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Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации
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Президент России Владимир Путин заявил, что мог заразиться COVID-19, однако этого не произошло, потому что он вакцинирован.
У главы государства также поинтересовались, не боится ли он заразиться коронавирусом в поездках. На что Путин ответил: «Дело не во мне. Когда я еду, со мной едут много людей, больше 100 человек. Это пресс-служба, сотрудники охраны, водители, протокол и так далее. Большое количество людей, которые подвергают свое здоровье опасности. В этой связи есть о чем подумать», – приводит слова президента Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
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Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.
Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовых актов.
Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко, передает ТАСС.
В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в телеграм-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».
Напомним, 27 августа первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.
Поклонская получила известность в 2000-х и начале 2010-х, в бытность работником прокуратуры Крыма (на тот момент – украинской автономии). Выступала обвинителем по громким уголовным делам, в частности на процессах крупнейших организованных преступных группировок полуострова. После переворота в Киеве 2014 года написала рапорт об увольнении из органов украинской прокуратуры, поддержала воссоединение Крыма с Россией. В 2014–2016 годах – прокурор Республики Крым. В сентябре 2016-го избрана депутатом Госдумы.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Захарова высмеяла заявление о вине RT в срыве вакцинации в США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление «Голоса Америки*» о том, что в провале кампании вакцинации в США якобы виновата Россия.
По словам Захаровой, в США «кажется, нашли наконец виновных в том, что национальная кампания по вакцинации против коронавируса провалилась». Вину «за то, что почти 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться» возложили на RT. «Заметили ли они (журналисты) хоть раз комментарии главного редактора Маргариты Симоньян о необходимости вакцинации? Нет, конечно», – заявила Захарова в Facebook.
Захарова предположила, что подобные утверждения, видимо, свидетельствуют о популярности RT среди сторонников Республиканской партии США. «Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди «ястребов» американского политического спектра», – отметила она.
Статью «Голоса Америки*» Захарова назвала «образцовым примером манипуляции данными». Так, заголовок («Американские антипрививочники и российская «фабрика троллей» мешают бороться с коронавирусом в США») и подзаголовок («Эксперты подчеркивают, что иностранные игроки продолжают распространять в США дезинформацию о вакцинах»), как отметили в МИДе, «кричат» о «вине» Москвы. Однако «в самом материале об этом написано в конце, как всегда, без каких-либо доказательств». При этом значительная часть статьи «посвящена неоднозначным заявлениям племянника 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди о том, что вакцина может убить, и антинаучным настроениям евангельских христиан».
«А в том, что в США продолжается разгул пандемии, виновата все равно лично Марго, – заявила Захарова, которую «немного пугает, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга». – Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли...».
Напомним, рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняет падение популярности главы государства коронавирусом.
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Британская газета извинилась перед Россией за статью о вакцине
Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материла о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V», изначально статья была опубликована в таблоиде The Sun.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ, в том числе Daily Express.
«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины». Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V – Центр Гамалеи публично известно», – цитирует сообщение издания РИА «Новости».
Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который ранее назвал публикацию материала «фейком и вопиющей ложью».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе
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Президент Владимир Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе.
Президент в среду принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».
Во время выступления он отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее «подстегнули цены наверх». Путин добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.
«Не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», – сказал он.
При этом, по его словам, в сложившейся ситуации некоторые партнеры России пытаются прикрывать собственные ошибки: «Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, не видят реалий».
Также и некоторые «эксперты» подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами.
«Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – подчеркнул Путин, отметив, что, пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.
«В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», – добавил он.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Пожилым москвичам предложили 10 тыс. рублей за вакцинацию от COVID
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Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей, постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В сообщении пресс-службы мэра столицы говорится, что «правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19».
С 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы, при себе необходимо также иметь паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье».
В программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.
С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. московских пенсионеров.
Ранее власти Москвы решили назначить медикам стимулирующие выплаты за вакцинацию.
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Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Михаила Евраева врио главы Ярославской области
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Ярославской области Михаила Евраева, сообщила пресс-служба Кремля.
«В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича. ... постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», – приводится текст указа на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее глава государства назначил Миронова помощником президента и принял его отставку с должности губернатора.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов».
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Число одновременно болеющих COVID россиян в ноябре может достигнуть миллиона человек
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Количество россиян, заразившихся коронавирусом, через месяц может превысить один млн человек, а ежедневное количество зафиксированных случаев будет варьироваться от 26,8 до 35,8 тыс., сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
Исследователи рассматривают несколько сценариев распространения COVID-19 в России. Самый плохой предполагает, что к 10 ноября число болеющих россиян достигнет 1 миллиона человек, наиболее позитивный прогноз – 920 тыс. больных, передает ТАСС.
«Для того чтобы был спад заболеваемости, нужно значительно больше привитых, чем сейчас», – уверен Захаров.
Отмечается, что ученые создали математическую модель, получившую название CIR. Она учитывает общее количество заболевших, поправившихся и не выживших после ковида с начала пандемии, а также процентный прирост общего количества заболевших.
Специалисты также внесли в модель «характеристику динамического баланса эпидемиологического процесса» – показатель, который позволяет выявить зависимость значений общего числа выздоровевших и умерших на данный момент от общего количества выявленных случаев заболевания в прошлом.
«Мы как раз определяем эту закономерность – через сколько дней прошлые значения по количеству заболевших будут близки к нынешним значениям общего количества выздоровевших и умерших. <...> Оказалось, что этот показатель (именно он и называется «характеристикой динамического баланса») не очень сильно изменяется во времени, поэтому мы научились его вычислять и использовать, создавая прогнозы на <...> 31 день вперед», – объяснил Захаров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
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Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции
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Президент России Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года.
«Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующе реагировать. (...) Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», – цитирует РИА «Новости» президента.
Также Путин поручил в течение месяца представить новые предложения по социальной поддержке граждан. Кроме того, глава государства заявил, что в ближайшие три года около 41,5 трлн рублей будет направлено на социальную поддержку россиян.
«Крупнейшая бюджетная статья – социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей», – сказал он.
Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва призвал особое внимание уделять решению острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии.
Глава ВОЗ потребовал прекратить «аморальную и несправедливую» ревакцинацию от COVID
Необходимо остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, поскольку вакцины не хватает в Африке и ряде других регионов, с таким требованием выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Когда у нас только 166 млн доз, сделанных в Африке, на 1,2 млрд населения, начать бустерную вакцинацию – это самое плохое, что мы как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала. Мир должен прийти в себя», – передает его слова РИА Новости.
Гебрейесус подчеркнул, что речь идет не обо всех бедных странах, а прежде всего об Африке.
Он пояснил, что целесообразно сейчас ревакцинировать людей с ослабленным иммунитетом. «Для остальных это аморально, нечестно, несправедливо, и это надо прекратить», – заявил глава ВОЗ.
Ранее глава ВОЗ призвал продлить мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19.
Спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за подозрения на COVID-19
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Вахтанговский театр отменил два спектакля с участием актрисы Нонны Гришаевой «Люся. Признание в любви» в связи с подозрением на коронавирус у актрисы, сообщил директор театра Кирилл Крок.
«У нее был положительный тест на ковид. Чувствует себя прекрасно, находится дома. Через пять дней будет еще один тест сдавать», – сказал ТАСС Крок.
Он отметил, что последний тест был отрицательным, при повторном отрицательном тесте Гришаеву могут выписать. При этом директор театра уточнил, что актриса чувствует себя прекрасно и готова играть на сцене.
«Мы не хотим рисковать ни зрителями, ни партнерами, ни музыкантами, ни артистами, ни служащими театра, поэтому мы вынуждены два наших спектакля с ее участием были отменить», – сказал директор.
Спектакль «Люся. Признание в любви» был запланирован на 7 и 13 октября.
Ранее актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.
Захарова призвала британские СМИ извиниться перед создателями «Спутника V»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала все британские издания, опубликовавшие информацию о якобы украденной Россией у AstraZeneca формуле вакцины от коронавируса, принести извинения разработчикам препарата «Спутник V».
Захарова написала в Telegram, что «у журналистов как минимум одного из изданий – Daily Express, кажется, хватило порядочности и остатков совести, чтобы принести свои извинения», но «желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ».
«Удосужились, так сказать. Если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них еще есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю и принести свои извинения российским разработчикам вакцины», – указала она.
Также к изданиям, опубликовавшим фейки о «Спутнике V», относятся Independent, Edinburgh Evening News и другие СМИ, «называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком».
Захарова предложила изданиям альтернативный вариант развития событий в случае отсутствия извинений: «Или пойдем путем заявлений? У меня все готово, осталось нажать «красную кнопку», и рубрика «Антифейк» пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций. Подождем».
По словам дипломата, когда этот фейк появился в СМИ, МИД даже не стал комментировать его или публиковать опровержения.
«Исходили из того, что англичане разберутся сами, чем их информационно кормят. (Глава МИД) Cергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, отметил, что мы уже ничему не можем удивляться, когда дело касается информации от британских таблоидов», – отметила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
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Пашинян оценил встречу с Путиным
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной».
Пашинян сообщил, что обсудил с главой российского государства «как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе». По его словам, стороны «продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей», передает ТАСС.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
Названо условие для ревакцинации от коронавируса
Людям, которые привились от коронавируса полгода назад, стоит подготовиться к ревакцинации, рассказал иммунолог Николай Крючков.
«Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения», – сказал он радио Sputnik.
По его словам, если говорить о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета.
«Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», – уточнил иммунолог.
По мнению иммунолога, для любой прививки подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию. Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, уверен он.
При этом нужный для защиты от коронавируса уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Так что в первое время после прививки следует избегать людных мест, советует кандидат медицинских наук.
«Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать. Если прошло много времени (после первичной вакцинации), антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала», – объяснил Крючков.
Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса.
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В Калининградской области приостановили плановую медпомощь
Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Калининградской области на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
«Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», – цитирует РИА «Новости» Кравченко.
Ранее власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.