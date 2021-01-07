Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне

Глава американского государства Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.

Он заявил в видеообращении, что у него и его сторонников «украли выборы», выборы «были сфальсифицированными». Однако он призвал демонстрантов «идти домой», так как в США «должен быть мир», «должны быть закон и порядок». Трамп призвал «уважать замечательных людей от закона и порядка» и не «играть на руку» противникам. «Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром», – приводит его слова РИА «Новости».

Twitter пометил видеообращение Трампа «о фальсификации выборов» как спорное и запретил его комментировать, лайкать или ретвитить «из-за опасности насилия».

Канал CNBC прервал трансляцию обращения президента США. Ведущий Шепард Смит остановил ее на словах Трампа о том, что «выборы были сфальсифицированы». «Я не собираюсь это слушать, – заявил Смит. – Всем известно, что выборы не сфальсифицированы», – передает ТАСС.

Пентагон подтвердил, что «Нацгвардия Вашингтона мобилизована на помощь федеральным правоохранительным органам». Тем временем сотрудники спецназа ФБР вошли в здание Конгресса, куда ранее ворвались десятки протестующих. Канал NBC показал кадры, на которых более дюжины сотрудников спецназа в сопровождении полиции Капитолия ходят по коридорам Конгресса.

По информации CNN, некоторые сторонники действующего президента США не собираются покидать здание Конгресса, чтобы как можно дольше задержать процесс утверждения итогов прошедших президентских выборов.

Напомним, избранный президент США Джозеф Байден назвал протестующих «бандой» и призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия, где конгрессмены не смогли утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса.