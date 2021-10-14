В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Президент Владимир Путин пройдет ревакцинацию от коронавирусной инфекции, как только специалисты дадут ему такую рекомендацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все будет зависеть от рекомендаций специалистов. Президент очень внимательно к этому относится и, как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планирует ли Путин сделать повторную прививку от ковида.

По его словам, не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии безответственно.

Внимание представителя Кремля обратили на высказывания о том, что рост заболеваемости ковидом в России продолжается из-за низкого уровня вакцинации и безответственного поведения некоторых людей. Ему задали вопрос, какой в Кремле видят выход из этой ситуации.

«Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться. Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости», – ответил Песков.

Ранее Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации.

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