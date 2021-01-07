Россиян предупредили о новом способе мошенничества с чеками от Сбербанка

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7 января, четверг  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
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Почему гигантские долги делают США только богаче

Дешевые деньги стали одной из примет нашего времени ZEUS/Zuma/ТАСС
Пандемия коронавируса обернулась для всего мира экономическим парадоксом. Гигантские расходы, ставшие одной из главных примет в 2020 году для многих стран, угрожают им долговым кризисом и разорением. Однако самые богатые – например, США, Китай и Япония – даже при накоплении огромных долгов только выигрывают и становятся еще богаче. Как такое происходит? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Штурм Капитолия перевернул представление об Америке

Протестующие с флагами Конфедерации стали одним из символов захвата американского Капитолия Mike Theiler/Reuters
Впервые за сотни лет в Соединенные Штаты пришло то, что они так активно распространяли в других странах мира – дыхание гражданской войны. Вдохновленная Трампом толпа взяла штурмом здание парламента США – Капитолий. И хотя протестующих удалось выгнать, и американские политики, и пресса пребывают в настоящем шоке. Какие последствия будут у этого беспрецедентного для Вашингтона события? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...
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Рождество – это поиск радости

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой. Подробности...
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Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Россиян предупредили о новом способе мошенничества с чеками от Сбербанка

    7 января 2021, 14:29

    Текст: Ксения Панькова

    Пользователи Сети стали массово жаловаться на мошенничество с поддельными чеками за онлайн-перевод якобы из Сбербанка. Оказывается, есть способ за секунду создать любой «липовый» чек.

    Оказалось, что есть специальный телеграм-бот, который за секунды генерирует нужные вам чеки на любые суммы и любым адресатам. Причем «фейковые» чеки совершенно неотличимы от настоящих. Нужно лишь ввести в чат необходимые данные и бот предоставит чек с любой фамилией на заданную сумму, передает «Царьград».

    Предъявитель подобного «документа» говорит, что оплата произведена, и исчезает с горизонта, оставляя доверчивого продавца без товара и без денег.

    Эксперты и клиенты Сбербанка, попавшиеся на эту уловку, настоятельно советуют при совершении сделок посредством онлайн-перевода всегда дожидаться СМС из банка о поступлении средств на счет.

    Ранее ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана, по которой они звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциальную «жертву» самостоятельно связаться с ними.


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