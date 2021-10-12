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12 октября, вторник | Последнее обновление — 12:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт объяснил причины газового кризиса на Украине
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле допустили встречу Козака с Нуланд для обсуждения Украины
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В Кремле не исключают встречи замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака с замгоссекретаря США Викторией Нуланд для обсуждения Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что ранее существовал формат обмена мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Этот формат работал, собственно, американцы консультировались и с немцами, и с французами, и с нами, и таким образом они получали информацию, что называется, из первых рук и могли сопоставлять позиции участников нормандского процесса, поэтому в рамках обмена мнениями такого – да, мы не исключаем такие контакты», – ответил он на вопрос, планируется ли разговор Нуланд с Козаком по поводу Украины и понятно ли, что они будут обсуждать, передает РИА «Новости».
При этом Песков подчеркнул, что формат Козак-Нуланд не будет действовать на постоянной основе.
«Нет, это не значит абсолютно, и пока, собственно, вряд ли такой формат «Козак-Нуланд» возможен. С другой стороны, все-таки какие-то первые такие робкие контакты возрождаются на двусторонней основе. Конечно, это позитивно. Много разногласий, но тем не менее такие контакты только приветствуются», – добавил представитель Кремля.
Ранее переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Американский дипломат потребовал от Грузии не вести переговоры с Россией
Бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил о недопустимости участия грузинской стороны в возможном новом региональном переговорном формате с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Россия вторглась в Грузию и оккупировала вас. Вашим друзьям хотелось бы услышать от вас слово «невозможно» по поводу участия в переговорах», – заявил американский дипломат.
Так Ян Келли отреагировал на слова вице-премьера, главы МИД Грузии Давида Залкалиани. который допустил в какой-то доле грузинское участие в этом возможном формате.
Залкалиани на днях сказал, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, одновременно он уверен, что страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.
«В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок», – заявил глава МИД Грузии.
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в московский аэропорт Домодедово, в рамках визита в Москву запланировано обсуждение стабильных отношений двух государств.
По словам Нуланд, темой переговоров в Москве станут «стабильные и предсказуемые отношения», передает РИА «Новости».
В понедельник Нуланд прилетела в Россию.
Ранее дипломатический источник сообщил, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Другой источник сообщил, что 13 октября у Нуланд запланирована встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
США сняли санкции с ряда россиян ради визита Нуланд в Россию
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Из санкционного списка США была исключена часть россиян в обмен на согласие на визит заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд в Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, знает ли Захарова, что США в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих санкционных списках, представитель МИД дала утвердительный ответ. При этом она не уточнила, с кого именно США сняли ограничения.
Ранее стало известно, что Нуланд 11 октября отправится в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
Подозреваемые в краже морпехи США решили покинуть Россию
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Работники посольства США в Москве, подозреваемые в краже рюкзака, выбрали вариант покинуть территорию России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД России американскому посольству, было предложено либо снять иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что, насколько ей известно, рюкзак пострадавшему до сих не вернули. «Видимо, что-то их там в рюкзаке заинтересовало», – отметила дипломат.
Напомним, в пятницу МИД направил в американское посольство ноту с предложением лишить дипломатического иммунитета трех сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов в Москве для привлечения к уголовной ответственности в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина. В случае отказа от снятия иммунитета подозреваемых обязали незамедлительно покинуть Россию.
В столичном главке уточнили, что троих американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, заподозрили в краже рюкзака у жителя российской столицы. В главке подчеркнули, что у следствия есть доказательства, что морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство.
Как стало известно, морпехи США похитили рюкзак у детского психолога Дмитрия Корнилова. По словам Корнилова, он пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой. «Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – сказал потерпевший. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ («Кража»).
На Украине объяснили смысл статьи Медведева для Киева
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«Теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Статья Медведева явно очертила переговорную позицию Москвы накануне визита Нуланд», – считает политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, «Россия четко дала понять Украине, что намерена говорить о ней только с США». «Кремль не рассматривает Киев как серьезного партнера по переговорам. Примечательно, что об этом давно говорили эксперты и политологи, а сейчас об этом открыто написал Медведев», – пояснил он.
«При этом со стороны украинских властей едва ли последует официальный ответ Медведеву, как не было ответа и на публикацию президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Думаю, украинское руководство примет к сведению позицию Москвы, но не станет официально отвечать. Но, возможно, в Киеве шумно охарактеризуют статью Медведева как «звериный оскал российского империализма», – предположил он.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
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Погребинский назвал статью Медведева предупреждением для Нуланд
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«В Кремле поняли всю бессмысленность и бесперспективность переговоров с Зеленским и его компанией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд в Москву была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины и его команду в качестве субъектов для переговоров», – считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, «действующая украинская власть уже давно слыла нерукопожатной с точки зрения личных отношений, но политика – дело другое». «До статьи Медведева, наверняка согласованной с президентом России, я предполагал, что встреча с политическими недорослями во главе с Зеленским даже при минимальной подготовке все-таки состоится. Но в Кремле, видимо, понимают всю бессмысленность и бесперспективность этой затеи», – отметил политолог.
Также он предположил, что одним из факторов, спровоцировавших Кремль на публикацию этой статьи, стала «очередная наглость украинского президента, которая проявилась в новом бредовом обвинении в адрес руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. «Я думаю, что отчасти после этого Кремль решил открыто и без обиняков объяснить, что собой представляют Зеленский и его команда», – полагает Погребинский.
Кроме того, по мнению собеседника, статья может быть и неким предупреждением для госпожи Нуланд на случай, «если она начнет убеждать российское руководство в необходимости пойти на какие-то уступки Киеву». «Она, как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», – считает Погребинский.
«Если она не предложит Москве что-то из ряда вон выходящего – например, готовность надавить на Зеленского и заставить его выполнять определенные условия в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для США, то вряд ли можно ожидать от ее поездки каких-то позитивных результатов», – резюмировал эксперт.
В понедельник, 11 октября, Нуланд прилетела в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Позже стало известно, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Также сообщалось о запланированной на 13 октября встрече Нуланд с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. В Кремле подтвердили встречу помощника президента с Нуланд.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США. А американист Дмитрий Дробницкий полагает, что Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева.
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Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву
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«Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Аналитик допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу. Вообще ее приезд можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», – указал эксперт.
Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.
«Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.
При этом Дробницкий сомневается, что статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним руководством Украины была опубликована именно «под приезд» Нуланд. «Слишком мелок повод, чтобы так подгадывать», – считает политолог.
Нуланд прилетела в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США.
-
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В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией техники США
Россия не ведет военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, любые заявления о причастности специалистов России к копированию техники США не имеют оснований, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
«Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты Apache и скоро создадут свою лучшую технику.
Трамп: Россия забрала из Афганистана американскую технику
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове заявил, что Россия и Китай уже якобы разобрали и изучают вертолеты, брошенные американскими войсками в Афганистане.
По его словам, речь идет о машинах Apache. Трамп отметил, что изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты, Москва и Пекин в скором времени могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов, передает РИА «Новости».
Экс-президент уточнил, что Соединенные Штаты бросили в республике военное оборудование на общую сумму около 85 млрд долларов.
Ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
В конце августа влиятельные республиканцы потребовали отставки Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли из-за неудач действующей американской администрации в Афганистане.
В США оценили влияние энергокризиса на позиции России в мире
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Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.
Авторы статьи считают, что на фоне миграционного кризиса, пандемии и инфляции США пока не в полной мере ощутили влияние энергетического кризиса. «В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и [президент России] Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России», – отмечает издание. По мнению авторов статьи, «энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», передает ТАСС.
Нацеленная на отказ от горючих ископаемых энергетическая система «усилила зависимость Европы от природного газа, основным поставщиком которого является Россия», отмечают авторы статьи. Это, по их мнению, «создает рычаг стратегического давления для российского Газпрома, который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков». «Трудности, возникшие у друзей США в Европе ощущаются еще сильнее на фоне энергетической политики администрации [президента США Джо] Байдена», – отмечает издание, напоминая об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.
«Энергопоставки – это ключевой фактор мирового баланса сил, – констатирует издание. – Россия и Китай знают это, а одержимость администрации Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США».
Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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В МИД объяснили необходимость разработки нового оружия России
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Разработка новых систем вооружения России носит вынужденный характер и нацелена на поддержание стратегического баланса, который может быть подорван дестабилизирующими шагами США, заявил и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
Он отметил, что появление у России новых систем оружия происходит поступательно и сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, приводит его слова РИА «Новости».
«При этом разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», – сказал Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.
По его словам, «все эти факторы предстоит самым тщательным образом обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога с тем, чтобы найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности».
Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что «диалог по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска [конфронтации] и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран».
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».
Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
США могут лишиться крупнейшего поставщика патронов из-за антироссийских санкций
США могут лишиться одного из крупнейших импортеров патронов в свою страну, новые санкции, которые ввел Вашингтон, ограничивают импорт оружия и боеприпасов из России.
В новый перечень ограничений США включено требование ограничить импорт оружия и боеприпасов. Также отказы на запрос поставок из России будут получать компании, которые заинтересованы в алкоголе и табаке, сообщает РБК.
Отмечается, что Россия является главным поставщиком патронов в США. Средняя сумма поставок превышает 100 миллионов долларов, что составляет более 21% от всей подобной импортной продукции.
Ранее украинский МИД решил поддержать решение США о введении антироссийских санкций по инциденту с Алексеем Навальным. «В частности, речь идет о запрете импорта из Российской Федерации стрелкового оружия, боеприпасов, а также экспорта в Россию ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий», – говорится в заявлении украинского МИД.
Нуланд приехала в российский МИД в ярком наряде
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в малиновом костюме и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.
Нуланд приехала на встречу в МИД России в ярком наряде, сообщает РИА «Новости», при этом парковка перед одним из корпусов МИД, где проходит встреча, была плотно заставлена машинами, кортеж Нуланд из двух автомобилей не смог сразу подъехать к крыльцу.
Ранее Нуланд прибыла в здание МИД, где, как ожидается, пройдет ее встреча с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Нуланд прибыла в МИД России
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание МИД, где, как ожидается, пройдет ее встреча с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Захарова назвала созданный ЦРУ центр по Китаю стратагемами времен Холодной войны
Соединенные Штаты вознамерились бороться с Китаем с помощью методов из прошлого столетия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя создание американского центра по борьбе с вызовами со стороны КНР.
«Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой 21 века ЦРУ будет бороться методами века 20-го, а именно, достав из музейных запасников любимое – стратагемы времен Холодной войны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, Вашингтон не скрывает, что намерен для воплощения этой цели нарастить кадровый состав ЦРУ и усилить слежку за Китаем.
«Про нас тоже, конечно, не забыли – в релизе отдельно прописано, что действия «агрессивной России» будут внимательно отслеживаться. Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном. Глубина црушного анализа не позволяет погрузиться в него с головой», – пояснила дипломат.
Вместе с тем у США есть масса внутренних проблем – рост нелегальной миграции, трансграничной преступности, пандемия, и все это «представляет действительную структурную угрозу национальной безопасности миру, включая Америку».
Однако эти проблемы почему-то не вызывает у ЦРУ желания активизировать усилия на этих направлениях.
«Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах, когда кризис внутри страны превосходит все, что было в американской истории со времен Гражданской войны?», – заключила Захарова.
Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны КНР, называться учреждение будет «Центром миссий, связанных с Китаем» (China Mission Center, CMC).
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