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В Москве открыли 20 мест сдачи бесплатных экспресс-тестов на COVID
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Бесплатный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в Москве можно сдать в десяти МФЦ и десяти общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо», рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.
«Мы продолжаем расширять возможности тестирования на COVID-19 в городе. С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в 10 центрах госуслуг «Мои документы» и 10 популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе, фудмолле «ДЭПО», – передает ее слова РИА «Новости».
Ракова подчеркнула необходимость быстрого выявления заболевания в условиях пандемии. Такой скрининг позволит также выявлять заболевших с бессимптомным течением болезни.
При этом, по словам заммэра, положительный результат экспресс-теста в Москве не будет являться подтверждением заболевания.
«Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение суток человек уже получит результат, и только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, и будет начато своевременное лечение. Ранее в пилотном режиме такое тестирование мы начали проводить в двух центрах госуслуг, в них сделано уже более 300 экспресс-тестов», – рассказала вице-мэр.
Ранее в Москве пациентам с симптомами ОРВИ решили делать тесты на COVID-19.
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Появилась новая версия происхождения коронавируса
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Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.
Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.
Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.
«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.
Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.
Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов.
Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V»
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Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца.
«Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами.
Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V»
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Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости».
Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах.
«Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр.
При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей.
Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России».
«Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров.
При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.
«В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров.
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.
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Теплоход сел на мель в канале имени Москвы
Четырехпалубный круизный теплоход «Константин Коротков» сел на мель в канале имени Москвы на территории Московской области и заблокировал судоходное движение.
«Теплоход сел на мель в канале имени Москвы, заблокировав судоходное движение. В настоящее время теплоход убирают с мели специальные службы. Судно ждет сигнала на убытие в пункт назначения», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее с севшего на мель судна в Петербурге пришлось эвакуировать детей.
Протестующих против ковид-сертификатов в Риме начали разгонять водометами
В Риме против несогласных с ковид-сертификатами митингующих применили водометы и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.
Участники протеста, которые сейчас устроились недалеко от правительственного дворца Киджи, начали бросать в полицию петарды, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
В аэропортах Москвы отменили или задержали свыше 20 рейсов
В московских аэропортах отменены и задержаны более 20 рейсов самолетов, следует из данных «Яндекс.Расписания».
Во Внуково задержали семь рейсов, а отменили четыре, в Домодедово задержаны три рейса, отменены два, передает агентство «Москва» со ссылкой на данные сервиса.
В Шереметьево задержали четыре рейса и отменили два.
Причины отмены и задержек не сообщаются.
В России выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4610, Санкт-Петербурге – 2822, Московской области – 2026.
Всего в стране выявили 7 775 365 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 858 119 человек, из них вылечились за сутки 17 274 человека.
Также за сутки зафиксировано 962 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 216 415 человек.
Накануне, 9 октября, в России выявили 29 362 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 715.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4595, Санкт-Петербурге – 2501, Московской области – 1490.
Всего в стране выявили 7 717 356 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 819 796 человек, из них вылечились за сутки 20 566 человек.
Также за сутки зафиксировано 936 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 214 485 человек.
Накануне, 7 октября, в России выявили 27 550 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 304.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Певца Серова госпитализировали в Москве
Народного артиста России Александра Серова госпитализировали в больницу с коронавирусом, однако концерты артиста не отменяются, сообщают СМИ.
Певец якобы госпитализирован в одну из больниц Москвы с коронавирусной инфекцией, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей артиста. У него, по данным издания, диагностировали поражение легких.
При этом директор музыканта Александр Федорков сообщил, что концерты Серова не отменены. «Концерты не отменяются», – сообщил он ТАСС.
Федорков также призвал поклонников доверять информации на официальном сайте певца.
Ближайший концерт Серова назначен на 16 октября во Владимире.
Московский трамвай получил премию Global Light Rail Awards
Трамвай Москвы выиграл международную премию Global Light Rail Awards, сообщает департамент транспорта российской столицы.
«Наш трамвай снова взял международную премию Global Light Rail Awards! Мы обошли коллег из Великобритании и Венгрии и стали первыми в номинации «Проект года», – говорится в сообщении департамента в Telegram.
Отмечается, что эта награда – «Оскар» в сфере городского рельсового транспорта». Жюри конкурса отметило масштаб развития трамвая и его сервисов для пассажиров. Год назад московский трамвай наградили как «самую развивающуюся систему».
«Сейчас у трамвайной сети новый оператор – Московский метрополитен. Мы изменили подход к управлению инфраструктурой – взяли жесткие стандарты метро, чтобы обеспечить пассажиров надежным и современным наземным транспортом (...) По поручению мэра Москвы мы продолжим развивать и увеличивать масштабы трамвайной сети и полностью обновим трамвайный парк», – отмечает руководитель дептранса Максим Ликсутов.
В России выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 29 362 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6001, Санкт-Петербурге – 2717, Московской области – 1689.
Всего в стране выявили 7 746 718 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 840 845 человек, из них вылечились за сутки 21 049 человек.
Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 215 453 человек.
Накануне, 8 октября, в России выявили 27246 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2116.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко
Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией организовали вывозные рейсы из Касабланки, сообщает российское посольство.
В сообщении посольства России в Facebook говорится, что «в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организуют вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: «Аэрофлот»: 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября».
Этими рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах.
«По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании. Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно», – добавили в дипведомстве.
Ранее Марокко решило приостановить авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом в России.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.
Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых
В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка».
Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить.
«К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец.
За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.
Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID
Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.
По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса.
«Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер.
«Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин.
Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.
Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки.
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В Белоруссии ввели масочный режим для общественных мест
В Белоруссии вводится обязательный масочный режим для общественных мест, заявил замминистра здравоохранения республики и главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.
«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», – цитирует Тарасенко БелТА.
По его словам, Минздрав изменил санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и коронавируса. Изменения связаны с тем, что во всех регионах страны и в Минске фиксируется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Эти изменения также вступят с 9 октября.
«Внесено существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», – объяснил главный санитарный врач.
Правила необходимо блюсти также и в общественном транспорте всех видов, в том числе в такси.
В правилах указывается, что маска должна закрывать нос, рот и подбородок.
Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу, минтранс республики и МВД.
«На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», – заключил Тарасенко.