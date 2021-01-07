Британцев восхитил задушивший волка фермер из России

Публикация британского таблоида The Daily Mail об «отважном» российском фермере из Еврейской автономной области, который сумел задушить напавшую на него волчицу голыми руками, вызвала восхищение читателей и активный отклик в комментариях.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО. Волчица загрызла двух собак, ранила лошадь и напала на мужчину, который задушил ее руками, передает РИА «Новости».

Британских читателей впечатлил поступок россиянина.

«Настоящий русский, не так ли?» – отметил пользователь Noseyrntu.

«Вот парень, которого я не хотел бы рассердить», – написал Mabawsa Ritchie.

«А тем временем наши молодые люди наносят искусственный загар, рисуют брови и поджимают накрашенные ботоксом губы», – заметила sleepyxxangel.

«Приятно видеть, что настоящие мужчины все еще существуют», – добавил Kirby Lonsdale.

При этом некоторые комментаторы пожалели животное.

«Бедный волк. Наверное, он был голоден», – предположил hearmeout.

«Мне жаль его собак, но также жаль и волка», – написал The Murphster1.

В 2016 году сообщалось, что бешеный волк напал на двух человек в Ростовской области, однако мужчине удалось задушить его.