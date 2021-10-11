В Москве открыли 20 мест сдачи бесплатных экспресс-тестов на COVID

Бесплатный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в Москве можно сдать в десяти МФЦ и десяти общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо», рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем расширять возможности тестирования на COVID-19 в городе. С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в 10 центрах госуслуг «Мои документы» и 10 популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе, фудмолле «ДЭПО», – передает ее слова РИА «Новости».

Ракова подчеркнула необходимость быстрого выявления заболевания в условиях пандемии. Такой скрининг позволит также выявлять заболевших с бессимптомным течением болезни.

При этом, по словам заммэра, положительный результат экспресс-теста в Москве не будет являться подтверждением заболевания.

«Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение суток человек уже получит результат, и только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, и будет начато своевременное лечение. Ранее в пилотном режиме такое тестирование мы начали проводить в двух центрах госуслуг, в них сделано уже более 300 экспресс-тестов», – рассказала вице-мэр.

Ранее в Москве пациентам с симптомами ОРВИ решили делать тесты на COVID-19.

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