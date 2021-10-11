В Москве резко выросло число госпитализаций с коронавирусом

За последние две недели в Москве вдвое выросло число госпитализаций, а заболеваемость коронавирусом увеличилась в полтора раза, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

«Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость – в полтора раза. В такой ситуации основная задача – максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания», – передает сообщение оперштаба РИА «Новости».

В оперштабе подчеркнули, что избежать введения жестких ограничений в столице можно, если прервать распространение коронавируса.

«Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест – это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса», – сообщает штаб.

Ранее сообщалось, что бесплатный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в Москве можно сдать в десяти МФЦ и десяти общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо».

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