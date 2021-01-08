Названо имя возможного преемника Меркель

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан рассматривает возможность баллотироваться на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ. Отмечается, что на фоне пандемии возросла его популярность.

Министр здравоохранения Германии недавно обсуждал свой политический рейтинг с членами партии, сообщает ФАН со ссылкой на источники.

Уточняется, что Йенс Шпан не сможет побороться за должность руководителя ХДС, однако намерен поучаствовать в гонке за пост канцлера ФРГ.

Напомним, 31 декабря Ангела Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера. Она подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах.

Между тем власти Германии продлили карантин до конца января.