В Кремле допустили встречу Козака с Нуланд для обсуждения Украины

В Кремле не исключают встречи замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака с замгоссекретаря США Викторией Нуланд для обсуждения Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что ранее существовал формат обмена мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Этот формат работал, собственно, американцы консультировались и с немцами, и с французами, и с нами, и таким образом они получали информацию, что называется, из первых рук и могли сопоставлять позиции участников нормандского процесса, поэтому в рамках обмена мнениями такого – да, мы не исключаем такие контакты», – ответил он на вопрос, планируется ли разговор Нуланд с Козаком по поводу Украины и понятно ли, что они будут обсуждать, передает РИА «Новости».

При этом Песков подчеркнул, что формат Козак-Нуланд не будет действовать на постоянной основе.

«Нет, это не значит абсолютно, и пока, собственно, вряд ли такой формат «Козак-Нуланд» возможен. С другой стороны, все-таки какие-то первые такие робкие контакты возрождаются на двусторонней основе. Конечно, это позитивно. Много разногласий, но тем не менее такие контакты только приветствуются», – добавил представитель Кремля.

Ранее переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.

По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.

Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.

В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.

В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».

Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.