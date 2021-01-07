Британцев восхитил задушивший волка фермер из России

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7 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Деньги богатых лучше помогут бедным

В 2021 году семьи с детьми получат дополнительную поддержку от государства Владимир Песня/РИА «Новости»
В 2021 году некоторые группы граждан получат новые налоговые обременения, зато другие – дополнительные льготы, субсидии и выплаты. Главным принципом для определения того, с кого государство будет брать больше, а кому больше отдавать, станет социальная справедливость. Кого и каким образом коснется новая налоговая политика? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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США сделали шаг к гражданской войне нового типа

После выборов в США отчуждение и гнев республиканцев по отношению к демократам превышает всякие границы Julio Cortez/АР/ТАСС
Демпартия США вплотную приблизилась к единоличному управлению страной. Это стало возможным благодаря победе демократов на выборах в Джорджии, которая меняет баланс сил в сенате. По мнению экспертов, однопартийцы Джо Байдена на этом не остановятся и, вопреки мнению десятков миллионов американцев, попытаются провести несколько радикальных реформ. Чем это обернется для Америки? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...

Рождество – это поиск радости

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой. Подробности...
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Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Британцев восхитил задушивший волка фермер из России

    7 января 2021, 09:52

    Текст: Ксения Панькова

    Публикация британского таблоида The Daily Mail об «отважном» российском фермере из Еврейской автономной области, который сумел задушить напавшую на него волчицу голыми руками, вызвала восхищение читателей и активный отклик в комментариях.

    По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО. Волчица загрызла двух собак, ранила лошадь и напала на мужчину, который задушил ее руками, передает РИА «Новости».

    Британских читателей впечатлил поступок россиянина.

    «Настоящий русский, не так ли?» – отметил пользователь Noseyrntu.

    «Вот парень, которого я не хотел бы рассердить», – написал Mabawsa Ritchie.

    «А тем временем наши молодые люди наносят искусственный загар, рисуют брови и поджимают накрашенные ботоксом губы», – заметила sleepyxxangel.

    «Приятно видеть, что настоящие мужчины все еще существуют», – добавил Kirby Lonsdale.

    При этом некоторые комментаторы пожалели животное.

    «Бедный волк. Наверное, он был голоден», – предположил hearmeout.

    «Мне жаль его собак, но также жаль и волка», – написал The Murphster1.

     

    В 2016 году сообщалось, что бешеный волк напал на двух человек в Ростовской области, однако мужчине удалось задушить его.


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