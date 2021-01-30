Космонавт считает, что раны в космосе заживают быстрее, чем на Земле В Москвы заявили о закрытии в воскресенье «Детского мира» и ресторанов у Лубянки Семьям погибших в ДТП под Самарой пообещали выплатить по 1 миллиону рублей 30 января 2021, 14:43 Текст: Ксения Панькова

Семьи погибших в ДТП под Самарой жителей Ульяновской и Самарской областей получат по 1 млн рублей, сообщили власти регионов. «Глава региона Сергей Морозов объявил, что семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч или 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм», – сообщили в пресс-службе правительства Ульяновской области, передает РИА «Новости».В правительстве региона отметили, что эти выплаты единоразовые. Напомним, вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Сообщалось, что погибли 12 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Делом займется центральный аппарат СК.

Немецкие СМИ: Фильм Навального о «дворце» был сделан в Германии по заказу из США 29 января 2021, 16:45

Фото: Алексей Навальный/YouTube

Текст: Евгений Романов

Над фильмом Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина работала немецкая кинокомпания Blackforest Studios. Предложение сотрудничать с российским блогером поступило руководству компании из США. А сам фильм был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса, сообщают немецкие СМИ. Немецкая газета Stuttgarter Zeitung раскрыла подобности о том, кто на самом деле работал над фильмом блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем президенту Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Как выяснили немецкие журналисты, фильм, который неделю назад появился на сайте YouTube, «был снят продюсерской компанией в Лос-Анджелесе». Как пишет издание, Навальный, который с сентября прошлого года находился в Германии, работал над фильмом не только во Фрайбурге, но и в коммуне Кирхцартен (район Брайсгау-Хохшварцвальд). Здесь же с ноября 2020 года разместилась Blackforest Studios – профессиональная студия кино и телевидения во главе с двумя жителями Фрайбурга – Ниной Гвин Вейланд и Себастьяном Вейландом. Оба много лет проработали в американской киноиндустрии и теперь открыли свою студию в Шварцвальде. Как говорит сам Вейланд, в начале декабря студия получила запрос из США о том, есть ли у нее свободные производственные мощности. В условиях строгой секретности началась работа над фильмом Навального. Во время процесса Навальный вел себя вежливо. «Однажды мы вместе выпили джин из Шварцвальда», – рассказал Вейланд, добавив, что работа с блогером велась профессионально. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование» Навального. Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в «расследовании». Они отметили, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: сделан только фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки. Слепаков ответил на атаку сторонников Навального новым стихотворением 29 января 2021, 21:01

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Юморист Семен Слепаков ответил новым стихотворением на выпады сторонников блогера Алексея Навального в свой адрес. Ранее шоумена раскритиковали за то, что он якобы пишет свои стихи об акциях протеста в России по указке Кремля. Слепаков в своем Instagram написал в стихотворной форме ответ тем, кто ранее в комментариях раскритиковал его предыдущие стихотворения о незаконных митингах. Юморист отметил, что у него нет желания «отбиваться от оравы», вместо этого он предпочитает полежать у моря на матрасе и выпить пива. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой», – отшутился Слепаков. Он обратил внимание, что «бесконечно либеральный» посыл сторонников Навального предполагает, что в России в случае смены власти «будут какать радугою пони», а народ «освободится от оков». Артист пояснил, что сам оценивает такое развитие ситуации совсем по-другому. «А мне сценарий видится иной – что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье», – раскрыл он свою точку зрения. Юморист выразил благодарность тем, кто высказался в его поддержку, и отметил, что не собирается злиться на тех, кто выступил против него. Слепаков в конце стихотворения призвал «хоть чуть-чуть беречь друг друга», поскольку в настоящий момент России приходится «очень туго». Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ на это сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Эксперт: Фильм Навального про «дворец» рассмешит любого делавшего ремонт человека 29 января 2021, 22:00 Текст: Андрей Резчиков,

Артур Приймак

«В так называемом дворце Путина даже пол не выровнен. То, что показал Навальный, – просто издевательство над здравым смыслом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал видео журналистов канала Mash, побывавших в здании, которое якобы 15 лет строят для президента. Но вместо описанных в фильме Навального аквадискотек и шикарных интерьеров они там увидели голый бетон. «Очевидно, что Путин к этой постройке не имеет никакого отношения. Константиновский дворец в 2004 году воссоздали из руин за кратчайшие сроки. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за 15 лет. Это смешно», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. «Навальный заявлял, что это, мол, был готовый объект, с которого якобы после того, как там появилась плесень, все ободрали. Что это за «дворец президента», который покрывается плесенью? Обдирают не электрику, а только внешнюю отделку. В этом здании, судя по видео, ничего нет вообще. Все находится на начальном этапе строительства. Нет даже электричества», – заметил Данилин. Нет и ворот, которые, как утверждал Навальный в своем «расследовании», скопированы с ворот Зимнего дворца в Петербурге, подчеркнул эксперт. Что касается нашумевшего «склада грязи», то Данилин напомнил, что на самом деле в переводе с английского это обычная гардеробная-раздевалка. «В реальности журналисты Mash, которые побывали там, показали нам, что это душевая. Но теоретически это может быть раздевалка перед душевой. Жалкий фонтан представили нам как аквадискотеку», – пояснил Данилин. «Где мебель, которая перечислена в видео Навального? Там даже стены еще не побелены, пол не выровнен. Для любого человека, который делал ремонт, то, что показал Навальный, – не просто смешно, а издевательство над здравым смыслом, над логикой и над совестью», – отметил Данилин. Одним из самых слабых мест в фильме Навального эксперт называет информацию, что дворец строится уже 15 лет. «Очевидно, что Путин ко всему этому не имеет никакого отношения. Крымский мост построили за три года. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за полтора десятилетия», – подчеркнул политолог. Очевидно, что блогер использовал свое псевдорасследование как инструмент удара по президенту, уверен Данилин. «А западные спецслужбы, агентом которых является Навальный, используют блогера, чтобы он нам все это лил в уши. Но что это за расследование, которое можно с легкостью опровергнуть?» – добавил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Зеленскому посоветовали не возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве 29 января 2021, 18:08

Фото: president.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Правительство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому больше не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве во время государственных визитов иностранных лидеров. В украинском кабмине предложили во время официального или государственного визита предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что речь идет о памятниках воинам, погибшим во Второй мировой, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны. Также в кабмине предложили предусмотреть изменения в церемонии инаугурации президента страны таким образом, чтобы она включала возложение венка к вышеуказанным памятникам, а не к Могиле Неизвестного Солдата. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Впервые раскрыты характеристики ракетного комплекса «Ярс» 29 января 2021, 16:52

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Министерство обороны России впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса мобильного базирования «Ярс-С», оснащенного межконтинентальной баллистической ракетой. Комплекс предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования. «Ярс-С» имеет калибр 1,86 метра, длина ракеты составляет 17,8 метра, дальность полета – до 10 тыс. километров. Масса полезной нагрузки комплекса – 1250 килограммов, передает РИА «Новости». Ранее в рамках Единого дня приемки военной техники командир Барнаульской ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что она будет полностью перевооружена «Ярс-С» до конца 2021 года. В декабре 2020 года командующий Ракетных войск специального назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев анонсировал перевооружение двух полков на комплексы «Ярс». В том же месяце в Минобороны сообщили, что в Барнаульском ракетном соединении состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс». «Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Британский политолог выпустил разрушающую западные стереотипы книгу о России 29 января 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

Британский политолог, редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос написал книгу «Вставай Россия», которая призвана помочь американским и британским читателям преодолеть стереотипы и выйти за рамки господствующей сегодня на Западе интерпретации современной истории. «Моя книга расскажет как американцам, так и британцам о том, как 88 процентов общих военных потерь нацистской Германии во Второй мировой войне были понесены в борьбе с Красной Армией, следовательно, исход войны был решен на восточном фронте, они узнают, что Советский Союз не был «тюрьмой народов», как изображается на Западе, и что большевистское государство добилось многих успехов для обычного советского человека. Они поймут, что конец СССР стал началом тяжелого периода для народа России, а также для всех других народов бывшего Советского Союза, они поймут, что под руководством Владимира Путина Россия больше не является дряхлой страной, какой она была в 1990-х годах, и сегодня может заботиться о своих гражданах у себя дома и защищать свои интересы во всем мире», – цитирует автора ТАСС. Пападопулос рассказал, что в книге рассматриваются факторы, которые поспособствовали распаду СССР, а также их влияние на события, происходящие в современной России и за рубежом. Также на страницах своей книг политолог проводит анализ отношений РФ с 25 странами, начиная с постсоветского пространства, которые он «считает необходимыми для вновь обретенной власти Москвы на международной арене». Для каждой страны обязательно описывается исторический фон. Среди стран, которые рассмотрел Пападопулос, есть Азербайджан, Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Иран, Китай, Кубу, Северную Корю, Сербию, Сирию, Украину. Основной причиной, по которой политолог решил написать книгу о России, он назвал «цензуру в Великобритании, которая выражена еще более, чем в США», а также то, что его труд «полностью расходится с официальной британской интерпретацией событий в России». Напомним, бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин продемонстрировал открытость в отношении концепции перезагрузки американо-российских отношений. Против спонсора Навального возбуждено уголовное дело 30 января 2021, 08:25 Текст: Абдулла Шакиров

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей, сказано на сайте СК. Как отмечается в сообщении, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), фактическим руководителем которого был блогер Алексей Навальный. Сейчас спонсор ФБК объявлен в розыск, по имеющимся данным, он скрывается на Украине. Следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений, говорится в сообщении. В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК. Представители TikTok, Facebook и Telegram вызваны в Роскомнадзор 29 января 2021, 23:50 Текст: Алина Назарова

Представители соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах. «Представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор. Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. «Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаление. Такое право дает ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – подчеркнули в Роскомнадзоре. Ранее Роскомнадзор сообщал, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января. Тем временем Комиссия ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента. В свою рчередь Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США 30 января 2021, 03:22 Текст: Алина Назарова

Самым большим вызовом для национальной безопасности Соединенных Штатов в настоящее время являются внутренние проблемы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», – заявил советник президента Джо Байдена в рамках интернет-семинара, организованного вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом. «Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, ... мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И, разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества), который они еще больше углубили», – пояснил Салливан, передает ТАСС. По его словам, американское руководство исходит из того, что Соединенным Штатам придется во многом восстанавливать свои позиции на международной арене. «Мы должны оказаться на позиции силы, чтобы быть в состоянии заниматься вызовами, с которыми сталкиваемся в мире», – сказал Салливан. По его словам, это касается и «конкуренции великих держав», особенно Китая, и «транснациональных угроз», включая глобальное изменение климата, «ядерное распространение, кибератаки», экономические проблемы. Салливан добавил, что администрация Байдена намерена «вдохнуть новую жизнь» в зарубежные альянсы США, но не станет добиваться возвращения в них к тому положению дел, которое существовало до прихода к власти в 2017 году предыдущего президента Дональда Трампа, провозглашавшего принцип «Америка прежде всего». Нынешнее правительство США призывает зарубежных союзников думать о том, «как модернизировать эти альянсы», чтобы «заниматься угрозами будущего», уточнил помощник американского лидера. Кроме того, добавил он, администрация Байдена намерена «ясно и последовательно» говорить о ценностях США, следуя им во внутренней политике. Ранее Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия «представляет угрозу по многим направлениям». Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных». Вымогавшая деньги у Никаса Сафронова модель получила срок 29 января 2021, 16:26 Текст: Елена Мирошниченко

Модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову признали виновными в покушении на мошенничество, потерпевшим в этом деле стал художник Никас Сафронов, заявили в пресс-службе Таганского суда Москвы. Рудницкая была освобождена в зале суда, Морозова получила условный срок, передает ТАСС. Уточняется, что Рудницкая была приговорена к одному году и семи месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, однако суд посчитал назначенное ей наказание отбытым, так как модель находилась под стражей в период с 31 декабря 2019 года по 29 января 2021 года. Что же касается Морозовой, суд назначил ей один год и шесть месяцев заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уточняется, что Назначенное Морозовой наказание признано условным с испытательным сроком на 1,5 года. В январе 2020 года суд Москвы заключил под стражу Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тыс. рублей. Женщины были задержаны сотрудниками полиции с поличным во время передачи денег. Изначально следствие инкриминировало фигуранткам дела совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). В суд дело поступило уже с переквалификацией обвинения на ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Для водителей решили ввести новые ограничения на использование автомобилей 30 января 2021, 09:03

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

С 1 июня МВД России планирует ввести новый перечень ограничений на использование автомобилей. Так, нельзя будет пользоваться машиной, если зимние шины установлены не на всех колесах, и использовать летнюю резину зимой, а зимнюю – летом. Ведомство хочет обязать водителей ставить колеса именно того размера, который предусмотрен заводом-производителем автомобиля. Кроме того, автомобилисты не смогут сесть за руль, если замок ремня безопасности не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку, пишет ТАСС. Также с 1 июня владельцы автомобилей с битопливными двигателями обязаны будут иметь паспорт на каждый газовый баллон, при этом документ должен быть оформлен его изготовителем. На уже установленном баллоне должны быть четко вытеснены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом должны оформляться уполномоченными организациями. Среди прочего в перечне ограничений также прописано, что при неисправности аппаратуры спутниковой навигации, устройств или систем вызова экстренных оперативных служб, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации, пользоваться транспортным средством также будет запрещено. В прошлом году МВД предложило запретить передвижение на автомобиле с летней резиной с декабря по февраль. Новейшая САУ «Коалиция-СВ» испытана в режиме «шквал огня» 30 января 2021, 06:47

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня», поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник рассказал, что «на одном из военных полигонов в рамках войсковых испытаний была проведена стрельба из САУ «Коалиция-СВ» по площадной цели в режиме «шквал огня», было достигнуто «одновременное попадание в цель шести боеприпасов, выпущенных из одной артустановки», передает РИА «Новости». Он пояснил, что в режиме «шквал огня» «Коалиция-СВ» ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень в один момент времени. «Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее», – сказал он, добавив, что метательные заряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее. Подчеркивается также, что система управления огнем «Коалиции-СВ» обеспечивает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами для режима «шквал огня» в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий, направления ветра и т.д. «Достаточно просто ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена», – отметил источник. Кроме того, система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы, учитывая истинные скорости полета снарядов, которые замеряются радиолокационной станцией «Коалиции». Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налета с использованием нескольких или всего одной артустановки. Ряд иностранных гаубиц способны вести огонь в этом режиме, в частности, немецкая PzH 2000 может уложить одновременно пять снарядов в одну цель, а двуствольная шведско-финская AMOS меньшего калибра – до восьми. САУ 2С35 «Коалиция-СВ» калибром 152 миллиметра была разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника. «Коалиция-СВ» интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, которая позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. Общественная палата поставила вопрос об удалении TikTok из Appstore и Google Play 29 января 2021, 18:30 Текст: Елена Мирошниченко

Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента. «В случае дальнейшего распространения через платформу нарушающего закон контента предлагаем рассмотреть возможность об инициировании удаления приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей», – цитирует обращение Российское агентство правовой и судебной информации. Комиссия ОП РФ получает сообщения от представителей родительских и просемейных организаций, касающиеся проблемы соблюдения платформой TikTok законодательства России о нераспространения среди детей контента, содержащего призывы к участию в несогласованных массовых акциях, заявил ее председатель Сергей Рыбальченко. Также сообщается, что Совет отцов при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка обратился к Роскомнадзору с просьбой заблокировать TikTok на территории России из-за размещения на платформе призывов к участию подростков в несогласованных акциях. Ранее с требованиям принять необходимые меры для прекращения распространения противозаконных материалов к руководству соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» обратились Лига безопасного интернета и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Во время мониторинга распространения противоправной информации Лига безопасного интернета нашла в соцсетях более 60 тысяч публикаций с призывами к гражданам, в том числе к детям, к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года, сообщается на официальном сайте организации. В то же время резкий рост в интернете пропаганды экстремистских действий отметили и в РОЦИТ, сообщается на сайте центра. Отмечается, что в социальных сетях происходит целенаправленное таргетирование указанных материалов на несовершеннолетнюю аудиторию. Со своей стороны Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров на своем сайте напомнила руководству соцсетей, что с 1 февраля 2021 года, согласно новому закону, соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Об этом сообщается на сайте Ассоциации. Ранее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января. На перепродаже театральных билетов преступная группировка заработала миллиард рублей 29 января 2021, 19:22 Текст: Алексей Дегтярев

Арестован обвиняемый в незаконной перепродаже билетов в самые крупные театры страны Алексей Куринов, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Куринову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – цитирует сообщение Софинской РИА «Новости». Куринову инкриминируют статью «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В сентябре Следственный комитет России сообщал, что в стране два года действовала преступная группировка, которая продавала билеты в театры и на спортивные мероприятия. В результате было продано билетов на 1 млрд рублей. Например, билет на балет «Щелкунчик» в Большой театр при официальной максимальной стоимости 20 тысяч рублей на сайте-двойнике продавался за 600 тысяч. Злоумышленники продавали билеты через интернет, с 2018 по 2020 год они создали свыше 300 сайтов-двойников учреждений культуры России и спортивных организаций. Были созданы поддельные сайты Большого и Мариинского театров, МХТ имени Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и других. Под Самарой в аварии с микроавтобусом и грузовиком погибли 10 человек 29 января 2021, 20:21

Фото: МЧС России/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Самарской области столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль, погибли десять человек, сообщили в следственном управлении СК по региону. «10 погибших, 14 пострадавших», – цитирует сообщение пресс-службы следственного управления СКР ТАСС. Устанавливается количество человек в автобусе, ведутся работы по освобождению пассажиров, сообщили в региональном ГУ МЧС. Также на месте работает бригада скорой помощи. В районе аварии ввели реверсивное движение. Авария произошла в 19.20 в районе поселка Заборовка. На месте столкнулись грузовик DAF, джип Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Минздрав региона позже уточнил, что после аварии госпитализированы 10 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. «Им оказывается необходимая медицинская помощь», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Региональный СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В начале января на Новорижском шоссе в колонну военных автобусов въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения. Водитель грузовика не пострадал. Также он не признал вину и выразил уверенность, что ответственность за ДТП несут военные.