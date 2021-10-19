Клуб «Валдай» рассказал об «одичании» государств от коронавируса

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19 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:06  |  vz.ru
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Как Россия может спасти Британию от энергокризиса

Россия обещает помочь Британии с газовым кризисом Рюмин Александр/ТАСС
Россия готова помочь Великобритании справиться с газовым кризисом, заявил посол в Лондоне. При этом физически Газпром не поставляет свой газ так далеко. И все же Москва действительно могла бы облегчить критическую ситуацию в Британии довольно необычным способом. Подробности...
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Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

От голода и болезней во время блокады погибли более 600 тысяч человек Борис Кудояров/РИА Новости
«Вопиющая несправедливость». Так глава МИД Сергей Лавров назвал решение немецких властей о выплате ежемесячного пособия в 375 евро только тем жителям блокадного Ленинграда, кто имеет еврейское происхождение. В перспективе подобное разделение блокадников «на два сорта» опасно для исторической памяти. Чем может ответить Россия? Подробности...
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии на юге России. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали недовольство других участников соревнований. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Русский язык объявлен главной бедой Латвии

«Русский язык в Латвии – такой же иностранный, как и любой другой», – считает президент Эгил Левитс Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Президент Латвии Эгил Левитс призвал изгнать русский язык с рынка труда и неустанно над этим работать, поскольку широкое употребление русского в Латвии – главная беда страны. Призыв президента стоит воспринять серьезно. Ранее были приняты ряд откровенно идиотских законов, направленных на искоренение русского языка. Ради этой цели латыши не пощадили собственную экономику. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Государство не может быть бабушкой

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Беда в том, что многие люди у нас застряли между детством и взрослостью, одновременно требуя патернализма (государство обязано решить проблему пандемии) и в то же время либертарианства (государство не смеет мне указывать). Подробности...
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Когда в Америке закончится всё

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Основанная, по сути дела, на доверии долларовая экономика в один миг превратится в ничто, как только сомнения в ее надежности превысят критический уровень. Пожалуй, в 2021-2022 годах полного обрушения удастся избежать. Но следующий кризис не заставит себя долго ждать. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
«Непрофессиональный космос» – это общемировая тенденция. Еще сто лет назад, чтобы полетать на самолете, требовалось идти в летную школу, сейчас же достаточно купить билет. С космосом постепенно ситуация станет такой же. Подробности...
Обсуждение: 121 комментарий
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Россия разрывает отношения с НАТО

Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 21 комментарий

Нуланд вернула Украину "на крючок"

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
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    США и Кабо-Верде перед приездом Поклонской учинили правовой беспредел

    голубое топливо


    Европу лишили последней надежды на газовое спасение

    советский разведчик


    Кто подставил Рихарда Зорге

    Социальная напряженность


    Кирилл Телин: Настала эпоха санитарной демократии

    Непрофессиональный космос


    Михаил Котов: Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

    американская империя


    Дмитрий Дробницкий: Когда в Америке закончится все

    на ваш взгляд


    Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?

    Клуб «Валдай» рассказал об «одичании» государств от коронавируса

    19 октября 2021, 10:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пандемия коронавируса запустила процесс деглобализации и привела к обособлению государств друг от друга, говорится в ежегодном докладе международного дискуссионного клуба «Валдай» «Эпоха пандемии: год второй. Возвращение будущего».

    Доклад был презентован на XVIII ежегодном заседании клуба. В число авторов доклада вошли профессор МГИМО МИД, профессор РАН Олег Барабанов, кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бородачев, доктор экономических наук, член Бреттон-Вудского комитета Ярослав Лисоволик, кандидат политических наук, директор Института международных исследований МГИМО МИД Андрей Сушенцов и кандидат политических наук, директор программ Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Руководителем авторского коллектива выступил директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор–исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.

    «Последствия пандемии слегка приоткрыли завесу будущего международной политики после завершения «тридцатилетнего перехода» – исторического периода, следовавшего за холодной войной. Самая важная и центральная тенденция сегодня – обособление государств друг от друга и от любых попыток внешнего влияния на их поведение», – передает ТАСС текст доклада экспертов.

    По мнению аналитиков, эта тенденция выражается в последовательной политике ограничения основных свобод глобализации, сворачивании тех ее элементов, которые ставят политику отдельного государства в зависимость от неподконтрольных ему факторов. «Основная борьба сейчас – не столько государств между собой, сколько между государством и глобализацией, ее основными порождениями и движущими факторами, обращают внимание эксперты.

    Для описания происходящих в мире процессов авторы доклада метафорично сравнивают пандемию со взрывом метана или внезапным воздействием на конструкцию, которое вызвано сочетанием стечения обстоятельств и накопленного износа». «После такого воздействия процессы осыпания где–то ускоряются, где-то, наоборот, могут временно замедлиться в силу случившейся деформации. Меняется и поведение жильцов – они начинают цепляться за сохраняющиеся элементы здания, чтобы как–то удержаться, уже окончательно перестав задумываться о других. Конкуренция – продукт не только изменения соотношения сил, но и деградации существующего порядка, стремления каждого «утопающего» спасать самого себя», – поясняют эксперты.

    При этом, как отмечается в исследовании, страны сейчас начинают конкурировать не за то, кто получит доступ к максимальным благам и подчинит всех своим интересам, а из-за того, кто сможет собрать больше ресурсов, необходимых для выживания в условиях глубокого кризиса. Кризиса, требующего капитальной перестройки после окончания «конца истории» и начала непредсказуемого будущего, добавили авторы доклада.

    Авторы исследования обратили внимание на новую тенденцию в мировой экономике – подлинную деглобализацию. В результате пандемии с точки зрения устойчивого развития каждого государства неоспоримой ценностью стала самодостаточность, способность функционировать при высокой степени изоляции. «Задача, которую сейчас решают державы, состоит в сохранении за собой ресурсов, до которых они могут дотянуться, не претендуя на извлечение выгоды из функционирования системы жизнеобеспечения всего здания», – указывается в документе.

    Подходы государств изменились и к такой сфере как экология и климат, считают аналитики. Если раньше господствовало представление, что для решения глобальных проблем нужно участие всех стран, то сейчас инициатива в климатической повестке перешла в руки отдельных стран, экономик или объединений. При этом зеленый переход рассматривается ими как инструмент изменения модели экономического развития, выхода на новый виток конкурентоспособности и как большая стратегия по выходу из ковидного кризиса, убеждены авторы доклада.

    «Зеленый переход станет одним из определяющих факторов дальнейшего развития мира, который неизбежно породит победителей и проигравших. «Поляризация на международной арене будет нарастать. Но даже контроль над инструментами зеленого перехода, который, видимо, останется в руках ведущих западных игроков, гарантией успеха не является. В любом случае ближайшие годы зеленого перехода обещают быть конфликтными и малопредсказуемыми», – указывают эксперты.

    Изменения претерпел и такой сопутствующий глобализации процесс как цифровизация. С одной стороны, пандемия сработала в качестве мощного катализатора цифровой трансформации, отмечают аналитики, приводя в пример массовую дистанционную работу в условиях карантина.

    Однако параллельно в этой сфере на первый план выходит проблема кибербезопасности в связи с тем, что на цифровую инфраструктуру замкнуты теперь основные механизмы жизнедеятельности человека, общества и государства. И все это повышает общее ощущение уязвимости, отмечают авторы. Кроме того, происходит резкое повышение эффективности «микровласти» – контроля за отдельными индивидами, говорится в документе.

    Авторы доклада делают вывод, что восстановление прежнего миропорядка уже невозможно и теперь наступает эпоха творческого подхода в международной политике. «Это не следствие собственно пандемии, все началось намного раньше. Но если до нее у государств могла быть надежда, что прежний порядок так или иначе будет восстановлен и те, кто чувствовали себя обделенными, получат больше прав, то теперь окончательное осыпание неизбежно. И все обделенные получают шанс проявить свои таланты при сооружении нового здания. Заодно и показать, есть ли эти таланты», – убеждены составители доклада.

    По мнению экспертов, теперь основная задача международной политики заключается в избежании «одичания» в условиях слома правил и институтов и отказ от практики «каждый за себя». «Первая попытка построить устойчивое и относительно справедливое мировое устройство без большой войны, предпринятая после конца холодной войны, закончилась тем, что мы имеем сегодня. Пандемия дала шанс на вторую попытку, пусть и в довольно экстремальных условиях. Но предыдущую предпринимали как раз в условиях максимально комфортных, отчасти поэтому так все и вышло. Сейчас нужны осторожность и ответственность. Должно получиться лучше», – резюмируют авторы исследования.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются в скором будущем остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

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    Вирусолог рассказал о возможной конкуренции за людей между COVID-19, гриппом и ОРВИ
    		    18 октября 2021, 21:43
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Татьяна Косолапова

    В медицине известны случаи, когда разные вирусы, атакующие один орган, вступали в конкуренцию между собой и подавляли друг друга. Поэтому не исключено, что коронавирус может ослабнуть, вступив в противостояние с ОРВИ или гриппом, сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.

    Кардиохирург Алексей Федоров выразил мнение, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», поскольку в предыдущие волны, например, в Москве, случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас заболевание другими вирусами (не COVID-19) участились.

    «Во-первых, хочу обратить внимание, что даже если провести анализ заболеваемости подтвержденных случаев, то она возрастает. На мой взгляд, это никак не связано с наличием других респираторных заболеваний, включая грипп, ОРВИ, аденовирусы и так далее. Во-вторых, у вирусов действительно существуют некоторые виды механизмов взаимодействия друг с другом, особенно в тех случаях, когда у разных вирусов бывают одни и те же мишени», – говорит Бутенко.

    Он объясняет, что под мишенью имеются в виду какие-то ткани или органы, которые поражаются вирусами. В качестве примера он приводит группу энтеровирусов, куда входят полиомиелит, ротавирусы, Коксаки и другие, а их мишень – кишечник человека. Когда все эти вирусы оказываются все вместе, то «побеждает» тот, который более активно размножается в клетках, не давая этой возможности другим родственным по механизму заболевания вирусам. Во время эпидемии полиомиелита было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.

    «То же самое теоретически возможно и при респираторных и вирусных инфекциях, таких как SARS или коронавирус, грипп, ОРВИ и других, поскольку их основная мишень – клетки верхней и нижней дыхательной системы. Однако доказать это пока не представляется возможным, поскольку коронавирусная инфекция пока протекала без какой-либо реакции с другими респираторными вирусами, ведь последние два года эпидемического гриппа не было», – считает вирусолог.

    Вся группа коронавирусов склонна к быстрым мутациям, эволюции и изменчивости, ровно как и грипп, поэтому однозначно сказать, кто кого может подавить в будущем, если их сосуществование в принципе будет возможно, сложно, продолжает специалист. Кроме того, штаммов коронавируса, как и гриппа, большое множество, что создает огромное количество возможных комбинаций, что также может привести к разному взаимодействию.

    По данным на 18 октября, в России выявили 34,3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболевших зарегистрировано более 7,9 млн.

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    Коментарии (13)
    В Латвии объявили жесткий локдаун на четыре недели

    18 октября 2021, 21:56

    Текст: Елизавета Булкина

    Локдаун и комендантский час объявили в Латвии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, решение принял Совет по кризисному управлению республики, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

    «С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», – передает слова главы Минздрава РИА «Новости».

    Работать во время локдауна будут магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Вводится запрет на все массовые мероприятия.

    Также объявлен комендантский час. Жителям (вне зависимости от того были ли они вакцинированы или нет) будет запрещено выходить из дома с 20.00 (время совпадает с московским) до 5.00.

    Школы, за исключением первых-третьих классов, перейдут на дистанционное обучение.

    В Латвии с начала пандемии заболело 186 тыс. человек, за последние сутки – 2375. Скончались за все время 2890, за сутки зафиксировано девять смертей.

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    В московском транспорте начали штрафовать за спущенную маску
    		    18 октября 2021, 15:33
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В московском метро и наземном транспорте столицы контролеры начали оформлять протоколы за неправильно надетую маску и за ее отсутствие, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

    «Маска защищает, когда надета правильно – полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в транспорте Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима в метро и наземном транспорте Москвы.

    «На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%», – сообщил Султанов.

    По его словам, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.

    Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей.

    Ранее сообщалось, что в столице открылись еще 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID, впервые часть из них разместили на транспортно-пересадочных узлах.

    Коментарии (31)
    В России выявили 34,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    18 октября 2021, 11:48
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 34 325 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6823, Санкт-Петербурге – 3097, Московской области – 2768.

    Всего в стране выявили 8 027 012 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 017 055 человек, из них вылечились за сутки 16 431 человек.

    Также за сутки зафиксировано 998 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 224 310 человек.

    Накануне, 17 октября, в России выявили 34 303 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 22.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В Петербурге введут QR-коды для посещения театров, музеев и кафе
    		    18 октября 2021, 21:09
    Фото: Семен Антонов/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    В Петербурге с 1 ноября ряд мероприятий и общественные места можно будет посещать только при предъявлении QR-кодов, говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым, сообщила пресс-служба городской администрации.

    «С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака», – приводит сообщение ТАСС. С 1 декабря коды введут также для посещения ресторанов и кафе.

    Работодателям в Петербурге рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.

    «Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 по 3 ноября», – говорится в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что власти Красноярского края с 1 ноября вводят в регионе QR-коды для посещения объектов культуры и спортивных мероприятий. 

    Коментарии (14)
    Медработников задержали за подделку сертификатов о вакцинации в Подмосковье

    18 октября 2021, 13:05

    Текст: Кристина Коваленко

    В подмосковной Электростали задержали двух медработников и шестерых посредников, подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также в получении взяток, рассказала глава ГУ СК по Московской области Ольга Врадий.

    Услугами злоумышленников воспользовались более 60 человек. Сейчас по ходатайству следователя Московский областной суд арестовал восемь граждан, подозреваемых в мошенничестве с сертификатами, передает ТАСС.

    Следствие считает, что два медработника вносили ложные данные о прохождении вакцинации граждан в систему госучета, а затем выдавали поддельные справки и сертификаты. Посредники занимались поиском желающих приобрести такой сертификат, делали они это через интернет.

    Следователи осмотрели места происшествия, провели не менее 19 обысков, в том числе по месту жительства обвиняемых, провели более 20 допросов.

    Дело сопровождают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области.

    Ранее сообщалось, что за подделку ПЦР-тестов Федерация гребли на байдарках и каноэ на полгода дисквалифировала трех российских спортсменов. Также они были лишены права участвовать в тренировочных мероприятиях сборной команды России. 

    В июле на юге Москвы задержали продавцов поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Объявления они размещали в интернете, а во время передачи листка мужчина представлялся врачом. 

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    Латвия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом

    18 октября 2021, 16:22

    Текст: Валентина Григоренко

    Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, на миллион жителей в неделю в стране было зафиксировано 7679,97 случая заражения, свидетельствуют данные исследования, проведенного университетом Джона Хопкинса (США).

    Данные о заболеваемости коронавирусом в Латвии опубликовал на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, передает РИА «Новости».

    «Мировые антирекорды», – написал он, опубликовав скриншот данных университета Джона Хопкинса, где Латвия занимает первое место.

    Согласно скриншоту, Латвия, по данным на 17 октября, лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следует Барбадос (7125,28 cлучая) и Грузия (7106,18 cлучая).

    В Латвии ежесуточно фиксируется более 2000 новых случаев заболевания COVID-19 при населении республики в 1,8 млн человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание совета по кризисному управлению, на котором будут рассмотрены новые ограничения.

    Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.

    Коментарии (4)
    Латвии понадобились кредиты для поддержки экономики во время локдауна

    19 октября 2021, 02:54

    Текст: Антон Никитин

    Для выполнения решения Совета по кризисному управлению Латвии о введении локдауна республике придется занимать деньги с целью стимулирования закрытых секторов экономики, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

    «Это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что теперь обществу не только придется терпеть четыре недели, чтобы спасти систему здравоохранения, потому что остается так много непривитых людей, но и Латвии придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в ту часть экономики, которая вынужденно остановится», – приводит слова премьер-министра республики ТАСС.

    По словам главы правительства, у Латвии уже есть опыт решения таких вопросов, а это значит, что все предыдущие механизмы будут вновь задействованы. Конкретное финансирование, которое потребуется для этого, еще не обсуждалось. Подсчеты ожидаются со стороны министерств финансов и экономики республики.

    Накануне Совет по кризисному управлению Латвии принял решение ввести в республике на четыре недели жесткий локдаун для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20.00 до 05.00. Решение о локдауне еще предстоит утвердить правительству страны.

    В понедельник Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных – на 56%, тяжелых пациентов – на 62,8%.

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    Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников

    18 октября 2021, 15:24

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории работников.

    «По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    В свою очередь Воробьев отметил, что Подмосковье активно вакцинируется от коронавируса и выходит в лидеры по прививкам в стране.

    «Здравоохранение, последние два года особенно, у нас тоже на передовой. Врачи наши работают по всем направлениям, COVID-19 в том числе. Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые спасают жизни людей. Спасибо большое федеральному правительству. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности», – сказал он.

    Ранее Воробьев сообщил, что количество случаев зафиксированных за сутки коронавирусной инфекции в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель. 

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    Власти Дагестана решили ввести QR-коды для посещения ряда заведений

    18 октября 2021, 22:50

    Текст: Антон Никитин

    Власти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

    «[Глава республиканского управления Роспотребнадзора] Николай Павлов предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода», – сообщается на сайте главы республики.

    По информации пресс-службы руководителя региона, глава Дагестана Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений.

    Он добавил, что необходимо повысить требования по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, в том числе масочный режим, сохраняются. Среди мер профилактики распространения коронавируса была названа организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.

    В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.

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    В Израиле задумались об открытии въезда в страну для привитых «Спутником V»

    18 октября 2021, 21:02

    Текст: Елизавета Булкина

    На утверждение премьер-министра Израиля в среду будет представлен пилотный проект, в соответствии с которым предлагается разрешить привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать в страну, проект, скорее всего, будет утвержден, заявил источник в правительственных кругах.

     «С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. «Спутник V» туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных «Спутником V»). Это решение еще должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Он добавил, что по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест.

    «Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов», – сказал источник.

    Границы Израиля для иностранных туристов закрыты с марта 2020 года.

    Россия и Израиль начали обсуждать взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в марте.

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    Новая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Венесуэлу

    18 октября 2021, 21:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, говорится всообщении, опубликованном на странице разработчиков препарата в Twitter.

    «430 тыс. доз вакцины «Спутник V» прибыло сегодня в Венесуэлу для прививочной кампании в стране», – говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.

    Напомним, в День России Венесуэла получила новую партию «Спутника V». 3 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.

    Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.

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    В Южной Осетии закрыли детские сады и учебные заведения из-за COVID-19

    18 октября 2021, 16:12

    Текст: Евгения Шестак

    Работа дошкольных и образовательных учреждений будет приостановлена в Южной Осетии до 1 ноября из-за опасности распространения коронавируса, говорится в решении оперативного штаба.

    «В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 на территории Республики Южная Осетия <...> приостановить до 1 ноября 2021 года функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений и детских учреждений дополнительного образования», – говорится в решении оперштаба, передает ТАСС

    Ограничения вступают в силу с 19 октября 2021 года. Кроме того, до 1 ноября приостанавливается работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, а также объектов физкультуры и спорта. Также до 1 декабря в Южной Осетии запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест. Также в Крыму планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике.

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    На Камчатке расширили категории подлежащих обязательной вакцинации

    19 октября 2021, 04:31

    Текст: Антон Никитин

    Перечень отраслей, работники которых обязательно должны привиться от коронавируса, расширен на Камчатке: в него включены пищевая промышленность, строительство, физическая культура и промышленные предприятия, следует из постановления главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю.

    «Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать коллективный иммунитет. <…>. Постановляю дополнить подпункт 1.1 пункта 1 [об обязательно вакцинации отдельных групп населения] абзацами следующего содержания: пищевой промышленности, строительства, физической культуры и спорта, промышленных предприятий», – говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

    Уточняется, что в настоящий момент от коронавируса на Камчатке вакцинированы более 91 тыс. человек – это 46,2% от общего плана вакцинации. Ранее в перечень социальных групп, подлежащих обязательно вакцинации, были включены вахтовые рабочие.

    Накануне президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников. В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, в понедельник власти Дагестана решили ввести QR-коды для посещения ряда заведений в республике.

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    Среди вакцинированных от COVID москвичей решили разыграть десять квартир

    19 октября 2021, 09:10

    Текст: Кристина Коваленко

    Первый розыгрыш квартир среди получивших вакцину от коронавируса состоится 27 октября. Привиться нужно в период с 18 по 24 октября, сообщает портал мэра Москвы.

    Акция получила название «Вакцина – твой ключ к здоровью» и стала продолжением мер, начатых в столице весной и летом. Инициатор акции – Московская торгово-промышленная палата, сообщается на портале мэра.

    Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние россияне, имеющие полис ОМС. Нужно получить первый компонент вакцины от коронавируса или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. Также необходимо дать согласие на участие в розыгрыше.

    Розыгрыши будут транслировать каждую среду на телеканале «Москва 24». Имена победителей опубликуют на портале mos.ru. Раз в неделю планируют разыгрывать по две квартиры. В первом розыгрыше участвуют те, кто сделал прививку на прошлой неделе. Финальный розыгрыш запланирован на 24 ноября.

    Ранее сообщалось, что в Москве начали работать дополнительные бесплатные точки тестирования на коронавирус. Впервые часть из них разместили на транспортно-пересадочных узлах. С понедельника в городе начали работать 30 дополнительных пунктов. 

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