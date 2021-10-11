Лондон решил выделить более 120 млн рублей на работу с российской молодежью

Британия планировала потратить 121 млн рублей на налаживание связей с российской молодежью в 2019 – 2021 годах, следует из попавшего в Сеть финансового плана правительственной организации Global Britain Fund.

Как сообщает RT, документы свидетельствуют об особом внимании Лондона к российскому студенчеству и молодым профессионалам, НКО и правозащитным центрам. За финансированием к Британии обратились пять организаций, связанных с научной или политической деятельностью в России.

Как выяснили журналисты, Лондон планировал выделить 121 млн рублей для взаимодействия с российской молодежью. За 2019 – 2021 годы нужно было создать устойчивые связи с российским студенчеством, продвинуть культурные ценности, а также заняться формированием «нового поколения молодых лидеров».

Сообщается, что 78 тыс. фунтов предназначались для «расширения российско-западной сети молодых профессионалов, объединяющей специалистов в области гражданского общества, безопасности, экономики и верховенства закона», отмечается, что речь идет о проекте «Сеть лидеров молодого поколения» (YGLN). Программа возникла в 2014 году в ответ на кризис на Украине «для преодоления разрыва между Россией и Западом».

На развитие «устойчивых связей» между людьми по культурным и образовательным направлениям только в 2019 – 2020 годах планировалось потратить 760 тыс. фунтов.

3 октября в Сеть попали документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России. В частности, в отчете говорится о поддержке НКО, признанных в РФ иностранными агентами. В материалах сообщается о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду западных ценностей, ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона.

Также предполагается установление прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций. В документе зафиксированы заявки от российских СМИ на получение финансирования со стороны посольства Британии.