Собянин назвал демографический спад в Москве временным При пожаре на газовой подстанции в Москве пострадал человек 15 октября 2021, 14:22 Текст: Алексей Дегтярев

При пожаре на газовой подстанции на улице Грина в столице пострадал один человек, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС. «По уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Потерпевший отказался от госпитализации, сообщил источник агентства в медицинских кругах. Пожар начался на газовой подстанции в 11.40 мск, огонь перекинулся на три машины, которые полностью выгорели. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она выросла до 75. В 12.37 пожар полностью ликвидировали. В пресс-службе комплекса городского хозяйства поясняли, что возгорание произошло на газорегуляторном пункте «Виллар», находящемся на балансе ООО «Газпром газораспределение Москва» в Северном Бутово. «Работа теплоэнергетических объектов города не нарушена. На месте работают городские службы», – добавили там. Между тем источник в экстренных службах отмечал, что в результате возгорания жильцы 12 домов остались без газа из-за происшествия.

Полиция начала проверку после ролика с приставаниями к женщине в метро 13 октября 2021, 16:05

Фото: RT на русском/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Полиция инициировала проверку после публикации видеозаписи с конфликтом в вагоне метро, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в столичном ГУ МВД. Конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – указали в ведомстве. В ролике запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются пассажиры. Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей. Человек в камуфляже открыл огонь у здания школы в Москве 13 октября 2021, 16:40

Фото: Mash/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы, передает телеканал РЕН ТВ. Опубликована видеозапись с предполагаемым стрелком. На кадрах запечатлено, как молодой человек ходит вокруг забора по листьям, и целится в деревья. По данным канала, неизвестный успел произвести выстрел. После того, как очевидцы вызвали полицию, неизвестный успел скрыться. Детей в школе попросили отойти от окон, учеников заперли в классе, а территорию оцепили правоохранители. Личность подозреваемого и его местонахождение пока не установлены. Позже в столичном ГУ МВД сообщили, что стрельба велась из страйкбольного ружья, инцидент произошел на Ленинском проспекте, передает РИА «Новости». В результате происшествия никто не пострадал, стрелка задержали. Ранее в Петербурге двое школьников устроили стрельбу в воздух, оружие было изъято и направлено на экспертизу. До этого в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику. Ширвиндту предложили новую должность в Театре сатиры 13 октября 2021, 18:33 Текст: Елена Мирошниченко

Департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры, сообщил руководитель департамента Александр Кибовский. «Дорогие коллеги, ставится на голосование вопрос: кто за то, чтобы Александр Анатольевич Ширвиндт продолжил служение в Театре сатиры в качестве его президента? Единогласно. Прошу запротоколировать», – приводит его слова ТАСС. Отмечается, что должность президента Театра сатиры предложено занять народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту. Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова. В Москве внучка зарезала дедушку 14 октября 2021, 17:25 Текст: Елена Мирошниченко

На юго-западе Москвы во время ссоры 18-летняя внучка зарезала своего 74-летнего дедушку, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова. «Во время конфликта подозреваемая нанесла дедушке множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте», – приводит ее слова агентство «Москва». Уточняется, что подозреваемая была задержана сотрудниками столичного управления Росгвардии. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Названы получившие звезду Michelin рестораны Москвы 14 октября 2021, 20:48 Текст: Елена Мирошниченко

Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды. В Москве проходит презентация первого гида Michelin по российской столице, во время которой были объявлены рестораны, получившие звезды Michelin. Одну звезду Michelin получили рестораны «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA, передает РИА «Новости». По две звезды Michelin получили рестораны Artest Chef's table и Twins Garden. «Получение звезды – это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами», – отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов Michelin Глендаль Пулленек. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал присуждение звезд Michelin ресторанам Москвы моральной поддержкой отрасли, передает RT в своем телеграм-канале. Он также поблагодарил инвесторов, которые продолжают вкладывать в развитие ресторанного бизнеса столицы, и поваров, которые продолжают быть на своих рабочих местах в условиях пандемии. Ранее сообщалось, что первый выпуск гида Michelin в Москве будет включать в себя 69 ресторанов. Напомним, два российских ресторана оказались в двадцатке лучших ресторанов мира в рейтинге The World's 50 Best Restaurants. В список лучших попали московские White Rabbit (13-е место) и Twins Garden (19-е место). Церемония объявления 50 лучших ресторанов планеты прошла в Сингапуре. Пожилым москвичам предложили 10 тыс. рублей за вакцинацию от COVID 13 октября 2021, 10:41

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей, постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В сообщении пресс-службы мэра столицы говорится, что «правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19». С 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы, при себе необходимо также иметь паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор. С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». В программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. московских пенсионеров. Ранее власти Москвы решили назначить медикам стимулирующие выплаты за вакцинацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СК раскрыл подробности о пришедшем на КПП полиции в Москве с оружием 13 октября 2021, 12:41 Текст: Алексей Дегтярев

Пришедший с оружием на КПП отдела полиции в Москве мужчина хотел покончить с собой, сообщил Следственный комитет. «В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, полагая, что сотрудники полиции откроют по нему огонь. При нем также обнаружена предсмертная записка. Для оценки психического состояния обвиняемого ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства. По данным следствия, вечером 12 октября пришел на КПП отдела полиции в Москве, и, разговаривая с полицейскими, направил в их сторону огнестрельное оружие. Его действия пресекли полицейские, и он был обезврежен. Пытавшегося стрелять в полицейского в Москве мужчину обезвредили 12 октября 2021, 19:24 Текст: Алексей Дегтярев

Мужчина в столичном отделении полиции попытался произвести выстрел в полицейского, но был обезврежен, сообщила представитель ГСУ СК по городу Юлия Иванова. «По данным следствия, вечером 12 октября мужчина зашел на КПП вблизи помещения, где расположена дежурная часть ОМВД России по району Преображенское Москвы, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции», – цитирует Иванову ТАСС. Мужчина не успел произвести выстрел, так как его действия были своевременно пресечены, он был обезврежен. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», вскоре его доставят в подразделение СК для следственных действий. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу. Мужчина на электросамокате погиб в ДТП в Москве 12 октября 2021, 18:24 Текст: Алексей Дегтярев

Мужчина за рулем электросамоката погиб в аварии в столице, сообщила городская Госавтоинспекция. «На востоке столицы погиб мужчина, который передвигался по проезжей части на электросамокате», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Отмечается, что водитель «Газели» ехал налево, а водитель самоката ехал во встречном направлении и врезался в заднюю часть грузовика. От полученных травм он умер. На месте работают следователи и сотрудники ДПС. В начале сентября несовершеннолетний в Москве сбил беременную женщину, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Ширвиндт пообещал подумать над предложением стать президентом Театра сатиры 13 октября 2021, 21:59 Текст: Елена Мирошниченко

Бывший худрук Театра сатиры в Москве Александр Ширвиндт сказал, что подумает над предложением стать президентом театра. «Я сказал Кибовскому, что подумаю, раз коллектив проголосовал за. Тем более если это будет реальная должность», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, он еще мало знаком с Газаровым, вступившим в среду на пост художественного руководителя театра, но его обнадеживает заявление нового худрука о намерении «стараться». Напомним, департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры. Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова. СК начал проверку нового инцидента в метро Москвы 14 октября 2021, 14:36 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи начали изучать обстоятельства происшествия в столичном метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. «В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – цитирует Иванову РИА «Новости». Напомним, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в метро Москвы происшествия. В столичном ГУ МВД сообщали, что конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало. Ведомство начало проверку. СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, а за нее заступаются пассажиры. Собянин назвал демографический спад в Москве временным 14 октября 2021, 22:02 Текст: Кристина Коваленко

Каждый год рождается около 100 тыс. детей в Москве, а демографический спад, фиксируемый в последнее время, временный, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также падение рождаемости он не считает радикальным, связав происходящее с демографическими волнами, которые начались еще во время войны и от начала 90-х. Такая волна характерна для всей страны, считает градоначальник. «Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город», – сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, передает РИА Новости. Он рассказал, что в Москве возникает периодически дефицит школ и мест в детских садах. Особенно часто это можно наблюдать в новых районах. В сложившихся такой проблемы нет, сообщил мэр. В последнее годы в Москве построили около 500 школ и детских садов, сейчас строительство продолжается. В ближайшие три года сдадут еще 70 соцобъектов, уточнил Сергей Собянин. Ранее мэр столицы говорил о росте заболеваемости коронавирусом в городе. Он заявил, что текущая осенняя волна сложная и имеет высокую динамику. Рост заболеваемости составил 20-30%. Инфекционист предложил усилить ограничения по COVID-19 в Москве 14 октября 2021, 15:21 Текст: Алексей Дегтярев

В российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. «Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, все же не очень сработали. С другой стороны, так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через две-три недели», – сказал Малышев РИА «Новости». Он добавил, что необходимо жестче относиться к мерам карантина в случае респираторных заболеваний в организациях и учреждениях. «Сейчас, если 20% от списочного состава коллектива или класса болеют респираторными, то можно всех отправлять на карантин, на мой взгляд, можно сделать это правило жестче, потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид», – указал эксперт. Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. Власти Москвы опровергли слухи о передаче фото пользователей mos.ru полиции 13 октября 2021, 12:29 Текст: Алексей Дегтярев

Сообщения о передаче правоохранительным органам фотографий пользователей портала mos.ru не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. «Информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности. <...> В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов, действительно, предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета», – цитирует сообщение департамента ТАСС. В ДИТ уточнили, что в личном кабинете загрузка фотографий не предусмотрена. Система для хранения фотографий – это государственная информационная система «Единый центр хранения и обработки данных» (ГИС ЕЦХД). При пользовании mos.ru загрузка фотографий не обязательна. «ГИС ЕЦХД, в свою очередь, аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации», – подчеркнули в департаменте. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на портал госсзакупок сообщил, что руководство города намерено доработать портал mos.ru так, чтобы все фото пользователей передавались в систему распознавания лиц, используемую полицией. Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве 14 октября 2021, 21:48 Текст: Вера Басилая

Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, рост заболеваемости за последние недели составляет 20-30%, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», – цитирует мэра Москвы телеканал ТВЦ. По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%. Также мэр заявил, что в Москве возможны краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с COVID, передает ТАСС. Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости. Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса, наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД