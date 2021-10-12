Политолог назвала сильные стороны нового руководителя Ярославской области

«Благодаря опыту работы в разных федеральных ведомствах, Евраев может видеть ситуацию с разных точек зрения, что для Ярославской области, конечно, важно, – при всех ее нереализованных возможностях», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова. Ранее президент назначил Михаила Евраева врио губернатора Ярославской области.

«Вырисовывается четкий подход к кадровым назначениям на уровне губернаторского корпуса: требуется опыт федерального управления, чтобы человек был с широкими, а не узкими провинциальными взглядами, чтобы обладал широкими связями, которые могут помочь региону. Как правило, учитывается еще наличие муниципального и регионального опыта. У Михаила Евраева именно такого опыта, конечно, не так много, зато есть богатый опыт в качестве федерального зама», – отмечает руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

«Евраев, я уверена, как раз и обладает широким взглядом на развитие территории. Он работал и замминистра регионального развития, и замом главы ФАС. Руководитель этой службы Игорь Артемьев создал очень крутую, сильную команду. Кроме того, Евраев успел поработать и в Минцифры – тогда это ведомство еще называлось Минсвязи. То есть он может видеть ситуацию с разных точек зрения, что для Ярославской области, конечно, важно, – при всех ее нереализованных возможностях», – считает Соколова.

«Вообще, это интересное решение – назначить врио губернатора «яблочника» по происхождению. Насколько я знаю, Евраев вырос из «молодежки» питерского отделения партии «Яблоко». Можно предположить, что Артемьев, также «яблочник», был знаком с ним именно по линии партии и «вытянул» Евраева в Москву еще совсем молодым управленцем», – добавила эксперт.

«Кроме того, Евраев прошел «школу губернаторов», а это теперь уже такой must have, можно сказать, обязательная процедура для кандидатов. Ведь ученики этой школы так и так проходят жесткий отбор. Ее выпускники, – вообще выпускники Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, – потом показывают хорошие качества и компетенции. Подготовлено уже достаточное число выпускников «школы», достойных занять место руководителей регионов», – полагает Соколова.

Президент Владимир Путин во вторник назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Занимавший пост главы региона Дмитрий Миронов стал помощником главы государства.

Как напоминает ТАСС, Михаил Евраев родился в 1971 году в Ленинграде. Закончил Ленинградский финансово-экономический институт (ФИНЭК), затем получил второе высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.

С апреля 2004 года был начальником управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ. В 2007-2012 годах занимал должность начальника управления ФАС по контролю за размещением государственного заказа. В 2012-2013 годах был заместителем министра регионального развития РФ. С 2013 года Евраев занял пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ, курировал развитие почтовой связи и деятельность «Почты России», создание «Почта Банка», а также занимался разработкой ГИС ЖКХ, ГИС «Независимый регистратор», реестра отечественного ПО, оптимизацией закупочной деятельности подведомственных предприятий и участвовал в разработке законодательства о переводе мобильных номеров от одного оператора к другому.

В ноябре 2018 года был назначен заместителем руководителя ФАС, где курировал вопросы госзакупок. Был освобожден от этой должности в феврале этого года по собственной просьбе.