В Донецке открыли площадь Моторолы

В Донецке открыли площадь имени героя ДНР и основателя донбасского батальона «Спарта» Арсения Павлова (Моторолы).

Площадь находится рядом с Киевским проспектом, примерно в 4 км от Донецкого аэропорта. На ней также установили монумент Мотороле, говорится в сообщении на сайте Союза добровольцев Донбасса.

Павлов погиб пять лет назад, 16 октября 2016 года – в лифте его дома сработало взрывное устройство.

Позднее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, объявивший о сотрудничестве с российскими спецслужбами, рассказал, что убийство Моторолы – это спецоперация Пятого управления СБУ и спецназа ВСУ.

В 2020 году генпрокуратура ДНР возбудила дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Павлова.

Напомним, Моторола руководил батальоном «Спарта» в боях за донецкий аэропорт с мая 2014 года по январь 2015-го. Контроль над аэропортом в итоге получила ДНР.