Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия

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7 января, четверг | Последнее обновление — 01:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть.
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Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия
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Избранный президент США Джозеф Байден назвал протестующих «бандой» и призвал действующего главу государства Дональда Трампа потребовать окончания осады Капитолия.
По мнению Байдена, Трамп должен «выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады». Также Байден призвал «эту банду уйти и позволить демократии работать». По его словам, события в Вашингтоне «не отражают Америку и это должно закончиться сейчас же». Байден считает, что «демократия подверглась беспрецедентной атаке». Он сказал, что «ничего подобного не происходило в новейшей истории». Как заявил избранный президент, «это не протест, а мятеж», передают РИА «Новости» и ТАСС.
Тем временем Reuters сообщает, что бюллетени с итогами голосования выборщиков находятся в безопасности, они были эвакуированы из захваченного протестующими здания Конгресса США.
Напомним, Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице.
Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом»
Публикация разговора президента США Дональда Трампа и госсекретаря штата Джорджия, в ходе которого американский лидер попросил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта», заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона.
Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора. «Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с «Уотергейтом». В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность», – заявил один из журналистов-расследователей «уотергейтского дела».
Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой «бесспорное доказательство». «Запись содержит доказательство того, на что президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов, а также незаконно, некорректно и безнравственно подстрекать к совершению государственного переворота, чтобы остаться президентом США», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости».
Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и призывам к отставке.
Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
В гостиничном комплексе «Уотергейт» в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако «уотергейтский скандал», разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона.
Голосование на выборах двух сенаторов США завершилось в Джорджии
В американском штате Джорджия закрылись избирательные участки на выборах в Сенат США. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы контроль над Сенатом.
Участки закрылись в 19.00 вторника по восточноамериканскому времени (3.00 среды мск). За места в Сенате республиканец Дэвид Пердью борется с демократом Джоном Оссофом, а республиканка Келли Леффлер – с демократом Рафаэлем Уорноком, передает РИА «Новости».
Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в Сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель Сената.
Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену.
Трамп пообещал устроить «адскую битву» за президентское кресло, если демократы «захватят» сенат и Белый дом, передает РИА «Новости».
По мнению американского лидера, у него «отбирают победу», поскольку он имеет «огромный перевес» по результатам голосования.
Напомним, Washington Post сообщала, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Трамп предрек «начало коммунизма» в США при победе демократов
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Если к власти в США придут демократы, это станет «началом коммунизма» для Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп на митинге в Джорджии.
Он выступил в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Трамп заявил, что от решения избирателей «зависит страна». «Весь мир смотрит, – сказал он. – Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны». Трамп заявил, что «радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», но республиканцы намерены «сражаться».
Трамп продолжил настаивать, что «с большим отрывом» победил на президентских выборах. Как подчеркнул Трамп, он прибыл в Джорджию, чтобы «демократы не украли голоса». Он призвал избирателей «не позволить демократам украсть Белый дом», передает ТАСС.
«Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», – заявил Трамп, пообещав, что ситуация в ближайшее время изменится. Действующий президент сказал: «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», – передает РИА «Новости».
Напомним, избранный президент Джозеф Байден на митинге в Джорджии раскритиковал Трампа за то, что он только жалуется и «попросту не хочет работать». 5 января в американском штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат США. В том случае, если оба мандата достанутся демократам, в Сенате возникнет паритет – 50 на 50, и тогда судьбу наиболее важных законов и назначений будет решать 101-й голос – голос вице-президента США Камалы Харрис.
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Сторонники Трампа ворвались в Конгресс США
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Протестующим удалось прорваться в здание Конгресса США, где проходило утверждение итогов президентских выборов, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд.
Он сообщил, что «протестующие находятся в здании». Лэнкфорд заявил: «Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал Сената. Они попросили нас оставаться внутри». Конгресс США приостановил дебаты, Палата представителей и Сенат уходят на перерыв, передает РИА «Новости» и ТАСС.
PBS News сообщает, что демонстранты ведут себя мирно, проходят через центральный зал Конгресса со статуями по огороженному канатами проходу – этим же путем до них шли и сами члены Конгресса. Охранники не вмешиваются. Протестующие ходят с флагами, рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.
При этом CBS сообщает, что стражи порядка применили газ для разгона демонстрантов в самом здании Конгресса. По данным канала, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание. Стражи порядка попросили законодателей использовать противогазы.
Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников действовать мирно: «Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!».
Как передает NBC News, в Сенате сообщили, что вице-президент США Майк Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли были доставлены из Капитолия в безопасное место. Стражи порядка также приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты. Речь идет о библиотеке Конгресса и одном из офисных зданий.
Протестующие сторонники Трампа тем временем окружили здание Капитолия, вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что «в округе Колумбия с 18.00 среды (02.00 четверга мск), 6 января, до 6.00 четверга, 7 января, вводится комендантский час. На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.
Сенатор Эд Марки сообщил, что он со своими сотрудниками «в безопасности, укрываются и следуют указаниям и протоколам полиции Капитолия». Сенатор Том Коттон заявил: «Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно». Сенатор Рон Джонсон призвал тех, кто «вокруг Капитолия, уважать правоохранителей и мирно разойтись».
Напомним, Конгресс США проводил процедуру формального утверждения итогов президентских выборов. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Палата представителей и Сенат начали обсуждение возражения. Тем временем сторонники действующего президента Дональда Трампа окружили Капитолий и вступили в столкновение с полицией.
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Байден захотел вернуть Нуланд в Госдеп
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Избранный президент США Джозеф Байден собирается выдвинуть кандидатуру Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепа по политическим вопросам, сообщают источники.
Байден хочет включить в свою администрацию ряд людей, которые уже работали в Белом доме при президенте Бараке Обаме. В частности, речь идет об Уэнди Шерман, которая как раз и была заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Байден хочет видеть ее на должности помощника госсекретаря. Старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Аманда Слот, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
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Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть
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Бывшие министры обороны Соединенных Штатов в совместном открытом письме на страницах The Washington Post предостерегли гражданское и военное руководство США от попыток вовлечь Вооруженные силы в споры относительно итогов президентских выборов.
«Попытки вовлечь Вооруженные силы США в решение споров относительно выборов подтолкнут нас на опасную территорию, к нарушению законов и конституции. Гражданскому и военному руководству, которое отдаст распоряжение претворить в жизнь подобные меры, придется отвечать за эти действия, в том числе нести уголовную ответственность за тяжелые последствия их действий для нашей республики», – приводит текст обращения бывших руководителей Пентагона ТАСС.
Среди подписавших письмо десять бывших министров обороны Соединенных Штатов, в том числе занимавших этот пост в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис и Марк Эспер, а также Эштон Картер, Дик Чейни, Уильям Коэн, Роберт Гейтс, Чак Хейгел, Леон Панетта, Уильям Перри и Дональд Рамсфелд.
По их словам, нынешнее руководство Пентагона должно «воздержаться от любых политических действий, которые бы подрывали результаты выборов или же создавали препятствия для новой [президентской] команды».
Напомним, в конце декабря избранный президент США Джозеф Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти новой американской администрации.
Ранее американские СМИ сообщали, что в администрации Трампа подозревают главу действующей администрации США в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты президентских выборов. По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование ВС США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения.
Байден обещал американцам деньги при победе демократов на выборах
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Если в Джорджии на выборах в Сенат США победят демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок американцы получат выплаты в 2 тыс. долларов в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса, заявил избранный президент страны Джозеф Байден.
«Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на 2 тыс. долларов будут выданы», – сказал Байден, заверив, что победа демократов «сломает тупик, в который попали Вашингтон и вся страна». Байден также заявил, что Оссофф и Уорнок «будут работать» не на него, а на «народ Джорджии», передает «Интерфакс».
Кроме того, Байден обвинил сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, с которыми борются за места в Сенате Оссофф и Уорнок, в том, что они «присягнули на верность не конституции» США, а «лично Дональду Трампу».
Напомним, Сенат США отказался увеличивать выплаты американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов без решения вопросов, касающихся расследования по выборам и установления ответственности соцсетей.
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Трамп велел направить Национальную гвардию в Вашингтон
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Глава американского государства Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, где его сторонники ворвались в Конгресс США, сообщила пресс-секретарь президента Кейли Макинэни.
Макинэни сообщила, что «по распоряжению президента Трампа направляется Национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня». Корреспондент Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что «вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие сегодня, что означает выход на службу сегодня вечером около 1100 гвардейцев», передает РИА «Новости».
Губернатор соседнего с американской столицей штата Вирджиния Ральф Нортэм сообщил, что по просьбе мэра Вашингтона Мюриэл Боузер направляет в Вашингтон служащих Национальной гвардии и 200 сотрудников местной полиции в связи с беспорядками, передает ТАСС.
Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган также направляет полицию и Нацгвардию в Вашингтон «на помощь департаменту полиции столицы и полиции Капитолия».
CNN со ссылкой на представителя полиции сообщает, что протестующих «успешно вытеснили» из зала заседаний Сената США и из всего крыла Капитолия, в котором располагается Сенат. Тем временем группа людей пыталась пробиться в двери галереи северного фасада Капитолия, полиция изнутри стала распылять слезоточивый газ. Протестующие скандировали: «Стыдитесь!». CNN сообщает, что при беспорядках в центре Вашингтона пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, один из них госпитализирован.
Вице-президент США Майкл Пенс заявил: «Мирный протест является правом каждого американца, но с этой атакой нельзя мириться, все причастные к этому будут привлечены к ответственности по всей строгости закона». По его словам, «насилие и разрушения, происходящие в Капитолии, должны немедленно прекратиться». Он потребовал «уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание».
ABC сообщает, что часть сторонников Трампа начинает покидать ступени Конгресса США, многие протестующие уходят от здания Капитолия. При этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится. Вокруг стен Капитолия сейчас находятся силы полиции, они не дают протестующим попасть внутрь. Сами демонстранты не проявляют агрессии. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку действующего президента США.
Напомним, Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию, когда об этом попросили власти города и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Конгрессу США пришлось прервать утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.
Лидер республиканцев в Палате представителей усомнился в победе Байдена
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Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти поддержал попытки ряда парламентариев оспорить объявление кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов.
«Я думаю, это правильно, чтобы у нас [в Конгрессе] были обсуждения [итогов американских выборов]. Как вы видите сейчас, сенаторы будут возражать, Палата представителей будет возражать (против объявления Байдена избранным президентом Соединенных Штатов – прим. ВЗГЛЯД) – как иначе можно решить проблемы с выборами?» – приводит РИА «Новости» текст заявления Маккарти изданию Hill.
Напомним, 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января.
В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января).
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.
Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
В здании Капитолия в Вашингтоне открыли стрельбу
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Женщина пострадала и находится в критическом состоянии в результате стрельбы в здании Капитолия в Вашингтоне, сообщают СМИ.
PBS сообщила, что «считает заслуживающей доверия» информацию от источника, согласно которой «кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия». Уточняется, что «это не был офицер в форме», поэтому канал предположил, что «это был протестующий». CNN заявляет, что ранение получила женщина. Позднее Sky News сообщил, что в результате стрельбы в Капитолии ранения получили как минимум пять человек, передает РИА «Новости»и ТАСС.
Как передает Национальное общественное радио США, полиция Капитолия с оружием в руках требует от ворвавшихся в Конгресс протестующих покинуть здание. Полиция достала оружие после того, как демонстранты попытались ворваться в забаррикадированный зал Палаты представителей и разбили стекла в дверях.
Тем временем действующий президент США Дональд Трамп вновь призвал избегать насилия: «Я прошу всех в Капитолии оставаться мирными. Нет насилию! Мы – партия закона и порядка, уважайте закон и наших великих женщин и мужчин правоохранителей».
Американские правоохранительные органы на фоне протестов проверяют информацию о возможном наличии самодельных взрывных устройств в Вашингтоне, «реагируя на сообщения» о том, что в нескольких районах американской столицы могут быть заложены СВУ.
Напомним, Конгресс США прервал утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.
Пенс отказал Трампу в просьбе не засчитывать голоса выборщиков
Вице-президент США Майк Пенс, которого действующий президент Дональд Трамп просил вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в Конгрессе, не считает возможным в одностороннем порядке определять победителя выборов.
«Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не дает мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет», – говорится в заявлении Пенса, передает РИА «Новости».
По словам Пенса, одни утверждают, что он должен принять или отвергнуть голоса выборщиков в одностороннем порядке, другие считают, что голоса выборщиков никогда не должны оспариваться на общей сессии конгресса. При этом он отметил, что его роль «в основном церемониальная».
«После внимательного изучения Конституции, наших законов и истории я считаю, что ни один из этих взглядов не является верным», – заявил Пенс.
Пенс пояснил, что не считает, что вице-президент страны имеет моральное право в одностороннем порядке определять победителя выборов. Вместе с тем он обещал обеспечить, чтобы возражения против утверждения итогов выборов были заслушаны в конгрессе должным образом.
В среду в конгрессе стартовало обсуждение итогов избирательного процесса.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах. Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков – несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас.
Напомним, до этого Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Он пообещал «адскую битву» за пост президента.
Сенат США неожиданно прервал заседание по утверждению итогов выборов
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Американский Сенат неожиданно прервал заседание по утверждению итогов президентских выборов на фоне протестов у стен здания Конгресса в Вашингтоне.
Совместное заседание Сената и Палаты представителей было приостановлено через считанные минуты после начала, так как ряд законодателей от Республиканской партии представил на сессии свои возражения, передает ТАСС.
Против утверждения результатов выборов в Аризоне выступил член Палаты представителей от этого штата республиканец Пол Госар. Он сообщил, что возражение «против подсчета голосов выборщиков в Аризоне» подают около 60 его коллег. Возражение поддержал сенатор от Техаса Тед Круз. Некоторые члены Республиканской партии встретили возражение аплодисментами.
Палата представителей и Сенат удалились раздельно рассматривать возражения и голосовать по ним – для отклонения достаточно решения большинством голосов лишь одной из палат Конгресса. За историю США возражения рассматривались Конгрессом только в 1969 и 2005 годах. В обоих случаях они были отклонены.
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинил законодателей-республиканцев, оспаривающих победу Джозефа Байдена на президентских выборах, в поддержке попытки переворота. Он заявил, что утверждение итогов – «торжественное и величественное событие, без сомнений, но это формальность».
В Сенате во время выступления сенатора от Оклахомы Джеймса Лэнкфорда, не дав ему закончить, председатель постучал молотком по столу и объявил, что работа прерывается, пока сенаторы не будут созваны вновь. После этого трансляция была остановлена, передает РИА «Новости».
Напомним, у здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента США Дональда Трампа и полиции. Протестующим удалось прорваться через полицейское оцепление.
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Демократы попросили ФБР возбудить дело против Трампа
Члены палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после публикации записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия.
«Кэтлин Райс и я считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора с Раффенспергером. Сегодня попросили ФБР возбудить уголовное дело», – написал конгрессмен в Twitter.
Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в американском штате.
Трамп сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с Раффенспергером о «мошенничестве на выборах» в Джорджии. При этом госсекретарь штата, по словам американского лидера, «не хотел или не смог» ответить на вопросы о предполагаемых нарушениях в ходе голосования. В ходе разговора глава американской администрации заявлял, в том числе, об уничтожении бюллетеней и «мертвых» избирателях, передает РИА «Новости».
«При всем уважении, президент Трамп. То, что вы говорите, – неправда. Правда раскроется», – ответил американскому лидеру госсекретарь Джорджии.
Ранее The Washington Post сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп якобы требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в штате на прошедших выборах.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.
Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
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