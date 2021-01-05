Эксперты пояснили включение Развожаева в список губернаторов «новой волны»

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2021-й станет годом роста доходов и экономики

Экономическая ситуация в РФ в 2021 году должна быть более оптимистичной Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
После шоков и испытаний 2020 года российская экономика должна окрепнуть и вырасти. По крайней мере, именно такие оценки сейчас высказываются большинством экономистов. На чем основаны такие прогнозы, в какой степени рост экономики будет зависеть от цен на нефть и когда реальный ВВП России вернется на уровень 2019 года? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123 cdb-lazurit.ru
Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны? Подробности...
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Самые страшные прогнозы на 2021-й год

Страшный сон западного среднего класса – всеобщее обнищание ZUMA/ТАСС
Жители самых богатых стран мира, так называемого золотого миллиарда, сегодня являются и наиболее напуганными коронавирусом. В развитых странах махровым цветом расцвела конспирология – ожидания того, что в следующем году ожидается что-то страшное. То ли голод, то ли нищета, то ли природные катаклизмы. Попробуем разобраться, есть ли в этом правда и что на самом деле ждет «золотой миллиард». Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
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Русский народ – это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Эксперты пояснили включение Развожаева в список губернаторов «новой волны»

    5 января 2021, 14:24

    Текст: Ксения Панькова

    Губернатор города Севастополь Михаил Развожаев полностью соответствует ожиданиям общественного запроса со стороны жителей региона, заявил эксперт национальной программы развития предпринимательства Валерий Васюнин, комментируя включение Развожаева в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    «Стратегия региональной кадровой политики и системный подход при анализе сильных и слабых сторон кандидатов, многоступенчатые проверки при отборе кадров в органы региональной власти, проводимые аппаратом президента России, на практике показывает свою эффективность. Михаил Развожаев, назначенный на должность временно исполняющего обязанности главы субъекта федерального значения, достойно прошел не только проверку кандидатского отбора по установленным критериям, но и завоевал доверие севастопольского избирателя, которое было подтверждено результатами прямых выборов», – отметил Васюнин.

    По его словам, губернатор Севастополя, практически полностью соответствует ожиданиям общественного запроса со стороны жителей региона. «Он не сторонится простых людей и всегда готов к диалогу с ними. Способен решать возникшие проблемы здесь и сейчас, особенный акцент делает на вопросы в социальной сфере. Обладает навыками эффективного управления. К Михаилу Развожаеву смело можно применить термин «губернатор новой волны», – добавил эксперт.

    Политический эксперт Владимир Джаралла также считает, что Развожаев вполне может быть назван типичным губернатором новой волны по соответствию указанным характеристикам. «Важнейшей чертой его поведения можно назвать использование политических методов в своей деятельности, самыми заметными из которых находятся в сфере информации и коммуникации», – сказал Джаралла.

    По словам политолога, в ситуации с применением мер по эпидобстановке власти Севастополя следовали за лидером, Москвой, что многим казалось излишне строгим. «Но именно личное участие в разъяснении их необходимости помогло губернатору сгладить негативный эффект. Так же уже привычной стала ситуация, когда Михаил Развожаев выступает по значимым для Севастополя темам, выявленным в ходе мониторинга общественной активности. Это делает его лидером, а не ведомым политической повестки. Вне всякого сомнения, такой подход помогает решать простые или незначительные проблемы, что порождает положительную реакцию, и понимание у общественности в более сложных случаях, когда решение или требует времени и ресурсов, или необходимо, несмотря ни на что. Особенно ярко это проявляется именно сейчас, когда ограничительные меры накануне главных праздников воспринимаются болезненно, но необходимы из-за стремительного распространения заболеваемости», – добавил он.

    «Весьма удачной выглядит его работа в качестве лидера управленческой команды. Вполне очевидно, что она сформирована в результате рекомендаций, но удачно сочетает местные кадры и кадры из других регионов, что является очень полезной практикой. При этом Развожаев не только контролирует её, но и направляет деятельность, делегируя самостоятельность в конкретных вопросах», – подытожил Джаралла.

    По результатам опроса ВЦИОМ 67% жителей города Севастополь считают, что Михаил Развожаев соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 26%, затруднились ответить – 7%). Жители региона на фокус-группах отмечают, что Развожаев старается быть ближе к народу.

    «Нравится его активная жизненная позиция. Т.е. он постоянно везде и всюду. Активный в соцсетях, ведёт прямые эфиры, старается быть ближе к народу – вот такая вовлечённость и заинтересованность в жизни города», – говорят опрошенные жители Севастополя.

    «Мне понравилось, что он открыт, и то, что он реагирует, что до него можно достучаться, по крайней мере, по интернету, как-то. Пусть не сам, помощники ответят, но как-то вопросы решаются. Вот это импонирует, потому что к остальным просто было не добраться никаким образом», – отмечают респонденты.

    «Фотографии с семьей, с детьми выкладывает. Приятно, ценность, значит, для него семья – это важно. Создается впечатление, что он такой же, как мы», – говорят жители.

    «Такой простой в одежде, нет этих галстуков-бабочек», – отмечают опрошенные.

    «Он очень уважительный, даже в кулуарах, я не слышал от него каких-либо [резких высказываний]», – рассказывают респонденты.

    «Вижу реальные результаты, это многочисленные детские площадки. Это парки. Вот на Московском парк открыли, парк Ахматовой, парк Победы», – подчеркивают жители региона.

    «Он отвечает за свои слова. Что он говорит, он старается выполнять», – говорят опрошенные.

    Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

    В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.


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