Самарский бар убрал рекламу с портретом Моны Лизы после вмешательства УФАС

Нарушения были выявлены в рекламе самарского бара, на которой изображена Мона Лиза с кружкой пива в руках, владелец заведения принес извинения и незамедлительно убрал изображение с фасада здания, сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области.

По данным антимонопольного органа, в ходе проверки сотрудники управления обнаружили признаки нарушения действующего законодательства в наружной рекламе Gellert Bar, передает РИА Новости. На рекламной конструкции, размещенной на фасаде здания в непосредственной близости от парка Гагарина в Самаре, был изображен портрет Моны Лизы, которая держит кружку пива в руках, со следами пены на губах от напитка.

«Мона Лиза», или «Джоконда» Леонардо да Винчи – возможно, самое известное в мире произведение живописи, хранится в Лувре (Париж). Одна из главных загадок этого произведения – «блуждающая улыбка» Моны Лизы.

«Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет (кружка пива в руках, следы пены от пива на лице), по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали», – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники УФАС выявили, что рекламная конструкция расположена рядом с парком культуры, что нарушает статью 5 федерального закона «О рекламе», согласно которой не допускается распространение информации, запрещенной для распространения среди детей в предназначенных для них образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 100 метров от них.

Отмечается, что сотрудники антимонопольного органа возбудили производство по делу и выдали владельцу бара предписание об устранении нарушений. Предприниматель, в свою очередь, извинился и незамедлительно снял рекламу с фасада здания.

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