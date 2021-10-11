В Москве резко выросло число госпитализаций с коронавирусом

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11 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

Украинский маршрут более дорогой и неэффективный Петр Ковалев/ТАСС
Украинская газотранспортная система проигрывает «Северному потоку – 2» с коммерческой точки зрения по целому ряду пунктов. Даже с точки зрения углеродного следа новые газопроводы выигрывают с огромным отрывом. А ведь низкие выбросы парниковых газов – это новая «религия» Евросоюза. В чем же выгода российской трубы?  Подробности...
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Верного защитника «Северного потока – 2» в Европе лишили власти

Главный путинист Европы покинул пост канцлера Австрии, оставив после себя много вопросов МИД РФ/РИА Новости
Самый молодой политик Европы – австрийский канцлер Себастьян Курц вновь подал в отставку. На этот раз из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Кто может стоять за скандалом против австрийского «друга Путина» и как его уход скажется на отношениях Москвы и Вены? Подробности...
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Будущее образования в России выберут педагоги

В Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей. vfkr.ru
Участники первого форума классных руководителей в Москве внесли предложения по улучшению условий труда педагогов, которые будут учитываться при реализации госполитики в сфере образования. Какие направления развития отрасли считают важнейшими в педагогическом корпусе, как восстановить престиж учителя и что изменилось в воспитании «трудных» учеников? Подробности...
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Чехи меняют разругавшуюся с Россией власть

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и лидер коалиции «Вместе» Петр Фиала MARTIN DIVISEK/ЕРА/ТАСС
Партия Андрея Бабиша, чья политика сделала Чехию официально «недружественным» России государством, сенсационно проиграла парламентские выборы. Когда об этом стало известно, президента страны Милоша Земана – одного из немногих «друзей» Москвы в руководстве ЕС – срочно госпитализировали, что грозит сыграть свою роль в передаче власти. Что происходит в Чехии и как это скажется на ее отношениях с РФ?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конечно, никто не гарантирует, что эти переговоры закончатся успешно. Вероятно, они ни к чему и не приведут. Однако попытаться все равно стоит. Даже если ради этого нужно несколько дней потерпеть Нуланд в Москве. Подробности...

Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Деникин в своем броске на Москву попробовал реализовать самый сильный шанс. Более того – фактически единственный. Раньше – преждевременно, потом – слишком поздно. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

«Слуга народа» становится полновластным хозяином Украины

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Бонапартизм Зеленского может сыграть над бывшим комиком довольно неприятную шутку. Ведь мало захватить государственную власть – надо еще удержать ее, изыскав для этого административно-силовые и финансовые ресурсы. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Байден идет ко дну

Обсуждение: 7 комментариев

Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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    В Москве резко выросло число госпитализаций с коронавирусом

    11 октября 2021, 11:54

    Текст: Елизавета Булкина

    За последние две недели в Москве вдвое выросло число госпитализаций, а заболеваемость коронавирусом увеличилась в полтора раза, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

    «Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость – в полтора раза. В такой ситуации основная задача – максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания», – передает сообщение оперштаба РИА «Новости».

    В оперштабе подчеркнули, что избежать введения жестких ограничений в столице можно, если прервать распространение коронавируса.

    «Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест – это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса», – сообщает штаб.

    Ранее сообщалось, что бесплатный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в Москве можно сдать в десяти МФЦ и десяти общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо».

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    Появилась новая версия происхождения коронавируса
    		    9 октября 2021, 17:23
    Фото: Chinafotopress/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.

    Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    «Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.

    Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.

    «Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.

    Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.

    Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов.

    Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане.

    Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.

    Коментарии (42)
    В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V»
    		    8 октября 2021, 18:48
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца.

    «Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

    Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами.

    Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он.

    Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.

    Коментарии (16)
    Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V»
    		    8 октября 2021, 15:29
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах.

    «Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр.

    При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей.

    Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России».

    «Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров.

    При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.

    «В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров.

    Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.

    Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.

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    Коментарии (3)
    Теплоход сел на мель в канале имени Москвы
    		    9 октября 2021, 16:23
    Фото: кадр LIFE
    Текст: Вера Басилая

    Четырехпалубный круизный теплоход «Константин Коротков» сел на мель в канале имени Москвы на территории Московской области и заблокировал судоходное движение.

    «Теплоход сел на мель в канале имени Москвы, заблокировав судоходное движение. В настоящее время теплоход убирают с мели специальные службы. Судно ждет сигнала на убытие в пункт назначения», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

    Ранее с севшего на мель судна в Петербурге пришлось эвакуировать детей.

    Коментарии (7)
    Протестующих против ковид-сертификатов в Риме начали разгонять водометами

    9 октября 2021, 20:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Риме против несогласных с ковид-сертификатами митингующих применили водометы и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.

    Участники протеста, которые сейчас устроились недалеко от правительственного дворца Киджи, начали бросать в полицию петарды, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

    Коментарии (13)
    В аэропортах Москвы отменили или задержали свыше 20 рейсов

    9 октября 2021, 20:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    В московских аэропортах отменены и задержаны более 20 рейсов самолетов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

    Во Внуково задержали семь рейсов, а отменили четыре, в Домодедово задержаны три рейса, отменены два, передает агентство «Москва» со ссылкой на данные сервиса.

    В Шереметьево задержали четыре рейса и отменили два.

    Причины отмены и задержек не сообщаются.

    Коментарии (3)
    Избитый в метро Москвы мужчина сказал, на что потратит 2 млн рублей от Собянина
    		    11 октября 2021, 11:22
    Фото: instagram.com/mossobyanin
    Текст: Елизавета Булкина

    Роман Ковалев, который был избит в московском метро после того, как заступился за девушку, рассказал, на что планирует потратить 2 млн рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.

    «Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала…» – рассказал мужчина «Газете.ru».

    Ковалев отметил, что решение властей столицы о выплате стало шокирующим для него.

    Напомним, Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей. Ранее сам потерпевший Роман Ковалев в соцсетях просил финансовой помощи после происшествия.

    Конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.

    Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.

    Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.

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    В России выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

    10 октября 2021, 11:43

    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4610, Санкт-Петербурге – 2822, Московской области – 2026.

    Всего в стране выявили 7 775 365 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 858 119 человек, из них вылечились за сутки 17 274 человека.

    Также за сутки зафиксировано 962 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 216 415 человек.

    Накануне, 9 октября, в России выявили 29 362 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 715.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (33)
    Певца Серова госпитализировали в Москве
    		    9 октября 2021, 14:16
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Народного артиста России Александра Серова госпитализировали в больницу с коронавирусом, однако концерты артиста не отменяются, сообщают СМИ.

    Певец якобы госпитализирован в одну из больниц Москвы с коронавирусной инфекцией, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей артиста. У него, по данным издания, диагностировали поражение легких.

    При этом директор музыканта Александр Федорков сообщил, что концерты Серова не отменены. «Концерты не отменяются», – сообщил он ТАСС.

    Федорков также призвал поклонников доверять информации на официальном сайте певца.

    Ближайший концерт Серова назначен на 16 октября во Владимире.

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    Московский трамвай получил премию Global Light Rail Awards

    9 октября 2021, 10:58

    Текст: Наталья Ануфриева

    Трамвай Москвы выиграл международную премию Global Light Rail Awards, сообщает департамент транспорта российской столицы.

    «Наш трамвай снова взял международную премию Global Light Rail Awards! Мы обошли коллег из Великобритании и Венгрии и стали первыми в номинации «Проект года», – говорится в сообщении департамента в Telegram.

    Отмечается, что эта награда – «Оскар» в сфере городского рельсового транспорта». Жюри конкурса отметило масштаб развития трамвая и его сервисов для пассажиров. Год назад московский трамвай наградили как «самую развивающуюся систему».

    «Сейчас у трамвайной сети новый оператор – Московский метрополитен. Мы изменили подход к управлению инфраструктурой – взяли жесткие стандарты метро, чтобы обеспечить пассажиров надежным и современным наземным транспортом (...) По поручению мэра Москвы мы продолжим развивать и увеличивать масштабы трамвайной сети и полностью обновим трамвайный парк», – отмечает руководитель дептранса Максим Ликсутов.

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    В России выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

    9 октября 2021, 11:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 29 362 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6001, Санкт-Петербурге – 2717, Московской области – 1689.

    Всего в стране выявили 7 746 718 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 840 845 человек, из них вылечились за сутки 21 049 человек.

    Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 215 453 человек.

    Накануне, 8 октября, в России выявили 27246 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2116.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко

    9 октября 2021, 13:37

    Текст: Наталья Ануфриева

    Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией организовали вывозные рейсы из Касабланки, сообщает российское посольство.

    В сообщении посольства России в Facebook говорится, что «в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организуют вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: «Аэрофлот»: 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября».

    Этими рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах.

    «По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании. Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно», – добавили в дипведомстве.

    Ранее Марокко решило приостановить авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом в России.

    Напомним, за минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.

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    Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых

    8 октября 2021, 15:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

    Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка».

    Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить.

    «К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец.

    За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.

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    Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID

    8 октября 2021, 14:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

    По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.

    Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса.

    «Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.

    Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер.

    «Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин.

    Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.

    Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки.

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    В Белоруссии ввели масочный режим для общественных мест

    8 октября 2021, 20:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Белоруссии вводится обязательный масочный режим для общественных мест, заявил замминистра здравоохранения республики и главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

    «С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», – цитирует Тарасенко БелТА.

    По его словам, Минздрав изменил санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и коронавируса. Изменения связаны с тем, что во всех регионах страны и в Минске фиксируется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Эти изменения также вступят с 9 октября.

    «Внесено существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», – объяснил главный санитарный врач.

    Правила необходимо блюсти также и в общественном транспорте всех видов, в том числе в такси.

    В правилах указывается, что маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

    Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу, минтранс республики и МВД.

    «На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», – заключил Тарасенко.

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