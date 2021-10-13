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Самарский бар убрал рекламу с портретом Моны Лизы после вмешательства УФАС
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Нарушения были выявлены в рекламе самарского бара, на которой изображена Мона Лиза с кружкой пива в руках, владелец заведения принес извинения и незамедлительно убрал изображение с фасада здания, сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области.
По данным антимонопольного органа, в ходе проверки сотрудники управления обнаружили признаки нарушения действующего законодательства в наружной рекламе Gellert Bar, передает РИА Новости. На рекламной конструкции, размещенной на фасаде здания в непосредственной близости от парка Гагарина в Самаре, был изображен портрет Моны Лизы, которая держит кружку пива в руках, со следами пены на губах от напитка.
«Мона Лиза», или «Джоконда» Леонардо да Винчи – возможно, самое известное в мире произведение живописи, хранится в Лувре (Париж). Одна из главных загадок этого произведения – «блуждающая улыбка» Моны Лизы.
«Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет (кружка пива в руках, следы пены от пива на лице), по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали», – говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники УФАС выявили, что рекламная конструкция расположена рядом с парком культуры, что нарушает статью 5 федерального закона «О рекламе», согласно которой не допускается распространение информации, запрещенной для распространения среди детей в предназначенных для них образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 100 метров от них.
Отмечается, что сотрудники антимонопольного органа возбудили производство по делу и выдали владельцу бара предписание об устранении нарушений. Предприниматель, в свою очередь, извинился и незамедлительно снял рекламу с фасада здания.
Ранее в рекламе кемеровского банка со Светлаковым усмотрели гей-пропаганду.
Россия назвала срок ожидания ответов от ФРГ, Франции и Швеции по инциденту с Навальным
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Москва ожидает к 16 октября ответы Германии, Франции и Швеции по ситуации вокруг Алексея Навального, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
«В соответствии с направленным нами 6 октября запросом по статье 9 КЗХО ожидаем в установленный по конвенции срок, а именно к 16 октября, предметных ответов Германии, Франции и Швеции, без которых не представляется возможным подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте», – передает его слова РИА «Новости».
Воронцов также заявил, что Россия призывает страны Евросоюза и НАТО перестать выдвигать ничем не обоснованные обвинения по ситуации Навальным.
«Призываем страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств – участников КЗХО и заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов», – сказал дипломат.
Вместо этого он призвал страны проявить ответственность за дальнейшую судьбу ОЗХО и поддержание международного мира и безопасности. «Со своей стороны РФ продолжит добиваться установления истины в ситуации вокруг господина Навального», – подчеркнул Воронцов.
Посол России в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции получили список вопросов России по инциденту с Алексеем Навальным.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
ЕК призвала применить Газовую директиву к «Северному потоку – 2» в полном объеме
Еврокомиссия настаивает на применении в полном объеме Газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток – 2», заявила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС – Украина в Киеве.
«Газовая директива от 2019 года полностью применяется к «Северному потоку – 2», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
Рябков оценил разговор с Нуланд
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Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.
«Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала – российского в США и американского в России – не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «позиции сторон плохо стыкуются. Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен».
Отдельно Рябков подчеркнул, что тема Украины не обсуждалась на встрече. Он отметил, что консультации касались темы двусторонних отношений, работы диппредставительств и ряда других вопросов.
Также он подчеркнул, что Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций.
«Это бесстыдно, что они продолжают повторять, как заигранную пластинку, подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов... Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление», – заявил Рябков.
Он отметил, что претензии такого рода звучат не в первый раз, «но они... являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям». При этом Россия последовательно работает для стабилизации энергетического рынка.
Ранее переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Зеленский заявил об обсуждении с ЕС новых санкций против «Северного потока – 2»
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Украина обсуждала с главами Евросовета и Еврокомиссии введение третьего пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы сегодня обсуждали возможность использования Третьего энергетического пакета относительно «Северного потока – 2» и отдельной санкционной политики относительно «Северного потока – 2», – цитирует ТАСС Зеленского.
При этом он признал, что этот вопрос не будет решен быстро. «Это дискуссия не на один час, не на один день», – отметил президент.
Также Зеленский заявил, что Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери.
«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по 2 млрд долларов (такую сумму Украина получает от России за транзит газа) законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», – отметил он.
По словам президента, украинское общество не обладает достаточным пониманием того, когда страна выйдет на финишную прямую в процессе европейской интеграции.
«В нашем обществе <...> и лидерам страны не хватает этого понимания – о том, что мы идем тем путем, о том, где тот финиш и есть ли он, потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, делаем все, чтобы финиш был в ближайшее время», – заявил Зеленский.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия настаивает на применении в полном объеме Газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток – 2».
Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
Ученые уловили загадочный сигнал из центра Млечного Пути
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Из центра Млечного Пути исходит необычный сигнал, не соответствующий ни одному из известных источников, его обнаружили астрономы, работающие на австралийском радиотелескопе ASKAP.
Этот сигнал может указывать на новый класс звездных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию авторов в журнале The Astrophysical Journal.
Ученые из национального научного агентства Австралии CSIRO, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции два года изучали небо с помощью радиоинтерферометров ASKAP в Австралии для поиска необычных объектов в рамках проекта VAST (Variables and Slow Transients).
В центре галактики они обнаружили ASKAP J173608.2-321635, его назвали по координатам объекта.
«Этот объект был уникален тем, что вначале он был невидимым, затем стал ярким, затем исчез, а затем снова появился. Такое поведение было необычным», – заявила глава исследовательской группы профессор Тара Мерфи.
У источника наблюдается необычное свойство – высокая поляризация, сигнал колебался в одном направлении, но это направление вращалось со временем.
«Яркость объекта также резко менялась, в 100 раз, и сигнал включался и выключался, по всей видимости, случайным образом. Мы никогда не видели ничего подобного. Сначала мы думали, что это пульсар – очень плотный тип вращающейся мертвой звезды, или же звезда, излучающая мощные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов», – отметил первый автор статьи, аспирант Школы физики Сиднейского университета Цзитенг Ван.
После фиксирования шести радиосигналов за девять месяцев 2020 года авторы попытались найти объект в видимом свете, но не смогли обнаружить. Они обратились к более чувствительному радиотелескопу MeerKAT в Южной Африке.
«К счастью, сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось – после появления сигнал исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях на ASKAP это длилось несколько недель», – отметил Мерфи.
На данный момент объяснить природу сигнала ученые не могут, ему дали условное название транзиентный радиоисточник. У него есть некоторые сходства с известными процессами в центре Млечного Пути, но есть и отличия.
Названы причины ужесточения позиции Японии по Курилам
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«Правящие круги Японии диктуют новому премьеру Фумио Кисиде отказ от новаций в отношениях с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее глава японского правительства заявил, что суверенитет Токио якобы распространяется на острова южной части Курил.
«Новый премьер Японии будет осуществлять свою внешнюю политику исходя из той концепции, которая сложилась в правящих кругах страны. Мы видим, что Кисида отказался от новаций в отношениях с Россией и вернулся к консервативному подходу. Делает он это корректно, но достаточно однозначно», – сказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.
По его словам, приоритетом для Токио является улучшение отношений с США и с союзниками в рамках противостояния с Китаем. Россия же находится на периферии японских интересов. Но поскольку Россия – ближайший сосед Японии, то Кисида не мог не обозначить тему Курил.
«Дело может сдвинуться после встречи на высшем уровне Путина и Кисиды. Думаю, после этой беседы стороны озвучат продвижение в реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Сейчас отношения Москвы и Токио уже переходят на другой – более гуманитарный уровень», – выразил надежду политолог.
Впрочем, «надежды на подписание мирного договора между странами нет именно потому, что Токио вернулся к традиционному подходу по Курилам», добавил эксперт. «Тема мирного договора будет всегда присутствовать в диалоге стран, но консервативная доктрина Японии в отношении России не предусматривает поиск компромиссов по этому вопросу», – указал Казаков.
В этой связи собеседник вспомнил политику бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, которая отличалась меньшей категоричностью в отношении России. «Абэ делал ставку на выстраивание личных отношений с Путиным и пытался на этой основе сделать то, что было не под силу другим японским лидерам – подписать мирный договор. Как видим, Кисида не стал продолжать линию Абэ», – резюмировал эксперт.
Напомним, Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии «распространяется на «северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Премьер призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности.
В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы России Владимира Путина и Кисиды. Лидеры государств подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли новый премьер Японии вернуть отношения с Россией в нормальное русло.
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Украина объявила о планах преодоления энергетического кризиса с помощью Белоруссии
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Минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса», сообщили источники в министерстве.
Отмечается, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает «Экономическая правда».
«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорится в сообщении.
Источник отметил, что если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Иммунолог опровергла миф о достаточности прогулок на солнце для восполнения дефицита витамина D
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Чтобы избежать нехватки витамина D в организме в осенний, зимний и весенний периоды, необходимо есть морепродукты и рыбу, а также при возможности совершать прогулки в солнечные дни, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
«От достатка витамина D в организме зависят очень многие факторы. Он, например, участвует в обмене микроэлементов, кальция, поэтому при его дефиците может быть хрупкость костей, измениться состояние кожи. Также от недостатка любых витаминов может ощущаться повышенная усталость, расшатанность нервной системы и так далее», – говорит Логина.
Она подчеркивает, что из-за недостатка солнца в осенний, зимний и весенний периоды часто замечается дефицит витамина D. Кроме того, нехватке данного витамина подвержены в основном офисные работники, а также те, кто в дневное время постоянно находятся в помещении и практически не выходят на улицу.
«Сейчас в любой лаборатории можно определить уровень содержания витамина в организме по анализу крови, и, соответственно, корректировать его. Специального направления врача этот анализ не требует. Но вот за расшифровкой следует обратиться к доктору, который вас курирует, только он может назначить прием дополнительных витаминов, если это будет необходимо. Самому какие-то препараты пить не следует», – рекомендует иммунолог.
Сдавать такой анализ достаточно один раз в год, преимущественно в зимне-весенний период, либо опираясь на собственные ощущения и состояние организма, продолжает врач. В том числе, при проявлении признаков авитаминоза (чрезмерной сухости кожи, появлении головных болей, резкого упадка сил, депрессии и других симптомов).
«Чтобы избежать авитаминоза, нужно просто соблюдать рациональное питание, которое будет содержать морепродукты, рыбу. Их нужно употреблять наряду с овощами, фруктами, мясом. Но сколько конкретно съедать рыбы нужно каждому, сложно сказать, поскольку все зависит от комплекции человека. Кроме того, так как продуктов, которые содержат витамин D, мало, то еще и в обязательном порядке нужно солнышко», – заключила Логина, добавив, что регулярные прогулки в дневное время, даже небольшие, вполне могут предотратить дефицит витамина D в организме.
Ранее врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина предупредила россиян, что чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное влияние на организм из-за повышения уровня кальция в крови, поэтому самостоятельно назначать себе препараты, содержащие его, не стоит.
Опубликовано видео нового конфликта в московском метро
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В интернете опубликована видеозапись конфликта в московском метро, который произошел из-за того, что несколько мужчин стали приставать к женщине, сообщают СМИ.
Как передает RT, за женщину «заступились остальные пассажиры в вагоне». При этом «не уточняется», когда «была произведена съемка». В МВД пока не дали официального комментария относительно данного инцидента, но в соцсетях сообщают, что «дебоширов задержали полицейские».
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.
Кремль ответил на заявление Токио о суверенитете Японии над Южными Курилами
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Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курильским островам, они являются территорией России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации», – ответил он на вопрос, как Москва оценивает такое заявление, сообщает РИА «Новости».
При этом Песков подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Японией для решения острых вопросов.
«Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю, в том числе и президент России (Владимир) Путин подтверждал политическую волю продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня», – сказал Песков.
Ранее Кисида заявил, что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил.
Напомним, в октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии.
На минувшей неделе состоялся разговор президента России Владимира Путина и Кисиды.
Вторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газа
В Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
«На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», – приводит сообщение ТАСС.
Поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его цена оказалась значительно ниже рыночной. По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м.
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Эксперты по этикету назвали неуместным яркий наряд Нуланд на встрече в МИД России
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Одежда и обувь замгоссекретаря США Виктории Нуланд на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым нарушает принятый в политике этикет, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по стилю Альбина Холгова. Ранее Нуланд приехала в МИД в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.
«На встречах самого высокого уровня действует дресс-код Business Best. И он исключает брюки у женщин. Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения», – сказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова. Впрочем, собеседница вспомнила канцлера Германии Ангелу Меркель – она всегда была в брюках, но это объясняется ее фирменным стилем, подчеркнула Холгова.
По поводу цвета одежды представителя американского внешнеполитического ведомства эксперт указала, что этикет допускает красный костюм для женщин. «Как правило, красное нельзя надевать только на мероприятие, организатор которого – дама. К тому же в случае с Нуланд ее одежда все же не красная, поэтому претензий к ней предьявить в данном случае нельзя», – резюмировала Холгова.
«Цвет брючного костюма Нуланд, который называют малиновым, я бы назвала бордовым. Конечно, несколько необычно, непривычно для такого рода встреч, но, тем не менее, это вполне допустимо, – сказала газете ВЗГЛЯД педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, консультированию коммерческих и имиджевых компаний, государственных учреждений Татьяна Николаева. – Бордовый, надо сказать, придает статуса. Эту цель, возможно, и преследовала госпожа Нуланд. Однако сам по себе брючный костюм, напротив, снижает статус».
Резко критически эксперт оценила обувь Нуланд – ботильоны в мелкую горизонтальную полоску. «Виктория Нуланд хочет показать, что она человек, которому все равно, что о ней подумают в нашей стране. Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу, – отметила эксперт. – Такие мелкие нарушения допустимы для людей, чей деловой имидж уже сложился, как у госпожи Нуланд. Тем не менее, этот имидж стоило бы подкорректировать, особенно во время визита в нашу страну».
Напомним, по прибытии в Москву Нуланд заявила
, что основной темой предстоящих переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится
с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано. В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
С визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве. В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление, будучи на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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Украина нарастила поставки газа в Европу
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Украина нарастила реэкспорт газа из собственных хранилищ в Европу в условиях дефицита, следует из статистики венгерского оператора FGSZ.
Согласно данным, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около 6 млн кВт-ч энергии, что эквивалентно приблизительно 575 тыс. кубометров газа, сообщает издание «Апостроф».
По данным украинского издания, это не полноценный транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами. «Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%», – говорится в материале.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
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Собчак вручили повестку для очной ставки с водителем Mercedes
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Телеведущая Ксения Собчак получила повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для следственных действий, сообщили в пресс-центре МВД России.
«Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в Следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes.
Во вторник у Собчак в Москве прошел допрос по делу об аварии в Краснодарском крае.
Сама телеведущая заявила, что допрос длился три часа, а вопросы «почти» не имели отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.
Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».
В Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса
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Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за скачка газовых цен, завил эксперт Войцех Якубик.
Якубик заявил в интервью польскому Radio Maryja, что «цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом, это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, Газпромом», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что ранее Еврокомиссия оштрафовала Google и Facebook, в то время как к Газпрому относилась снисходительно.
Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. Оно длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил Якубик.
По его мнению, Еврокомиссия может в этот раз как оштрафовать Газпром, так и предложить ряд решений для защиты ЕС.
Отметим, что что саму Польшу в Европарламенте захотели лишить финансирования, так как КС страны подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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