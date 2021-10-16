Дептранс Москвы отказался убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках Свидетель нападения на станции «Текстильщики» стала обвиняемой 16 октября 2021, 16:28 Текст: Алексей Дегтярев

Свидетельница по делу об инциденте с кавказцами у метро «Текстильщики» стала обвиняемой по делу, ее обвиняют в брани в общественном месте, об этом она рассказала в СМИ. «Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», – сказала Ольга изданию «Подъем». Она добавила, что ей предъявляют обвинение за нецензурные выражения в общественном месте. «Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Я на стрессе, на эмоциях, говорила: «Вы что творите!» Потом сказали, что будут производить опись содержимого моей сумки и изъятие всего, включая телефон. Я отказалась отдавать им личные вещи. Ну тогда, стали они говорить, вы будете здесь находиться двое суток для выяснения вашей личности», – рассказала собеседница. По ее словам, ей вменяют то, что она якобы материлась в вагоне, где была толпа, но такого на самом деле не было. «Я говорила с ними, но без мата. Я написала, что не согласна с протоколом. Вчера три часа я была в отделении на Таганке. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при этих сотрудницах», – призналась она. Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка. В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение.

После нового конфликта в столичном метро возбудили уголовное дело 15 октября 2021, 20:59

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после конфликта пассажиров на станции метро «Текстильщики», сообщили в ГСУ СК по Москве. «По результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин принялись приставать к женщине. За нее вступились другие пассажиры. «В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда», – указали в СК. В столичном ГУ МВД сообщали, что конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало. Ведомство начало проверку. СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, а за нее заступаются пассажиры. В Москве внучка зарезала дедушку 14 октября 2021, 17:25 Текст: Елена Мирошниченко

На юго-западе Москвы во время ссоры 18-летняя внучка зарезала своего 74-летнего дедушку, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова. «Во время конфликта подозреваемая нанесла дедушке множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте», – приводит ее слова агентство «Москва». Уточняется, что подозреваемая была задержана сотрудниками столичного управления Росгвардии. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Ширвиндту предложили новую должность в Театре сатиры 13 октября 2021, 18:33 Текст: Елена Мирошниченко

Департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры, сообщил руководитель департамента Александр Кибовский. «Дорогие коллеги, ставится на голосование вопрос: кто за то, чтобы Александр Анатольевич Ширвиндт продолжил служение в Театре сатиры в качестве его президента? Единогласно. Прошу запротоколировать», – приводит его слова ТАСС. Отмечается, что должность президента Театра сатиры предложено занять народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту. Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова. Задержаны трое виновников конфликта на станции метро «Текстильщики» 16 октября 2021, 10:15

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. «Трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», – цитирует РИА «Новости» Иванову. Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка. Напомним, в начале октября на «синей» ветке московского метро произошел конфликт. Пьяная компания избила молодого человека, заступившегося за девушку. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство и угрозе применения насилия в отношении полицейского. Названы получившие звезду Michelin рестораны Москвы 14 октября 2021, 20:48 Текст: Елена Мирошниченко

Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды. В Москве проходит презентация первого гида Michelin по российской столице, во время которой были объявлены рестораны, получившие звезды Michelin. Одну звезду Michelin получили рестораны «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA, передает РИА «Новости». По две звезды Michelin получили рестораны Artest Chef's table и Twins Garden. «Получение звезды – это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами», – отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов Michelin Глендаль Пулленек. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал присуждение звезд Michelin ресторанам Москвы моральной поддержкой отрасли, передает RT в своем телеграм-канале. Он также поблагодарил инвесторов, которые продолжают вкладывать в развитие ресторанного бизнеса столицы, и поваров, которые продолжают быть на своих рабочих местах в условиях пандемии. Ранее сообщалось, что первый выпуск гида Michelin в Москве будет включать в себя 69 ресторанов. Напомним, два российских ресторана оказались в двадцатке лучших ресторанов мира в рейтинге The World's 50 Best Restaurants. В список лучших попали московские White Rabbit (13-е место) и Twins Garden (19-е место). Церемония объявления 50 лучших ресторанов планеты прошла в Сингапуре. Ширвиндт пообещал подумать над предложением стать президентом Театра сатиры 13 октября 2021, 21:59 Текст: Елена Мирошниченко

Бывший худрук Театра сатиры в Москве Александр Ширвиндт сказал, что подумает над предложением стать президентом театра. «Я сказал Кибовскому, что подумаю, раз коллектив проголосовал за. Тем более если это будет реальная должность», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, он еще мало знаком с Газаровым, вступившим в среду на пост художественного руководителя театра, но его обнадеживает заявление нового худрука о намерении «стараться». Напомним, департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры. Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова. Собянин назвал демографический спад в Москве временным 14 октября 2021, 22:02 Текст: Кристина Коваленко

Каждый год рождается около 100 тыс. детей в Москве, а демографический спад, фиксируемый в последнее время, временный, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также падение рождаемости он не считает радикальным, связав происходящее с демографическими волнами, которые начались еще во время войны и от начала 90-х. Такая волна характерна для всей страны, считает градоначальник. «Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город», – сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, передает РИА Новости. Он рассказал, что в Москве возникает периодически дефицит школ и мест в детских садах. Особенно часто это можно наблюдать в новых районах. В сложившихся такой проблемы нет, сообщил мэр. В последнее годы в Москве построили около 500 школ и детских садов, сейчас строительство продолжается. В ближайшие три года сдадут еще 70 соцобъектов, уточнил Сергей Собянин. Ранее мэр столицы говорил о росте заболеваемости коронавирусом в городе. Он заявил, что текущая осенняя волна сложная и имеет высокую динамику. Рост заболеваемости составил 20-30%. СК начал проверку нового инцидента в метро Москвы 14 октября 2021, 14:36 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи начали изучать обстоятельства происшествия в столичном метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. «В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – цитирует Иванову РИА «Новости». Напомним, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в метро Москвы происшествия. В столичном ГУ МВД сообщали, что конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало. Ведомство начало проверку. СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, а за нее заступаются пассажиры. Инфекционист предложил усилить ограничения по COVID-19 в Москве 14 октября 2021, 15:21 Текст: Алексей Дегтярев

В российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. «Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, все же не очень сработали. С другой стороны, так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через две-три недели», – сказал Малышев РИА «Новости». Он добавил, что необходимо жестче относиться к мерам карантина в случае респираторных заболеваний в организациях и учреждениях. «Сейчас, если 20% от списочного состава коллектива или класса болеют респираторными, то можно всех отправлять на карантин, на мой взгляд, можно сделать это правило жестче, потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид», – указал эксперт. Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве 14 октября 2021, 21:48 Текст: Вера Басилая

Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, рост заболеваемости за последние недели составляет 20-30%, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», – цитирует мэра Москвы телеканал ТВЦ. По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%. Также мэр заявил, что в Москве возможны краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с COVID, передает ТАСС. Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости. Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса, наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве решили увеличить прожиточный минимум 14 октября 2021, 10:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года, теперь он составит 18714 рублей на душу населения, сообщается в постановлении столичного правительства. «В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в рассчете на душу населения – 18714 рублей, для трудоспособного населения – 21371 рубль, для пенсионеров – 14009 рублей, для детей – 16174 рубля», – передает РИА Новости текст документа. На 2021 год в расчете на душу населения прожиточный минимум составил 18029 рублей, для трудоспособного населения – 20589 рублей. Для пенсионеров – 13496 рублей и для детей – 15582 рубля. Новое постановление вступит в силу 1 января будущего года, контроль за выполнением поручен заммэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Ранее в России предложили ввести сертификаты для бедных. В ГИБДД описали портрет нарушителя ПДД в Москве 14 октября 2021, 14:15 Текст: Алексей Дегтярев

Типичным нарушителем правил дорожного движения в столице является мужчина в возрасте от 26 до 35 лет, сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу. Ведомство провело анализ среди водителей, допустивших нарушения в области безопасности дорожного движения и составило портрет нарушителя по итогам девяти месяцев 2021 года, передает ТАСС. «Социальный портрет водителя, допустившего нарушения правил дорожного движения, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с механизмом возникновения ДТП выглядит следующим образом: это мужчина в возрасте 26-35 лет с водительским стажем свыше 10 лет и временем нахождения за рулем – не более одного часа», – пояснили в УГИБДД. Там добавили, что типичный нарушитель является работником рабочей профессии со средним специальным образованием. Ранее МВД описало портрет типичного преступника в России: мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин указал на высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом в Москве 15 октября 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице очень высоки, необходимо соблюдать санитарные нормы и проходить тестирование, заявил мэр города Сергей Собянин. «В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста», – цитирует Собянина РИА «Новости». По его словам, нужно проходить своевременное массовое тестирование и лечение, а также вакцинацию. Глава города в пятницу осмотрел центр вакцинации от коронавируса, открывшийся в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования. «Здесь в ГУМе организовано сразу два блока – один по вакцинации, открыт очень такой производительный пункт, до пяти тысяч в сутки, поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться. Здесь же можно ревакцинироваться «Спутником Лайт». И здесь же в ГУМе открыто экспресс-тестирование», – пояснил мэр. С 11 октября в ГУМе прошли тесты на коронавирус 876 человек, у 33 из них выявлен коронавирус. За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания. Дептранс Москвы отказался убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках 16 октября 2021, 14:25 Текст: Наталья Ануфриева

Департамент транспорта Москвы решил не убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках. Официальный отказ ведомства опубликовал Telegram-канал Readovka. Московский метрополитен добавил, что дополнительная навигация на «Прокшино» и «Лесопарковой» появилась для удобства иностранцев, которые едут от этих станций на автобусах до Московского миграционного центра. «Удаление информации на таджикском и узбекском языках и замена на английский язык в настоящий момент считаю нецелесообразным», – подчеркнул начальник Службы пассажирских сервисов метро Роман Прыганов. Он отметил, что ранее навигация на «Прокшино» и «Лесопарковой» на русском языке дублировалась на английский. При этом ранее президент России Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка. Собянин анонсировал открытие десятков новых пунктов экспресс-тестов на COVID-19 в Москве 15 октября 2021, 15:19 Текст: Алексей Дегтярев

В столице с понедельника откроются еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, заявил мэр города Сергей Собянин. Экспресс-тесты появились почти одновременно с ПЦР-тестами, но в первое время их качество оставляло желать лучшего, заявил глава города в ходе осмотра центра вакцинации в ГУМе, передает РИА «Новости». На данный момент качество экспресс-тестов улучшилось, оно достаточно высоко, их эффективность оценивается в 80%. «Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население», – пояснил Собянин. Выявляемость коронавируса в ходе экспресс-тестов также повысилась – около 4%. «Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики ковида», – указал мэр. Он призвал всех вакцинироваться, поскольку «сегодня нет другого способа защитить себя». «Особенно, конечно, это важно для пожилых», – подчеркнул градоначальник. За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.