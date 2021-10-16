В Узбекистане толпой избили русскоговорящую девушку

Жительницу Узбекистана Екатерину Арсеньеву избили в городе Алмалыке несколько местных жителей, при этом они выкрикивали в ее адрес националистические лозунги с призывом «валить в Россию», пишут СМИ.

По словам Арсеньевой, во дворе дома в ее машину врезался автомобиль, который не был поставлен на ручной тормоз. Девушка решила высказать претензию владельцу авто, однако в этот момент ее ударили по голове, а также якобы начали кричать «русские, валите к себе в Россию», передает «Царьград».

Отмечается, что девушку били мужчина и две женщины. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

У конфликта были свидетели, однако местные правоохранители не встали на сторону Арсеньевой. На нее завели дело о хулиганстве.

Ранее стало известно, что в Узбекистане появились листовки против русского языка. Согласно закону Узбекистана «О государственном языке» граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения.

Между тем в Казахстане отменили обязательное дублирование вывесок и указателей на русском языке. Также в республике националисты организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли.

До этого Киргизии мужчина напал на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском.