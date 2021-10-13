Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации

Президент России Владимир Путин заявил, что мог заразиться COVID-19, однако этого не произошло, потому что он вакцинирован.

У главы государства также поинтересовались, не боится ли он заразиться коронавирусом в поездках. На что Путин ответил: «Дело не во мне. Когда я еду, со мной едут много людей, больше 100 человек. Это пресс-служба, сотрудники охраны, водители, протокол и так далее. Большое количество людей, которые подвергают свое здоровье опасности. В этой связи есть о чем подумать», – приводит слова президента Telegram-канал «Пул № 3».

Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.

Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.