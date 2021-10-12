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Собчак вручили повестку для очной ставки с водителем Mercedes
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Телеведущая Ксения Собчак получила повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для следственных действий, сообщили в пресс-центре МВД России.
«Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в Следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes.
Во вторник у Собчак в Москве прошел допрос по делу об аварии в Краснодарском крае.
Сама телеведущая заявила, что допрос длился три часа, а вопросы «почти» не имели отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.
Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».
Собчак сказала, почему уехала с места смертельного ДТП в Сочи
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала подробности смертельного ДТП по дороге в Красную Поляну под Сочи, в котором погибли два человека.
По ее словам, в данный момент она находится дома – с сотрясением мозга и многочисленными травмами.
«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду. По аварии. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в «зуме», есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», – написала Собчак в Telegram.
Она отметила, что ехала со своей командой, после столкновения потеряла сознание, после этого ассистентка перевела ее в другую машину. Телеведущая отметила, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, однако она приняла решение лететь к сыну домой.
«Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди. Пост в инстаграме с утра (Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой» – прим. ВЗГЛЯД) вышел с отложки, его забыли снять», – отметила Собчак.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.
Устроивший смертельное ДТП под Сочи водитель машины с Собчак признал вину
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Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, признал свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В пресс-службе сообщили, что в отношении водителя Mercedes было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), передает РИА «Новости».
«Водитель полностью признал свою вину, причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины, но опять же, степень зависит от того, какой будет итог по количеству пострадавших», – сообщили в ведомстве.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.
Источник: Собчак требовала от водителей выезжать на встречку
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Телеведущая Ксения Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в окружении журналистки.
«Ксения постоянно перемещается между съемками и встречами, часто опаздывает. Поэтому водителям приходилось нарушать, чтобы она успевала. Что приводило к ДТП», – пояснил газете ВЗГЛЯД источник.
По его словам, до этого обходилось без жертв, а Собчак удавалось решить вопрос на месте. Одно из таких происшествий случилось в центре Москвы. Тогда водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Собчак сразу предложила пострадавшему водителю компенсацию – и ситуацию удалось замять.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
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Очевидец аварии с Собчак рассказал о «страшной картине» ДТП
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На месте аварии с участием автомобиля Ксении Собчак в Сочи все было усеяно осколками, очевидцы кричали о помощи, рассказал свидетель происшествия Максим Макаров.
«Было темно, не было понятно, сколько пассажиров, кто там. Машина была очень сильно помята. Кричали, что нужна помощь, что идет кровь. Очевидцы, кто как мог, пытались помочь… Картина страшная: на расстоянии 50 метров все в осколках. Чуть дальше стоял черный Mercedes, еще дальше автобус», – рассказал очевидец Пятому каналу.
По словам Макарова, дорога была сухой, а движение автомобилей спокойным, дождя в этот день не было.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.
Устроивший смертельное ДТП под Сочи водитель рассказал о поездке с Собчак
Водитель, который вез телеведущую Ксению Собчак из Розы Хутор в аэропорт, рассказал, что пассажиры не подгоняли его, но во время движения он выехал на встречную полосу.
«За рулем автомобиля сидел Олег Цой. Он пояснил, что взял трех пассажиров – двух девушек и одного мужчину – в Розе Хутор после мероприятия и направился в аэропорт. По словам Цоя, пассажиры его не гнали, но во время движения по Краснополянскому шоссе он выехал на встречную полосу, врезался в «Фольксваген» и отскочил в автобус МАЗ», – сообщает Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что Собчак вместе с ассистенткой отказались от медицинской помощи и уехали в аэропорт на другом такси.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.
Машина с Собчак устроила смертельное ДТП под Сочи
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Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на дороге в Красную Поляну под Сочи, в результате аварии погиб один человек.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen. Как сообщает Telegram-канал Readovka, арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. Находившаяся в салоне Volkswagen 35-летняя женщина погибла на месте.
Также отмечается, что пострадали 28-летний водитель легковушки и еще одна женщина-пассажир. Сама Ксения Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
Несмотря на ДТП, телеведущая успела на свой рейс из аэропорта Сочи. После аварии Собчак пересела в такси и доехала до аэропорта, откуда улетела на запланированном рейсе.
Ранее президент Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Увеличилось число жертв смертельного ДТП с участием машины Собчак под Сочи
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В результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, на трассе между Адлером и Красной Поляной один человек погиб на месте, второй скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии, сообщил информированный источник.
По его словам, ДТП произошло из-за столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, в котором находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».
Водитель Mercedes подтвердил, что в момент аварии в салоне находилась Собчак. По данным Рен ТВ, автомобили столкнулись лоб в лоб.
По сведениям Telegram-канала «Майор и Генерал», журналистка была с помощниками и охраной. Все они после столкновения пересели в другой автомобиль и уехали.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. Находившаяся в салоне Volkswagen 35-летняя женщина погибла на месте. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
Соцсети бурно отреагировали на смертельное ДТП с машиной Собчак
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Журналисты, телеведущие и блогеры прокомментировали в соцсетях смертельное ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак в Сочи.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что вся «буйная активность» началась только после того, как Собчак «стали разносить» в СМИ. «Это «апэшечка» сутки удерживала Собчак от комментариев трагедии и попыток связаться с пострадавшими?» – задался вопросом Соловьев.
«Собчак «травят по указке Кремля». Травят, но все же, как сообщает нам Ксения, не по указке Кремля. Оказывается, по указке АП. Шайка гнусных комментаторов. Но травит. Вот оно что. То есть когда задается вопрос «а может стоило остаться на месте ДТП», это такая травля. Полное отсутствие у Ксении эмпатии и сострадания. Люди – корм», – написал депутат Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев в Telegram.
Журналист Юлия Витязева отметила, что Собчак опять поставила себя выше остальных, поскольку пообещала найти врачей для пострадавших и помочь связями только спустя сутки после ДТП.
«Она может найти врачей (а кто все эти сутки спасал пострадавших?). У нее связи и возможности (сможет договориться, чтоб погибшая ожила?). Мы поможем, у нас возможности (а чего сразу не подключила свой ресурс, сосредоточившись лишь на том, чтоб никуда ничего не просочилось?). Вот в этом и кроется основная мораль этой истории: в тот роковой вечер ее возможности и желания разошлись», – написала она в Telegram.
Тем временем в Telegram-канале «Неистовый мольберт» отметили, что Собчак сравнивает себя с Ефремовым, хотя сравнение «никудышное».
«Какое дело «апэшечке» до скандальной бабенки, которая в политику не лезет, а когда лезла, получила звонкие ноль целых хрен десятых процента голосов избирателей? Там еще что-то было про совесть... очень ярко выглядит из уст человека, который поставил для себя задачу успеть на рейс выше, чем помощь пострадавшим во время ДТП», – говорится в сообщении.
Журналист Илиас Меркури прокомментировал заявления Собчак после ДТП, напомнив о «масштабе бедствия феномена «Собчак». Он заметил, что на президентских выборах за Собчак проголосовал 1 238 031 гражданин России.
«Реально, что вы хотите от этой женщины? Чтобы ее миллионные подписчики в соцсетях мигом отписались? Чтобы с телеканалов отодвинули? Собчак – отражение ее поклонников. А у нее их много. Собчак – живой собирательный образ всего гнилого, что можно обнаружить в современном обществе», – подытожил журналист.
В свою очередь блогер Илья Варламов подчеркнул, что после ДТП в СМИ и Telegram-каналах опубликовали записи с камер наблюдения из аэропорта Сочи, справки с места ДТП и другие закрытые документы.
«Служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности. После расследования Навального о своем отравлении, все очень удивлялись: как это так, закрытые данные продаются и покупаются! Вроде даже как выводы сделали и даже посадили пару продажных ментов, кто сливал информацию. Но вот жизнь продолжается, а данные как продавали, так и продают», – написал он в Telegram.
Публицист Максим Кононенко указал в Telegram, что «вместо того, чтобы сейчас обвинять Собчак в том, что она уехала с места происшествия, к которому не имела ни малейшего отношения, лучше бы попробовали помочь семье погибших». «Ну как с Ефремовым. Только если Ефремов был виноват – то Собчак вообще ни при чем. Получается некрасиво», – написал он.
Он напомнил, что в осуждение Собчак, которая уехала с места ДТП, СМИ приводят свидетельства людей, которые действительно не видели ее, «проезжая мимо».
«По закону Ксения не виновата. Но с моральной точки зрения – она повела себя как мразь. Оставление людей в опасности, не прийти на помощь, не дождаться скорой и полиции, не помочь своими связями, а трусливо убежать. Это подло. А человек пытается всех учить жизни», – заявила главред издания Daily Storm Анастасия Кашеварова в Telegram. Она подчеркнула, что «если бы Собчак честно сказала, что испугалась и смалодушничала», «но нет, у нее не хватило мозгов и совести остаться, а также не врать».
«Вот и все. И не надо тут про нимбы. Идиотизм. Человек повел себя погано – факт. Защищать поганое поведение – нельзя», – добавила она.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.
Собчак обвинила недругов в попытке сделать из нее «нового Ефремова»
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Телеведущая Ксения Собчак выступила с утверждением, что после смертельного ДТП из нее якобы пытаются сделать «нового Ефремова».
«По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду – знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов (…), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду», – написала Собчак в своем Telegram-канале.
«Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих [выявили] сотрясение [мозга]. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит», мне показали (никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), сообщения о том, что [в день аварии] мы «гнали», чтобы успеть [на самолет] и расписанную хронологию [событий] – тоже. По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе. По поводу второго – ну проследите наш путь полностью по времени, посмотрите, как мы там пришибленно спокойно сидели (…) от того, чего избежали, найдите какие-то записи разговоров на камерах наблюдения про то, как обсуждали, что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да?» – написала Собчак.
«Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой (…) дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к [пострадавшим] людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и (синоним слова «ничего» – прим. ВЗГЛЯД) не сделала» – это не конструктивно, это бредово», – считает Собчак.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.
Напомним, в сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Сам Ефремов заявил о полной вине за смертельную аварию.
Собчак и других пассажиров Mercedes после ДТП в Сочи вызовут на допрос в Москву
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На допрос в Москву после ДТП с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, вызовут всех находившихся в салоне пассажиров Mercedes, следует из сообщения пресс-центра МВД России.
«В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности, о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля «Мерседес», – говорится в сообщении на сайте МВД России.
Отмечается, что расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного департамента МВД России.
«В ходе предварительного расследования проведен комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля «Фольксваген», – сообщили в МВД.
Ранее полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погибла одна девушка. Арендованный Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся со встречной машиной. По словам источника, один человек скончался в больнице, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.
Кононенко назвал несправедливой травлю Собчак после смертельного ДТП
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«С юридической и моральной точек зрения Собчак ничего не нарушила, поэтому все предъявляемые к ней претензии несправедливы», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя утверждение телеведущей Ксении Собчак о том, что после смертельного ДТП из нее якобы пытаются сделать «нового Ефремова».
«В поведении Собчак после ДТП не было ничего общего со случаем Ефремова: она была пассажиром автомобиля, а он сидел пьяный за рулем», – отметил журналист и блогер Максим Кононенко.
По его словам, бурная реакция и даже травля, начавшаяся в соцсетях в отношении Собчак, совершенно несправедлива. «Формально она не была участником этого ДТП, так как она пассажир. С юридической и моральной точек зрения Собчак ничего не нарушила. Поэтому претензии, которые предъявляют ей сейчас, необоснованные, – уверен Кононенко. – Конечно, если бы она осталась на месте ДТП, бегала бы и переживала, тогда, возможно, она снискала бы какое-то одобрение со стороны людей и даже заработала ореол героизма. Но она этого не сделала, и в этом нет ее вины».
«Видимо, существует группа людей, которым захотелось воспользоваться случаем и поддеть Ксению Собчак, так как она многим насолила», – резюмировал собеседник.
Ранее телеведущая Ксения Собчак выступила с утверждением, что после смертельного ДТП из нее якобы пытаются сделать «нового Ефремова». «По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду – знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов (...), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду», – написала Собчак в своем Telegram-канале.
«Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой (...) дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к [пострадавшим] людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и (синоним слова «ничего» – прим. ВЗГЛЯД) не сделала» – это не конструктивно, это бредово», – считает Собчак.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице. Состояние третьей пострадавшей немного улучшилось и ее решили перевезти в московскую клинику. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину. Позже очевидец аварии с Собчак рассказал о «страшной картине» ДТП.
Напомним, в сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Сам Ефремов заявил о полной вине за смертельную аварию.
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Собчак опровергла обвинение в игнорировании сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины, но она хочет связаться с ней.
«У меня нет входящих сообщений об этом. Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться», – написала Собчак в своем Telegram-канале.
Telegram-канал «Kub Mash» опубликовал видео, на котором подруга погибшей женщины в ДТП в Сочи рассказывает, что лично обратилась к Ксении Собчак за оказанием помощи дочери погибшей женщины, но не получила ответа телеведущей.
Подруга погибшей Екатерины Тарасовой рассказала, что у женщины остались шестилетняя дочка и мама-пенсионерка. Дочку Екатерины готовы забрать друзья, так как отец с ребенком не общается.
Ранее Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.
Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак поможет семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи, сообщил ее коммерческий директор Кирилл Суханов.
«Да, это действительно так», – ответил он РИА «Новости» на вопрос, действительно ли Собчак окажет помощь пострадавшим.
Ранее водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, признал свою вину.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.
Собчак прибыла на допрос по делу об аварии в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак явилась на допрос к следователю МВД по делу об аварии в Краснодарском крае, где погиб человек, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В настоящий момент идет допрос Собчак. Она находится в здании ГСУ МВД по Москве», – сообщил собеседник ТАСС. Он пояснил, что телеведущую допрашивают как свидетеля.
Ранее в Главное следственное управление (ГСУ) МВД по столице поступило дело об аварии в Краснодарском крае для производства по нему отдельных следственных действий.
Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».
Собчак дала показания по делу о смертельной аварии в Сочи
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Завершился допрос телеведущей Ксении Собчак по делу об аварии в Краснодарском крае, в которой погиб человек, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Собчак дала показания по делу о ДТП и покинула здание ГСУ МВД по Москве», – сказал собеседник ТАСС.
По данным агентства, телеведущая после допроса села в черный микроавтобус на территории ГСУ и уехала в сопровождении джипа.
Сама Собчак в своем Telegram-канале заявила, что вопросы, которые ей задавались, не имели отношения к тому, о чем спрашивают свидетелей.
«Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», – написала она.
Ранее во вторник сообщалось, что Собчак явилась на допрос к следователю МВД по делу об аварии.
Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».