Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера 31 декабря 2020, 03:54

Текст: Антон Антонов

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала свое новогоднее обращение к жителям страны самым необычным за все годы ее правления. Меркель подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах, в связи с чем, вероятно, в последний раз обращается с новогодней речью к гражданам Германии как федеральный канцлер. «Никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», – приводит ее слова РИА «Новости». Свое обращение Меркель посвятила ситуации с коронавирусом, который назвала «политическим, социальным и экономическим вызовом столетия». При этом она подчеркнула, что «теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению» к людям, которые потеряли своих близких. Как передает ТАСС, Меркель сообщила, что намерена привиться от коронавируса в установленном в ФРГ порядке очереди. Она заявила, что не будет ничего «приукрашивать». По ее словам, Германия живет в тяжелое время и «так будет оставаться еще довольно долгое время», зима «является и останется сложной». Текст новогоднего обращения Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи. Напомним, блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии, скорее всего, выиграет сентябрьские выборы в Бундестаг. Соратники Меркель могут рассчитывать на 30–35% голосов. В январе после партийного съезда в онлайн-режиме станет известен преемник Меркель.

Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer 30 декабря 2020, 20:21

Текст: Ксения Панькова

Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом. «Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости». Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов. Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic). Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы. Вирусолог объяснил отличие «Спутника V» от «ЭпиВакКороны» 30 декабря 2020, 15:06

Текст: Ирина Яровая

«Главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. Испытания наших вакцин показывают, что этот эффект очень хороший», – заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Александр Бутенко, рассуждая о разнице между российскими вакцинами. Ранее об отличии вакцин рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. «В вакцине «Спутник V» в качестве вектора используется аденовирус человека, а в «ЭпиВакКороне» – синтезированные пептиды. В то же время иностранные компании в качестве вектора применяют аденовирус обезьяны, что является не лучшим вариантом», – объяснил руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко. Тем не менее эксперт считает, что главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. «Этот эффект выражается в возможности вакцины создать иммунитет и в ее реактогенности, то есть в опасности побочных явлений. Испытания наших вакцин показывают хорошие результаты в отношении отсутствия реактогенности. «Спутник V» только что разрешили даже для людей старшего возраста. А у американской вакцины есть реакция, особенно у людей, предрасположенных к аллергии», – объяснил вирусолог. Также у вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличается технология производства. Вектор аденовирусной инфекции, который находится в основе «Спутника V», используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки. То есть «Спутник V» – это неживая вакцина с эффектом живой, рассказывал ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков «Комсомольской правде». «ЭпиВакКорона», в свою очередь, построена на основе искусственно созданных, синтезированных кусочков структуры вируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам (то есть чужеродным для организма фрагментам коронавируса), содержащимся в вакцине. Разработка «Вектора» относится к неживым вакцинам, у которых иммунный ответ менее стойкий и длительный, чем у живых, поэтому и прививаться этой вакциной придется чаще, чем «Спутником V». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и заявила, что они разные, но обе хорошие. «Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – передает РИА «Новости» слова Голиковой. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению. Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая из зарегистрированных в России вакцин после «Спутника V», разработанная новосибирским Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для россиян привиться новой вакциной стало возможно в конце декабря. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорону» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет. Как заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин, к Новому году в регионы будет поставлено более 21 тыс. доз, «а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», передает РИА «Новости». Темпы, в которых налажен выпуск «ЭпиВакКороны», превышают плановые, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Текст: Евгения Шестак

Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе хорошие, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, одна из вакцин – «векторная на основе аденовируса», другая – пептидная, «сделанная из трех составных частей генома коронавируса», которые наиболее устойчивы к мутации, передает РИА «Новости». «Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – сказала Голикова. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению. Ранее Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. Лавров уличил Запад в попытках воспользоваться пандемией в своих целях 30 декабря 2020, 12:45 Текст: Евгения Шестак

Западные страны пытаются воспользоваться пандемией для «наказания неугодных правительств», Россия же не играет в «геополитические игры с «нулевой суммой», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД в интервью ТАСС заявил, что в 2020 году Россия помогала пострадавшим от пандемии странам. «В этом, кстати, наше отличие от ряда западных государств, которые не только пытаются политизировать сугубо гуманитарную тематику борьбы с коронавирусной инфекцией, но и воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, игнорируя призывы ООН хотя бы временно отменить часть односторонних рестрикций, осложняющих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в соответствующих странах», – сказал Лавров. По его словам, в уходящем году России удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов, среди них партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС. Вместе с тем Лавров отметил, что сила России заключается в ее миролюбивом, предсказуемом внешнем курсе и готовности к взаимоуважительной работе со всеми партнерами. При этом, по его словам, Россия остается открытой к диалогу с западными коллегами при условии их отказа от «менторства, от политики шантажа и ультиматумов». «Мы не играем в геополитические игры с «нулевой суммой», не мыслим архаичными концепциями сфер влияния. Наоборот, на практике реализуем тезис о том, что эффективно решить масштабные трансграничные проблемы можно лишь объединившись, на принципах солидарности», – добавил он. Кроме того, Лавров заявил, что США полностью игнорируют интересы безопасности других государств. «Американцы разрушили целый ряд важных договоренностей [в сфере контроля над вооружениями] и пытаются продавливать инициативы, которые выгодны лишь им самим. При этом полностью игнорируют интересы безопасности других государств», – сказал министр. Также Лавров указал на высказывания президента России Владимира Путина о том, что гонка вооружений уже началась. «Стоит посмотреть хотя бы на военный бюджет США, на количество программ по созданию или модернизации вооружений. Цель Вашингтона – добиться преимущества в военной сфере, чтобы удерживать слабеющие глобальные позиции любой ценой», – добавил он. Ранее Лавров заявлял, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор. В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой. Россиян предупредили о поддельной икре в магазинах 30 декабря 2020, 18:47

Текст: Абдулла Шакиров

В преддверии Нового года на прилавках российских магазинов немало фальшивой икры, поэтому покупать деликатес стоит в специализированных торговых точках, отдавая предпочтение икре лососевых пород рыб, рассказал директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. «По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», – передает слова эксперта «Звезда». Как сообщил Ходос, при покупке необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должна быть представлена исчерпывающая информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и периоде хранения икры. Он подчеркнул, что в специализированных магазинах покупатель может получить всю необходимую документацию на продукт. Также он отметил, что многие производители настолько хорошо научились делать имитированную икру, что распознать подделку на глаз почти невозможно. В марте прошлого года на Дальнем Востоке в продаже выявили фальсифицированную красную икру с маркировкой несуществующих компаний. Ранее Росстат подсчитал, что россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей. Соловьев и Вассерман сказали, что их беспокоит в наступающем 2021 году 30 декабря 2020, 14:48

Текст: Татьяна Косолапова

Пандемия коронавируса, экономическая ситуация в стране, смена власти в США – темы, которым в следующем году следует уделить больше внимания, сказали газете ВЗГЛЯД известные журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман. «Если посмотреть, что в мире происходит, то следующий год будет не лучше: и пандемия далека от завершения, и вакцинация, дай бог, завершится только после лета, говоря не о России, а обо всем мире, и экономически все будет только нарастать. Так что мы получим последствия», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что ему бы очень хотелось пожелать что-то хорошее на будущий год, но никаких реальных оснований для этого нет – пожелания попросту не сбудутся. «И хочется заключить словами из повести Бориса Васильева «Завтра была война», где Зиночка говорит, что год был тяжелый, потому что високосный, и обещает, что следующий будет счастливым. Следующим был тысяча девятьсот сорок первый. Поэтому и мы на такой веселой и оптимистичной ноте провожаем старый год», – заключил собеседник. Публицист и журналист Анатолий Вассерман, наоборот, надеется, что в наступающем году в стране и мире события будут развиваться по лучшему из спрогнозированных им сценариев. «Прежде всего я имею в виду завершение демонтажа системы узкой специализации стран. У меня есть достаточно много публикаций о том, почему эта система привела к экономической катастрофе. В частности, нынешняя великая депрессия, которая тянется аж с 2008 года, порождена, помимо прочего, именно этой системой. И Трампа выбрали президентом как раз за то, что он обещал ее демонтировать, но те немногие, для кого она выгодна, устроили, по сути, развал Америки, скомпрометировали всю избирательную систему США, чтобы не допустить демонтажа», – рассказывает журналист. Он отметил, что карантины и вынужденные режимы самоизоляции, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, очень убедительно показали, что данную систему необходимо уничтожить как можно скорее. «Также я считаю жизненно необходимым не только для нашей страны, но и для всего мира отказаться от практически всех догматов». То есть надо действовать мало-мальски разумно, и тогда результат будет благоприятен и для нашей страны, и для всего мира. Поэтому все, чего я желаю, это чтобы люди действовали разумно, опираясь не на чьи-нибудь догматы, а на здравый смысл и теории, продиктованные здравым смыслом», – подытожил Вассерман. На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины 30 декабря 2020, 16:51 Текст: Алексей Дегтярев

Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. «Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС. В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID 30 декабря 2020, 15:03 Текст: Ксения Панькова

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech, сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского. «Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – приводит ТАСС сообщение ведомства. Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет доступна уже в декабре. При этом в ноябре бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с «серьезным инцидентом». В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что инцидент с участником испытаний китайской вакцины Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». В ФМБА рассказали о разработке вызывающей многолетний иммунитет вакцины от COVID-19 30 декабря 2020, 17:43

Текст: Ксения Панькова

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), будет направлена на формирование так называемого клеточного иммунитета, а не антител, сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова. «Мы видим образование специфических антител, причем антител вирусонейтрализующих. Но в отличие уже от известных созданных вакцин, это не будет как бы превалирующий компонент действия. Для нас будет важнее, что мы будем видеть компоненты этих рекомбинантных белков в рецепторах на Т-лимфоцитах и включение клеток памяти в формировании клеточного иммунитета. Кстати говоря, (...) клеточный иммунитет существенно более длительный, чем гуморальный, он длится, как правило, годами, а не месяцами», – сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ФМБА планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса, а до Нового года приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против COVID-19. Канделаки, Познер и Пригожин поделились пожеланиями на 2021 год 30 декабря 2020, 17:00

Текст: Татьяна Косолапова

Избавление от пандемии коронавируса и хотя бы части ее последствий было бы лучшим подарком всему миру в 2021 году, сказали газете ВЗГЛЯД известные журналисты Тина Канделаки и Владимир Познер и продюсер Иосиф Пригожин. «От происходившего с нами в 2020 году абстрагироваться невозможно, так что логично попросить 2021 год быть уже попроще. Ну или хотя бы развязаться с проблемами, которые точно перешагнут рубеж новогодней ночи. Пусть выспятся врачи и медицинские работники, выпишутся из больниц пациенты, придут в себя малые и очень даже большие бизнесмены. Пусть будет интересно, но без трагедий. План по ним выполнен на годы вперед», – сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Конечно, главное пожелание на 2021 год – избавиться от пандемии», – кратко ответил журналист и телеведущий Владимир Познер. «Самое главное, что я желаю, это всем хорошего иммунитета, мира, добра и скорейшего окончания пандемии, потому что это парализует весь мир, нас всех и мешает нашему общению. Я хочу, чтобы мы как можно скорее вернулись к обычной жизни», – пожелал продюсер Иосиф Пригожин. Ранее известные журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказали, что их беспокоит в наступающем 2021 году. Росстат рассчитал стоимость новогоднего стола 30 декабря 2020, 09:41

Россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей, за год праздничный набор подорожал на 4,56%, свидетельствуют данные Росстата. В набор товаров, стоимость которых оценил Росстат, вошли по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в наборе Росстата – картофель (800 граммов), по 0,5 кг свежих помидоров и огурцов, 1 кг апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт – полкилограмма конфет и торт. В числе алкогольных напитков по одной бутылке водки, коньяка и шампанского, из безалкогольных – по литру минеральной воды, фруктового сока и газированной воды. Отдельными позициями указаны готовые салаты оливье и следка под шубой (по 1 кг), передает РИА «Новости». Покупка такого набора в среднем по России оценивается в 6763 рублей, что на 4,56% выше, чем годом ранее (6468 рублей). Сильнее всего за год подорожали картофель (рост на 28,88%) и свежие огурцы (16,17%), апельсины (24%) и яблоки (17,2%), стоимость икры и рыбных консервов выросла на 11%. Мясо курицы и сырокопченая колбаса, по данным Росстата, подешевели – на 0,84% и 2,66% соответственно. Росстат приводит данные по цене продуктов в ноябре текущего года и сравнивает их с ценами ноября 2019 года. Стоимость набора продуктов к праздничному столу сильно разнится от региона к региону. Так, жителями Чукотки и Ненецкого автономного округа придется потратить на покупку вышеперечисленных товаров более 9 тыс. рублей, жителям Камчатки и Магаданской области – порядка 8,7 тыс. рублей. Более 8 тыс. рублей на покупку продуктов для праздника израсходуют жители Москвы, Мурманской и Сахалинской областей, республики Саха (Якутия). В большинстве регионов России расходы на гастрономическую составляющую праздника не превышают 7 тыс. рублей. Меньше всего потратят на приготовление блюд к празднованию Нового года жители Ингушетии (3779 рублей). Напомним, ранее был определен рост стоимости «селедки под шубой» за год. А глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала стоимость продуктов для оливье в этом году. Россиянам посоветовали не мешать алкоголь с лекарствами от COVID в Новый год 30 декабря 2020, 21:59

Текст: Ксения Панькова

Роспотребнадзор не рекомендует употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова. «Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», – сказала Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в России пока еще неоднозначно стабильная, многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники. Кроме того, Попова сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует не посещать массовые детские мероприятия в новогодние каникулы для того, чтобы уберечь здоровье детей. «Свежий воздух – да, большие групповые мероприятия в закрытых помещениях – сегодня точно нет», – добавила она. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от коронавируса скончался 70 тыс. 921 пациент, еще более 45 тыс. смертей учитываются как те, на которые COVID-19 повлиял, но не стал основной причиной. Напомним, Попова сообщала, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. «Британский» штамм коронавируса добрался до США 30 декабря 2020, 05:55 Текст: Антон Антонов

Новая вариация коронавируса, распространившаяся ранее в Великобритании, зафиксирована в Колорадо в США, сообщил губернатор штата Джаред Полис. Он сообщил, что в его штате выявлен «первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 – той же, которая была обнаружена» в Великобритании. Washington Post пишет, что это «первый в США известный случай» заражения так называемым британским штаммом, передает ТАСС. Согласно заявлению губернатора, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время, передает РИА «Новости». Напомним, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призывал воздержаться от «бурной реакции» на новый штамм COVID в Британии. Выявленный в Британии новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что таких случаев во всем мире не более 50. «При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», – сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России зафиксированы повторные случаи инфицирования COVID-19. В свою очередь вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения. Ученые предупредили об опасности «тихой гипоксемии» при COVID-19 30 декабря 2020, 15:49 Текст: Ксения Панькова

Испанские ученые выяснили, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса, в результате которой возникает пневмония, нередко наблюдается гипоксемия, то есть снижение уровня кислорода в артериальной крови, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Function. Отмечается, что при этом симптомы, которые должны сопровождать это – одышка или учащенное дыхание – зачастую отсутствуют, сообщает телеканал «Звезда». Специалисты объяснили, что при обычной гипоксемии одышку и учащение дыхания запускают каротидные тельца – это небольшие органы, которые расположены по обе стороны шеи рядом с сонной артерией. При обнаружении падения кислорода в крови, они посылают в мозг специальные сигналы. Когда же у больного COVID-19 возникает «тихая гипоксемия», то защитный механизм не срабатывает. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что при коронавирусе каротидные тельца заражаются и перестают нормально функционировать. «У многих пациентов с COVID-19 наблюдается атипичное и вызывающее недоумение клиническое проявление: у них тяжелая гипоксемия с уровнем артериального давления кислорода даже ниже 50 миллиметров ртутного столба не сопровождается явными признаками одышки или значительного учащения дыхания», – говорится в исследовании ученых. Исследователи предупреждают, что из-за этого у пациента может резко ухудшится клиническое состояние. В настоящее время ученые проверяют свою гипотезу. Если она подтвердится, то специалисты будут работать над созданием терапевтических методов лечения больных коронавирусом с «тихой гипоксемией». Ранее стало известно, что COVID-19 может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения. Напомним, в России масштабная добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря. За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.