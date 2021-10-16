Машинист украинского метро проучил пристававшего к пассажирам дебошира

ЛНР отказалась от контактов с Киевом до возвращения похищенного наблюдателя

ЛНР объявила о прекращении обсуждения любых вопросов с Киевом в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) до возвращения похищенного сотрудника представительства республики в СЦКК, заявил глава представительства Михаил Филипоненко.

«В связи с нарушением украинской стороной взятых на себя обязательств, захватом и пленением наблюдателя СЦКК при выполнении своих служебных обязанностей, нами были предприняты следующие меры. Было поставлено условие украинской стороне, [о том, что] пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные, по выполнению работ на линии боевого соприкосновения», – цитирует Филипоненко ТАСС.

Он добавил, что будут ограничены маршруты передвижения миссии ОБСЕ. Обсуждение любых вопросов прекращено до освобождения сотрудника ЛНР, добавил он. Для руководства ЛНР возвращение своего сотрудника – главная и приоритетная задача, подчеркнул Филипоненко.

«Пока она не будет выполнена, пока наблюдатель не вернется на родину, мы не можем обсуждать и не будем обсуждать с Украиной более никакие вопросы. <...> Как только Украина освободит нашего наблюдателя, мы готовы садиться за стол переговоров для обсуждения координационного механизма и возобновления проведения работ на линии боевого соприкосновения», – сказал он.

В среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.