. Путин заявил, что перелеты малой авиации должны стать более доступными 19 октября 2021, 15:20 Текст: Кристина Коваленко

Перелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан России, заявил президент страны Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. «И вновь хочу подчеркнуть, что нужно расширять сеть внутрирегиональных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан», – цитирует его РИА Новости. Глава страны поручил разработать план по развитию этого направления, так как сфера напрямую затрагивает жизнь россиян. Ранее президент говорил о планах вложить в развитие внутренних воздушных линий 255 млн долларов, а также потратить средства на развитие аэродромной инфраструктуры. Навигационные карты Баренцева моря решили исправить после экспедиции Северного флота и РГО 19 октября 2021, 14:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Навигационные карты Баренцева моря уточнят после экспедиции «Помни войну» Северного флота и Русского географического общества, с них уберут несколько неверно показанных мест гибели кораблей, сообщили в пресс-службе Северного флота. «С карт будут сняты несколько неверно показанных мест гибели кораблей и судов, что расширит возможности для проведения прибрежного лова и другой морской экономической деятельности», – передает РИА Новости сообщение СФ. В пресс-службе напомнили, что гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» в 2021 году участвовало в трех походах и обследовало более 2,8 тысячи квадратных километров дна Баренцева и Карского морей. Судном были обнаружены четыре боевых корабля (два из них совместно с другими силами поисково-спасательного обеспечения), шесть судов, одна донная мина, а также подтверждены или уточнены координаты 12 ранее показанных на картах затонувших объектов. В ходе экспедиции «Ромуальд Муклевич» обнаружил английский корвет «Блюбелл», погибший в феврале 1945 года, английский эсминец «Матабеле», потопленный немецкой подводной лодкой U-454 в январе 1942 года, сторожевой корабль «Пассат» и спасательное судно «РТ-67», затонувшие после нападении немецких эсминцев в 1941 году, а также несколько других судов. Также гидрографы уточнили координаты ранее обнаруженного сторожевого корабля «Туман» и мест гибели советских подводных лодок К-2 и Д-3, немецких подводных лодок U-307 и U-286. Планируется, что все обнаруженные объекты в следующем году обследуют водолазы-спасатели Северного флота с телеуправляемыми беспилотными подводными аппаратами. Ранее экспедиция СФ и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море подводную лодку «Катюша», подорванную в ходе Великой Отечественной войны немецкими минами. Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии России 19 октября 2021, 15:46 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. «Я прошу правительство не позднее первого квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии и сделать это в прямом диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний», – сказал он во вторник на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что перелеты малой авиации должны стать более доступными. Путин и Драги обсудили ситуацию в Афганистане 19 октября 2021, 13:10 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер Италии Марио Драги по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту G20 в Риме, сообщает правительственный дворец Киджи. Пресс-служба итальянского Совета министров сообщила, что утром во вторник «у премьер-министра Марио Драги состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости». «Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения», – отмечается в сообщении. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган предложил создать группу по Афганистану в G20. Путин призвал достойно содержать дороги, вокзалы и пристани по всей стране 19 октября 2021, 15:43 Текст: Елизавета Булкина

В стране необходимо достойно содержать дороги и вокзалы, порты и пристани, соблюдая баланс между расходами на новое строительство и содержание инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. «По всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани, но и содержать их достойно. Содержать действующие и строящиеся, построенные объекты. Своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры. Поэтому важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры, чтобы у нас не получалось как иногда бывает – мы разворачиваем новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали. А деньги там пропадают, на незавершенных объектах», – передает его слова РИА «Новости». Путин отметил, что Россия – огромная страна, и регионы отличаются по размеру территорий, по численности населения, расстоянием между городами и другими населенными пунктами. Помимо этого, отличаются регионы и по своим экономическим, бюджетным возможностям. «Отсюда и состояние, уровень развития транспортной инфраструктуры заметно отличается. Нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере», – сказал глава государства. Ранее Путин заявил, что перелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан России. Путин поднял проблему наполняемости дорожных фондов при переходе на экотранспорт 19 октября 2021, 16:24 Текст: Евгения Шестак

После перехода на экологичный транспорт могут возникнуть проблемы с поступлениями в дорожные фонды, заявил президент России Владимир Путин на заедании президиума Госсовета. «В цене традиционного топлива заложен акциз, он является основой, основной статьей доходов дорожных фондов, за счет которых ведется строительство и ремонт автомобильных дорог», – цитирует ТАСС главу государства. По его словам, смещение спроса в сторону экологически чистого топлива может повлиять на наполняемость дорожных фондов. Он поручил правительству представить доклад о том, какие решения в связи с этим планируется принять. «Да, это сейчас еще, может, не очень заметно, но тенденция такая есть, мы должны иметь это в виду», – указал Путин. Газета ВЗГЛЯД писала, когда россияне пересядут в электромобили. Путин призвал найти баланс в расходах на строительство и содержание транспортной инфраструктуры 19 октября 2021, 16:39 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года указал на необходимость найти баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры. «Нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере (транспортные объекты), это значит, что по всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани, но и содержать их достойно, содержать действующие и вновь строящиеся, построенные уже объекты, своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры», – приводит его слова ТАСС. По словам Путина, «важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры, чтобы у нас не получалось, как иногда бывает, [что мы] разворачиваем новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали, а деньги там пропадают на незавершенных объектах». «Обновленная транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни граждан, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего», – добавил он. Путин пояснил, что «на практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением». «Исходя из положений стратегии, регионы России при поддержке федерального правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и прочими ресурсами», – сказал президент. Ранее Путин поручил не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.